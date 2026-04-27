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NAND flash memory флеш-память NAND 2D flash memory NAND 3D flash memory

NAND flash memory - флеш-память - NAND 2D flash memory - NAND 3D flash memory

СОБЫТИЯ

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27.04.2026 Смартфонному бизнесу Samsung предрекли убытки

этом руководство компании предупредил возглавляющий его Тэ Мун Ро (TM Roh), пишет южнокорейское издание Money Today. Причина – высокая цена микросхем памяти LPDDR5X и накопителей на базе флеш-памяти NAND. Если раньше основной вклад в себестоимость смартфона вносили процессор и дисплей, то в нынешних реалиях на этот показатель все в большей степени начинают влиять именно DRAM и NAND.
21.04.2026 В Японии остановились производства NAND-памяти и химикатов для выпуска чипов

okyo Electron, Shin-Etsu Chemical и Silicon United Manufacturing (SUMCO), это может усилить дефицит NAND-памяти и чипов, пишет TrendForce. Руководители предприятий приостанавливали работу завод
11.12.2025 Японские фабрики, выпускающие флеш-память, остановились из-за землетрясения. Это новый удар по поставкам

одства Сильное землетрясение в Японии нарушило работу предприятий Kioxia, это может усилить дефицит NAND-памяти, пишет TrendForce. Часть оборудования на фабрике автоматически остановилась после
03.10.2025 Создатель USB-флешки предрек дефицит SSD, который продлится ближайшие 10 лет

Дефицит длиной в 10 лет Грядет дефицит флеш-памяти NAND, который обязан буму искусственного интеллекта, он может растянуться на десятилетие. Так
26.08.2025 SSD-накопителям конец. Скоростной и живучий «убийца» флэш-памяти готов к серийному производству

крупномасштабного производства нового типа памяти – UltraRAM, пишет Tom’s Hardware. Она сочетает в себе скорость работы на уровне оперативной памяти DRAM и принцип функционирования как у флэш-памяти NAND, которую потенциально может заменить. UltraRAM – это разработка британской компании Quinas Technology. По словам авторов технологии, UltraRAM имеет в 4000 большую долговечность в сравнении
31.05.2024 Дефицит, перепроизводство и снова дефицит. Производители SSD кошмарят пользователей, продавая накопители ИИ-компаниям и завышая цены

Найден новый виновный Доходы отрасли флэш-памяти NAND находятся на волне роста благодаря спросу на твердотельные накопители (SSD) для использо
21.12.2022 Samsung взвинтила цены на флеш-память, пока США убивают ее прямого конкурента

amsung поднимает цены на флеш-память Корпорация Samsung повысила контрактные цены на флеш-память 3D NAND собственного производства в первой половине декабря 2022 г. вслед за включением ее прямо
20.07.2022 Грядет небывалое обрушение цен на флешки и SSD

овом рынке модулей флеш-памяти в краткосрочной перспективе ожидается резкое падение цен. Микросхемы NAND, используемые в SSD, USB-драйвах, смартфонах и другой технике, подешевеют в цене в средн
17.02.2022 Transcend представляет новые карты памяти SD и microSD промышленного уровня

омышленного класса. В ассортимент входят выполненные на базе высококачественных микросхем памяти 3D NAND и отличающиеся долговечностью карты памяти в форм-факторах SD и microSD. Они проходят тщ
23.09.2021 Рост в прошлом. Ценам на оперативную память и SSD предсказано затяжное падение

конце тоннеля В ближайшие месяцы на мировом рынке ожидает внушительное снижение цен на флеш-память NAND и модули оперативной памяти DRAM, сообщает исследовательская компания TrendForce. Это не
24.12.2020 Грядет рост цен на память всепланетарного масштаба

Контроллеры в цене Поставщики контроллеров флеш-памяти (NAND) сообщают о повышенном спросе на их продукцию и неспособностью полностью удовлетворить е
20.10.2020 Intel разрывают на куски. У него заберут важную часть бизнеса

Компания Intel приняла решение отказаться от своего бизнеса по производству микросхем флеш-памяти (NAND). Она собирается продать его, и как пишет CNN, покупатель уже найден. Бизнес Intel по вы
20.05.2020 Adata анонсировала новые SSD Falcon и Swordfish с поддержкой PCIe Gen3x4

