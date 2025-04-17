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Adobe Connect

Adobe Connect


17.04.2025 На российском рынке UC практически не осталось западных решений 1
01.09.2020 TrueConf и Newtech внедрили сервер видеосвязи в университете «Туран» 1
06.06.2014 Как выбрать ВКС-систему? Российский опыт 1
19.02.2013 Softline внедрила Adobe Connect в систему своих корпоративных ресурсов 1
18.12.2012 «АйТи» оснастила интерактивными комплексами аудитории РГУ нефти и газа 1
04.10.2012 VoIP-продуктами SPIRIT пользуются более миллиарда человек 1
28.09.2012 VoIP-продуктами Spirit пользуются более миллиарда человек 1
13.06.2012 Adobe Connect 9 поможет организовать веб-конференции, совместную работу и обучение с помощью мобильных устройств 3
18.11.2011 Вышла новая версия приложения Adobe Connect Mobile на iOS 2
15.11.2011 Будущее компаний за мобильными сотрудниками 1
29.08.2011 Вышла новая версия приложения Adobe Connect Mobile 1.7 для Android 2
18.08.2011 Аналитики разобрались в мобильных продуктах для совместной работы с документами 1
01.07.2011 ВКС в России: рынок жаждет "правильных" решений 1
28.04.2011 Softline организовала систему видеоконференций в «Институте развития образования» ХМАО-Югры 4
02.11.2010 Adobe выпустила новую версию своего ПО для проведения веб-конференций 2
30.08.2010 Adobe Systems представит решения для работы в сфере HR на Trainings Expo 1
09.02.2010 Региональные органы исполнительной власти Казахстана выбрали Adobe Connect Pro 2
25.11.2009 МЭСИ оптимизировал образовательные процессы с помощью Adobe Connect Pro 2
11.02.2009 Adobe запустила портал Adobe Connect на русском 1
29.10.2008 Adobe перевела Adobe Connect Pro на русский 2
23.06.2008 Бизнес "подсаживается" на интернет-конференции 3
11.12.2006 Вышел Adobe Reader 8 1
21.09.2006 Adobe открыл представительство в России 1
19.09.2006 Новый Acrobat поддержит веб-конференции 1

Публикаций - 24, упоминаний - 37

Adobe Connect и организации, системы, технологии, персоны:

Adobe Systems 1559 18
Microsoft Corporation 24781 5
Oracle Corporation 6749 4
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1077 4
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 404 4
Google LLC 11904 3
VideoMost - ВидеоМост 276 3
AT&T Inc 1683 3
Spirit DSP - Спирит Корп 471 3
Ростелеком 9862 2
LG Electronics 3634 2
Apple Inc 12227 2
Huawei 3992 2
Softline - Софтлайн 2923 2
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2567 2
Logitech 422 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8838 2
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1575 2
Samsung Electronics 10343 2
ZTE Corporation 752 2
VK - Mail.ru Group 3475 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3006 2
HTC Corporation 1500 2
Yahoo! 3699 2
China Mobile 407 2
BT Group - British Telecom Group - British Telecommunications - BT Global Services - British Telecom Global Services 650 2
AOL Inc - America Online 1868 2
Blizzard Entertainment 328 2
KT Corporation - Korea Telecom - Telecoms Korea - KTF - KT Freetel - Korea Telecom Freetel - KTFT - KTF Technologies 262 2
Compal Electronics 134 2
LG Uplus - LG U+ 33 2
Quanta Computer 210 2
LifeSize 51 2
Dialogic Corp 92 2
iRiver 181 2
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 677 1
МегаФон 9151 1
IBM - International Business Machines Corp 9463 1
Docsvision - ДоксВижн 1014 1
TerraLink - ТерраЛинк 283 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2856 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 322 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 137 1
Институт развития образования 10 1
Регион Медиа - Видео Интернешнл - Video International Interactive - IMHO VI 64 1
Дмитровская областная больница 7 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Hyundai Motor Company 395 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1977 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1375 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1413 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3395 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 298 1
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 204 1
МЧС РФ - НЦУКС - Национальный центр управления в кризисных ситуациях - МЧС РФ ИАЦ ФГБУ - Информационно-аналитический центр МЧС России - АИУС РСЧС - Автоматизированная информационно-управляющая система 72 1
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 190 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4598 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 732 1
Судебная власть - Judicial power 2329 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1396 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5543 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 187 1
МВД РФ ГУВД - Главное управление внутренних дел 88 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5041 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 331 1
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 36 1
Правительство Сахалинской области - органы государственной власти 66 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 265 1
КАМ - Казахстанская ассоциация маркетинга - KAM - Kazakhstan Association of Marketing 1 1
OVCC - Open Visual Communications Consortium - Консорциум открытых видеокоммуникаций 1 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8238 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68038 9
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12778 8
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6401 8
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12332 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52063 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24580 6
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24530 5
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1817 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16026 5
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14559 5
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9329 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30283 5
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14054 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12922 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20963 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24799 4
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4050 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8254 3
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3275 3
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 1003 3
XMPP - Extensible Messaging and Presence Protocol - Jabber 180 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25812 3
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8002 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10721 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16298 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31493 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11400 3
Робототехника - Telerobotics - Телероботика - Remote Presence Device, RPD - Роботы телеприсутствия - Устройство телеприсутствия - Teleoperation - remote operation 137 3
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6504 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21622 2
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 1160 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6100 2
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1078 2
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1225 2
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2564 2
GIPS - Global IP Solutions 19 2
Data monetization - Монетизация данных 1680 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13564 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4475 2
Google Android 14186 7
Apple iOS 7923 6
Adobe Acrobat Reader - Adobe Acrobat Connect 332 5
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2095 5
Microsoft Windows 15836 5
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2085 4
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst 537 4
Apple iPhone - серия смартфонов 7149 3
Cisco Webex - WebEx Communications - Intranets.com 207 3
Adobe AIR - Adobe Integrated Runtime 54 3
Google Gmail 954 2
Microsoft Skype - Microsoft Windows Live Messenger - MSN Messenger 313 2
Mozilla Firefox - браузер 1894 2
Apple iPad 3877 2
Microsoft Office 3792 2
Apple Mac - Apple Macintosh 2995 2
Microsoft Office 365 954 2
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 878 2
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1437 2
Google+ - Google Plus - социальная сеть 216 2
Google Voice VoIP-телефония - Google GrandCentral 63 2
Spirit TeamSpirit IM - мессенджер 36 2
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 311 2
Google Talk - Google Chat 159 2
BlackBerry PlayBook 106 2
Spirit TeamSpirit Voice & Video Engine - Spirit TeamSpirit Conferencing - Spirit TeamSpirit Transcoding Server 10 2
LifeSize Room 7 2
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1009 1
HCL Lotus Domino - IBM Lotus Sametime 81 1
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 314 1
Rakuten Viber 630 1
Google YouTube - Видеохостинг 2793 1
Adobe Photoshop 769 1
Google Chrome - браузер 1579 1
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 281 1
WhatsApp Messenger 1107 1
Microsoft Edge - браузер 1998 1
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 190 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 766 1
Apple Safari - браузер 860 1
Баринов Александр 44 2
Свириденко Андрей 98 2
Суслов Андрей 12 2
Карагиоз Владимир 6 2
Астафьева Ирина 37 1
Одинцов Дмитрий 114 1
Соловьев Владимир 106 1
Аитов Тимур 197 1
Смирнов Евгений 37 1
Тарасов Арсений 44 1
Лебедев Георгий 54 1
Потапов Александр 29 1
Голопяткин Алексей 5 1
Симонов Алексей 3 1
Карпенко Владимир 26 1
Курьянов Сергей 162 1
Школьников Николай 26 1
Александров Сергей 14 1
Решетков Александр 5 1
Лосев Сергей 46 1
Валяева Елизавета 72 1
Фенёв Сергей 12 1
Бушмелев Сергей 44 1
Черкашин Павел 38 1
Тимофеев Максим 4 1
Герман Андрей 24 1
Курникова Анна 27 1
Кутдюсов Фарид 2 1
Цыбулько Евгения 1 1
Стаханов Евгений 21 1
Жуков Виктор 11 1
Чайка Павел 7 1
Сиваков Юрий 9 1
Завьялов Николай 6 1
Байдин Сергей 6 1
Марков Михаил 6 1
Горошилов Виктор 4 1
Швечков Виталий 3 1
Мерзляков Андрей 4 1
Корляков Евгений 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 147486 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43860 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52441 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14216 4
Казахстан - Республика 5612 2
Европа Восточная 3109 2
Украина 7652 2
США - Калифорния 4637 2
Китай - Тайвань 4024 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17324 2
Европа 21876 2
Азия - Азиатский регион 5591 2
Южная Корея - Республика 6707 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1870 1
Польша - Варшава 107 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2795 1
Чехия - Чешская Республика 1313 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 908 1
Грузия 1249 1
Чехия - Прага 198 1
Румыния - Бухарест 54 1
Россия - СФО - Республика Тыва - Туран 9 1
Казахстан - Восточно-Казахстанская область 18 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1227 1
Хорватия - Республика 277 1
Россия - Западная Сибирь - Западно-Сибирский регион 297 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52079 9
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29781 8
Образование в России 2261 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48832 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24552 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5871 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11138 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13916 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11070 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1506 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14828 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5184 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10045 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8944 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7045 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3528 2
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1934 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3482 2
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 526 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5541 1
Экономический эффект 1099 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7854 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3191 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8696 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2916 1
Глобализация - процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации 386 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2314 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4735 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1803 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8171 1
Федеральный закон 323-ФЗ - Об основах охраны здоровья граждан 18 1
Здравоохранение - Реабилитация 387 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5719 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5981 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2487 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 728 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5756 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1651 1
Информатика - computer science - informatique 1080 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1263 1
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Wainhouse Research 40 2
IDC - International Data Corporation 4914 1
Juniper Research 529 1
Forrester Research 822 1
Forrester Wave 45 1
comScore 379 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 103 2
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 239 1
Туран Университет 4 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1547 1
САФУ - Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова 41 1
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 1
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 69 1
ЛГТУ ФГБОУ ВО - Липецкий государственный технический университет 7 1
ГЦОЛИФК - Российский университет спорта - Московский институт физической культуры - РГУФКСМиТ - Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма - РГУФК - Российский государственный университет физической культуры 17 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 117 1
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ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153