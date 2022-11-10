Wildberries запустил дополнительную защиту от «фейковых» скидок в начале ноябрьских распродаж

Wildberries значительно усилил контроль за участниками распродаж, чтобы исключить манипуляции скидками и ценами со стороны недобросовестных продавцов. Об этом CNews сообщил представитель онлайн-площадки.

Дополнительный контроль за участниками акций осуществляет внутренняя аналитическая система компании, являющаяся собственной ИТ-разработкой Wildberries. Система проверяет в автоматическом режиме, действительно ли продавец-участник акции предоставил реальную скидку и нет ли признаков манипуляции с ценой накануне распродажи.

По условиям акции «Всемирный день шопинга» («День холостяка») на Wildberries к участию в распродаже допускаются только товары, на которые предоставлена скидка в размере 15%-20% от средней цены на товар за последние 2 месяца. Аналитическая система проверяет товары-участники соответствие заданным условиям и отклоняет запросы на товары с «фейковыми» скидками.

Кроме того, контролировать участников распродажи могут и сами покупатели. Для этого на Wildberries представлен график с динамикой цены на товар. Благодаря этому россияне смогут убедиться, что продавец действительно предоставил честную скидку на товар, а в случае нарушений – направить жалобу администрации онлайн-платформы.

За первые 8 дней «Всемирного дня шопинга» (с 2 по 9 ноября 2022 г.) россияне уже заказали на Wildberries товаров на сумму более чем 70 млрд руб. Это в 2 раза больше, чем за аналогичный период во время проведения прошлогодней акции (с 28 октября по 4 ноября 2021 г.).

Самыми популярными покупками в первые дни распродажи 2022 г. стали книги, пижамы, гирлянды, свитеры, смартфоны, наушники, ювелирные серьги, духи, подарочные наборы косметики, а также елочные украшения.

В акции участвует 10 млн товаров. В 2022 г. компания инвестировала в предоставление скидок для покупателей и поддержку предпринимателей-участников распродажи рекордную сумму в 13,7 млрд руб., что превышает прошлогодние вложения в обе ноябрьские акции – 8,5 млрд руб., снизила для продавцов-участников собственную комиссию на 15% и предоставляет покупателям дополнительные скидки за свой счет.