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NAND flash memory флеш-память NAND 2D flash memory NAND 3D flash memory
СОБЫТИЯ
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|27.04.2026
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Смартфонному бизнесу Samsung предрекли убытки
этом руководство компании предупредил возглавляющий его Тэ Мун Ро (TM Roh), пишет южнокорейское издание Money Today. Причина – высокая цена микросхем памяти LPDDR5X и накопителей на базе флеш-памяти NAND. Если раньше основной вклад в себестоимость смартфона вносили процессор и дисплей, то в нынешних реалиях на этот показатель все в большей степени начинают влиять именно DRAM и NAND.
|21.04.2026
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В Японии остановились производства NAND-памяти и химикатов для выпуска чипов
okyo Electron, Shin-Etsu Chemical и Silicon United Manufacturing (SUMCO), это может усилить дефицит NAND-памяти и чипов, пишет TrendForce. Руководители предприятий приостанавливали работу завод
|11.12.2025
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Японские фабрики, выпускающие флеш-память, остановились из-за землетрясения. Это новый удар по поставкам
одства Сильное землетрясение в Японии нарушило работу предприятий Kioxia, это может усилить дефицит NAND-памяти, пишет TrendForce. Часть оборудования на фабрике автоматически остановилась после
|03.10.2025
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Создатель USB-флешки предрек дефицит SSD, который продлится ближайшие 10 лет
Дефицит длиной в 10 лет Грядет дефицит флеш-памяти NAND, который обязан буму искусственного интеллекта, он может растянуться на десятилетие. Так
|26.08.2025
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SSD-накопителям конец. Скоростной и живучий «убийца» флэш-памяти готов к серийному производству
крупномасштабного производства нового типа памяти – UltraRAM, пишет Tom’s Hardware. Она сочетает в себе скорость работы на уровне оперативной памяти DRAM и принцип функционирования как у флэш-памяти NAND, которую потенциально может заменить. UltraRAM – это разработка британской компании Quinas Technology. По словам авторов технологии, UltraRAM имеет в 4000 большую долговечность в сравнении
|31.05.2024
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Дефицит, перепроизводство и снова дефицит. Производители SSD кошмарят пользователей, продавая накопители ИИ-компаниям и завышая цены
Найден новый виновный Доходы отрасли флэш-памяти NAND находятся на волне роста благодаря спросу на твердотельные накопители (SSD) для использо
|21.12.2022
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Samsung взвинтила цены на флеш-память, пока США убивают ее прямого конкурента
amsung поднимает цены на флеш-память Корпорация Samsung повысила контрактные цены на флеш-память 3D NAND собственного производства в первой половине декабря 2022 г. вслед за включением ее прямо
|20.07.2022
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Грядет небывалое обрушение цен на флешки и SSD
овом рынке модулей флеш-памяти в краткосрочной перспективе ожидается резкое падение цен. Микросхемы NAND, используемые в SSD, USB-драйвах, смартфонах и другой технике, подешевеют в цене в средн
|17.02.2022
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Transcend представляет новые карты памяти SD и microSD промышленного уровня
омышленного класса. В ассортимент входят выполненные на базе высококачественных микросхем памяти 3D NAND и отличающиеся долговечностью карты памяти в форм-факторах SD и microSD. Они проходят тщ
|23.09.2021
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Рост в прошлом. Ценам на оперативную память и SSD предсказано затяжное падение
конце тоннеля В ближайшие месяцы на мировом рынке ожидает внушительное снижение цен на флеш-память NAND и модули оперативной памяти DRAM, сообщает исследовательская компания TrendForce. Это не
|24.12.2020
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Грядет рост цен на память всепланетарного масштаба
Контроллеры в цене Поставщики контроллеров флеш-памяти (NAND) сообщают о повышенном спросе на их продукцию и неспособностью полностью удовлетворить е
|20.10.2020
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Intel разрывают на куски. У него заберут важную часть бизнеса
Компания Intel приняла решение отказаться от своего бизнеса по производству микросхем флеш-памяти (NAND). Она собирается продать его, и как пишет CNN, покупатель уже найден. Бизнес Intel по вы
|20.05.2020
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Adata анонсировала новые SSD Falcon и Swordfish с поддержкой PCIe Gen3x4
Adata Technology, производитель высокоскоростных модулей памяти DRAM, продуктов на базе NAND Flash, а также мобильных аксессуаров, объявила о запуске двух новых SSD Adata Falcon и S
|12.03.2020
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Intel разонравилось выпускать чипы памяти. Масштабное производство под угрозой закрытия
знес Intel Компания Intel рассматривает возможность закрытия производства чипов памяти стандарта 3D NAND и твердотельных накопителей на ее основе. Как пишет ресурс Block & Files, причиной этому
|20.02.2020
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Western Digital разработала техпроцесс пятого поколения для производства памяти 3D NAND
спешном завершении разработки технологического процесса пятого поколения для производства памяти 3D NAND. Технология получила название BiCS5 и закрепила лидирующие позиции компании в производст
|01.10.2019
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Цены на SSD переходят к стремительному взлету после грандиозного падения
пители (SSD) до конца 2019 г. могут существенно подорожать на фоне роста стоимости микросхем памяти NAND. Контрактные цены на NAND-модули, по данным ресурса Digitimes, прекратили падение
|26.09.2019
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Toshiba Memory представила новую NAND-память с последовательным интерфейсом
Toshiba Memory Europe представила второе поколение флэш-памяти NAND для встраиваемых решений, которое отличается повышенной ёмкостью и производительностью.
