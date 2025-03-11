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Индексная книга (каталог) CNews*
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Капля Роман


11.03.2025 Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2025» состоится 1 апреля 1
26.02.2025 Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2025» состоится 1 апреля 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Капля Роман и организации, системы, технологии, персоны:

Сател 130 2
Протей НТЦ - Протей Ай-Ти - Инжиниринг 4 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1192 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1041 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12855 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3026 2
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1067 2
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2546 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6323 2
Instant Messenger Corporate Secure - Защищенные корпоративные мессенджеры - Корпоративные коммуникации 117 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15887 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28067 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8230 2
NFV - Network Functions Virtualization - VNF - Virtualized Network Functions - NFVI - Network Functions Virtualization Infrastructure - Виртуализация сетевых функций - Виртуальные сетевые решения 217 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67201 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8151 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19837 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4312 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21402 2
Лапшин Алексей 20 2
Романов Роман 32 2
Ефремов Александр 21 2
Спинул Артем 6 2
Пенетова Татьяна 8 2
Нурутдинов Султан 8 2
Хлиманенко Роман 2 2
Россия - РФ - Российская федерация 146118 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14600 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8665 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8166 2
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 225 2
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 142 2
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 858 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2036 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1346397, в очереди разбора - 764399.
Создано именных указателей - 170633.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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