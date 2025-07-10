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Nexchip Semiconductor Corporation

Nexchip Semiconductor Corporation

УПОМИНАНИЯ


10.07.2025 «Фабрики-призраки» на корню рушат планы Китая по производству чипов. Они получают миллиардные инвестиции и сразу банкротятся 1
09.12.2024 Китайские производители чипов душат тайваньских гигантскими скидками. Дальше будет только хуже 1
17.01.2024 Мир на грани грандиозной войны производителей чипов из-за агрессивного Китая. Не за горами громкие банкротства 1
06.09.2023 Выручка мировых полупроводниковых гигантов сократилась. В топ-10 перестановки 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Nexchip Semiconductor Corporation и организации, системы, технологии, персоны:

TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 959 3
Hua Hong Group - Hua Hong Semiconductor - HHNEC - Hua Hong Semiconductor NEC Electronics Company 16 2
UMC - United Microelectronics Corporation 320 2
SMIC - Semiconductor Manufacturing International Corp 134 2
Fujian Jinhua Integrated Circuit Company 11 1
ASML - Advanced Semiconductor Materials Lithography 127 1
CXMT - ChangXin Memory Technologies 13 1
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Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 476 1
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 123 1
Suzuki Motor - Сузуки Мотор 41 1
Unsplash 1091 1
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Россия - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 279 1
Volkswagen Group - VW 288 1
Ford 416 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3171 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4323 3
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8144 2
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Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6162 1
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1092 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5928 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21332 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11987 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7582 1
FreePik 1191 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 960 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7193 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17622 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52743 3
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53150 2
Метрология - Нанометрология - Nanometrology 783 1
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1181 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5402 1
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 473 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4796 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1635 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4183 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6073 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3716 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11365 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19484 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5707 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6592 1
Tom’s Hardware 452 2
TrendForce 119 3
Informa - Ovum - Omdia 136 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1371324, в очереди разбора - 749636.
Создано именных указателей - 178304.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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