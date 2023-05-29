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Google Android-уязвимости Android-угрозы Вредоносное ПО



29.05.2023 «Доктор Веб» обнаружила Android-приложения со шпионским модулем SpinOk

roid-игры и приложения, доступные в том числе в Google Play. По классификации Dr.Web он получил имя Android.Spy.SpinOk. Вирусные аналитики компании «Доктор Веб» обнаружили его в 101 программе,

26.01.2022 Новый троянец ворует данные в Android и сбрасывает настройки на заводские

Троянец-камикадзе Эксперты компании Cleafy выявили новый вариант BRATA, RAT-троянца под ОС Android, который не только крадёт данные, но и сбрасывает настройки атакованного устройства на заводские. Первый вариант BRATA был обнаружен в 2019 г. экспертам
27.08.2020 «Лаборатория Касперского» обнаружила новый Android-имплант от APT-группы Transparent Tribe

«Лаборатория Касперского» обнаружила новый Android-имплант, который известная группа кибершпионажа Transparent Tribe распространяет под видом приложения с контентом для взрослых, а также приложения о Covid-19 в Индии. По мнению эксперто
17.09.2019 Опасная FANTA: известный Android-троян сменил тактику и «заработал» десятки миллионов рублей на российских пользователях

щих объявления о купле-продаже на популярном интернет-сервисе Avito. Только с начала 2019 г. потенциальный ущерб от FANTA в России составил не менее 35 млн руб. Несмотря на то, что различные вариации Android-троянов семейства Flexnet известны уже более 4 лет, с 2015 г., и подробно изучены, сам троян и связанная с ним инфраструктура постоянно развиваются: злоумышленники разрабатывают новые э
08.08.2018 Eset: Россия в тройке лидеров по числу Android-угроз

ных программах для мобильных устройств. Россия вошла в топ3 стран с максимальным числом обнаружений Android-угроз. В Eset изучили статистику срабатываний антивирусных продуктов Eset NOD32 при о
13.11.2017 «Доктор Веб» обнаружил в Google Play приложения с троянцем, загруженные более 2 млн раз

«Доктор Веб» обнаружили в каталоге Google Play несколько приложений, в которые был встроен троянец Android.RemoteCode.106.origin. Эта вредоносная программа незаметно открывает веб-сайты, перех
29.04.2016 Троян из Google Play обманом заставляет пользователей устанавливать рекламируемые программы

Специалисты компании «Доктор Веб» выявили в каталоге цифрового контента Google Play приложения, в которых находится троян Android.Click.95, пугающий пользователей наличием проблем на мобильных устройствах и заставляющий их устанавливать рекламируемые программы. Об этом CNews сообщили в «Доктор Веб». Все приложения
31.03.2016 Более чем в 100 приложениях для Android обнаружен рекламный троян

компании «Доктор Веб». Очередного такого трояна, обладающего шпионскими функциями и получившего имя Android.Spy.277.origin, специалисты компании обнаружили более чем в 100 приложениях, размещен
26.11.2015 «Доктор Веб» обнаружил Android-программу для показа рекламы поверх большинства запускаемых приложений

Специалисты компании «Доктор Веб» обнаружили троян Android.Spy.510, который устанавливает на Android-смартфоны и планшеты нежелательный программ
28.09.2015 Опасный бэкдор скрывается в официальной Android-прошивке

е предустановленные на мобильные устройства в качестве системных приложений, незаметно для их владельцев осуществляют вредоносную деятельность. Очередной такой инцидент, «героем» которого стал бэкдор Android.Backdoor.114.origin, был зафиксирован вирусными аналитиками компании совсем недавно, сообщили CNews в «Доктор Веб». Само вредоносное приложение Android.Backdoor.114.origin уже из
05.12.2014 Новый банковский троян угрожает южнокорейским пользователям Android

их пользователей Android. Данная вредоносная программа, внесенная в вирусную базу Dr.Web под именем Android.BankBot.35.origin, представляет весьма серьезную угрозу: она пытается заменить настоя
26.11.2014 Новый Android-троян крадет деньги и конфиденциальные данные пользователей

