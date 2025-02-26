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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 169709
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Спинул Артем



26.02.2025 Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2025» состоится 1 апреля 1
22.12.2020 Спрос на ИТ-услуги восстановится во II полугодии 2021 года 1
19.12.2020 Аналитики ждут падения российского рынка ИТ-услуг. Интеграторы не согласны 1
29.01.2019 «Почта России» завершила создание объединенного центра обработки данных 1
09.09.2014 «Ай-Теко» автоматизировала учет рабочего времени в X5 Retail Group 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Спинул Артем и организации, системы, технологии, персоны:

Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1015 4
Ростелеком 9755 2
Крок - Croc 1777 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1136 2
Т1 Сервионика - Servionica 258 2
Ланит Интеграция 190 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1465 2
ИКС 321 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2165 1
Ланит - Норбит - Norbit 370 1
Ланит - Онланта - Onlanta 108 1
Т1 Сервионика - ТрастИнфо 101 1
Газпром автоматизация - Газавтоматика 45 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 199 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 413 1
Теко НПК 430 1
Почта России ПАО 2119 2
РЖД - Российские железные дороги 1914 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7387 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2819 1
Газпром ПАО 1345 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Альфа-Банк 1778 1
Русагро Группа Компаний 279 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 311 1
Роснефть НК - нефтяная компания 514 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 205 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 248 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 339 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 197 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1035 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4795 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1913 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 836 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2004 1
Федеральное казначейство России 1783 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 209 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11743 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 125 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66795 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51055 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11681 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15824 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13766 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3326 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12626 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29895 2
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2929 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1467 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6644 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3569 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1902 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11124 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2790 1
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1297 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5345 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14456 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13973 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19649 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5807 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7472 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3013 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг -Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1135 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4044 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3752 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11455 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21304 1
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 539 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6742 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5291 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5756 1
HRM - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 961 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10165 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30991 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2033 1
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 972 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3193 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4201 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4188 1
Google YouTube - Видеохостинг 2762 2
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 593 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 213 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1278 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 972 1
Statista 231 1
Никулин Игорь 23 2
Гарусев Максим 6 2
Головко Олег 8 2
Кошкина Юлия 13 2
Изотов Михаил 7 1
Емельченков Сергей 140 1
Калмыков Дмитрий 5 1
Виноградова Наталья 53 1
Россия - РФ - Российская федерация 145520 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43423 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Адлер 137 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7509 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17143 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1870 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1778 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14152 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3340 1
Америка Латинская 1818 1
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HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1900 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3130 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 727 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 860 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8151 2
CNews Рынок ИТ-услуг 167 2
CNews Облачные сервисы 23 1
IDC - International Data Corporation 4911 1
Mordor Intelligence 29 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 141 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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