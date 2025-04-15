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Oukitel

Oukitel


15.04.2025 В России стартовали продажи защищенных смартфонов Oukitel WP200 Pro и Oukitel WP100 Titan 1
14.11.2024 Новинка 2024 года. Бюджетный смартфон Oukitel C58 Pro: стильный дизайн, мощная камера и высокая производительность 1
11.11.2024 Бренд Oukitel официально представил смартфон Oukitel P1 с ярким AMOLED-дисплеем, исключительной четкостью и впечатляющим качеством фотографий 1
28.10.2024 Oukitel представил на российском рынке новинку: прочный планшет Oukitel RT3 Pro в легком корпусе с долговечным аккумулятором 1
17.06.2024 Oukitel представил серию новых смартфонов 2024 года с чипсетами MediaTek Dimensity и поддержкой 5G 1
18.03.2024 Бренд Oukitel представляет на российском рынке сразу две новинки 2024 года неубиваемый смартфон WP36 и стильный планшет RT8 1
18.10.2023 Новый смартфон Oukitel C36 2023 года 1
21.08.2023 Oukitel RT7 Titan 5G: первый в мире планшет с батареей 32000 мАч 1
26.07.2023 Oukitel WP26 2023 года – смартфон для путешественников 1
06.03.2023 Oukitel выпустила сверхпрочный смартфон WP22 1
08.08.2022 Спрос на «неубиваемые» смартфоны в России вырос в разы 1
08.06.2022 В России начинаются продажи бронебойного смартфона с аккумулятором на три месяца работы 1
07.06.2022 Сверхпрочный смартфон Oukitel Power Giant WP15S с аккумулятором емкостью 15600 мАч уже доступен для предварительного заказа в России 1
03.06.2022 Создан «неубиваемый» смартфон с батареей на 3 месяца работы 1
31.08.2020 Samsung выпустила недорогой смартфон с рекордно большой батареей 1
30.07.2020 Проигранный в карты крупный производитель смартфонов создал дешевый мобильник с огромной батареей 1
29.06.2020 Создан дешевый неубиваемый смартфон с огромным аккумулятором. Он будет продаваться в России 1
05.11.2019 Выпущен дешевый сверхтонкий бронированный смартфон. Видео 1
29.10.2019 Выпущен дешевый смартфон с гигантской батареей, «чемпион и король автономности». Видео 1
15.08.2019 Экс-«дочка» Siemens выпускает неубиваемый смартфон с огромным аккумулятором. Цена 1
15.02.2019 Выпущен смартфон с «самой большой в мире батареей». Время работы в режиме ожидания 50 дней 1
02.03.2017 Выпущен смартфон с батареей более 10000 мАч 3
28.02.2017 Смартфоны с мужским характером. Выбор ZOOM 1
19.12.2016 Появился смартфон с огромной батареей, от которого можно заряжать другие устройства 2
10.12.2015 Выпущен смартфон с рекордной батареей 10000 мАч 1
18.06.2015 Готовится к выпуску смартфон с рекордной батареей 10000 мАч 1

