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СОБЫТИЯ
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|02.06.2023
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Что Samsung не смогла, сделали китайцы. Легендарный бренд выпустил дешевый смартфон с гибким дисплеем. Цена, видео
2019 г. на волне популярности смартфонов с гибким дисплеем Motorola возродила Razr, выпустив модель Razr 2019 за $1500 (121,4 тыс. руб.). В дальнейшем вышло еще два поколения этого телефона, то
|30.03.2021
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Обзор гибкой раскладушки motorola razr 5G: будущее в стиле ретро
паратов. Компания Moto известна своими телефонами-раскладушками, такими как StarTak и Razr. В новом motorola razr 5G решение стало еще технологичнее: огромный экран и начинка современного гадже
|16.12.2020
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«Связной»: первая партия motorola razr 5G была выкуплена за первые пять дней со старта предзаказа
«Связной» зафиксировал спрос, превышающий ожидания, на культовую motorola razr 5G с гибким экраном. За первые пять дней предзаказа первая партия была полность
|17.08.2020
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Что известно о преемнике складного Motorola RAZR
Прошло всего несколько месяцев с начала продаж складного Motorola RAZR, а уже представлен тизер его преемника, который покажут публике 9 сентября. Соб
|27.01.2020
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На гибком экране смартфона Razr за $1500 возникает залом. Motorola говорит, что это нормально. Видео
пания Motorola выпустила ряд видеороликов, посвященных использованию ее смартфона с гибким дисплеем Razr 2019. В одном их них она подчеркнула, что образование залома на месте сгиба экрана – это
|27.11.2019
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Первый взгляд на Motorola RAZR: культовая раскладушка с гибким экраном
Новый Motorola RAZR показали 13 ноября, но предзаказ на смартфон откроется только 26 декабря – и по
|14.11.2019
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Motorola воскресила легендарную «раскладушку» RAZR. Теперь она с гибким экраном. Видео
Дешевле Galaxy Fold Состоялась премьера смартфона-раскладушки Motorola Razr с гибким складным дисплеем. Это современная версия сотового телефона RAZR V3, в
|14.11.2019
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Lenovo представила новый motorola razr
волюции культового складного мобильного телефона, который в свое время ознаменовал целую эру. Новый motorola razr — первый в истории смартфон-раскладушка с гибким дисплеем — такой знакомый, но
|17.01.2019
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Возрожденная «раскладушка» Motorola RAZR будет продаваться дороже iPhone. Опрос
Для ностальгирующих по досмартфонной эпохе Легендарная когда-то линейка телефонов Motorola RAZR «кнопочной» эпохи может быть возрождена компанией Lenovo, нынешним владельцем м
|06.03.2017
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Motorola желает возродить легендарную сверхтонкую «раскладушку» Razr V3
жной сотовой технике может поддержать Lenovo, реанимировав не менее легендарный телефон-раскладушку Motorola Razr V3. Напомним, на выставке MWC 2017 Nokia представила новую версию дебютировавше
|23.05.2016
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Motorola намекнула на возрождение легендарной «раскладушки» Razr. Видео
Возвращение Motorola Razr Motorola планирует представить новую «раскладушку» под названием Razr, предпола
|06.09.2012
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Motorola представила три новых «смартфона-бритвы». ФОТО
памяти, поддержкой карт памяти microSD, поддержкой GPS и ГЛОНАСС. Особенностью первого смартфона - Motorola Razr M - является дизайнерский подход, который позволил поместить большой дисплей в
|09.02.2012
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Новый Motorola Droid поступает в продажу в США
интернет-магазине американского оператора Verizon Wireless нового смартфона на платформе Android - Motorola Droid 4. По словам производителя, Motorola Droid 4 - это один из самых тонких
|20.12.2011
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Motorola собирается выпустить новую модель «телефона-бритвы»
Компания Motorola в ближайшее время планирует выпустить новую модель «телефона-бритвы» Razr. Об этом сообщает ресурс Droid Life, ставший свидетелем утечки информации. Издание пишет, что в настоящее время в сетях американского оператора Verizon тестируется новая версия Razr
|06.12.2011
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Motorola, которую мы потеряли: первый взгляд на кевларовый Motorola Droid RAZR
Да, несколько лет назад «раскладушка» Motorola RAZR стала сенсацией: не меньшей, чем когда-то стал первый iPhone. Угловатый и момен
