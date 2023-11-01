«Мегафон» ускорил интернет курьерам и водителям такси на время распродаж

«Мегафон» подключает ускоренный мобильный интернет курьерам и водителям такси по всей стране. Такой апгрейд ускорит работу специализированных приложений, дав возможность быстрее выполнять заказы в период самых интенсивных распродаж и предновогоднего ажиотажа. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

В ноябре в России – высокий сезон торговли, когда стартуют массированные распродажи в рознице, на маркетплейсах и в интернет-магазинах. Это пиковый период по уровню нагрузки на транспортную сеть городов. Например, по данным Центра организации дорожного движения правительства Москвы, ноябрь – самый загруженный месяц года: так в 2022 г. 14 дней месяца пробки оценивались в 8 баллов и выше.

По статистике «Мегафона», мобильный интернет-трафик крупнейших маркетплейсов ежегодно демонстрирует существенный рост в ноябре-декабре. В эти месяцы 2022 г. он увеличился на 62% в сравнении с усредненным значением с января по октябрь. Пиковые значения приходятся на дни самых интенсивных распродаж. Например, 11 ноября 2022 г., во всемирный день шопинга, трафик онлайн‑магазинов был почти в два раза выше, чем в обычные дни.

В этот напряженный период стабильная работа онлайн-сервисов важна не только для тех, кто делает заказы в интернете, но и тем, кто обеспечивает их доставку. «Мегафон» решил предоставить партнерам «Яндекс про» – водителям такси и курьерам – ускоренный мобильный интернет по технологии pre-5G на полтора месяца распродажного бума.

Это технологическое решение ускорит мобильный интернет на 50% и сделает быстрее работу профессионального приложения для курьеров и водителей такси – «Яндекс про», с помощью которого они принимают и выполняют заказы. Pre-5G также обеспечивает стабильную работу приложения в местах наибольшей концентрации пользователей мобильного оператора и улучшает навигацию.

«Мегафон» представил технологию pre-5G в марте 2022 г. Она позволяет в полной мере использовать емкие с точки зрения интернет-трафика сервисы: возможностей pre-5G достаточно для мобильного гейминга, просмотра стриминговых сервисов, онлайн-трансляций, фильмов и сериалов в высоком качестве без «зависаний» картинки.

«Каждому нашему клиенту важно получать свои покупки вовремя, особенно в период, когда многие в преддверии новогодних праздников готовят подарки для близких. Мы уверены, что наша технология ускоренного интернета поможет в сезон распродаж тем, кто напрямую зависит от работы онлайн-сервисов и поэтому на период пиковых ноябрьских нагрузок на курьеров и водителей такси, мы обеспечили их максимально комфортной связью по всей стране», — отметил коммерческий директор «Мегафона» Павел Тулубьев.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.