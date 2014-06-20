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Quanta Computer

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


20.06.2014 Авторитетное СМИ рассекретило дату выхода и подробности об «умных часах» Apple iWatch

г. Сборкой гаджета будет заниматься нынешний партнер Apple — тайваньский контрактный производитель Quanta Computer. В продажу устройство выйдет в октябре 2014 г. Эту дату агентству подтвердили
08.04.2014 Apple выбрала производителя часов iWatch и разместила первый заказ

pple разместила заказ на производство 65 млн часов iWatch у тайваньского контрактного производителя Quanta Computer, сообщает китайское издание Economic Daily News. 65 млн - это тот объем, кото
28.09.2010 11-дюймовый MacBook ожидается уже в этом году

юймов Об этом сообщило издание DigiTimes со ссылкой на достоверные источники в тайваньском сборщике Quanta Computer, который уже долгое время сотрудничает с Apple. Как ожидается, Quanta

10.08.2010 Планшет для RIM соберет Quanta Computer

производителя смартфонов RIM BlackBerry под названием BlackPad будет собирать тайваньская компания Quanta Computer. Информация об этом подтверждает ряд отраслевых региональных изданий, в том ч
26.08.2008 LG и Quanta завершили 8-летний патентный спор

Южнокорейский производитель электроники LG и тайваньский контрактный производитель компьютеров Quanta Computer прекратили споры об использовании запатентованных технологий, которые они вел
18.07.2008 Rover поссорился с поставщиками

Как стало известно CNews, российский производитель ноутбуков RoverComputers прекращает партнерские взаимоотношения с двумя крупнейшими поставщиками комплектующих для ноутбуков - Compal Electronics и Quanta Computers. Это решение принято руководством компании по итогам первого полугодия 2008 г. В RoverComputers свой поступок объясняют несоблюдением поставщиками комплектующих требований к ка
17.07.2007 Производством iPhone Nano займется Quanta Computer?

щает издание. Еще один ресурс на китайском языке, название которого не упоминается, утверждает, что Quanta Computer находится в списке возможных производителей телефона второго поколения. Хотя

05.07.2007 LG подал иск против Quanta Computer из-за DVD-приводов

Южнокорейский производитель электроники, компания LG Electonics обвинила тайваньскую Quanta Computer в неправомерном использовании запатентованных ею технологий. В частности, ука
30.05.2007 Quanta займется выпуском iPhone для мирового рынка

Тайваньская Quanta Computer станет второй компаний, которая примет участие в производстве телефона Apple

12.04.2007 Продажи ноутбуков выросли до рекордных значений

нии, подчеркивая, что пользователи продолжают отдавать предпочтение мобильным компьютерам. Компания Quanta Computer в течение марта продала 2,3 млн. ноутбуков, самый высокий объем продаж в тече
04.10.2006 Foxconn и Quanta: "iPod для бедных" в перспективе?

Компании Foxconn Electronics и Quanta Computer приняли решение об объединении, сообщает издание DigiTimes. Согласно информац
11.08.2006 Sanyo и Quanta создали ТВ-альянс

ания Sanyo объявила о создании альянса с крупнейшим тайваньским производителем ноутбуков, компанией Quanta Computer. Целью альянса, получившего название Sanyo Visual Technology, станет реструкт
13.04.2006 Quanta Display будет поглощена BenQ

AU Optronics, входящая в состав BenQ Group, и Quanta Display анонсировали подписание соглашения о поглощении. Дата объединения назначена на 1-ое октября 2006 года, когда QDI будет полностью поглощена AUO. Объединенная компания сохранит наз
17.03.2006 Sanyo и Quanta создадут совместное предприятие по выпуску телевизоров

Японская компания Sanyo Electric и тайваньская компания Quanta Computer заявили о том, что они пришли к соглашению образовать совместное предприятие

28.01.2004 Quanta Computer наступает на телевизионный рынок

Компания Quanta Computer, крупнейший мировой производитель ноутбуков, приступает к производству плоско
19.01.2004 Quanta планирует захватить треть рынка ноутбуков в 2004 году

По информации из внутренних источников, Quanta Computer, самая крупная компания-изготовитель ноутбуков в мире, будет стремиться обесп
03.10.2003 Quanta возобновила выпуск мобильников под своим брендом