|18.10.2011
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Motorola Razr возвращается: легендарный «тонкофон» теперь на Android
ик под знаменитым брендом Razr, базирующийся на платформе Android. Устройство под простым названием Motorola Razr имеет толщину 7,1 мм. Для сравнения, толщина Samsung Galaxy S II составляет 8,5
|26.09.2011
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Motorola выпустит смартфон Droid RAZR
Компания Motorola анонсировала возможный выход аппарата Spyder или Droid RAZR. Это будет смартфон в специальном кевларовом корпусе с защитным покрытием. Аппарат будет
|17.06.2011
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Motorola Milestone 3 дебютировал официально
Motorola Mobility официально анонсировала свой новый флагман Droid/Milestone 3, правда, на китайском рынке (а сейчас именно о нем идет речь) устройство фи
|06.06.2011
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В Сети появились полные сведения о Motorola Droid 3
лавиши регулировки громкости установлены две раздельные кнопки; отсутствует отдельная кнопка съемки, а также два порта micro-USB и mini-HDMI на левом боку телефона. В Сети появились полные сведения о Motorola Droid 3 На видео не указывается, какая версия Android OS появится в смартфоне.
|01.09.2010
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Motorola Milestone 2: официальный анонс
тся в официальном послании. Новый смартфон оснащается процессором с частотой 1 ГГц против 550 МГц в Motorola Milestone, поддерживает передачу контента на DLNA-совместимые устройства и может игр
|25.08.2010
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Motorola Milestone: удобный qwerty-коммуникатор на базе Android
Перед нами смартфон, выполненный в форм-факторе горизонтального слайдера с QWERTY-клавиатурой. Вес Motorola Milestone (165 гр.) ощущается уже при первом взгляде. Хотя сам по себе аппарат кажет
|11.08.2010
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Анонсирована вторая версия самого успешного Android-смартфона
Компания Motorola анонсировала новую модель смартфона на базе Android - Motorola Droid 2. Новое устройство, являющееся прямым продолжением наиболее успешного смартфо
|09.08.2010
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Motorola Droid X получит обновление до Android 2.2 в сентябре
Motorola пообещала выпустить обновление прошивки для Motorola Droid X, которое переведет его на наиболее свежую версию платформы, в начале сентября 2010 г. Об этом стало известно благодаря официальному интернет-форуму техподдержки, на котором оди
|16.07.2010
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Новый смартфон Motorola на базе Android встретили очереди поклонников
канского оператора Verizon Wireless, получившего право на эксклюзивную реализацию устройства в США. Motorola Droid X — новый флагманский аппарат после одного из самых успешных смартфонов на баз
|30.04.2010
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Motorola представит RAZR3: третья жизнь легендарной "раскладушки"
Компания Motorola планирует вдохнуть новую жизнь в легендарную серию RAZR, последний представитель которой (семейство RAZR2) появился еще в 2008 году. По всей вид
|19.01.2010
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Motorola представила в Корее первый смартфон на базе Android 2.0
тношением сторон 16:9, диагональю 3,7 дюйма и разрешением 480 x 854 пикселя. Такой же экран стоит в Motorola Droid. Однако в отличие от Droid, новая модель обладает другим форм-фактором и не им
|14.12.2009
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Магазин распродал весь запас Motorola Milestone за 2,5 часа
Британский интернет-магазин eXpansys, единственный среди других приступивший к продажам Motorola Milestone, 10 декабря, распродал все смартфоны в течение двух с половиной часов, сообщает Pocket-lint. Сколько именно в eXpansys было завезено смартфонов Milestone, не говорится. По сл
|03.12.2009
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Следующий смартфон за Motorola Droid на подходе
oid, но не имеет клавиатуры. Устройство базируется на процессоре TI OMAP 3430 550 МГц, таком же как Motorola Droid (Milestone), и имеет 3,7-дюймовый дисплей с разрешением 800 x 480 пикселей. Гл
|01.12.2009
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Продажи Motorola Droid достигли 700-800 тыс. штук
К настоящему моменту (1 декабря 2009 г.) продажи Motorola Droid достигли примерно 700-800 тыс. штук, сообщает Electronista со ссылкой на аналитиков RBC Capital Markets, опросивших магазины, занимающиеся продажами смартфона. Устройство поступи
|25.11.2009
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Первый взгляд на Motorola Milestone: убийца iPhone или коммуникатор энтузиаста?
