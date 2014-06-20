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Quanta Computer
СОБЫТИЯ
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|20.06.2014
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Авторитетное СМИ рассекретило дату выхода и подробности об «умных часах» Apple iWatch
г. Сборкой гаджета будет заниматься нынешний партнер Apple — тайваньский контрактный производитель Quanta Computer. В продажу устройство выйдет в октябре 2014 г. Эту дату агентству подтвердили
|08.04.2014
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Apple выбрала производителя часов iWatch и разместила первый заказ
pple разместила заказ на производство 65 млн часов iWatch у тайваньского контрактного производителя Quanta Computer, сообщает китайское издание Economic Daily News. 65 млн - это тот объем, кото
|28.09.2010
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11-дюймовый MacBook ожидается уже в этом году
юймов Об этом сообщило издание DigiTimes со ссылкой на достоверные источники в тайваньском сборщике Quanta Computer, который уже долгое время сотрудничает с Apple. Как ожидается, Quanta
|10.08.2010
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Планшет для RIM соберет Quanta Computer
производителя смартфонов RIM BlackBerry под названием BlackPad будет собирать тайваньская компания Quanta Computer. Информация об этом подтверждает ряд отраслевых региональных изданий, в том ч
|26.08.2008
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LG и Quanta завершили 8-летний патентный спор
Южнокорейский производитель электроники LG и тайваньский контрактный производитель компьютеров Quanta Computer прекратили споры об использовании запатентованных технологий, которые они вел
|18.07.2008
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Rover поссорился с поставщиками
Как стало известно CNews, российский производитель ноутбуков RoverComputers прекращает партнерские взаимоотношения с двумя крупнейшими поставщиками комплектующих для ноутбуков - Compal Electronics и Quanta Computers. Это решение принято руководством компании по итогам первого полугодия 2008 г. В RoverComputers свой поступок объясняют несоблюдением поставщиками комплектующих требований к ка
|17.07.2007
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Производством iPhone Nano займется Quanta Computer?
щает издание. Еще один ресурс на китайском языке, название которого не упоминается, утверждает, что Quanta Computer находится в списке возможных производителей телефона второго поколения. Хотя
|05.07.2007
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LG подал иск против Quanta Computer из-за DVD-приводов
Южнокорейский производитель электроники, компания LG Electonics обвинила тайваньскую Quanta Computer в неправомерном использовании запатентованных ею технологий. В частности, ука
|30.05.2007
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Quanta займется выпуском iPhone для мирового рынка
Тайваньская Quanta Computer станет второй компаний, которая примет участие в производстве телефона Apple
|12.04.2007
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Продажи ноутбуков выросли до рекордных значений
нии, подчеркивая, что пользователи продолжают отдавать предпочтение мобильным компьютерам. Компания Quanta Computer в течение марта продала 2,3 млн. ноутбуков, самый высокий объем продаж в тече
|04.10.2006
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Foxconn и Quanta: "iPod для бедных" в перспективе?
Компании Foxconn Electronics и Quanta Computer приняли решение об объединении, сообщает издание DigiTimes. Согласно информац
|11.08.2006
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Sanyo и Quanta создали ТВ-альянс
ания Sanyo объявила о создании альянса с крупнейшим тайваньским производителем ноутбуков, компанией Quanta Computer. Целью альянса, получившего название Sanyo Visual Technology, станет реструкт
|13.04.2006
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Quanta Display будет поглощена BenQ
AU Optronics, входящая в состав BenQ Group, и Quanta Display анонсировали подписание соглашения о поглощении. Дата объединения назначена на 1-ое октября 2006 года, когда QDI будет полностью поглощена AUO. Объединенная компания сохранит наз
|17.03.2006
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Sanyo и Quanta создадут совместное предприятие по выпуску телевизоров
Японская компания Sanyo Electric и тайваньская компания Quanta Computer заявили о том, что они пришли к соглашению образовать совместное предприятие
|28.01.2004
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Quanta Computer наступает на телевизионный рынок
Компания Quanta Computer, крупнейший мировой производитель ноутбуков, приступает к производству плоско
|19.01.2004
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Quanta планирует захватить треть рынка ноутбуков в 2004 году
По информации из внутренних источников, Quanta Computer, самая крупная компания-изготовитель ноутбуков в мире, будет стремиться обесп
|03.10.2003
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Quanta возобновила выпуск мобильников под своим брендом
Тайваньский производитель ноутбуков и мобильных телефонов Quanta Computer возобновил продвижение собственного бренда мобильников Giya запустив модель G
|25.08.2003
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Quanta реструктуризует подразделение ноутбуков
объединены в 4. Эти данные сообщают авторитетные представители компании. Со второй половины августа Quanta начала слияние своих отделений № 2 (NB2) и № 5 (NB5) в рамках одной структуры, а отдел
|21.04.2003
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Quanta Computer будет производить ЖК-панели
подразделение поставляет ЖК-мониторы тайваньской компании Acer и европейскому дистрибьютору Medion. Quanta Display, дочерняя компания Quanta Computer с этого месяца осуществляет производ
|21.03.2003
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Quanta будет выпускать ноутбуки с 17-дюймовым дисплеем для HP
