Pegatron Corporation - Pegatron Technology

Получите все материалы CNews по ключевому слову
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|13.11.2020
|
Поставщик Apple после ссоры с ней решил открыть свое производство в США
Pegatron «переедет» в США Компания Pegatron рассматривает возможность строительства собственной фабрики на территории США. Как п
|09.11.2020
|
Apple поссорилась со вторым подряд сборщиком iPhone, iPad и Mac
Кадровый вопрос Компания Apple прекратила сотрудничество с компанией Pegatron, вторым по величине сборщиком ее устройств после Foxconn. Как сообщает издание Bloomberg, Apple не устроило, как Pegatron принимала на работу студентов. По информации издания, н
|29.05.2019
|
Хроники торговой войны: поставщик Apple потратит $1 млрд, чтобы производить компоненты iPhone не в Китае
Планы Pegatron Тайваньская компания Pegatron намерена инвестировать от 10 до 15 трлн рупий (примерно от $695 млн до $1 млрд) в фабрику по сборке чипов для iPhone, расположенную в Индонезии. Об
|13.05.2013
|
Производитель «iPhone для бедных» нанимает 40 тысяч дополнительных рабочих
Компания Pegatron во второй половине 2013 г. планирует значительно увеличить количество сотрудников на линиях по сборке электронных устройств, передает Reuters. Тайваньская компания Pegatron явля
|26.03.2012
|
ALT Linux представила первые сборки дистрибутивных решений для планшетных компьютеров
t (на основе Sisyphus) в статусе альфа-версии предназначена для планшетов на основе Intel Atom типа Pegatron Lucid (аналоги: WeTab, ExoPC, iRu с экраном 11,6 дюймов, 3q с экраном 11,6 дюймов).
|06.07.2011
|
Pegatron начнет выпуск 15 млн iPhone 5 и 4S
Контрактный сборщик смартфонов Apple iPhone 5 Pegatron планирует начать производство 15 млн новых аппаратов, начиная с сентября 2011 года. Об этом сообщает издание Digitimes со ссылкой на осведомленный источник на рынке. Примечательно, что
|15.12.2009
|
Asustek продает производителя системных плат Pegatron Technologies
Компания Asustek приняла решение продать дочернюю компанию Pegatron Technologies, занимающуюся выпуском материнских плат, в июле 2010 г., сообщает DigiT
Pegatron Corporation и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6454 2
|IDC - International Data Corporation 4954 4
|IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 3
|Counterpoint Research 103 1
|DigiTimes Research 23 1
|Gartner - Гартнер 3629 1
|IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 299 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1427604, в очереди разбора - 727730.
Создано именных указателей - 191817.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.