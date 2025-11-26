F6 и RuStore: средняя сумма ущерба от мошеннических атак выросла на 66% к «Черной пятнице»

Накануне ежегодной распродажи «Черная пятница» эксперты из F6 и RuStore отметили заметное увеличение активности мошенников, распространяющих вредоносные мобильные приложения через сторонние источники. Перед сезоном распродаж (акции ко Всемирному дню шопинга 11 ноября и активности, приуроченные к «Черной пятнице») в октябре 2025 г. средний чек — сумма, которую в среднем мошенники похищают за раз у одной жертвы — составил 15 454 руб., что на 66% выше предыдущего месяца. Об этом CNews сообщили представители F6.

«В преддверии крупных распродаж мошенники активизируются, увеличивая суммы преступлений и разрабатывая все более изощренные вредоносные приложения, — отметил директор по информационной безопасности RuStore Дмитрий Морев. — Пользователям важно сохранять бдительность: загружать приложения только из официальных магазинов, например, RuStore, и не переходить по подозрительным ссылкам, а также не разглашать личные данные, даже если запросы выглядят весьма убедительными».

Преступники используют весь арсенал современных методов: от сложных вредоносных программ, маскирующихся под популярные и легальные приложения, до целевых фишинговых рассылок.

«Готовясь к “Черной пятнице”, ритейлерам важно не только сосредоточиться на маркетинге и рекламе, но и обеспечить надежную защиту официальных каналов и бренда от интернет-мошенников. Даже если ваш бренд пока не привлекал внимания преступников, меры по защите цифровых активов должны быть приняты — с каждым годом растет не только средний чек от мошенничества, но и количество атак на один бренд. И накануне распродаж “Черной пятницы” активность злоумышленников вырастает в разы, и они могут попытаться использовать ваш бренд в незаконных коллаборациях», – сказал Станислав Гончаров, руководитель F6 Digital Risk Protection.

Чтобы минимизировать риски потерь в периоды пиковых киберугроз эксперты также рекомендуют подключать двухфакторную аутентификацию и SMS-оповещения в банковских приложениях, в случае подозрений на мошенничество немедленно блокировать счета через горячие линии.