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Индексная книга (каталог) CNews*
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Правительство Индии Министерство коммуникаций и информационных технологий Индии Ministry of Communications and Information Technology India DoT India MeitY Объединенное министерство электроники и информационных технологий Индии

СОБЫТИЯ


17.12.2025 Индия выпустила самый мощный собственный процессор 1
20.06.2025 Бегом из Китая. Apple и Foxconn налаживают производство корпусов для iPhone в Индии 1
27.01.2025 Индия начнет производить собственные чипы до конца года 1
27.08.2020 «Лаборатория Касперского» обнаружила новый Android-имплант от APT-группы Transparent Tribe 1
08.04.2019 Хозяева МТС вернули $60 млн из вложенных в Индию $2,5 млрд 1
28.03.2018 Владельцы МТС нацелились купить индийского оператора с ЦОДами и магистралями 1
01.11.2017 «Индийская МТС» поглощена конкурентом 1
13.09.2017 В Индии запретили «Вконтакте» 1
09.03.2016 МТС спаслась от платежа в $520 млн 1
23.12.2015 Созданный Путиным навигационный оператор получил в распоряжение систему ЭРА-ГЛОНАСС» 1
23.12.2015 НП «ГЛОНАСС» приступает к реализации новой стратегии развития 1
27.03.2015 «Дочка» АФК «Системы» осталась без LTE-частот 2
14.10.2013 MTS могут оштрафовать на $98 млн 1
11.10.2013 «НИС» обеспечит граждан Индии персональными трекерами 1
16.04.2013 Индия решила стать производителем микроэлектроники 1
22.10.2012 АФК «Система» отказалась переплачивать индусам $3,8 млрд за частоты 1
02.02.2011 «Система» отбилась от индусов 1
30.12.2010 MTS откупилась от индийских властей 1
14.12.2010 Индусы заподозрили АФК «Систему» во взятках 1
31.03.2010 Индию ждет взрывной рост интернет-подключений 1
01.12.2009 Отключение "серых" мобильников: миллионы абонентов уже без связи 1
24.11.2009 Россия становится акционером индийского оператора MTS 1
04.08.2009 У россиян грубо отобрали телеком-разрешения в Индии 1
17.04.2009 «Ситроникс» поставит RUIM-карты для индийской «дочки» «Системы» на $3 млн 1
09.04.2009 "Вымпелком" прокатили с 3G 1
26.06.2008 Orange предоставит услуги дальней связи в Индии 1
18.06.2008 Shyam Telelink получила спектр радиочастот в 4 новых округах Индии 1
15.05.2008 АФК «Система» получила радиочастоты в двух новых округах Индии 1
04.04.2008 «Система» чудом «перехитрила» индийских конкурентов 1
22.01.2008 Фальшивые обвинения остановили экспансию русских связистов 1
15.01.2008 «Система» купила «лотерейный билет» за $620 млн 1
12.01.2008 «Система» прорвалась в Индию: конкуренты в шоке 1
28.11.2007 Россиян поставили в очередь на индийские частоты 2
23.11.2007 Индийский телеком делят без участия россиян 1
15.10.2007 Потомки «питерских» оттеснили «Систему» от Индии 2
01.10.2007 Русские связисты хотят получить всю Индию одним махом 1
15.08.2006 Imagine Cup 2006: МФТИ остался без медалей 1
03.02.2005 Индия расширяет доступ к местному телеком-сектору 1

Публикаций - 39, упоминаний - 42

Правительство Индии и организации, системы, технологии, персоны:

АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 24
АФК Система - МТС Индия - MTS India - Mobile TeleSystems India - SSTL - Sistema Shyam Teleservices - Shyam Telelink 195 23
Bharti Tele-Ventures - BTVL - Bharti Mobile - Bharti Airtel - Bharti Telesonic - IndiaOne - Bharti Cellular Limited, BCL - Bharti Infratel - Bharti Broadband Networks - Bharti Teletech - Celtel - MSI Cellular Investments 125 12
Reliance Communications - Rcom - Reliance Globalcom - Reliance Telecom - Reliance Infocomm 89 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 8
ByCell 26 7
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 7
Tata Teleservices - Tata Telecommunications - Tata Telesystems 26 6
Etisalat - Emirates Telecommunications Corporation - Etisalat Misr - Etihad Etisalat (Mobily) - Etisalat BD Telecom - Etisalat Carrier and Wholesale Services 114 6
Unitech Group 19 5
Vodafone Group 1412 5
Loop Mobile - BPL Mobile Communications - BPL Mobile Cellular - Loop Telecom 19 4
Reliance Jio Infocomm - Jio Platforms 22 4
Swan Telecom 3 3
Ростелеком - Сумма - Сумма Капитал - Sumtel - Сумма Телеком - Summa Telecom 155 3
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 511 2
SMIC - Semiconductor Manufacturing International Corp 163 2
HFCL 3 2
Sify Technologies - Satyam Infoway 10 2
МегаФон 10742 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 2
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 440 2
AT&T Inc 1726 2
ГЛОНАСС АО 278 2
Pegatron Corporation - Pegatron Technology 65 2
НП ГЛОНАСС - Некоммерческое партнерство ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 149 2
Vodafone India - Vodafone Essar - Hutchison Essar 29 2
АКОС 68 1
Ситроникс Микроэлектроника - Ситроникс Микроэлектронные Решения 64 1
Минтранс РФ - ЗащитаИнфоТранс ФГБУ 71 1
CK Hutchison Asia Telecom Group - Hutchison Telecom - Hutchison Telecommunications International Limited 54 1
Viettel Group - EVNTelecom 4 1
Viettel Group - Viettel Military Industry and Telecoms Group 24 1
PSMC - Powerchip Semiconductor Manufacturing Corporation - Powerchip Technology Corporation - Powerchip Semiconductor Corp 53 1
BSNL - Bharat Sanchar Nigam Limited 9 1
ST Engineering - Singapore Technologies Engineering - ST Aerospace - ST Engineering Aerospace 7 1
Temasek Holdings - ST Telemedia - Singapore Technologies Telemedia 20 1
ACTFibernet - Atria Convergence Technologies 1 1
Tata Electronics 6 1
Ростелеком 10948 1
NORINCO - China North Industries Corporation - Норинко - Китайская северная индустриальная корпорация - Северная промышленная корпорация Китая 3 2
Bharti Enterprises Group 57 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Цезарь Сателлит 43 1
Standard Chartered 10 1
Гумма Групп - Гамма Инвест - Гамма Капитал 12 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 1
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 1
IPOC - IPOC International Growth Fund 142 1
Citi - Citibank 158 1
ETH - Eventis Telecom Holdings - Eventis Mobile 116 1
Pfizer - Фармацевтическая корпорация 67 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 113 1
BSE - Bombay Stock Exchange - Бомбейская фондовая биржа 9 1
Правительство Индии - Объединённый совет министров Индии - Union Council of Ministers of India 120 9
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 8
Судебная система Индии - Верховный суд Индии 36 7
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 5
Правительство Индии - FIFP - Foreign Investment Facilitation Portal - FIPB - Foreign Investment Promotion Board - Совет по содействию иностранным инвестициям 21 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
Международный арбитраж 32 2
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 1
FICCI - Federation of Indian Chambers of Commerce & Industry - Indian Chamber of Commerce - Федерация индийских торгово-промышленных палат 2 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 197 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
Правительство Вьетнама - органы государственной власти 33 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 11
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 22
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 19
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 19
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1690 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 7
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 7
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 5
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 3
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 3
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 527 3
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 2
Оповещение и уведомление - Notification 5945 2
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1678 2
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 2
IMEI - International Mobile Equipment Identity - Международный идентификатор мобильного оборудования 223 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 2
D-AMPS - dAMPS - Digital AMPS - Цифровой стандарт мобильной связи в диапазоне частот от 400 до 890 МГц 204 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1659 1
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 1
Микрофон - Microphone 2809 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 1
Часы - Watch 1059 1
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 1008 1
Website URL - Website Uniform Resource Locator 1046 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 1
Симулятор - Simulator - имитатор - имитация 1101 1
Торговля - RetailTech - BNPL - Buy now, pay later - Сервисы рассрочки - Покупай сейчас, плати позже - система оплаты стоимости покупок равными платежами в течение небольшого периода времени - Отсрочка платежа - Installment plan 567 1
CDMA - R-UIM, RUIM - Removable User Identity Module - сменная идентификационная карточка пользователя 39 1
