Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186168
ИКТ 14440
Организации 11194
Ведомства 1492
Ассоциации 1069
Технологии 3531
Системы 26419
Персоны 80213
География 2984
Статьи 1569
Пресса 1260
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2741
Мероприятия 877

Торговля розничная Всемирный день шопинга День холостяков китайский современный праздник, который отмечается 11 ноября


СОБЫТИЯ


26.11.2025 F6 и RuStore: средняя сумма ущерба от мошеннических атак выросла на 66% к «Черной пятнице» 1
14.11.2024 В дни распродаж россияне раскупали умные часы, наушники и смартфоны 1
21.10.2024 «Авито»: спрос на доставку товаров до маркетплейсов вырос на треть 1
21.11.2023 Пользователи «Почты Mail.ru» получили более 308 млн чеков за две недели глобальных распродаж 1
10.11.2023 «Мегафон» обнулит стоимость трафика в десяти крупнейших интернет-магазинах 2
01.11.2023 «Мегафон» ускорил интернет курьерам и водителям такси на время распродаж 1
10.11.2022 Wildberries запустил дополнительную защиту от «фейковых» скидок в начале ноябрьских распродаж 2
09.11.2022 «Мегафон» откроет абонентам безлимитный доступ к маркетплейсам в день распродаж 11.11 2
02.11.2022 Wildberries инвестирует 13,7 млрд рублей в крупнейшую распродажу года 2
10.11.2020 Бренд телевизоров coocaa TV выходит на российский рынок 1
31.07.2020 Nvidia установила 16 рекордов производительности в ИИ-вычислениях в бенчмарках MLPerf 1
29.10.2019 Выпущен дешевый смартфон с гигантской батареей, «чемпион и король автономности». Видео 1
03.02.2016 JD.com для защиты от онлайн-мошенничества выбрал решение Experian 1
26.11.2015 JD.ru запускает волну распродаж в честь «Чёрной Пятницы» 3

Публикаций - 14, упоминаний - 20

Торговля розничная и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9851 4
Google LLC 12233 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1535 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 668 1
Dell EMC 5089 1
Amazon Inc - Amazon.com 3128 1
Alibaba Group 449 1
Microsoft Corporation 25220 1
Meta Platforms - Facebook 4524 1
Dell Technologies - Dell Computer 2161 1
Intel Corporation 12525 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 870 1
Fujitsu 2066 1
MediaTek - Ralink 569 1
Tencent 171 1
Sharp Corporation 1049 1
Experian 81 1
Inspur - Inspur Power Systems - Инспур - Langchao Electronic Information Industry Corporation 80 1
Ampere Computing 56 1
Supermicro 125 1
Oukitel 27 1
Nvidia Corp 3717 1
ONYX International 151 1
Skyworth Group - Skyworth Digital 31 1
Alibaba AliCloud - Alibaba Cloud - Alibaba Cloud Computing - Cloud Intelligence Group 54 1
BBK OnePlus 253 1
Yandex - Яндекс 8384 1
Samsung Electronics 10605 1
Apple Inc 12602 1
Xiaomi 1955 1
Transsion Holdings - Tecno Mobile 271 1
Infinix Mobile - Infinix Mobility 177 1
Microsoft Greater China Region 4 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 984 4
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 476 2
GFG - Lamoda - Купишуз 191 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1631 2
JD.com - Jingdong Mall 96 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1267 2
Continental AG - Континентал Тайрс Рус 80 1
Lockheed Martin 767 1
Asahi Glass 47 1
Магнит - Магнит Маркет - KazanExpress - КазаньЭкспресс - маркетплейс 60 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5213 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2707 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 106 1
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр 52 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6420 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12957 6
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25601 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56979 3
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4056 3
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8737 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21936 3
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3067 3
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7686 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17843 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9215 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21783 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9827 2
Наушники - Headphones 4269 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10205 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14971 2
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1280 2
Аксессуары 4118 2
Акустические устройства - Динамик разговорный - Conversational speaker 83 1
MLOps - RL - Reinforcement Learning - машинное обучение с подкреплением 78 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31522 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10092 1
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3704 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4674 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6845 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2345 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6165 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17082 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8905 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6303 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72757 1
Умные платформы 1851 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7374 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17059 1
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1314 1
USB Type-C - USB-C - USB 3 2158 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27108 1
Smart City - Cognitive City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1522 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33840 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6685 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3107 1
Samsung Galaxy S24 - смартфон 64 1
Infinix Watch - Infinix XWatch 3 1
Яндекс Про 29 1
Google Android 14645 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1618 1
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1170 1
Nvidia Tesla GPU 186 1
Nvidia DGX - Nvidia DGX POD - Nvidia DGX SuperPOD - суперкомпьютеры 146 1
Microsoft Azure 1457 1
Google Cloud Platform - GCP 344 1
Google Android TV 350 1
Google Android 9 - Android Pie 213 1
Google Android 5 - Android Lollipop - Key Lime Pie 320 1
MediaTek MT - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 240 1
Imagination Technologies - PowerVR G, GE, GX, GM, GT - серия GPU - graphics processing unit - графический процессор, ускоритель 60 1
Google TensorFlow 93 1
BBK OnePlus - Серия смартфонов 134 1
Google Chromecast 86 1
Baidu 289 1
Energizer Power Max P18K Pop - Смартфон 7 1
Google - BERT - Bidirectional Encoder Representations from Transformers 25 1
Python PyTorch 57 1
Tencent Cloud 14 1
Oukitel K - серия смартфонов 10 1
BBK OnePlus Oxygen OS 48 1
Nvidia GPU Cloud - NGC - стек глубинного обучения 54 1
Nvidia Drive 11 1
Nvidia Volta GV 31 1
Nvidia Clara 9 1
Nvidia Ampere 18 1
Skyworth Group - Skyworth coocaa TV S - Skyworth SXF - Skyworth G7E(X85G) - Skyworth Acoustic Lab - Skyworth Magic Sound TV - Skyworth Design Center - серия телевизоров 9 1
MLPerf 7 1
Nvidia Selene - суперкомпьютер 7 1
Experian FraudNet 4 1
Nvidia A - серия серверных ускорителей на базе GPU 13 1
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 830 1
Samsung Galaxy S10 - смартфон 190 1
Baidu Cloud 3 1
Nvidia TensorRT 17 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1155 1
Тулубьев Павел 25 2
Сюй Виктор 30 1
Рудских Дмитрий 18 1
Лысков Александр 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 156203 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18147 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14470 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53393 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45579 1
Китай - Цзянсу - Нанкин - Наньцзин 37 1
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 327 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25881 5
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1816 4
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5891 3
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1038 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31731 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8075 2
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1816 2
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2650 2
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1429 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1536 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5300 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6288 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3761 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4747 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9624 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11408 1
Здравоохранение - Вакцинация - Vaccination - Прививки 304 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5600 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3159 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1043 1
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 656 1
Reference - Референс 204 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1738 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3692 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15036 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5253 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20296 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 837 1
OOH - Out-of-home - Наружная реклама 58 1
Дача - Дачный сезон - Дачники 1014 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5292 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 140 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 188 1
UF - University of Florida - Флоридский университет- Университет Флориды 80 1
U.S. Department of Energy - Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 81 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 629 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 654 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1402533, в очереди разбора - 733333.
Создано именных указателей - 186168.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

7 ноутбуков с самыми плавными экранами: хиты продаж

10 удобных функций Telegram в 2025 году, о которых не все знают

Обзор смартфона iQOO Z10R: достойное решение в среднеценовом сегменте

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще