Разделы

Безопасность Новости поставщиков Стратегия безопасности Интернет Веб-сервисы
|

RuStore и Cicada8 ETM объединились в борьбе с киберугрозами в интернете

Компания Cicada8, специализирующаяся на управлении уязвимостями и противодействии цифровым угрозам в режиме реального времени, объединила усилия с RuStore для защиты пользователей от мошеннических схем в интернете. Совместная инициатива направлена на пресечение распространения поддельных сайтов и приложений, использующих бренды для обмана пользователей. За первый месяц работы проекта было заблокировано несколько сотен таких вредоносных ресурсов. Об этом CNews сообщили представители RuStore.

В основе проекта лежит модуль «Защита бренда» платформы Cicada8 ETM, который осуществляет непрерывный мониторинг интернета. Система автоматически сканирует онлайн-ресурсы и выявляет случаи несанкционированного использования торговых марок и брендов.

Фишинговые ресурсы, мимикрирующие под официальные бренды, могут похищать персональные и платежные данные, а также логины и пароли от учетных записей. Мошенники создают поддельные приложения, которые в реальности представляют собой вредоносное ПО. Они нацелены на кражу или шифрование данных на смартфоне, так и на включение его в ботнет – сеть зараженных устройств, использующихся для проведения DDoS-атак.

«Совместная работа с Cicada8 позволяет предотвратить киберпреступления, связанные с фишингом в интернете. Для RuStore это возможность расширить опыт защиты пользователей за пределами собственной платформы. В неавторизованных источниках можно не распознать поддельное приложение: они чаще всего встречаются в социальных сетях, неофициальных сайтах и форумах. Помимо популярных брендов мошенники рассылают вредоносное ПО под видом полезных инструментов, криптокошельков и букмекерских компаний», — отметил директор по информационной безопасности RuStore Дмитрий Морев.

CNews Analytics оценивает объем российского ИТ-рынка в 2024 г. в ₽3,1 трлн
CNews Analytics

Ключевой особенностью решения является фокус на раннем выявлении угроз. Модуль «Защита бренда» платформы Cicada8 ETM продемонстрировал высокую эффективность в выявлении и блокировке мошеннических ресурсов не только на этапе, когда пользователям уже рассылаются сообщения со ссылками на фейковые сайты, но и сразу после их появления в интернете – то есть до того, как киберпреступники успеют ими воспользоваться. Это снимает риски того, что часть аудитории все же успеет перейти на вредоносный ресурс или скачать фейковое приложение. За первые полтора месяца с момента старта проекта RuStore и Cicada8 ETM заблокировали несколько сотен таких ресурсов сразу после их публикации в интернете, обезопасив пользователей от актуальных киберугроз.

«Киберпреступники действуют очень быстро и изощренно. С распространением технологии искусственного интеллекта фишинговые сайты могут быть созданы за считанные часы, а количество фишинговых кампаний в отношении граждан растет с каждым годом. Поэтому для эффективной защиты пользователей очень важно блокировать новые угрозы так же оперативно, как они возникают», – сказал Алексей Кузнецов, CEO компании Cicada8.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как промышленный ИИ вышел за пределы пилотов и начал приносить прибыль

У российских компаний провал в кибербезопасности. Две трети даже неопытный хакер сломает всего за несколько часов

С 1 сентября 2025 года в России вступает в силу закон о маркировке звонков: что важно знать бизнесу

Бесплатная безопасность. Операторов заставят раздавать абонентам даром технологии защиты от мошенников

CNews500: Крупнейшие ИТ-компании России

Кликнул – и нет данных. Создан суперсовременный накопитель для ПК и ноутбуков с функцией экстренного физического самоуничтожения

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Как использовать eSIM в России в 2025 году

Лучшие накладные беспроводные наушники стоимостью до 12 000 рублей: выбор ZOOM

Правда ли, что кондиционер — рассадник бактерий? 7 популярных заблуждений о работе сплит-систем

Показать еще

Наука

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос

Руины одного из чудес света подняли со дна моря — скоро появится его цифровой двойник

Ученые обнаружили пульс Земли — и он разрывает континент на части
Показать еще