Adata Technology, производитель высокоскоростных модулей памяти DRAM, продуктов на базе NAND Flash, а также мобильных аксессуаров, объявила о запуске двух новых SSD Adata Falcon и S
12.03.2020 Intel разонравилось выпускать чипы памяти. Масштабное производство под угрозой закрытия

знес Intel Компания Intel рассматривает возможность закрытия производства чипов памяти стандарта 3D NAND и твердотельных накопителей на ее основе. Как пишет ресурс Block & Files, причиной этому
20.02.2020 Western Digital разработала техпроцесс пятого поколения для производства памяти 3D NAND

спешном завершении разработки технологического процесса пятого поколения для производства памяти 3D NAND. Технология получила название BiCS5 и закрепила лидирующие позиции компании в производст
01.10.2019 Цены на SSD переходят к стремительному взлету после грандиозного падения

пители (SSD) до конца 2019 г. могут существенно подорожать на фоне роста стоимости микросхем памяти NAND. Контрактные цены на NAND-модули, по данным ресурса Digitimes, прекратили падение
26.09.2019 Toshiba Memory представила новую NAND-память с последовательным интерфейсом

Toshiba Memory Europe представила второе поколение флэш-памяти NAND для встраиваемых решений, которое отличается повышенной ёмкостью и производительностью.

07.08.2019 Toshiba Memory Europe представила память XL-FLASH класса хранилища

ые в дата-центрах и корпоративных хранилищах данных. Решение XL-FLASH, представляющее собой память класса хранилища, или энергонезависимую память, способно сохранять содержимое аналогично флеш-памяти NAND и устраняет разрыв в производительности между памятью типов DRAM и NAND. Энергозависимая память, в том числе DRAM, обеспечивает необходимую скорость доступа к данным для работы прил
11.07.2018 Samsung начал производство накопителей на основе серийных модулей V-NAND

Samsung Electronics объявила о начале массового производства V-NAND флеш-памяти с максимальной скоростью передачи данных в отрасли. Благодаря Toggle DDR 4.0 интерфейсу, используемого впервые в индустрии, скорость обмена данными между накопителем и новыми 2
22.05.2018 Впервые в истории началось производство терабитных чипов на замену жестким дискам

вая архитектура флэш-памяти Micron Technology и Intel представили новейшие чипы флэш-памяти типа 3D NAND (так называемой вертикальной памяти). Микросхема состоит из 64 слоев, заполненных ячейка
16.03.2018 ADATA представила скоростной 3D NAND SSD-накопитель SX950U

950U для киберспорта с интерфейсом SATA 6 Гбит/с. Новинка построена на базе памяти нового поколения 3D NAND в паре с быстрым контроллером SMI, обеспечивая скорости последовательного чтения/запи
05.12.2017 Samsung начала производство 512 ГБ памяти eUFS для мобильных устройств нового поколения

для мобильных устройств нового поколения. Благодаря использованию 64-слойных 512-гигабитных чипов V-NAND Samsung, новый пакет 512 ГБ eUFS обеспечивает большой объем памяти и высокую производите
09.08.2017 Samsung разработал новый терабитовый чип памяти

Компания Samsung представила новые решения памяти V-NAND (Vertical NAND) и технологию, которая позволит удовлетворить жесткие требования с
16.06.2017 Samsung наращивает производство 64-слойной памяти V-NAND

Samsung Electronics объявила о запуске серийного производства 64-слойной флэш-памяти V-NAND 256Gb, предназначенной для расширения линейки решений хранения данных, которые будут исп
15.06.2017 Adata представила промышленный SSD IM2P3388 с интерфейсом PCIe

Adata Technology, ведущий производитель высокопроизводительных модулей памяти DRAM и флэш-памяти NAND, представляет промышленный SSD-накопитель IM2P3388 с интерфейсом PCIe Gen3x4 в форм-факт
30.05.2017 Western Digital представила клиентские SSD на 64-слойной технологии 3D NAND

тавила твердотельные накопители для клиентских систем, построенные на базе 64-слойной технологии 3D NAND. Это технологическое достижение позволяет компании выпускать новые инновационные твердот
19.05.2017 Adata представила SSD-накопитель промышленного уровня ISSS333

