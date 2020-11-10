Бренд телевизоров coocaa TV выходит на российский рынок

Бренд телевизоров coocaa TV, принадлежащий производителю бытовой техники Skyworth, объявляет о старте продаж в России первой модели телевизоров бренда coocaa – S3G с голосовым управлением. С 11 ноября 2020 года новая модель будет доступна в продаже эксклюзивно на сайте онлайн-ритейлера Aliexpress.

Телевизор S3G является новейшей разработкой компании, оснащенной функцией голосового управления ТВ с помощью мобильного телефона на базе Android. Благодаря системе Android и официальной авторизации Google пользователи смогут загружать все необходимые приложения и управлять телевизором с помощью голоса. Экосистема Google дает зрителям доступ к потоковому контенту от более чем 1000 поставщиков, а также более 5000 приложения на Android TV на любой вкус. Диагональ экрана нового телевизора с HD-разрешением и матрицей OLED варьируется от 32 до 65 дюймов. S3G обладает большим объемом оперативной памяти - 1 Гб, а память флеш-накопителя составляет 8 Гб, что обеспечивает более плавную и быструю работу телевизора. Кроме того, на S3G присутствует встроенный Chromecast, благодаря чему фотографии и видео со смартфона или компьютера можно легко вывести на экран телевизора.

Цена на первую модель coocaa TV на российском рынке составит 16 990 рублей. При этом, по случаю старта продаж в день Всемирного дня шопинга, который проходит ежегодно 11 ноября, на телевизоры coocaa TV на Aliexpress будут доступны скидки: итоговая цена составит 10990 рублей.

Бренд coocaa был основан в Китае в 2013 году и стала первым телевизионным брендом, продажи которого превысили сто миллионов юаней в день, что позволило производителю установить мировой рекорд Гиннеса. Товары бренда coocaa представлены более чем в 40 странах мира. За 7 лет компания построила 9 производственных площадок и 6 центров НИОКР в различных странах мира.

Бренд coocaa – обладатель 25 международных наград в области дизайна, в том числе AWE за 2018 год и Red-dot Design Award за 2017 год. Также в арсенале бренда 5166 заявок на патенты технологий и 968 патентов на изобретения, 1326 патентов на инновации и 833 патента на промышленные образцы.