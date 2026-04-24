Пользователи ностальгируют по классическим моделям сотовых телефонов

По данным исследования международного онлайн-ритейлера электроники «Дубайский экспресс», почти 80% пользователей до сих пор скучает по классическим мобильным телефонам, которые больше не выпускаются — кнопочным Nokia, Siemens, Motorola, Sony Ericsson и LG из «нулевых» годов. Об этом CNews сообщили представители «Дубайский экспресс».

В ходе опроса респонденты называли самые запомнившиеся модели сотовых, которыми они когда-то сами пользовались. Безусловным лидером среди всех производителей стала Nokia: ее вспоминает более четверти опрошенных, всего они помнят 32 модели финского бренда. Самой популярной оказалась культовая Nokia 3310 (2000-2005 годы), известная как «кирпич», с долей почти 6% в модельном топе.

По бренду Siemens, который расположился на втором месте и тоже больше не выпускает сотовые телефоны, ностальгирует 16,3% опрошенных. Это бывшие пользователи одной из 17 моделей немецкого бренда, из которых сильнее всего запомнилась Siemens A35 2000 года (чуть более 3%).

Третье место среди брендов (15,4%) занял Samsung, который в настоящее время входит в число лидеров мирового рынка смартфонов. Респонденты знают 18 его моделей 2000-х годов, особенно им запомнились Samsung E250 и Samsung X100 — по 2% в общем модельном рейтинге.

Следующие две строчки — Sony Ericsson и Motorola, упомянутые 14,4% и 13,5% участников соответственно. Потребителям запомнились 17 моделей Sony Ericsson и девять моделей Motorola. Ностальгия больше всего связана с Sony Ericsson J300i (3%), а также Motorola Razr V3 и Motorola T190 (примерно по 2%).

Телефоны LG и Sony (не Sony Ericsson) упомянули лишь 5,8% и 1,9% опрошенных, а меньше всего воспоминаний вызывают бренды Fly, Oukitel и Mitsubishi (около 1% каждый).

В основном пользователи вспоминают модели, анонсированные с 2000 по 2010 гг. (67% модельного списка). Самые «удачные» — те, которые были представлены в 2007, 2005 или 2000 году. Еще примерно 7% назвали модели 2010-х годов, а 2,5% — сотовые конца девяностых. На современные модели третьего десятилетия XXI века пришлось менее процента ответов.

Сейчас респонденты в основном используют смартфоны Samsung (51,1%) или Apple (33,3%). Оставшаяся часть владеет Xiaomi (6,7%), Realme (4,4%), Poco или Infinix (по 2,2%). Из других закономерностей можно отметить, что мужчины вспоминают старые модели сотовых чуть чаще, чем женщины — соотношение составило 55% к 45%.

«Ностальгия по кнопочным телефонам понятна: для многих они были первыми и поэтому запомнились не столько характеристиками, сколько эмоциями: первый звонок, разговоры до утра, "аська". С тех пор технологии сделали колоссальный скачок: современные смартфоны производительнее компьютеров начала 2000-х, а качество мобильной съемки позволяет использовать ее даже в космических миссиях. Базовая функция "звонилки" стала второстепенной: мы пользуемся телефоном по 7-8 часов в день, разговариваем от силы 500 минут в месяц (16 минут в день). Телефон сам стал мини-компьютером, но мы всё равно скучаем по тому, как лежали в руках купленный с большим трудом Sony Ericsson J300i или Siemens M65», — сказал Никита Терехов, CEO и управляющий партнер «Дубайского экспресса».

Исследование проводилось среди клиентов компании «Дубайский экспресс» с 9 по 16 апреля. Участников онлайн-опроса просили поделиться воспоминаниями о том, какие телефоны из прошлого запомнились им сильнее всего.