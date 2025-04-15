В России стартовали продажи защищенных смартфонов Oukitel WP200 Pro и Oukitel WP100 Titan 1

Oukitel представил серию новых смартфонов 2024 года с чипсетами MediaTek Dimensity и поддержкой 5G 1

Бренд Oukitel представляет на российском рынке сразу две новинки 2024 года неубиваемый смартфон WP36 и стильный планшет RT8 1

Новый смартфон Oukitel C36 2023 года 1

Oukitel выпустила сверхпрочный смартфон WP22 1

В России начинаются продажи бронебойного смартфона с аккумулятором на три месяца работы 1

Сверхпрочный смартфон Oukitel Power Giant WP15S с аккумулятором емкостью 15600 мАч уже доступен для предварительного заказа в России 1

Samsung выпустила недорогой смартфон с рекордно большой батареей 1

Проигранный в карты крупный производитель смартфонов создал дешевый мобильник с огромной батареей 1

Выпущен смартфон с батареей более 10000 мАч 3

Выпущен смартфон с рекордной батареей 10000 мАч 1