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3319 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2566 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 1
VPN - MPLS - MultiProtocol Label Switching - Многопротокольная коммутация пакетов в многопротокольных сетях по меткам 733 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 3
IRNSS - Indian Regional Navigation Satellite System - индийская региональная спутниковая система навигации 10 2
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 2
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 289 2
FreePik 1841 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 1
Apple iPad 4012 1
Google Android 15244 1
Linux OS 11533 1
Kaspersky Internet Security 497 1
Apple AirPods - Наушники 174 1
Apple iPhone 6 4861 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 769 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 1
AhMyth Android Remote Access Tool (RAT) 1 1
Kaspersky Threat Intelligence services - Kaspersky TIP - Kaspersky Threat Intelligence Portal - Kaspersky Threat Intelligence Reporting - Kaspersky Threat Attribution Engine Kaspersky -  Open Source Software Threats Data Feed - Kaspersky Threat Management 106 1
Кнопка SOS - Тревожная кнопка - Alarm button 239 1
Евтушенков Владимир 217 4
Брюквин Юрий 300 3
Полуэктов Андрей 10 2
Лузин Александр 7 2
Наумченко Максим 5 2
Kumar Ajay - Кумар Аджая 2 2
Vaishnaw Ashwini - Вайшнау Ашвини 5 2
Путин Владимир 3454 2
Рогозин Дмитрий 104 2
Гурко Александр 139 2
Ambani Mukesh - Амбани Мукеш 9 2
Ambani Anil - Амбани Анил 9 2
Морошкин Александр 118 2
Андросик Владимир 33 1
Сафронова Мария 11 1
Тюлин Андрей 6 1
Копытов Сергей 6 1
Chandrasekhar Rajeev - Раджив Чандрасехар 1 1
Щеглов Сергей 4 1
Науменко Максим 1 1
Полуэктов Александр 2 1
Kumar Mishra - Кумар Мишра 3 1
Mehrotra Rajiv - Мехротра Раджив 8 1
Кадакин Александр 2 1
Somers Ron - Сомерс Рон 1 1
Tan Dung Nguyen - Тан Зунг Нгуен 12 1
Mishra Rajesh Kumar - Мишра Раджеш Кумар 4 1
Ahmad Shakeel - Ахмад Шакиль 1 1
Modi Narendra - Моди Нарендра 6 1
Pilot Sachin - Пилот Сачин 3 1
Das Gurangalal - Дас Гурангалал 1 1
Verma Gaurav - Верма Гаурав 1 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 1
Наместников Юрий 40 1
Соколов Максим 27 1
Чуб Александр 44 1
Комиссаров Алексей 26 1
Недосеков Андрей 25 1
Ивантер Дмитрий 36 1
Щуков Дмитрий 5 1
Индия - Bharat 5870 38
Россия - РФ - Российская федерация 166168 24
Индия - Раджастхан - Раджастан 61 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 6
Норвегия - Королевство 1858 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 5
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 5
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1259 4
Индия - Махараштра - Мумбаи - Бомбей 148 4
Индия - Дели 156 4
Индия - Гуджарат - Гандинагар 29 3
Индия - Уттар-Прадеш - Лакхнау 16 3
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 417 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 2
Южная Корея - Республика 7052 2
Китай - Тайвань 4245 2
Грузия 1332 2
Китай - Шанхай 833 2
Индия - Карнатака - Бангалор 212 2
Бахрейн - Королевство 136 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 2
Индия - Тамилнад - Ченнаи - Мадрас 63 2
Китай - Цзянсу - Сучжоу 31 2
Индия - Карнатака 24 1
Индия - Махараштра 20 1
Джерси - коронное владение Британской короны 41 1
Индия - Хайдарабад - Хайдерабад 56 1
Индия - Пенджаб 17 1
Казахстан - Республика 6048 1
Европа 24964 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
Земля - планета Солнечной системы 10865 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
Польша - Республика 2031 1
Сингапур - Республика 1953 1
США - Нью-Йорк 3180 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 21
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 12
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 8
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 6
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 4
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 3
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 3
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 929 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 2
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 2
FinTech - Банковская гарантия - Bank guarantee 34 2
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 1007 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 709 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Маринет - Marinet - Цифровая навигация и морской транспорт 23 2
Опцион 108 1
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 448 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 1
Табачная промышленность - табак, tobacco - курение, smoking - никотин, nicotine - сигареты 394 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1501 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1799 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1859 1
Метрология - Нанометрология - Nanometrology - Нанометр 887 1
Аудит - аудиторский услуги 1265 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1639 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 1
Economic Times 43 8
Times of India 40 6
Telegraph 199 3
Business Standart 5 2
The Register - The Register Hardware 1784 2
Nikkei Asia Review - Нихон кэйдзай симбун 18 1
Indian Express 8 1
Medianama 2 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 1
NYT - The New York Times 1100 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 4
Рустелеком ТК 305 3
Gartner - Гартнер 3658 1
Counterpoint Research 110 1
ИГХТУ - Ивановский государственный химико-технологический университет ФГБОУ ВО 4 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Microsoft Imagine Cup 60 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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