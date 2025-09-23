Разделы

Economic Daily News


УПОМИНАНИЯ


23.09.2025 Смартфоны резко подорожают по вине крупнейшего в мире производителя чипов TSMC 1
09.12.2024 Китайские производители чипов душат тайваньских гигантскими скидками. Дальше будет только хуже 1
12.11.2024 Китай в большой беде. Мировые гиганты один за другим отбирают у него сверхсовременные чипы и оставляют только древние микросхемы 1
13.06.2024 За ретро придется платить. Морально устаревшая память DDR3 взлетит в цене и будет дорожать 1
12.07.2018 Самые ожидаемые планшеты 1
27.05.2016 Каким будет iPhone 7. В Сеть попали подробности о его дизайне и начинке 1
17.05.2016 Начался выпуск iPhone 7 со «сложным дизайном» 1
05.03.2015 Apple отложила выпуск гигантского iPad 1
16.02.2015 Опубликовано доказательство скорого выхода гигантского iPad. ФОТО 1
06.11.2014 Apple может снять с производства iPad mini 1
08.04.2014 Apple выбрала производителя часов iWatch и разместила первый заказ 1
26.12.2011 Основатель Acer опроверг слухи о выходе из планшетного бизнеса 1
06.06.2011 Canon инвестирует более $1 млрд в производство цифровых камер 1
14.03.2011 Утечка: Новые изображения iPhone 5 1
10.03.2011 В iPhone 5 нашли алюминиевый корпус и 2-ядерный процессор 1
26.11.2010 В новом iPad будут новый дисплей, две камеры и USB-порт 1
26.10.2009 Второй нетбук Nokia может появиться уже в 2010 г. 1
24.04.2009 MSI покажет нетбук на Google Android 1
03.03.2009 Acer опроверг слухи о создании игровой консоли 1
02.03.2009 TSMC займется производством процессоров Intel Atom 1
23.12.2008 Apple обновляет Mac mini: вести из Китая 1
26.08.2008 Toshiba отказалась продавать патенты на технологию HD DVD 1
23.07.2008 Sony, Toshiba, Fujitsu и NEC планируют выпустить нетбуки 1
22.05.2008 Все ноутбуки Apple будут иметь LED-подсветку 1
06.06.2007 Dell перекладывает производство настольных ПК на плечи Foxconn 1
17.08.2006 Foxconn будет собирать Apple MacBook 1
15.04.2003 Apple начинает производство беспроводных мониторов для ПК 1
12.03.2003 AU Optronics получил лицензию от Fujitsu на производство ЖК-мониторов 1
16.10.2001 Тайваньcкое правительство утвердило правила проведения аукциона по лицензиям на 3G-cвязь 1

