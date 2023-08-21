Oukitel RT7 Titan 5G: первый в мире планшет с батареей 32000 мАч

Компания Oukitel представила первый мире планшет с объемом аккумулятора 32000 мАч. RT7 Titan 5G имеет это самое длительное время автономной работы среди всех ныне существующих планшетов. Согласно подсчетам, это 2720 часов работы в режиме ожидания, 113 дней без подзарядки, 3,7 месяца длительной работы.

По результатам тестирования, при использовании обычного зарядного устройства мощностью 10 Вт для полной зарядки аккумулятора емкостью 32000 мАч требуется 30 часов. Однако при использовании совместимого зарядного устройства мощностью 33 Вт, входящего в комплект поставки, планшет полностью заряжается всего за 6 часов.

RT7 - это первый прочный планшет с поддержкой 5G.

Процессор MediaTek Dimensity 720 в сочетании с ОС Android 13 позволяет одновременно работать в фоновом режиме 44 приложениям. Установленная на заводе по умолчанию оперативная память DDR4 объемом 12 ГБ обеспечивает гораздо более высокую производительность по сравнению с DDR3 и DDR2. В случае необходимости решения задач и ресурсоемких приложений есть возможность расширить память до 24 ГБ.

Что делать в случае потери доступа к ключевым ИТ-системам?

RT7 протестирован на падение с высоты 1 м, на работу при температуре от -20 ℃ - 55 ℃, на хранение при температуре от -40℃-70℃. RT7 может находиться под водой на глубине 3,9 фута (1,2 м) в течение 2 часов.

При всех своих характеристиках Oukitel RT7 Titan 5G довольно компактен: размеры 249.1х167.8х19.8 мм и вес 1212 граммов.