  Тайваньский производитель ноутбуков и мобильных телефонов Quanta Computer возобновил продвижение собственного бренда мобильников Giya запустив модель G
25.08.2003 Quanta реструктуризует подразделение ноутбуков

объединены в 4. Эти данные сообщают авторитетные представители компании. Со второй половины августа Quanta начала слияние своих отделений № 2 (NB2) и № 5 (NB5) в рамках одной структуры, а отдел
21.04.2003 Quanta Computer будет производить ЖК-панели

подразделение поставляет ЖК-мониторы тайваньской компании Acer и европейскому дистрибьютору Medion. Quanta Display, дочерняя компания Quanta Computer с этого месяца осуществляет производ
21.03.2003 Quanta будет выпускать ноутбуки с 17-дюймовым дисплеем для HP

Тайваньская компания Quanta Computer получила заказ от Hewlett-Packard на изготовление первых для HP ноутбуков с 1
12.02.2003 В январе Quanta Computer вновь зафиксировал рекордные объемы продаж

ению с показателями прошлого месяца – 3,9%. По данным китайского издания Commercial Times, в январе Quanta осуществила поставку 700 тыс. ноутбуков; для сравнения, в декабре этот показатель сост
10.02.2003 Крупнейший в мире производитель ноутбуков – из Тайваня

Согласно отчету, выпущенному на прошлой неделе исследовательской компанией iSuppli, в 2002 году Quanta выпустила 5,4 млн. ноутбуков, что на 22,8% больше, чем в 2001 году. Преобладающая доля этих ноутбуков была произведена для «брендовых» транснациональных компьютерных компаний, таких, как
17.01.2003 Quanta получила заказ от Sony на изготовление ноутбуков с процессорами Intel

По сообщению некоторых источников Quanta Computer получила заказы на изготовление ноутбуков с процессорами Intel для Sony, посл
15.01.2003 Во 2 квартале Acer запускает в производство широкоэкранные ноутбуки

торон 16:10). В настоящий момент партнерами компании являются 3 производителя: Compal Electronics и Quanta Computer, занимающие устойчивые и примерно равные позиции на рынке производителей ноут
10.01.2003 Quanta остается крупнейшим мировым производителем ноутбуков

лнения заказов таких партнеров, как Apple Computer, Hewlett-Packard, IBM и NEC, во втором полугодии Quanta расширит производительность, в частности, на заводе в индустриальной зоне Шанхая - Сун
20.12.2002 Quanta Computer выпустит "большой ноутбук"

Представители компании Quanta Computer заявили о начале работы над новым мобильным компьютером. Ориентировочный срок
11.11.2002 Quanta опубликовала рекордно высокие данные по продажам в октябре

На фоне растущего сезонного спроса, Quanta Computer, крупнейший в мире производитель ноутбуков, опубликовала рекордно высокую при
22.10.2002 Compal может в этом году превзойти Quanta по количеству проданных ноутбуков

Compal Electronics впервые может опередить Quanta Computer по количеству проданных в этом году ноутбуков. Основываясь на объявленных пос
04.10.2002 Quanta Display собирает средства на строительство завода ЖК-мониторов пятого поколения

Тайваньская Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам одобрила обращение компании Quanta Display по выпуску 350-430 млн. глобальных депозитарных свидетельств по цене 25 тайваньских долларов за штуку. Таким образом компания собирается получить доход в 8,75-10,75 млрд. тайвань
26.09.2002 Quanta поставит 60% ноутбуков NEC в будущем году

поставку более 60% ноутбуков для компании. Эта сделка также сделала NEC вторым крупнейшим клиентом Quanta после Dell Computer. По условиям соглашения Quanta, опередив First Internationa
13.09.2002 Quanta Display создаст ЖК-дисплеи пятого поколения

На этой неделе компания Quanta Display Inc. подписала договор о предоставлении ссуды в размере $15 млрд. на семилетний срок под 3-3,5 % интереса с Международным коммерческим банком Китая (International Commercial Bank
10.09.2002 Quanta Display взяла заем на строительство нового завода

Тайваньский производитель компьютерных дисплеев Quanta Display взяла кредит в размере 15 млрд. тайваньских долларов ($440 млн.) сроком на 7 л
03.09.2002 Прибыль Quanta за первое полугодие снизилась

,90 млрд. тайваньских долларов. По мнению институциональных инвесторов, не удивительно, что прибыль Quanta в первом полугодии снизилась, поскольку компания снижала цены, чтобы получить новые за
05.08.2002 Quanta Display запустит линию по производству ЖК-мониторов пятого поколения в апреле
01.08.2002 Skyworks Solutions получила заказ на GPRS-модули для ноутбуков Quanta

Skyworks Solutions получила заказ от тайваньской корпорации Quanta Computer на поставку радиочастотных модулей прямого преобразования для интегрирования

22.07.2002 Quanta Storage ожидает полной замены CD-RW и DVD-ROM на гибридные модели

Президент тайваньской компании-производителя оптических приводов Quanta Storage считает, что в 2003 году CD-RW и DVD-ROM приводы полностью уйдут с рынка, усту
20.06.2002 Hewlett-Pacakrd и Quanta ведут переговоры о поставках ноутбуков

Крупнейший производитель ноутбуков в Тайване, компания Quanta Computer заявила, что находится в состоянии переговоров с Hewlett-Packard по вопросу б
05.06.2002 В 2002 году Quanta намерена произвести 6,13 млн. ноутбуков

Компания Quanta Computer заявила, что снижение цена на процессоры Intel Pentium 4 и наметившаяся тенде
30.05.2002 Quanta получает заказ на производство новой серии ноутбуков Dell

Как сообщают источники, близкие к тайваньскому производителю ноутбуков Quanta Computers, компания получила заказ Dell на поставки линейки преемника ноутбука Dell Latitude C600, который сейчас производится на мощностях Quanta. Поставки новой модели начнутся

17.05.2002 Acer и Quanta объединяются для производства гибрида настольного ПК и ноутбука

Тайваньские компании Acer и Quanta объединили свои усилия для создания новой линии компактных десктопов на основе чипов для настольных систем. По сведениям близких к соглашению источников, новые продукты будут представлен

Публикаций - 215, упоминаний - 293

Quanta Computer и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13156 65
Compal Electronics 137 59
Acer Group - Acer Inc 2776 46
Intel Corporation 12811 42
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 39
Dell EMC 5180 37
Acer - AOpen - Wistron - Wiwynn 87 36
Inventec - Kohjinsha 67 29
Dell Technologies - Dell Computer 2219 28
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 440 28
HP - Hewlett-Packard 3662 26
Samsung Electronics 11065 25
HP Inc. 5883 24
Microsoft Corporation 25775 22
AMD - Advanced Micro Devices 4641 21
LG Electronics 3735 19
Toshiba Corporation 2980 17
IBM - International Business Machines Corp 9699 16
Sony 6739 16
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 13
Google LLC 12690 13
Nvidia Corp 4002 13
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 420 12
Lenovo Group 2447 12
HTC Corporation 1512 12
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 12
Gigabyte Technology - Gigabyte Communications 422 12
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 10
Lenovo Motorola 3566 10
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 9
Huawei 4677 8
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 8
Supermicro 135 8
Fujitsu 2105 7
Hitachi - Хитачи 1501 7
Inspur - Inspur Power Systems - Инспур - Langchao Electronic Information Industry Corporation 86 7
ECS - Elitegroup Computer Systems 56 6
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 6
ZTE Corporation 800 6
Oracle Corporation 7074 6
Colonial Pipeline 34 3
General Dynamics 60 3
JBS 10 3
Tesla Motors 461 3
TWSE - Taiwan Stock Exchange - Тайваньская фондовая биржа 56 2
ICBC - Industrial and Commercial Bank of China - Международный коммерческий банк Китая - Промышленно - коммерческий банк Китая - Торгово-промышленный банк Китая - АйСиБиСи банк 13 2
Связной ГК 1401 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
Евросеть 1421 2
Yamaha - Ямаха 110 2
Citi - Citibank 158 2
Merrill Lynch 454 2
Barnes & Noble 171 1
Columbia Sportswear 6 1
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 120 1
ABN AMRO 100 1
Patio Paulista 3 1
Sony Style 30 1
Fubon Financial Holding - Fubon Securities Investment Services 6 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 1
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 1
Hermes - Сеть пунктов выдачи - Гермес 43 1
Совкомбанк Совесть 279 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Barclays Capital - Barclays Equity Research 36 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
Судебная власть - Judicial power 2500 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 2
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 197 2
U.S. Police - Органы правопорядка США - Правоохранительные органы США - Полиция США 39 2
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 2
U.S. Department of Defense - U.S. Cybercom - USCybercom - United States Cyber Command - Киберкомандование США - Кибернетическое Военное командование США 44 1
Правительство Польши - органы государственной власти 32 1
U.S. Department of Energy - NREL - National Renewable Energy Laboratory - Национальная лаборатория по изучению возобновляемой энергии 11 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 195 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
OLPC - One Laptop per Child 82 11
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 6
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 2
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 2
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
GSA - Global mobile Suppliers Association - Международная ассоциация поставщиков мобильных решений 20 1
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 46 1
Демократическая политическая партия США 122 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 130
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 53
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 49
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 30
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 30
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 29
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 29
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 28
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 27
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 27
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 27
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 23
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 22
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Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 20
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 9
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Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 9
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 9
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Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 7
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2280 7
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СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 7
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 16
Google Android 15244 16
Apple iPad 4012 14
Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 12
Microsoft Windows 16882 11
Apple iMac - Серия моноблоков 468 10
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - Intel Atom Clover Trail - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 994 9
Microsoft Windows 2000 8678 9
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 8
Linux OS 11533 7
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 7
Apple MacBook Air - Ноутбук 500 7
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 7
HPE Compaq Presario 125 6
Microsoft Windows XP 2431 6
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 6
Microsoft Skype - Microsoft Windows Live Messenger - MSN Messenger 322 5
Apple iOS 8583 5
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 5
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 577 5
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 594 5
Novafora - Transmeta TM Crusoe - Семейство x86-совместимых микропроцессоров 133 4
TI OMAP - TI Open Multimedia Applications Platform 219 4
Apple MacBook Pro 559 4
Google Chrome OS - Google Chromebox - хромбокс 401 4
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 493 4
Nvidia Tesla GPU 198 4
Intel Core - Семейство процессоров 1251 4
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst 557 4
Nvidia Tegra - серия процессоров 453 3
Microsoft Windows Embedded 208 3
Access Co. - ACCESS PalmSource - Palm OS - Garnet OS 470 3
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 3
Intel XScale - Intel IXP - Intel IXC - Intel IOP - Intel PXA - Intel CE - микропроцессорное ядро 260 3
Sony AIBO - Sony Artificial Intelligence RoBOt - серия собак-роботов 66 3
Intel AGP - Accelerated Graphics Port - Intel AGPset - ускоренный графический порт 259 3
Apple iPhone 14 157 3
Intel XScale PXA - Intel XScale Bulverde PXA 187 3
HP - palmOne - Handspring Treo 119 3
Intel Moorestown 26 3
Negroponte Nicholas - Негропонт Николас 46 7