Публикаций - 29, упоминаний - 29

Economic Daily News и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 12445 16
Samsung Electronics 10495 5
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 418 5
Intel Corporation 12437 4
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 990 4
Quanta Computer 211 4
ASUS - AsusTek Computer Inc 2080 3
Sony 6593 3
Huawei 4117 2
Toshiba Corporation 2940 2
Acer Group - Acer Inc 2621 2
Fujitsu 2055 2
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 2
SMIC - Semiconductor Manufacturing International Corp 141 2
IBM - International Business Machines Corp 9508 1
Nvidia Corp 3662 1
Dell EMC 5060 1
Alibaba Group 443 1
Microsoft Corporation 25059 1
Qualcomm Technologies 1875 1
Xiaomi 1896 1
Dell Technologies - Dell Computer 2145 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5711 1
LG Display - LG.Philips LCD - LG.Philips Displays 249 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1542 1
Canon 1410 1
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 661 1
HP - Hewlett-Packard 3635 1
Sharp Corporation 1044 1
Pegatron Corporation - Pegatron Technology 63 1
Canalys 235 1
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 449 1
AKG 65 1
UMC - United Microelectronics Corporation 320 1
TI - Texas Instruments Incorporated 818 1
Bitmain 13 1
JDI - Japan Display Inc 25 1
Google LLC 12093 1
ASML - Advanced Semiconductor Materials Lithography 133 1
Compal Electronics 135 1
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 279 1
Volkswagen Group - VW 291 1
Ford 419 1
Volkswagen Audi Group 220 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 480 1
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 123 1
KGI Securities 50 1
101Hotels.com 456 1
Suzuki Motor - Сузуки Мотор 41 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 117 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1595 1
Правительство Тайваня 45 1
Greenpeace - Гринпис 129 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12567 10
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12773 8
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21522 7
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25207 6
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14824 6
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8241 6
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9708 5
Netbook Mini - нетбук - мини-ноутбук 1098 5
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5370 3
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6536 3
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2205 3
Аксессуары 4052 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16628 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10228 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12807 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6262 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7336 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26672 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16542 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31368 2
Lightning 222 2
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4817 2
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2606 2
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1246 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6202 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17628 2
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4402 2
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2389 2
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2193 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25559 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8051 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8995 1
DDR - Double data rate 2856 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7556 1
Умные платформы 1818 1
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1286 1
USB Type-C - USB-C - USB 3 2086 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55416 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9541 1
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1550 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7262 7
Apple iPad 3902 7
Apple iPhone 6 4861 6
Apple iPad Pro 299 5
Apple iOS 8131 4
Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 959 3
Apple iPhone 5 774 3
Apple iPad mini 423 3
Apple Touch ID 287 3
Apple iPad Air - Серия планшетов 251 3
Apple A Bionic - чипсет - серия мобильных процессоров 333 3
Apple MacBook - серия ноутбуков 995 2
Apple iPhone 7 284 2
Apple iPhone 4 788 2
Apple iPod 1549 2
Apple iMac - Серия моноблоков 463 2
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 519 2
Apple iPod Touch 747 2
FreePik 1301 2
Microsoft Windows 10 1849 1
Google Android 14500 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1595 1
Microsoft Surface - Планшет 435 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3027 1
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 443 1
Microsoft Windows 16143 1
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1154 1
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 698 1
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 504 1
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 507 1
Apple iPhone X - Серия смартфонов 257 1
Apple MacBook Air - Ноутбук 475 1
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 312 1
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 410 1
Apple Safari - браузер 868 1
Geekbench - Мультиплатформерное приложение для бенчмаркинга (сравнения эффективности) 196 1
Microsoft Surface Go - Планшет 13 1
Google Android 8 - Android Oreo 194 1
Apple Face ID 229 1
Microsoft Store - Магазин приложений Windows 348 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1017 3
Hajek Martin - Хайек Мартин 6 2
Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 89 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 387 1
Громаковский Евгений 18 1
Shih Stan - Ши Стэн 4 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17841 21
Китай - Тайвань 4090 19
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53015 6
Япония 13439 3
Южная Корея - Республика 6797 2
Россия - РФ - Российская федерация 153420 1
Европа 24522 1
Азия - Азиатский регион 5688 1
Канада 4953 1
Италия - Итальянская Республика 4410 1
Евразия - Евразийский континент 623 1
США - Калифорния 4749 1
Китай - Шанхай 800 1
Китай - Пекин - Beijing 1027 1
США - Калифорния - Санта-Клара 183 1
Китай - Тайвань - Тайбэй 352 1
Германия - Нижняя Саксония - Ганновер 301 1
Китай - Уси 14 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54015 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19886 2
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 870 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3740 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25450 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6679 1
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1192 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 934 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5498 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17102 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4261 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1426 1
DigiTimes - Издание 1320 11
Bloomberg 1365 2
MacRumors 141 2
AppleInsider 398 2
Nowhereelse.fr 19 2
ZDnet 662 1
The Guardian - Британская газета 378 1
IDG - International Data Group 115 1
MacWorld 133 1
Boy Genius Report - BGR 50 1
TrendForce 126 3
IDC - International Data Corporation 4931 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 134 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 337 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7645 1
CeBIT 612 1
