Авторитетное СМИ рассекретило дату выхода и подробности об «умных часах» Apple iWatch г. Сборкой гаджета будет заниматься нынешний партнер Apple — тайваньский контрактный производитель Quanta Computer. В продажу устройство выйдет в октябре 2014 г. Эту дату агентству подтвердили

Apple выбрала производителя часов iWatch и разместила первый заказ pple разместила заказ на производство 65 млн часов iWatch у тайваньского контрактного производителя Quanta Computer, сообщает китайское издание Economic Daily News. 65 млн - это тот объем, кото

11-дюймовый MacBook ожидается уже в этом году юймов Об этом сообщило издание DigiTimes со ссылкой на достоверные источники в тайваньском сборщике Quanta Computer, который уже долгое время сотрудничает с Apple. Как ожидается, Quanta

Планшет для RIM соберет Quanta Computer производителя смартфонов RIM BlackBerry под названием BlackPad будет собирать тайваньская компания Quanta Computer. Информация об этом подтверждает ряд отраслевых региональных изданий, в том ч

LG и Quanta завершили 8-летний патентный спор Южнокорейский производитель электроники LG и тайваньский контрактный производитель компьютеров Quanta Computer прекратили споры об использовании запатентованных технологий, которые они вел

Rover поссорился с поставщиками Как стало известно CNews, российский производитель ноутбуков RoverComputers прекращает партнерские взаимоотношения с двумя крупнейшими поставщиками комплектующих для ноутбуков - Compal Electronics и Quanta Computers. Это решение принято руководством компании по итогам первого полугодия 2008 г. В RoverComputers свой поступок объясняют несоблюдением поставщиками комплектующих требований к ка

Производством iPhone Nano займется Quanta Computer? щает издание. Еще один ресурс на китайском языке, название которого не упоминается, утверждает, что Quanta Computer находится в списке возможных производителей телефона второго поколения. Хотя

LG подал иск против Quanta Computer из-за DVD-приводов Южнокорейский производитель электроники, компания LG Electonics обвинила тайваньскую Quanta Computer в неправомерном использовании запатентованных ею технологий. В частности, ука

Quanta займется выпуском iPhone для мирового рынка Тайваньская Quanta Computer станет второй компаний, которая примет участие в производстве телефона Apple

Продажи ноутбуков выросли до рекордных значений нии, подчеркивая, что пользователи продолжают отдавать предпочтение мобильным компьютерам. Компания Quanta Computer в течение марта продала 2,3 млн. ноутбуков, самый высокий объем продаж в тече

Foxconn и Quanta: "iPod для бедных" в перспективе? Компании Foxconn Electronics и Quanta Computer приняли решение об объединении, сообщает издание DigiTimes. Согласно информац

Sanyo и Quanta создали ТВ-альянс ания Sanyo объявила о создании альянса с крупнейшим тайваньским производителем ноутбуков, компанией Quanta Computer. Целью альянса, получившего название Sanyo Visual Technology, станет реструкт

Quanta Display будет поглощена BenQ AU Optronics, входящая в состав BenQ Group, и Quanta Display анонсировали подписание соглашения о поглощении. Дата объединения назначена на 1-ое октября 2006 года, когда QDI будет полностью поглощена AUO. Объединенная компания сохранит наз

Sanyo и Quanta создадут совместное предприятие по выпуску телевизоров Японская компания Sanyo Electric и тайваньская компания Quanta Computer заявили о том, что они пришли к соглашению образовать совместное предприятие

Quanta Computer наступает на телевизионный рынок Компания Quanta Computer, крупнейший мировой производитель ноутбуков, приступает к производству плоско

Quanta планирует захватить треть рынка ноутбуков в 2004 году По информации из внутренних источников, Quanta Computer, самая крупная компания-изготовитель ноутбуков в мире, будет стремиться обесп

Quanta возобновила выпуск мобильников под своим брендом Тайваньский производитель ноутбуков и мобильных телефонов Quanta Computer возобновил продвижение собственного бренда мобильников Giya запустив модель G

Quanta реструктуризует подразделение ноутбуков объединены в 4. Эти данные сообщают авторитетные представители компании. Со второй половины августа Quanta начала слияние своих отделений № 2 (NB2) и № 5 (NB5) в рамках одной структуры, а отдел

Quanta Computer будет производить ЖК-панели подразделение поставляет ЖК-мониторы тайваньской компании Acer и европейскому дистрибьютору Medion. Quanta Display, дочерняя компания Quanta Computer с этого месяца осуществляет производ

Quanta будет выпускать ноутбуки с 17-дюймовым дисплеем для HP Тайваньская компания Quanta Computer получила заказ от Hewlett-Packard на изготовление первых для HP ноутбуков с 1

В январе Quanta Computer вновь зафиксировал рекордные объемы продаж ению с показателями прошлого месяца – 3,9%. По данным китайского издания Commercial Times, в январе Quanta осуществила поставку 700 тыс. ноутбуков; для сравнения, в декабре этот показатель сост

Крупнейший в мире производитель ноутбуков – из Тайваня Согласно отчету, выпущенному на прошлой неделе исследовательской компанией iSuppli, в 2002 году Quanta выпустила 5,4 млн. ноутбуков, что на 22,8% больше, чем в 2001 году. Преобладающая доля этих ноутбуков была произведена для «брендовых» транснациональных компьютерных компаний, таких, как

Quanta получила заказ от Sony на изготовление ноутбуков с процессорами Intel По сообщению некоторых источников Quanta Computer получила заказы на изготовление ноутбуков с процессорами Intel для Sony, посл

Во 2 квартале Acer запускает в производство широкоэкранные ноутбуки торон 16:10). В настоящий момент партнерами компании являются 3 производителя: Compal Electronics и Quanta Computer, занимающие устойчивые и примерно равные позиции на рынке производителей ноут

Quanta остается крупнейшим мировым производителем ноутбуков лнения заказов таких партнеров, как Apple Computer, Hewlett-Packard, IBM и NEC, во втором полугодии Quanta расширит производительность, в частности, на заводе в индустриальной зоне Шанхая - Сун

Quanta Computer выпустит "большой ноутбук" Представители компании Quanta Computer заявили о начале работы над новым мобильным компьютером. Ориентировочный срок

Quanta опубликовала рекордно высокие данные по продажам в октябре На фоне растущего сезонного спроса, Quanta Computer, крупнейший в мире производитель ноутбуков, опубликовала рекордно высокую при

Compal может в этом году превзойти Quanta по количеству проданных ноутбуков Compal Electronics впервые может опередить Quanta Computer по количеству проданных в этом году ноутбуков. Основываясь на объявленных пос

Quanta Display собирает средства на строительство завода ЖК-мониторов пятого поколения Тайваньская Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам одобрила обращение компании Quanta Display по выпуску 350-430 млн. глобальных депозитарных свидетельств по цене 25 тайваньских долларов за штуку. Таким образом компания собирается получить доход в 8,75-10,75 млрд. тайвань

Quanta поставит 60% ноутбуков NEC в будущем году поставку более 60% ноутбуков для компании. Эта сделка также сделала NEC вторым крупнейшим клиентом Quanta после Dell Computer. По условиям соглашения Quanta, опередив First Internationa

Quanta Display создаст ЖК-дисплеи пятого поколения На этой неделе компания Quanta Display Inc. подписала договор о предоставлении ссуды в размере $15 млрд. на семилетний срок под 3-3,5 % интереса с Международным коммерческим банком Китая (International Commercial Bank

Quanta Display взяла заем на строительство нового завода Тайваньский производитель компьютерных дисплеев Quanta Display взяла кредит в размере 15 млрд. тайваньских долларов ($440 млн.) сроком на 7 л

Прибыль Quanta за первое полугодие снизилась ,90 млрд. тайваньских долларов. По мнению институциональных инвесторов, не удивительно, что прибыль Quanta в первом полугодии снизилась, поскольку компания снижала цены, чтобы получить новые за

Skyworks Solutions получила заказ на GPRS-модули для ноутбуков Quanta Skyworks Solutions получила заказ от тайваньской корпорации Quanta Computer на поставку радиочастотных модулей прямого преобразования для интегрирования

Quanta Storage ожидает полной замены CD-RW и DVD-ROM на гибридные модели Президент тайваньской компании-производителя оптических приводов Quanta Storage считает, что в 2003 году CD-RW и DVD-ROM приводы полностью уйдут с рынка, усту

Hewlett-Pacakrd и Quanta ведут переговоры о поставках ноутбуков Крупнейший производитель ноутбуков в Тайване, компания Quanta Computer заявила, что находится в состоянии переговоров с Hewlett-Packard по вопросу б

В 2002 году Quanta намерена произвести 6,13 млн. ноутбуков Компания Quanta Computer заявила, что снижение цена на процессоры Intel Pentium 4 и наметившаяся тенде

Quanta получает заказ на производство новой серии ноутбуков Dell Как сообщают источники, близкие к тайваньскому производителю ноутбуков Quanta Computers, компания получила заказ Dell на поставки линейки преемника ноутбука Dell Latitude C600, который сейчас производится на мощностях Quanta. Поставки новой модели начнутся