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МТС Линк Формы
УПОМИНАНИЯ
|17.04.2025
|На российском рынке UC практически не осталось западных решений 1
МТС Линк и организации, системы, технологии, персоны:
|Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1234 1
|X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1071 1
|Лапшин Алексей 24 1
|Романов Роман 41 1
|Попов Александр 52 1
|Ефремов Александр 24 1
|Щеглов Петр 62 1
|Спинул Артем 9 1
|Серебряков Виктор 50 1
|Шикинов Александр 27 1
|Рытиков Александр 5 1
|Артеменко Ольга 6 1
|Койло Александр 5 1
|Пенетова Татьяна 11 1
|Хлиманенко Роман 5 1
|Прокопович Владислав 4 1
|Бурсиан Андрей 2 1
|Гальдешин Дмитрий 1 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 994 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3293 1
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