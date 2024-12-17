Морев Дмитрий
|17.12.2024
|Поддельные онлайн-магазины, фальшивые менеджеры и фейковый трекер: появилась сложная схема распространения троянца Mamont 1
|28.07.2022
|Хакеры начали терзать корпоративный сектор России через мобильные приложения 1
Морев Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 1
|Рысаева Ксения 3 1
|Чич Шамиль 8 1
|Сергеев Михаил 108 1
|Чернов Даниил 79 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144215 2
|Украина 7608 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.