|07.08.2019
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Toshiba Memory Europe представила память XL-FLASH класса хранилища
ые в дата-центрах и корпоративных хранилищах данных. Решение XL-FLASH, представляющее собой память класса хранилища, или энергонезависимую память, способно сохранять содержимое аналогично флеш-памяти NAND и устраняет разрыв в производительности между памятью типов DRAM и NAND. Энергозависимая память, в том числе DRAM, обеспечивает необходимую скорость доступа к данным для работы прил
|11.07.2018
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Samsung начал производство накопителей на основе серийных модулей V-NAND
Samsung Electronics объявила о начале массового производства V-NAND флеш-памяти с максимальной скоростью передачи данных в отрасли. Благодаря Toggle DDR 4.0 интерфейсу, используемого впервые в индустрии, скорость обмена данными между накопителем и новыми 2
|22.05.2018
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Впервые в истории началось производство терабитных чипов на замену жестким дискам
вая архитектура флэш-памяти Micron Technology и Intel представили новейшие чипы флэш-памяти типа 3D NAND (так называемой вертикальной памяти). Микросхема состоит из 64 слоев, заполненных ячейка
|16.03.2018
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ADATA представила скоростной 3D NAND SSD-накопитель SX950U
950U для киберспорта с интерфейсом SATA 6 Гбит/с. Новинка построена на базе памяти нового поколения 3D NAND в паре с быстрым контроллером SMI, обеспечивая скорости последовательного чтения/запи
|05.12.2017
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Samsung начала производство 512 ГБ памяти eUFS для мобильных устройств нового поколения
для мобильных устройств нового поколения. Благодаря использованию 64-слойных 512-гигабитных чипов V-NAND Samsung, новый пакет 512 ГБ eUFS обеспечивает большой объем памяти и высокую производите
|09.08.2017
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Samsung разработал новый терабитовый чип памяти
Компания Samsung представила новые решения памяти V-NAND (Vertical NAND) и технологию, которая позволит удовлетворить жесткие требования с
|16.06.2017
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Samsung наращивает производство 64-слойной памяти V-NAND
Samsung Electronics объявила о запуске серийного производства 64-слойной флэш-памяти V-NAND 256Gb, предназначенной для расширения линейки решений хранения данных, которые будут исп
|15.06.2017
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Adata представила промышленный SSD IM2P3388 с интерфейсом PCIe
Adata Technology, ведущий производитель высокопроизводительных модулей памяти DRAM и флэш-памяти NAND, представляет промышленный SSD-накопитель IM2P3388 с интерфейсом PCIe Gen3x4 в форм-факт
|30.05.2017
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Western Digital представила клиентские SSD на 64-слойной технологии 3D NAND
тавила твердотельные накопители для клиентских систем, построенные на базе 64-слойной технологии 3D NAND. Это технологическое достижение позволяет компании выпускать новые инновационные твердот
|19.05.2017
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Adata представила SSD-накопитель промышленного уровня ISSS333
Technology представила SSD-накопители промышленного стандарта ISSS333 в двух версиях - с памятью 3D MLC и 3D TLC. Модель ISSS333, упакованная в стандартный 2,5-дюймовый корпус, создана для рабо
|06.04.2017
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Adata представила SSD-накопитель XPG SX7000 в формате M.2 2280
в линейке XPG - SX7000. Новинка выполнена в форм-факторе M.2 2280 и в ее основе лежит память 3D TLC NAND вкупе с контроллером SMI. Накопитель подключается к материнской плате по интерфейсу PCI
|31.03.2017
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Transcend выпустила высокоскоростной SSD-накопитель в форм-факторе M.2 с интерфейсом PCIe NVMe
