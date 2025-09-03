Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 182111
ИКТ 14142
Организации 11002
Ведомства 1487
Ассоциации 1057
Технологии 3501
Системы 26119
Персоны 78299
География 2935
Статьи 1550
Пресса 1244
ИАА 714
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2710
Мероприятия 868

Modi Narendra Моди Нарендра


УПОМИНАНИЯ


03.09.2025 Индия выпустила полностью импортозамещенный процессор на закрытой архитектуре. Он «слабее» древних Pentium 1
03.04.2025 Трамп продает долю в своей соцсети. Ее акции рухнули 1
27.01.2025 Индия начнет производить собственные чипы до конца года 1
21.10.2024 Крупнейшая в мире страна ограничивает ввоз ПК и планшетов, чтобы подстегнуть местное производство 1
31.03.2015 Правительство Индии будет создавать электронные госуслуги на базе открытого ПО 1
30.10.2014 Россия и Индия договорились о сотрудничестве в сфере ГЛОНАСС-технологий 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Modi Narendra и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12414 2
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 983 2
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 418 1
Samsung Electronics 10483 1
Dell EMC 5059 1
X Corp - Twitter 2897 1
Lenovo Group 2323 1
Apple Inc 12404 1
Meta Platforms - Facebook 4498 1
LG Electronics 3652 1
Dell Technologies - Dell Computer 2144 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2080 1
HP Inc. 5728 1
AMD - Advanced Micro Devices 4389 1
Acer Group - Acer Inc 2617 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2644 1
Pegatron Corporation - Pegatron Technology 63 1
Canalys 235 1
НП ГЛОНАСС - Некоммерческое партнерство ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 145 1
Google LLC 12072 1
Nvidia Corp 3644 1
TMTG - Trump Media & Technology Group Corp - DWAC - Digital World Acquisition Corp 1 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2747 1
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 83 1
Правительство Индии - Объединённый совет министров Индии - Union Council of Ministers of India 112 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5094 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1172 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2051 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1031 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1315 1
Правительство Индии - Министерство коммуникаций и информационных технологий Индии - Ministry of Communications and Information Technology India - DoT India - MeitY - Объединенное министерство электроники и информационных технологий Индии 22 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5671 1
ООН ЮНФПА - Фонд в области народонаселения - UNFPA - United Nations Population Fund 4 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 149 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70419 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16326 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54980 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8217 2
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1343 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11657 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7283 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21466 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14785 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7931 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21870 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12534 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11051 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5014 1
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 579 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12100 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11887 1
Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электрический автомобиль, электрический транспорт 579 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10014 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1644 1
Chipset - Чипсет - набор микросхем 1430 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12746 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5349 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4382 1
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1445 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14187 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7114 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3102 1
Google YouTube - Видеохостинг 2847 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5637 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 676 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2837 1
Google Android One 46 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 729 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 638 1
Amazon Kindle 189 1
Boeing - серия ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 180 1
Бондаренко Александр 39 1
Рогозин Дмитрий 101 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 563 1
Mark Papermaster - Пейпермастер Марк 22 1
Papermaster Mark - Папермастер Марк 11 1
Vaishnaw Ashwini - Вайшнау Ашвини 2 1
Индия - Bharat 5604 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52955 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17786 2
Россия - РФ - Российская федерация 152679 2
Китай - Тайвань 4085 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4045 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13476 1
Южная Корея - Республика 6787 1
Германия - Федеративная Республика 12851 1
Индия - Карнатака - Бангалор 206 1
Индия - Дели 151 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53777 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17032 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5158 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6169 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3736 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 725 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1483 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19779 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5138 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5705 1
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 593 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 916 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4582 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10349 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5475 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31002 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2871 1
Метрология - Нанометрология - Nanometrology 791 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3094 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6411 1
Рыночная капитализация - Market capitalization 536 1
Спорт - Гольф 93 1
Forbes - Форбс 886 1
FT - Financial Times 1242 1
The Register - The Register Hardware 1652 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5982 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1315 1
Nikkei Asia Review - Нихон кэйдзай симбун 13 1
SimilarWeb 56 1
Mordor Intelligence 31 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1381651, в очереди разбора - 736198.
Создано именных указателей - 182111.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Самые полезные приложения для владельцев электромобилей: выбор ZOOM

Экономим место: лучшие неттопы и мини-ПК для учебы стоимостью до 50 000 рублей

Обзор HUAWEI MatePad 11,5 (2025) PaperMatte: планшет с защитой зрения для работы и учебы

Показать еще

Наука

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: