Китайские производители чипов душат тайваньских гигантскими скидками. Дальше будет только хуже

Китай демпингует, Тайвань страдает

Конкуренция за клиентов между китайскими и тайваньскими контрактными производителями полупроводников, выпускаемых по зрелым технологическим процессам, заметно обострилась, пишет TrendForce со ссылкой на данные экспертов Economic Daily News.

Китайские чипмейкеры из континентального Китая, в частности, SMIC, Hua Hong Group и Nexchip, оказывают мощнейшее давление на своих конкурентов с Тайваня, предлагая заказчикам огромные скидки, которые могут достигать 40% относительно расценок «островных» предприятий. Тайваньским производителям приходится в ответ либо тоже снижать тарифы себе в ущерб, либо мириться с потерей клиентов и недозагруженностью предприятий.

По информации источника, наиболее серьезные скидки китайцы сейчас предлагают на продукцию, выпускаемую на базе 300-миллиметровых кремниевых пластин по норме 40/45 нм. Хотя еще сравнительно недавно цены в этой категории держались на довольно высоком стабильном уровне. «Штамповка» на несколько менее популярных 200-миллиметровых пластинах тоже подешевела усилиями китайских контрактных компаний, но не столь существенно – примерно на 20-30%.

Henry & Co. / Unsplash Китайские контрактные производители чипов отбивают клиентов у своих тайваньских конкурентов за счет колоссальных скидок

Данный шаг компаний из КНР закономерно спровоцировал отток клиентов с Тайваня к компаниям, представляющим континентальный Китай. Среди тайваньских контрактных производителей, для которых это оказалось наиболее болезненным, – UMC и VIS (Vanguard International Semiconductor Corporation). Последняя управляется тайваньским гигантом TSMC. Непосредственно бизнесу TSMC пока, вероятно, ничего не угрожает – компания постоянно осваивает и внедряет новейшие техпроцессы и делает она это вполне уверенно, не исключено, что справляется с этой задачей лучше легендарной Intel, переживающей тяжелые времена.

Агрессивная ценовая политика приносит первые плоды

Агрессивная ценовая политика, выбранная китайскими контрактными производителями, уже начала приносить им ощутимые дивиденды, отмечают аналитики. Так, компания Nextchip фиксирует заметный приток заказов на производство микросхем-драйверов и интегральных схем управления электрическим питанием в последние несколько месяцев.

Резкое падение цен на услуги контрактного производства, позволили тайваньским разработчикам чипов вести переговоры со своими местными партнерами о пересмотре условий сотрудничества на более выгодные для себя в финансовом плане с позиции силы. В результате компании вроде UMC и VIS вынуждены идти на уступки и тоже снижать цены под давлением заказчиков.

По сообщению экспертов, опрошенных EDN, тайваньские контрактные производители, специализирующиеся на зрелых техпроцессах, такие как уже ранее упомянутые UMC и VIS, столкнулись с существенным снижением уровня загрузки производственных линий вплоть до 70%. Учитывая то, насколько уверенно и агрессивно конкуренты тайваньских «контрактников» с материкового Китая снижают цены на свои услуги, восстановление рынка до наступления второй половины 2025 г. специалисты считают маловероятным.

Шоу должно продолжаться

В период пандемии covid-19 спрос на микросхемы в целом и выполненные по зрелым нормам в частности. Такие чипы находят применение, к примеру, в производстве отдельных компонентов современных автомобилей. Крупнейшим автопроизводителям – Audi, Ford, Fiat, Chrysler, Nissan, Suzuki, Toyota, Volkswagen – во время серии локдаунов в ряде стран мира пришлось радикально сократить выпуск продукции из-за нехватки именно таких интегральных микросхем.

Согласно прогнозу TrendForce, именно китайские полупроводниковые компании в 2025 г. будут одной из основных сил, обеспечивающих введение в эксплуатацию новых производственных мощностей с использованием зрелых техпроцессов. Этому способствует большой внутренний спрос на интегральные схемы отечественного происхождения, который отчасти формируется искусственно политическим руководством страны.

По оценке экспертов, производственные мощности 10 крупнейших предприятий отрасли, специализирующихся на зрелых технологиях, увеличатся в 6% в течение 2025 г., при этом ценовое давление так и продолжит ощущаться участниками рынка.

Наиболее масштабные планы по расширению промплощадок в 2025 г. имеются у крупнейшего контрактного производителя чипов Китая – SMIC (заводы в Шанхае и Пекине), HuaHong Group – на заводах Fab9 и Fab10, а также у Nexchip – на предприятии N1A3, отмечает TrendForce.

Примечательно, что США, уже не первый год пытающиеся за счет экспортных ограничений замедлить развитие технологического сектора экономики КНР, практически никак не препятствуют получению китайскими компаниями доступа к оборудованию и технологиям для выпуска микросхем по зрелым нормам, и это сознательное решение американских чиновников.

Как ранее писал CNews, в результате в одном только марте 2024 г. производство полупроводников в КНР выросло на 28,4%, до рекордных 36,2 млрд изделий, следует из данных Национального бюро статистики Китая. Всего же, по подсчету ведомства, в I квартале было выпущено 98,1 млрд чипов – на 40% больше по сравнению с заключительным кварталом 2023 г.

Столь впечатляющий рост обеспечил высокий спрос со стороны отдельных сегментов обрабатывающей промышленности. Так, производство транспортных средств на новых энергоносителях в I квартале 2024 г. выросло на 29,2%, до 2,08 млн машин; смартфонов – на 16,7%. Согласно прогнозу аналитиков TrendForce, доля материкового Китая в глобальном производстве «зрелых» чипов достигнет 39% к 2027 г., что на 8 процентных пунктов выше показателя завершившегося 2023 г.