Oukitel WP26 2023 года – смартфон для путешественников

Бренд Oukitel представляет новый мобильный гаджет для путешественников — прочный смартфон Oukitel WP26 с емким аккумулятором и несколькими режимами работы сверхмощного фонарика яркостью 1200 люменов, которым можно не только как прожектором освещать себе путь во мраке ночи, но и подавать сигналы товарищам или поисковым партиям, отпугивать злоумышленников и диких животных, а также использовать фонарь для поддержания жизнедеятельности в дальних путешествиях за пределами населенных пунктов, где свет имеет критически важное значение (например для разбивки лагеря). Пользователи могут переключаться между пятью различными режимами освещения, среди которых: режим SOS, три подрежима яркости Full Bright, 1/2 Bright и 1/4 Bright, а также режим Explosion Flash («взрывная вспышка»).

Помимо емкого аккумулятора на 10000 мАч новый флагманский смартфон Oukitel обладает также 48-мегапиксельной основной камерой Samsung и 20-мегапиксельной камерой ночного видения Sony с четырьмя инфракрасными излучателями и автоматической регулировкой, позволяющей снимать даже в кромешной тьме. Функция 2-мегапиксельной макро-камеры позволит запечатлеть природные красоты и мельчайшие детали даже микроскопических объектов.

Oukitel WP26

Ключевые характеристики смартфона – прочность и долговечность по военному стандарту MIL-STD-810Н, а также защита от всех внешних факторов по стандарту IP68/IP69.

Время автономной работы смартфона достигает 1250 часов в режиме ожидания, 41 час прослушивания музыки, 12 часов активного мобильного гейминга, 75 часов звонков, 16 часов просмотра видео или до часов освещения лагеря в режиме максимальной мощности фонарика.

Новый смартфон Oukitel WP26 оснащен 6,58-дюймовым экраном с разрешением 2408х1080 пикселей. Производительность гаджета обеспечивает процессор MediaTek Helio P90, с 16 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти.

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Компания Oukitel была основана в 2007 г. и входит в состав Shenzhen YunJi Intelligent Tech. Co. Ltd. Oukitel производит мобильные гаджеты, вейп-устройства и электростанции.

Компания Oukitel работает в странах по всему миру, включая страны Европы, Азии, Северной и Южной Америки, и сотрудничает с более чем 130 дистрибьюторами из 60 государств.