Тайваньская компания Quanta Computer получила заказ от Hewlett-Packard на изготовление первых для HP ноутбуков с 1
|12.02.2003
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В январе Quanta Computer вновь зафиксировал рекордные объемы продаж
ению с показателями прошлого месяца – 3,9%. По данным китайского издания Commercial Times, в январе Quanta осуществила поставку 700 тыс. ноутбуков; для сравнения, в декабре этот показатель сост
|10.02.2003
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Крупнейший в мире производитель ноутбуков – из Тайваня
Согласно отчету, выпущенному на прошлой неделе исследовательской компанией iSuppli, в 2002 году Quanta выпустила 5,4 млн. ноутбуков, что на 22,8% больше, чем в 2001 году. Преобладающая доля этих ноутбуков была произведена для «брендовых» транснациональных компьютерных компаний, таких, как
|17.01.2003
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Quanta получила заказ от Sony на изготовление ноутбуков с процессорами Intel
По сообщению некоторых источников Quanta Computer получила заказы на изготовление ноутбуков с процессорами Intel для Sony, посл
|15.01.2003
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Во 2 квартале Acer запускает в производство широкоэкранные ноутбуки
торон 16:10). В настоящий момент партнерами компании являются 3 производителя: Compal Electronics и Quanta Computer, занимающие устойчивые и примерно равные позиции на рынке производителей ноут
|10.01.2003
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Quanta остается крупнейшим мировым производителем ноутбуков
лнения заказов таких партнеров, как Apple Computer, Hewlett-Packard, IBM и NEC, во втором полугодии Quanta расширит производительность, в частности, на заводе в индустриальной зоне Шанхая - Сун
|20.12.2002
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Quanta Computer выпустит "большой ноутбук"
Представители компании Quanta Computer заявили о начале работы над новым мобильным компьютером. Ориентировочный срок
|11.11.2002
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Quanta опубликовала рекордно высокие данные по продажам в октябре
На фоне растущего сезонного спроса, Quanta Computer, крупнейший в мире производитель ноутбуков, опубликовала рекордно высокую при
|22.10.2002
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Compal может в этом году превзойти Quanta по количеству проданных ноутбуков
Compal Electronics впервые может опередить Quanta Computer по количеству проданных в этом году ноутбуков. Основываясь на объявленных пос
|04.10.2002
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Quanta Display собирает средства на строительство завода ЖК-мониторов пятого поколения
Тайваньская Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам одобрила обращение компании Quanta Display по выпуску 350-430 млн. глобальных депозитарных свидетельств по цене 25 тайваньских долларов за штуку. Таким образом компания собирается получить доход в 8,75-10,75 млрд. тайвань
|26.09.2002
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Quanta поставит 60% ноутбуков NEC в будущем году
поставку более 60% ноутбуков для компании. Эта сделка также сделала NEC вторым крупнейшим клиентом Quanta после Dell Computer. По условиям соглашения Quanta, опередив First Internationa
|13.09.2002
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Quanta Display создаст ЖК-дисплеи пятого поколения
На этой неделе компания Quanta Display Inc. подписала договор о предоставлении ссуды в размере $15 млрд. на семилетний срок под 3-3,5 % интереса с Международным коммерческим банком Китая (International Commercial Bank
|10.09.2002
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Quanta Display взяла заем на строительство нового завода
Тайваньский производитель компьютерных дисплеев Quanta Display взяла кредит в размере 15 млрд. тайваньских долларов ($440 млн.) сроком на 7 л
|03.09.2002
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Прибыль Quanta за первое полугодие снизилась
,90 млрд. тайваньских долларов. По мнению институциональных инвесторов, не удивительно, что прибыль Quanta в первом полугодии снизилась, поскольку компания снижала цены, чтобы получить новые за
|05.08.2002
|Quanta Display запустит линию по производству ЖК-мониторов пятого поколения в апреле
|01.08.2002
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Skyworks Solutions получила заказ на GPRS-модули для ноутбуков Quanta
Skyworks Solutions получила заказ от тайваньской корпорации Quanta Computer на поставку радиочастотных модулей прямого преобразования для интегрирования
|22.07.2002
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Quanta Storage ожидает полной замены CD-RW и DVD-ROM на гибридные модели
Президент тайваньской компании-производителя оптических приводов Quanta Storage считает, что в 2003 году CD-RW и DVD-ROM приводы полностью уйдут с рынка, усту
|20.06.2002
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Hewlett-Pacakrd и Quanta ведут переговоры о поставках ноутбуков
Крупнейший производитель ноутбуков в Тайване, компания Quanta Computer заявила, что находится в состоянии переговоров с Hewlett-Packard по вопросу б
|05.06.2002
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В 2002 году Quanta намерена произвести 6,13 млн. ноутбуков
Компания Quanta Computer заявила, что снижение цена на процессоры Intel Pentium 4 и наметившаяся тенде
|30.05.2002
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Quanta получает заказ на производство новой серии ноутбуков Dell
Как сообщают источники, близкие к тайваньскому производителю ноутбуков Quanta Computers, компания получила заказ Dell на поставки линейки преемника ноутбука Dell Latitude C600, который сейчас производится на мощностях Quanta. Поставки новой модели начнутся
|17.05.2002
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Acer и Quanta объединяются для производства гибрида настольного ПК и ноутбука
Тайваньские компании Acer и Quanta объединили свои усилия для создания новой линии компактных десктопов на основе чипов для настольных систем. По сведениям близких к соглашению источников, новые продукты будут представлен
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