ского рынка и Milestone для остальных рынков. Согласно действующим патентам, мультитач-управления в Motorola DROID быть не должно, несмотря на техническую возможность. Действительно, его там не
|06.11.2009
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Продажи Motorola Droid в США начались с очереди
В надежде стать первыми покупателями Motorola Droid люди стали подходить к магазину Verizon Wireless на 34-й Вест Стрит в Нью-Йорке начиная с 23:30 вчерашнего дня, 5 ноября. К моменту открытия магазина ровно в полночь на 6 ноября
|03.11.2009
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Стоимость Motorola Milestone в Европе составит ?400
ость телефона без учета субсидии и дату начала продаж не сообщали. Напомним, что европейская версия Motorola Droid (Motorola Milestone) будет обладать поддержкой технологии мульти-тач, позволяю
|02.11.2009
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Европейский вариант Motorola Droid – с технологией мульти-тач
Новейший смартфон Motorola Droid, который многие успели окрестить первым реальным конкурентом iPhone, появится
|29.10.2009
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Последний шанс Motorola - смартфон Droid. ФОТО
Компания Motorola анонсировала второй фирменный смартфон на платформе Android – в США устройство под звучным названием Motorola Droid будет продаваться оператором Verizon Wireless и поступит в продажу 6 ноября 2009 г. Европейского анонса устройства пока не последовало. Согласно пресс-релизу Motorola, Droid стан
|28.05.2008
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Вредоносный код может попасть в Motorola RAZR через MMS
В Zero Day Initiative обнаружили, что манипуляция изображениями в формате JPG может спровоцировать переполнение буфера в мобильных телефонах Motorola RAZR, что позволяет запустить выполнение вредоносного кода. Пользователю достаточно просто открыть картинку, чтобы запустить эксплойт. Картинки могут быть переданы на мобильный телефон
|31.05.2007
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Волна увольнений накрыла Motorola
, а вывод на рынок революционных моделей телефонов. Так, аналитик компании Oppenheimer Лоуренс Харрис считает, что американский вендор должен разработать такой же хит, как представленный в свое время Razr, чтобы, прежде всего, произвести впечатление на инвесторов, сообщает Reuters. «Сокращение рабочих мест, конечно, поможет компании Motorola вернуться к доходности, но этого явно недостаточн
|22.05.2007
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Motorola Razrmaxx V6 Ferrari – на российском рынке
Евросеть» в Москве. В течение недели телефон появится в других магазинах сети на территории России. Motorola RAZRmaxx Ferrari Edition — новый телефон, выполненный в стиле знаменитого спорт
|16.05.2007
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Motorola RAZR 2 - теперь официально!
Компания Motorola представила официальную модель продолжение легендарного RAZR, который получил незамысловатое название RAZR 2 (и верно, нечего огород городить). Он имеет поддержку HDSPA, полный набор современных профилей Bluetooth, а также оснащен двумя экран
|28.03.2007
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Motorola: сразу 8 новинок. ФОТО
в CDMA-сетях и становятся в один ряд с представленными не так давно Motorizr Z8 и Moto Q 9h. Модели Motorazr maxx Ve, W385 и W355 и Motorokr Z6m предназначены для работы в GSM-сетях. Обновление
|20.11.2006
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Sony Ericsson убьет Razr в 2007 году
Компания Sony Ericsson планирует в начале 2007 г. запустить в продажу ультратонкий хай-энд-камерофон Walkman, который должен стать «киллером» Razr от Motorola. Компания представит своего конкурента для Razr в марте следующего года. Аппарат получил наименование Ai. Вдохновителем дизайна телефона стал японский теннисист Аи Сугия
Lenovo Motorola Droid и организации, системы, технологии, персоны:
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