Technology представила SSD-накопители промышленного стандарта ISSS333 в двух версиях - с памятью 3D MLC и 3D TLC. Модель ISSS333, упакованная в стандартный 2,5-дюймовый корпус, создана для рабо
06.04.2017 Adata представила SSD-накопитель XPG SX7000 в формате M.2 2280

в линейке XPG - SX7000. Новинка выполнена в форм-факторе M.2 2280 и в ее основе лежит память 3D TLC NAND вкупе с контроллером SMI. Накопитель подключается к материнской плате по интерфейсу PCI

31.03.2017 Transcend выпустила высокоскоростной SSD-накопитель в форм-факторе M.2 с интерфейсом PCIe NVMe

я заметно более высокими скоростями чтения и записи, чем чипы 2D NAND. Также отличительными чертами 3D NAND являются низкий уровень потребления электроэнергии и высокая надежность на протяжении
30.03.2017 Adata представила 3D NAND SSD-накопитель Ultimate SU700

Adata Technology представила новинку в линейке решений 3D NAND, 2,5-дюймовый SSD-накопитель с интерфейсом SATA 6Gb/s - Ultimate SU700. Модель SU700, ем
22.03.2017 Adata представила внешний твердотельный накопитель XPG SD700X на памяти 3D NAND

овинка защищена от воды и пыли по стандарту IEC IP68 и от ударов по военным стандартам. Память типа 3D TLC NAND емкостью 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ упакована в корпус в геймерском стиле и подключа
09.03.2017 Adata представила внешний SSD-накопитель SD600

телей и мобильных аксессуаров, представила внешний SSD-накопитель SD600, построенный на базе памяти 3D TLC NAND. Новинка имеет два варианта объема — 256 ГБ и 512 ГБ, и обеспечивает скорости чте
17.02.2017 Adata представила SSD-накопитель XPG SX950 и корпус EX500

тному интерфейсу USB 3.1.Adata завершает перевод своей линейки накопителей на многоуровневую память 3D NAND. Это позволяет создавать SSD большего объема без удорожания, присущего одноуровневой

07.02.2017 Western Digital представила 512-Гбит 64-слойные чипы 3D NAND памяти (BICS3) с тремя битами на ячейку (X3)

gital Corp. объявила о начале опытно-промышленного производства 512-гигабитного 64-слойного чипа 3D NAND памяти (BICS3) с тремя битами на ячейку (X3) на фабрике Yokkaichi в Японии и планах запу
27.01.2017 Toshiba расширила ассортимент встроенной флеш-памяти NAND для автомобильных систем

Toshiba объявила о выпуске устройств встроенной флеш-памяти NAND, соответствующих стандарту JEDEC eMMC версии 5.1 и требованиям спецификации AEC-Q100 Grade2. Как рассказали CNews в компании, в ассортименте представлены устройства емкостью 8, 16, 32 и 64
24.01.2017 Transcend представила флэш-накопители JetFlash 740 промышленного класса

ии, технология Transcend SuperMLC занимает промежуточную позицию между флэш-памятью типов SLC и MLC NAND: по своей производительности она практически не уступает SLC NAND, но при этом, о
13.12.2016 Adata представила SSD Ultimate SU900 на базе 3D MLC NAND

6Gb/s в форм-факторе 2,5 дюйма. Как рассказали CNews в компании, в модели SU900 применяется память NAND-типа с технологией 3D MLC и контроллер SMI 2258. Емкость SSD новой серии достигает 2ТБ,

08.12.2016 Adata представила внешние SSD SC660H и SV620H на памяти 3D NAND

реводу существующих решений на технологию 3D NAND. SSD SC660H и SV620H основаны на новой технологии 3D TLC NAND, заменившей традиционную 2D NAND, и обеспечивают более высокую надежность, долгов
03.11.2016 Adata представила SSD Ultimate SU800 на флеш-памяти 3D NAND

Adata Technology объявила о выпуске твердотельных накопителей (SSD) Ultimate SU800 на базе технологии 3D NAND. Как рассказали CNews в компании, накопитель доступен в версиях емкостью 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ. Скорость чтения SSD достигает 560 МБ/с, записи 520 МБ/с. Накопитель SU800 выполне
01.11.2016 Transcend представил SSD на базе памяти 3D NAND

Transcend Information представил новый твердотельный накопитель на основе памяти 3D NAND. Как рассказали CNews в компании, выпуск 2,5-дюймовых твердотельных накопителей Transcen