и компании «Доктор Веб» исследовали нового трояна, предназначенного для заражения смартфонов и планшетов под управлением ОС Android. Данная вредоносная программа, внесенная в вирусную базу под именем Android.BankBot.34.origin, способна красть персональную информацию владельцев мобильных устройств, а также похищать денежные средства с банковских счетов и счетов мобильных телефонов своих жерт
02.10.2014 «Доктор Веб» подготовил обзор мобильных угроз за сентябрь 2014 г.

droid-смартфонов и планшетов, принадлежащих жителям Южной Кореи. Традиционно большинство банковских Android-троянов, циркулирующих в этой стране, распространяется злоумышленниками при помощи не
17.04.2014 Десятки тысяч южнокорейских пользователей могли стать жертвами Android-трояна

Компания «Доктор Веб» зафиксировала массовое распространение нежелательных SMS-сообщений, которые содержали ссылку на загрузку Android-трояна Android.SmsBot.75.origin, предназначенного для кражи конфиденциальных данных у южнокорейских пользователей, а также незаметной отправки SMS. По оценкам компании, общее число пострадавших владел
17.10.2013 Новый троян использует уязвимость Android для кражи конфиденциальных данных

Компания «Доктор Веб» сообщила о появлении нового Android-трояна, предназначенного для кражи у южнокорейских пользователей их конфиденциальных

26.12.2012 Новый троян для Android способен атаковать сайты

ости — сообщила о появлении новой вредоносной программы, инфицирующей мобильные Android-устройства. Троян Android.DDoS.1.origin способен осуществлять DDoS-атаки на различные интернет-ресурсы, а
16.08.2012 Эксперты сообщили о беспрецедентном росте числа Android-троянов

бнаружены уже в 47 странах. В конце 2011 г. компания "Доктор Веб" нашла более трех десятков таких приложений в официальном каталоге Google Play. Число новых троянов под Android Около 18% обнаруженных Android-зловредов - это бэкдоры, дающие злоумышленникам возможность полного контроля над зараженным устройством. На основе таких программ создаются мобильные ботнеты. Наконец, примерно 2% среди
08.08.2012 Второй квартал 2012: «нашествие» Android-троянов и появление нового образца кибероружия Flame

з во втором квартале 2012 г. Весна и начало лета запомнились беспрецедентным увеличением количества Android-троянов, работой над ошибками компании Apple и утечкой данных LinkedIn. Наиболее заме
22.06.2012 Новый троян-шпион крадет SMS с Android-устройств

оссийский разработчик средств информационной безопасности — сообщил о появлении новой версии шпиона Android.SpyEye, предназначенного для перехвата злоумышленниками входящих SMS-сообщений пользо
26.10.2011 Троян Android.SmsSend.27 распространяется под видом приложения «Камасутра для Android»

Компания «Доктор Веб», российский разработчик средств информационной безопасности, сообщила о том, что ранее известный троянец Android.SmsSend.27 теперь распространяется под видом приложения «Камасутра для Android». «Доктор Веб» уже неоднократно сообщал о вредоносных программах семейства Android.SmsSend. На сегодняшний
15.04.2011 Новая модификация трояна Android.Spy превращает смартфон в «зомби»

безопасности — сообщила об обнаружении 12 апреля новой модификации вредоносной программы семейства Android.Spy, представляющей опасность для владельцев смартфонов на базе ОС Android. Попадая н

Публикаций - 106, упоминаний - 186

Google Android-уязвимости и организации, системы, технологии, персоны:

Dr.Web - Доктор Веб 1256 63
Google LLC 11796 32
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 625 18
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4893 12
ESET - ESET Software 1133 8
Apple Inc 12115 6
Meta Platforms - Facebook 4441 6
Check Point Software Technologies 760 3
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1406 3
Lazarus - Хакерская группировка - BlueNorOff - Andariel 70 2
MoneyTaker - Хакерская группировка 13 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3924 2
X Corp - Twitter 2847 2
Trend Micro 603 2
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1573 2
ESET Russia&CIS - Eset Россия - ИСЕТ Софтвеа - Исет Девелопмент 78 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1581 1
Газпром ГПМ Диджитал - GPMD - Gazprom-Media Digital 33 1
FIN7 - CombiSecurity - хакерская группировка 9 1
Carbanak - Anunak - Хакерская группировка 32 1
Lurk - Хакерская группировка 19 1
TransparentTribe - Хакерская группировка 3 1
МегаФон 8867 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12657 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8756 1
Adobe Systems 1550 1
F.A.С.С.T. - Group-IB CERT-GIB - Computer Emergency Response Team - Центр реагирования на инциденты информационной безопасности 65 1
SilentCards - Хакерская группировка 3 1
ТА505 - хакерская группировка 4 1
TipTop - хакерская группировка 2 1
Duqu - Дуку-2 - Хакерская группировка 55 1
Cleafy 3 1
Microsoft Corporation 24643 1
SAP SE 5280 1
TPV MMD 43 1
Lookout 34 1
ERNW 2 1
Парадигма 151 1
AppLovin 3 1
8241 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7341 14
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 11
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 267 9
Газпром нефть 620 9
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 105 9
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 212 9
Эстет 14 9
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 665 9
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1635 9
Нэклис-Банк 16 8
Волга-Днепр - AirBridgeCargo - ЭйрБриджКарго - авиакомпания 19 8
Интерпрогрессбанк 21 8
НСПК - Национальная система платежных карт 815 7
Экономикс-Банк 8 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 829 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 657 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1343 1
ThyssenKrupp AG - ТиссенКрупп АГ - ThyssenKrupp Elevator AG - ТиссенКрупп Элеватор - ThyssenKrupp Indusrial Solutions - ТиссенКрупп Индастриал Солюшнс - ThyssenKrupp Elevator Innovation Center - ThyssenKrupp Steel 47 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 1
Альфа-Банк 1774 1
NanduQ - Qiwi 996 1
Visa International 1949 1
Pandao 24 1
Aviasales - Авиасейлс - Jetradar - Билетики 69 1
Microsoft - LinkedIn 649 1
Россети Ленэнерго 1701 1
Фармация 11 1
Российская Фармация 3 1
101Hotels.com 456 1
Credit Suisse - Кредит Свисс 161 1
Barclays 120 1
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 141 1
Tesco 82 1
Raiffeisen Group - Raiffeisen Bank International - Raiffeisen Zentralbank Oesterreich - Raiffeisen Bank Austria 93 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4761 10
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4120 9
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2749 9
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1907 9
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1968 9
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 87 9
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1086 9
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3281 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5452 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4976 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 257 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3336 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5931 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 207 1
Правительство Индии - Объединённый совет министров Индии - Union Council of Ministers of India 112 1
Правительство Индии - Министерство коммуникаций и информационных технологий Индии - Ministry of Communications and Information Technology India - DoT India - MeitY - Объединенное министерство электроники и информационных технологий Индии 22 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 220 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 263 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 456 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27552 95
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12653 93
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Вредоносное ПО 3061 85
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ОС - Операционная система - OS - Operating system 25420 58
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8477 52
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13949 43
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Индонезия - Республика 959 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48121 36
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51180 13
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6087 11
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2765 11
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5667 9
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1622 9
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3475 9
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 928 8
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1548 7
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 872 7
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14382 5
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10969 5
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3492 4
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1205 4
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2831 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6145 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8057 3
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1442 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3953 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4886 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13552 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29145 2
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1095 2
Кредитование - Сrediting - Заём 6711 2
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 689 2
IBAN - International Bank Account Number - Международный номер банковского счета 217 2
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 857 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2657 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3661 1
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 179 1
Закон Мура - Moore's law 206 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 391 1
Dump - Дамп - снимок информации о состоянии компьютерной системы 21 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4009 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9967 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7619 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3646 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1315 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5841 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1735 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11248 10
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8139 10
Check Point Threat Intelligence and Research - Check Point Global Threat Index 45 2
РАЭК Экономика Рунета 18 1
РАЭК Мобильная Экономика 1 1
РОЦИТ Индекс цифровой грамотности 7 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 331 1
CNews Мишень 166 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 845 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 338 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2010 11
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 2
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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