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 4
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 4
Lam Barry - Лэм Бэрри 3 3
Кулаков Павел 29 2
Jackson Michael - Джексон Майкл 49 2
Wang J.T. - Ван Джей Ти 31 2
Mundie Craig - Манди Крейг 20 2
Imbruglia Natalie - Имбрулья Натали 3 2
Водясов Алексей 222 2
Зайцев Михаил 345 2
Чубайс Анатолий 222 2
Мантуров Денис 126 2
Свириденко Андрей 99 2
Шпак Василий 279 2
Wang Michael - Ванг Майкл 19 2
Buck Ian - Бак Йэн - Бак Ян 13 2
Кравченко Александр 18 1
Валяева Елизавета 72 1
Васинский Ярослав 1 1
Фадеев Михаил 57 1
Клинаичев Андрей 33 1
Гениев Артем 12 1
Польский Михаил 1 1
Шуклин Андрей 22 1
Терентьев Константин 19 1
Kallasvuo Olli-Pekka - Калласвуо Олли-Пекка 63 1
Никитин Николай 24 1
Олинов Владислав 9 1
Полянин Евгений 4 1
Шипунов Владислав 0 1
Sullivan Jake - Салливан Джейк 4 1
Buchheit Paul - Бухейт Пол 8 1
Eremenko Paul - Еременко Пол 10 1
O'Sullivan Fran - О'Салливан Фрэн 1 1
Aguilera Christina - Агилера Кристина 8 1
Капустин Олег 1 1
Спирин Игорь 4 1
Kroustek Jakub - Кроустек Якуб 6 1
Чередниченко Игорь 3 1
Китай - Тайвань 4245 124
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 53
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 48
Россия - РФ - Российская федерация 166168 31
Европа 24964 20
Южная Корея - Республика 7052 19
Япония 13807 18
Азия - Азиатский регион 5920 17
Бразилия - Федеративная Республика 2520 10
Таиланд - Королевство 926 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 8
Нигерия - Федеративная Республика 339 8
Аргентина - Аргентинская Республика 615 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 5
Финляндия - Финляндская Республика 3697 5
Африка - Африканский регион 3641 5
США - Калифорния 4829 5
Китай - Шанхай 833 5
Швеция - Королевство 3782 4
Индия - Bharat 5870 4
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 4
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 4
Китай - Тайвань - Тайбэй 362 4
Уругвай - Восточная Республика 92 4
Либерия 26 3
Канада 5082 3
Германия - Федеративная Республика 13221 3
Ближний Восток 3154 3
Франция - Французская Республика 8177 3
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 726 3
Франция - Канны 114 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 2
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 2
Сингапур - Республика 1953 2
Америка - Американский регион 2206 2
Израиль 2856 2
Россия - СФО - Новосибирск 4876 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 17
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 14
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 12
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 9
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 8
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 8
ODM - Original design manufacturer - Производитель оригинального дизайна - Производитель изделия, которое создается по его собственному оригинальному проекту, а не по лицензии 135 8
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 8
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 6
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 6
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 5
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4667 5
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 5
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 4
Энергетика - Energy - Energetically 5855 4
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 4
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 4
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 4
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 1000 4
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 623 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 3
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 3
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 729 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 3
Импортозамещение - параллельный импорт 618 3
Reference - Референс 222 3
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 3
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1324 3
НКО - Некоммерческая организация 636 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 2
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1643 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 2
DigiTimes - Издание 1331 76
Commercial Times 110 12
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 11
Times 661 5
Nikkei BP - Nikkei Asia Biztech - Nikkei BizTech News 233 4
Economic Daily News 32 4
ZDnet 663 4
BleepingComputer - Издание 458 4
Inquirer 463 4
CNET Networks - CNET News 1643 3
Taipei Times 32 3
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 3
Bloomberg 1627 3
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 3
The China Times 11 3
Electonista 3 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 2
CNBC - Consumer News and Business Channel 242 2
The Washington Post 350 2
Ars Technica 450 2
AP - Associated Press 2007 2
Мобильные системы 118 1
9to5Mac 70 1
DailyTech 96 1
MacWorld 134 1
Silicon.com 364 1
Huffington Post 34 1
The Economist 49 1
InfoSync 35 1
TheRecord 4 1
Сellular News 31 1
Redmond Developer News - Redmond magazine - Redmondmag 5 1
The Verge - Издание 619 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
The Register - The Register Hardware 1784 1
Tom’s Hardware 600 1
Ведомости 1466 1
NYT - The New York Times 1100 1
Engadget - Блог о технологиях 429 1
IDC - International Data Corporation 4975 9
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NPD DisplaySearch 285 3
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comScore 379 1
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ABI Research 236 1
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Mercury Research 73 1
Fortune Global 100 142 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 6
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 3
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 118 2
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 186 1
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 220 1
ITRI - Industrial Technology Research Institute - Институт прикладных технологических исследований 27 1
Osaka University - Осакский университет - Университет Осаки 22 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 1
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 133 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 1
U.S. Department of Energy - Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 82 1
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 156 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 7
Intel Developer Forum - IDF 317 3
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 2
CeBIT 614 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 2
День Защитника отечества - 23 февраля 66 2
Nvidia GPU Technology Conference 8 1
Восточный календарь - Китайский календарь - Китайский Новый год - Праздник весны 37 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 1
Связь-Экспокомм 276 1
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 96 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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