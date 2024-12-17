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Морев Дмитрий



17.12.2024 Поддельные онлайн-магазины, фальшивые менеджеры и фейковый трекер: появилась сложная схема распространения троянца Mamont 1
28.07.2022 Хакеры начали терзать корпоративный сектор России через мобильные приложения 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Морев Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

RedMadRobot - Рэдмэдробот 67 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 1
Telegram Group 1983 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 1
Google LLC 11775 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 201 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 919 1
Информзащита 756 1
InnoSTage - Инностейдж 141 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4976 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11125 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1941 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2139 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1854 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4173 1
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны 1024 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12598 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8458 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4096 1
Push-уведомления - Web Push Notifications - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 714 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3839 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3087 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24117 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3685 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 1
Application store - магазин приложений 1195 1
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 771 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 634 1
InnoSTage CyberART SOC - Центр предотвращения и противодействия киберугрозам 64 1
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 670 1
Информзащита IZ:SOC - центр мониторинга и противодействия компьютерным атакам 32 1
Google Android Package Kit - APK 178 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1789 1
Apple - App Store 2890 1
VK RuStore - Рустор 328 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 191 1
Google Play - Google Store - Android Market 3291 1
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Чич Шамиль 8 1
Сергеев Михаил 108 1
Чернов Даниил 79 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 2
Украина 7608 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 659 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2401 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 680 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1860 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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