Разделы

Безопасность
|

«Лаборатория Касперского»: злоумышленники используют новый мультитул для атак на пользователей Android в России

«Лаборатория Касперского» обнаружила новый троянец-шпион, атакующий владельцев Android-устройств в России. Специалисты назвали его LunaSpy. Вместе с приёмами социальной инженерии злоумышленники, вероятно, используют зловред в качестве вспомогательного инструмента для кражи денег пользователей. На это указывают некоторые технические признаки, в том числе функциональность троянца и предлог для его установки. Летом 2025 г. компания зафиксировала более трёх тысяч атак с применением LunaSpy.

Злоумышленники распространяют LunaSpy через мессенджеры под видом защитных решений, в том числе для финансовых сервисов. Зловред обладает широкой функциональностью: он способен записывать происходящее вокруг жертвы на камеру и микрофон, мониторить геолокацию, делать запись экрана, а также следить за активностью жертвы в мессенджерах и браузерах, красть пароли. Кроме того, LunaSpy может получить доступ к журналу звонков и списку контактов на заражённом смартфоне, читать SMS. Собранные данные троянец отправляет атакующим.

CNews Analytics оценивает объем российского ИТ-рынка в 2024 г. в ₽3,1 трлн
CNews Analytics

«В LunaSpy злоумышленники имитируют работу антивируса: после установки жертва видит уведомление об обнаруженных на её смартфоне киберугрозах, которых на самом деле нет на устройстве. Атакующие используют такой трюк, чтобы убедить человека предоставить нужные им разрешения — якобы для защиты девайса. Создатели троянца продолжают расширять его функциональность: последняя версия умеет перехватывать пароли из браузеров и мессенджеров, в том числе коды двухфакторной аутентификации. Также мы обнаружили фрагмент кода, который позволяет красть фото из галереи на телефоне, однако, судя по техническому анализу, атакующие его пока не использовали», — сказал Дмитрий Калинин, эксперт по кибербезопасности в «Лаборатории Касперского».

Чтобы не стать жертвой этого и других подобных троянцев, в «Лаборатории Касперского» рекомендуют: скачивать приложения только из официальных источников: магазинов и приложений и с сайтов компаний-разработчиков; не скачивать файлы из сомнительных переписок в мессенджерах; регулярно обновлять операционную систему на смартфоне и установленные приложения; использовать надёжное защитное решение от вендора, эффективность технологий которого подтверждается независимыми тестами, например, Kaspersky для Android.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Обзор: Российские платформы виртуализации

У российских компаний провал в кибербезопасности. Две трети даже неопытный хакер сломает всего за несколько часов

Частное облако для бизнеса: ключевые тренды и преимущества

Крупнейшее в мире облако по ошибке удалило платный профиль программиста с данными за 10 лет. Восстановление невозможно. Опрос

Юлия Косова, UserGate: Возврат к зарубежным решениям сопряжен с высокими затратами

Microsoft втихаря ворует пароли и данные кредитных карт. Windows стала идеальным инструментом для мошенников

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшие накладные беспроводные наушники стоимостью до 12 000 рублей: выбор ZOOM

Правда ли, что кондиционер — рассадник бактерий? 7 популярных заблуждений о работе сплит-систем

Обзор смартфона HUAWEI 80 Pro: стильный фотофлагман с отличной производительностью

Показать еще

Наука

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос

Руины одного из чудес света подняли со дна моря — скоро появится его цифровой двойник

Ученые обнаружили пульс Земли — и он разрывает континент на части
Показать еще