Публикаций - 778, упоминаний - 1166

NAND flash memory и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11161 322
Toshiba Corporation 2988 176
Intel Corporation 12891 139
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 538 122
Элемент ГК - Микрон - Micron 1719 108
SanDisk 345 88
Micron Technology - Crucial - Ballistix 366 72
Apple Inc 13316 71
Western Digital Corporation - WDC 590 63
Adata Technology 133 48
Kioxia Holdings - Toshiba Memory - TME - Toshiba Memory Europe 82 43
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1125 38
Seagate Technology 769 33
AMD - Advanced Micro Devices 4710 32
Dell EMC 5210 31
Microsoft Corporation 25892 29
HP Inc. 5911 29
Tsinghua Holdings - Yangtze Memory Technologies - YMTC 60 28
Sony 6761 27
SAS Institute 1090 26
Hitachi - Хитачи 1504 24
Nvidia Corp 4113 24
Kingston Technology 221 24
Toshiba Europe GmbH - TEE - Toshiba Electronics Europe - Toshiba Computer Systems 183 23
Transcend Information 84 23
Fujitsu 2111 19
IM Flash Technologies - Intel-Micron Flash Technologies 19 17
Infineon Technologies - Siemens Semiconductors 426 16
Huawei 4728 15
Qualcomm Technologies 1993 15
IBM - International Business Machines Corp 9721 15
GS Nanotech - ДжиЭс-Нанотех 70 14
Dell Technologies - Dell Computer 2226 14
ASUS - AsusTek Computer Inc 2206 14
STMicroelectronics - STMicro - СТМикроэлектроникс 336 13
Lenovo Group 2477 13
Phison 18 12
Google LLC 12829 11
SMIC - Semiconductor Manufacturing International Corp 164 11
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CB&I - Chicago Bridge & Iron Co 9 6
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Скорость чтения и записи - Writing and reading speed 357 83
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - M.2 NVMe SSD - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 929 82
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18537 81
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29959 79
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24199 72
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6303 72
DDR - Double data rate 3118 68
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13164 66
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10695 66
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4173 57
IOPS - Input-output operations per second - Количество операций ввода-вывода в секунду 342 54
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28652 53
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17133 53
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3472 52
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24878 49
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13400 46
Карты памяти - Запоминающее устройство 2332 44
SLC - Single-Level Cells - Технология интеллектуального кэширования 67 43
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26647 42
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 4017 41
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16817 38
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7588 37
Samsung Electronics - серия SSD 90 44
Apple iPhone - серия смартфонов 7726 35
Microsoft Windows 17048 31
LPDDR - Low Power DDR - Low-Power Double Data Rate - тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 611 28
Intel Optane Memory - Intel Optane DC DIMM - Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM - Intel Optane SSD - энергонезависимая память - серия SSD 192 25
Apple iPod 1559 18
Google Android 15392 18
Linux OS 11694 18
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4208 17
Apple iPhone 6 4860 16
Spectec TRIM - EAM/MRO-система 138 16
Apple iPad 4028 15
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1229 15
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 14
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2430 14
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5280 14
FreePik 1902 14
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 13
Intel x86 - архитектура процессора 2188 13
Samsung Galaxy Note 702 11
Adata XPG - Adata Xtreme Performance Gear 54 11
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 11
SK hynix - Solidigm 15 11
Transcend SSD Scope 15 10
Apple iOS 8665 10
Samsung Galaxy 1044 9
Microsoft Windows 7 2009 9
Apple macOS 2477 9
Intel Core - Семейство процессоров 1255 8
Microsoft Windows BitLocker 942 8
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 181 8
Adata SSD Toolbox 10 8
Toshiba QSBC - Toshiba Quadruple Swing-By Code 9 8
Digma SSD - Digma Top - Digma Mega Х - Digma Mobile Storage Drive - Digma Pen Drive - Digma RUN - SSD-накопители 11 8
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 654 7
Apple MacBook - серия ноутбуков 1097 7
Western Digital - WD HGST Ultrastar 50 7
Samsung - серия холодильников 44 7
Samsung Electronics - OneNAND flash memory 10 7
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1442 6
Масленников Евгений 10 5
Trump Donald J. - Трамп Дональд 710 5
Ксенин Алекс 311 5
Chang-gyu Hwang - Чанг-гуи Гванг 8 5
Larsson Martin - Ларссон Мартин 12 5
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 177 4
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 410 3
Swan Robert - Swan Bob - Свон Роберт - Суон Боб 70 3
Попов Михаил 56 3
Ли Джэ Ён 13 3
Rowan Paul - Рован Пол 12 3
Schimmenti Keith - Шимменти Кит 7 3