я заметно более высокими скоростями чтения и записи, чем чипы 2D NAND. Также отличительными чертами 3D NAND являются низкий уровень потребления электроэнергии и высокая надежность на протяжении
|30.03.2017
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Adata представила 3D NAND SSD-накопитель Ultimate SU700
Adata Technology представила новинку в линейке решений 3D NAND, 2,5-дюймовый SSD-накопитель с интерфейсом SATA 6Gb/s - Ultimate SU700. Модель SU700, ем
|22.03.2017
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Adata представила внешний твердотельный накопитель XPG SD700X на памяти 3D NAND
овинка защищена от воды и пыли по стандарту IEC IP68 и от ударов по военным стандартам. Память типа 3D TLC NAND емкостью 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ упакована в корпус в геймерском стиле и подключа
|09.03.2017
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Adata представила внешний SSD-накопитель SD600
телей и мобильных аксессуаров, представила внешний SSD-накопитель SD600, построенный на базе памяти 3D TLC NAND. Новинка имеет два варианта объема — 256 ГБ и 512 ГБ, и обеспечивает скорости чте
|17.02.2017
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Adata представила SSD-накопитель XPG SX950 и корпус EX500
тному интерфейсу USB 3.1.Adata завершает перевод своей линейки накопителей на многоуровневую память 3D NAND. Это позволяет создавать SSD большего объема без удорожания, присущего одноуровневой
|07.02.2017
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Western Digital представила 512-Гбит 64-слойные чипы 3D NAND памяти (BICS3) с тремя битами на ячейку (X3)
gital Corp. объявила о начале опытно-промышленного производства 512-гигабитного 64-слойного чипа 3D NAND памяти (BICS3) с тремя битами на ячейку (X3) на фабрике Yokkaichi в Японии и планах запу
|27.01.2017
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Toshiba расширила ассортимент встроенной флеш-памяти NAND для автомобильных систем
Toshiba объявила о выпуске устройств встроенной флеш-памяти NAND, соответствующих стандарту JEDEC eMMC версии 5.1 и требованиям спецификации AEC-Q100 Grade2. Как рассказали CNews в компании, в ассортименте представлены устройства емкостью 8, 16, 32 и 64
|24.01.2017
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Transcend представила флэш-накопители JetFlash 740 промышленного класса
ии, технология Transcend SuperMLC занимает промежуточную позицию между флэш-памятью типов SLC и MLC NAND: по своей производительности она практически не уступает SLC NAND, но при этом, о
|13.12.2016
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Adata представила SSD Ultimate SU900 на базе 3D MLC NAND
6Gb/s в форм-факторе 2,5 дюйма. Как рассказали CNews в компании, в модели SU900 применяется память NAND-типа с технологией 3D MLC и контроллер SMI 2258. Емкость SSD новой серии достигает 2ТБ,
|08.12.2016
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Adata представила внешние SSD SC660H и SV620H на памяти 3D NAND
реводу существующих решений на технологию 3D NAND. SSD SC660H и SV620H основаны на новой технологии 3D TLC NAND, заменившей традиционную 2D NAND, и обеспечивают более высокую надежность, долгов
|03.11.2016
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Adata представила SSD Ultimate SU800 на флеш-памяти 3D NAND
Adata Technology объявила о выпуске твердотельных накопителей (SSD) Ultimate SU800 на базе технологии 3D NAND. Как рассказали CNews в компании, накопитель доступен в версиях емкостью 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ. Скорость чтения SSD достигает 560 МБ/с, записи 520 МБ/с. Накопитель SU800 выполне
|01.11.2016
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Transcend представил SSD на базе памяти 3D NAND
Transcend Information представил новый твердотельный накопитель на основе памяти 3D NAND. Как рассказали CNews в компании, выпуск 2,5-дюймовых твердотельных накопителей Transcen
NAND flash memory и организации, системы, технологии, персоны:
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