Мир на грани грандиозной войны производителей чипов из-за агрессивного Китая. Не за горами громкие банкротства

Неуемное стремление Китая создать полностью независимое производство чипов приведет к переделу на этом рынке. В стране строятся новые передовые заводы, что в скором будущем заставит производителей микросхем снижать цены. Некоторые компании окажутся на грани банкротства, и только потребители останутся в выигрыше – падение себестоимости чипов повлечет за собой удешевление их итоговой цены и устройств, в которых они используются.

Китай гнет свою линию

В течение ближайших десяти лет Китай построит и запустит десятки заводов по производству микросхем. Как пишет Tom’s Hardware, это позволит КНР наводнить рынок чипами по уже освоенным в стране техпроцессам, а это вплоть до современных 5 и 3 нанометров. Аналитики портала называют столь масштабное расширение производственных мощностей Китая «агрессивным» (aggressive chip fab expansion).

Для Китая возведение новых заводов несет одни лишь плюсы: это новые рабочие места, развитие производства и снижение зависимости от поставок в страну иностранных микросхем. Но эксперты исследовательской компании TrendForce полагают, что это негативно отразится на иностранных вендорах – некоторые из них, вероятно, обанкротятся. Помимо этого, стоимость производства микросхем за счет появления новых заводов, по всей видимости, снизится, вследствие чего нельзя исключать и банкротств среди небольших вендоров микросхем внутри самого Китая.

Впечатляющие исходные данные

На начало 2024 г. Китай уже располагал внушительным арсеналом фабрик по выпуску микросхем – их насчитывалось более 50, из которых лишь семь не функционировали на момент выпуска материала. Оставшиеся 44 вполне исправно работали.

По данным TrendForce, 25 заводов из 44 способны выпускать наиболее востребованные 300-миллиметровые кремниевые пластины, еще пять рассчитаны на выпуск пластин диаметром 200 мм, другие четверо выпускают 150-миллиметровые пластины.

К концу 2024 г. компании SMIC, HuaHong, Nexchip, CXMT и Silan планируют добавить в этот список еще 10 заводов по производству пластин, включая девять заводов диаметром 300 мм и одно производство диаметром 200 мм. В стадии строительства находятся еще 23 завода, в том числе 15 заводов по 300 мм и восемь по 200 мм, и все они, как ожидается, будут введены в эксплуатацию в ближайшие годы.

Чудес ждать не стоит

По информации TrendForce, Китай, строя все эти заводы, ориентируется в первую очередь на так называемые «зрелые» техпроцессы. К таковым чаще всего относятся морально устаревшие топологии, которым более 10 лет, но которые еще очень востребованы во многих сегментах рынка.

Для Китая это техпроцессы от 28 нм и толще (32 нм и пр.) – соответствующие микросхемы используются, в частности, в производстве автомобилей, а также бытовой техники и интернета вещей. Чтобы построить фабрики по выпуску таких чипов, китайские компании приобрели сотни инструментов для литографии у голландской компании ASML – крупнейшего в мире поставщика литографического оборудования с долей более 80%.

Это привело к колоссальному скачку импорта голландского «железа» в Китай. В 2023 г. он вырос более чем в 10 раз год к году – на 1050%.

Отставать Китай не планирует

Концентрироваться только на зрелых техпроцессах Китай не намерен, хотя основной упор, по прогнозам TrendForce, будет сделан именно на них. В период с 2023 по 2027 гг. примерно 70% новых фабрик будут эксплуатировать именно эти нормы, и лишь оставшиеся 30% начнут выпускать чипы по современным (16 нм и тоньше 14, 10, 7 нм и пр.) топологиям.

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Эксперты TrendForce также видят тенденцию к стремлению Китая локализовать производства различных типов микросхем, включая контроллеры экрана и питания. В дополнение к этому они прогнозируют банкротство небольших компаний по разработке чипов, не имеющих собственных производственных мощностей. К тому же они не исключают возможного ценового давления со стороны гигантских контрактных вендоров в лице SMIC и Nexchip на небольшие компании, по выпуску микросхем часто имеющие в распоряжении имеющие не более одной фабрики.

Отметим также, что часть китайских фабрик по производству полупроводников строятся силами компании Huawei. CNews писал, что Huawei, которая годами заказывала выпуск своих чипов тайваньской TSMC (мировой лидер в этой сфере с долей более 50%), и которая по воле властей США лишилась этой возможности в мае 2020 г., возводит свою тайную сеть заводов.