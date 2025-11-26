Получите все материалы CNews по ключевому слову
Торговля розничная Всемирный день шопинга День холостяков китайский современный праздник, который отмечается 11 ноября
- Чёрная пятница (распродажи)
- Cyber Monday - Киберпонедельник
- Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail
СОБЫТИЯ
Торговля розничная и организации, системы, технологии, персоны:
|МегаФон 9851 4
|Google LLC 12233 2
|Yota - Скартел - WiMAX Holding 1535 2
|HPE - Hewlett Packard Enterprise 668 1
|Dell EMC 5089 1
|Amazon Inc - Amazon.com 3128 1
|Alibaba Group 449 1
|Microsoft Corporation 25220 1
|Meta Platforms - Facebook 4524 1
|Dell Technologies - Dell Computer 2161 1
|Intel Corporation 12525 1
|Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 870 1
|Fujitsu 2066 1
|MediaTek - Ralink 569 1
|Tencent 171 1
|Sharp Corporation 1049 1
|Experian 81 1
|Inspur - Inspur Power Systems - Инспур - Langchao Electronic Information Industry Corporation 80 1
|Ampere Computing 56 1
|Supermicro 125 1
|Oukitel 27 1
|Nvidia Corp 3717 1
|ONYX International 151 1
|Skyworth Group - Skyworth Digital 31 1
|Alibaba AliCloud - Alibaba Cloud - Alibaba Cloud Computing - Cloud Intelligence Group 54 1
|BBK OnePlus 253 1
|Yandex - Яндекс 8384 1
|Samsung Electronics 10605 1
|Apple Inc 12602 1
|Xiaomi 1955 1
|Transsion Holdings - Tecno Mobile 271 1
|Infinix Mobile - Infinix Mobility 177 1
|Microsoft Greater China Region 4 1
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6420 1
|Тулубьев Павел 25 2
|Сюй Виктор 30 1
|Рудских Дмитрий 18 1
|Лысков Александр 5 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1402533, в очереди разбора - 733333.
Создано именных указателей - 186168.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.