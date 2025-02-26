Спинул Артем
Спинул Артем и организации, системы, технологии, персоны:
|Никулин Игорь 23 2
|Гарусев Максим 6 2
|Головко Олег 8 2
|Кошкина Юлия 13 2
|Изотов Михаил 7 1
|Емельченков Сергей 140 1
|Калмыков Дмитрий 5 1
|Виноградова Наталья 53 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8151 2
|CNews Рынок ИТ-услуг 167 2
|CNews Облачные сервисы 23 1
|IDC - International Data Corporation 4911 1
|Mordor Intelligence 29 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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