Lee Jae-yong - Ли Чже Ен 30 3
Stoermann Axel - Стоерманн Аксель 3 3
Хан Джесу 5 3
Ilkbahar Alper - Илкбахар Альпер 3 3
Woosik Chu - Вусик Чу 6 3
Rydning John - Райднинг Джон 12 3
Scalise George - Скелайз Джордж 29 3
Maloney Sean - Малони Шон 50 3
Jobs Steve - Джобс Стив 1036 2
Бочарникова Татьяна 83 2
Krzanich Brian - Кржанич Брайан 58 2
Neri Antonio - Нери Антонио 21 2
Платонов Сергей 13 2
Степнов Александр 3 2
Bergey Christopher - Берджи Кристофер 3 2
Davis George - Дэвис Джордж 2 2
Newman Mark - Ньюман Марк 4 2
Aubert Sandrine - Обер Сандрин 3 2
Goeckeler David - Гекелер Дэвид 4 2
Бахур Владимир 11 2
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 203 2
Saito Shozo - Сайто Шозо 2 2
Sakamoto Ryuichi - Сакамото Руичи 10 2
Baek Jeeho - Баик Джихо 6 2
Chua Leon - Чуа Леон 6 2
Yang Michael - Янг Майкл 7 2
Norwood Andrew - Норвуд Эндрю 10 2
Appleton Steve - Эпплтон Стив 15 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55157 211
Южная Корея - Республика 7125 167
Япония 13867 123
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19430 110
Россия - РФ - Российская федерация 169053 107
Китай - Тайвань 4294 56
Европа 25041 47
США - Калифорния 4846 23
Германия - Федеративная Республика 13314 21
Америка Северная - Североамериканский регион 3423 20
Азия - Азиатский регион 5962 20
Индия - Bharat 5924 16
Южная Корея - Сеул 377 11
Южная Корея - Пхёнтхэк 22 11
Нидерланды 3778 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14880 9
Китай - Хубэй - Ухань 65 9
Сингапур - Республика 1971 9
Япония - Токио 1022 8
США - Айдахо 69 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13880 8
Израиль 2876 7
Россия - СЗФО - Калининградская область 1499 7
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 156 7
Ближний Восток 3171 6
Китай - Шанхай 841 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48217 6
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1835 5
Франция - Французская Республика 8214 5
США - Колумбия - Вашингтон 1509 5
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 594 5
Япония - Китаками 5 5
Солнце - звезда Солнечной системы 5529 5
Земля - планета Солнечной системы 10923 5
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 807 5
Америка - Американский регион 2211 5
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2625 4
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1101 4
Африка - Африканский регион 3651 4
Украина 7973 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54272 75
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18469 50
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6291 49
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58657 45
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8175 43
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5695 43
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27761 39
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3849 31
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1582 28
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22125 28
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5184 24
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3173 22
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4119 22
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 1024 21
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4773 20
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6905 19
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3824 18
Энергетика - Energy - Energetically - Энергетическая инфраструктура 5985 18
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34422 17
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6757 17
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2536 16
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8341 16
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1404 16
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 4064 15
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6196 15
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5589 15
Метрология - Нанометрология - Nanometrology - Нанометр 896 15
Кремний - Silicium - химический элемент 1812 14
Логистика сбытовая - Сбыт 2589 13
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1536 13
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3343 13
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5875 12
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11542 12
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1547 12
DWPD - Drive Write Per Day - Допустимое количество перезаписей всего объема накопителя SSD в день 29 11
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3430 11
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 4008 10
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9167 9
Blacklist - Чёрный список 724 9
Финансовые показатели - Financial indicators 2968 9
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6135 51
Tom’s Hardware 626 41
DigiTimes - Издание 1334 32
DRAMeXchange 42 21
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The Register - The Register Hardware 1804 10
WCCFTech - Издание 114 9
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FT - Financial Times 1307 8
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1352 7
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