Публикаций - 26, упоминаний - 29

Oukitel и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 10341 7
MediaTek - Ralink 531 7
Xiaomi 1786 4
Sony 6565 4
Qualcomm Technologies 1842 3
Doogee 29 3
Google LLC 11903 3
Apple Inc 12224 2
Gionee 22 2
Lenovo Group 2302 2
Blackview 19 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 2064 1
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 304 1
ASBIS Prestigio Solutions - Prestigio International 226 1
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 418 1
Gigaset Communications GmbH - Siemens Home and Office Communication Devices 82 1
Avenir Telecom 3 1
Ulefone Mobile - Ulefone Technology 18 1
Siemens AG - Siemens Group 2599 1
МегаФон 9141 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 633 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 299 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 452 4
Asahi Glass 46 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2457 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 261 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4891 5
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 609 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6296 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 33 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24513 23
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9765 23
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25797 16
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21041 16
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12596 15
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9465 14
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7739 14
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1386 12
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6073 11
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4854 11
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2117 11
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2196 10
U.S. Department of Defense - MIL-STD, MIL-SPEC - United States Military Standard - Система стандартов министерства обороны США 264 9
USB Type-C - USB-C - USB 3 1973 9
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2849 9
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2379 9
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3534 8
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4765 8
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1043 8
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24561 7
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8488 6
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6098 6
Моноблок - Monoblock PC 976 6
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6101 6
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1859 6
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2527 5
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2991 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24785 5
Night Vision - режим ночного видения 363 5
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7381 4
USB OTG - On-The-Go - USB на ходу 189 4
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2809 4
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3466 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12240 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28152 4
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12326 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12649 3
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1223 3
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3836 3
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3081 3
Google Android 14179 13
MediaTek MT - MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 397 12
Oukitel K - серия смартфонов 10 9
Oukitel WP - серия смартфонов 8 8
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 688 8
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1122 6
Apple iPhone 6 4863 6
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2781 5
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5006 5
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 471 4
Energizer Power Max P18K Pop - Смартфон 7 4
Xiaomi Mi MAX - Мобильные телефоны 47 4
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 234 4
MediaTek MT - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 238 4
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1575 3
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 480 3
Google Android 9 - Android Pie 210 3
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 267 3
Google Android 5 - Android Lollipop - Key Lime Pie 316 3
Oukitel C - серия смартфонов 3 3
Samsung Galaxy Note 695 2
Imagination Technologies - PowerVR G, GE, GX, GM, GT - серия GPU - graphics processing unit - графический процессор, ускоритель 59 2
Google Android 6 - Android M - Android Marshmallow 239 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7149 2
Google Android 7 - Android Nougat 219 2
Mali-T ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 146 2
MediaTek Dimensity - MediaTek D - серия мобильных платформ для смартфонов 137 2
Oukitel RT - серия планшетов 2 2
Google Android 14 79 2
Mediatek MTK - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 70 2
Oukitel Y - серия смартфонов 1 1
Samsung One UI 70 1
Samsung Galaxy J - Серия смартфонов 42 1
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 500 1
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 451 1
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 270 1
Samsung Galaxy M - Серия смартфонов 38 1
Apple iPhone XS - Серия смартфонов 145 1
Google Android 10 - Android Q - Android Quince Tart 215 1
Apple iPhone 11 260 1
Lirong Liu - Лоранг Лю 6 1
Работенко Павел 6 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17315 17
Россия - РФ - Российская федерация 147350 16
Европа 21870 4
Азия - Азиатский регион 5589 4
Америка Южная 855 4
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Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 161 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52432 3
Китай - Тайвань 4021 3
Германия - Федеративная Республика 12753 2
Испания - Каталония - Барселона 744 2
Индия - Bharat 5514 1
Испания - Королевство 3731 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1015 1
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 335 1
Африка Южная - Южно-Африканского плоскогорье 382 1
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 239 1
Мьянма - Республика Союз - Бирма 123 1
Южная Корея - Республика 6705 1
Украина 7650 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5225 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24539 6
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6431 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14799 3
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3190 3
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1124 3
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3011 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5978 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4097 2
Зоология - наука о животных 2676 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2310 2
"китайфон" 26 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3670 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1590 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1650 1
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 305 1
Азартные игры - Казино - Игорный бизнес 324 1
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 460 1
Металлы - Золото - Gold 1148 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1344 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3071 1
Торговля розничная - Всемирный день шопинга - День холостяков - китайский современный праздник, который отмечается 11 ноября 13 1
Фотокамеры - Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 232 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29743 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5895 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7163 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1027 1
Ergonomics - Эргономика 1614 1
TENAA 18 2
Jiemian 4 1
CNews - ZOOM.CNews 1850 1
PhoneArena 74 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1934 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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