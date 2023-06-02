Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Lenovo Motorola Droid Lenovo Motorola Droid RAZR Motorola Droid Maxx Motorola Droid Ultra Motorola Milestone Motorola MOTOROI Sholes Tablet

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


02.06.2023 Что Samsung не смогла, сделали китайцы. Легендарный бренд выпустил дешевый смартфон с гибким дисплеем. Цена, видео

2019 г. на волне популярности смартфонов с гибким дисплеем Motorola возродила Razr, выпустив модель Razr 2019 за $1500 (121,4 тыс. руб.). В дальнейшем вышло еще два поколения этого телефона, то
30.03.2021 Обзор гибкой раскладушки motorola razr 5G: будущее в стиле ретро

паратов. Компания Moto известна своими телефонами-раскладушками, такими как StarTak и Razr. В новом motorola razr 5G решение стало еще технологичнее: огромный экран и начинка современного гадже
16.12.2020 «Связной»: первая партия motorola razr 5G была выкуплена за первые пять дней со старта предзаказа

«Связной» зафиксировал спрос, превышающий ожидания, на культовую motorola razr 5G с гибким экраном. За первые пять дней предзаказа первая партия была полность
17.08.2020 Что известно о преемнике складного Motorola RAZR

Прошло всего несколько месяцев с начала продаж складного Motorola RAZR, а уже представлен тизер его преемника, который покажут публике 9 сентября. Соб
27.01.2020 На гибком экране смартфона Razr за $1500 возникает залом. Motorola говорит, что это нормально. Видео

пания Motorola выпустила ряд видеороликов, посвященных использованию ее смартфона с гибким дисплеем Razr 2019. В одном их них она подчеркнула, что образование залома на месте сгиба экрана – это
27.11.2019 Первый взгляд на Motorola RAZR: культовая раскладушка с гибким экраном

Новый Motorola RAZR показали 13 ноября, но предзаказ на смартфон откроется только 26 декабря – и по
14.11.2019 Motorola воскресила легендарную «раскладушку» RAZR. Теперь она с гибким экраном. Видео

Дешевле Galaxy Fold Состоялась премьера смартфона-раскладушки Motorola Razr с гибким складным дисплеем. Это современная версия сотового телефона RAZR V3, в
14.11.2019 Lenovo представила новый motorola razr

волюции культового складного мобильного телефона, который в свое время ознаменовал целую эру. Новый motorola razr — первый в истории смартфон-раскладушка с гибким дисплеем — такой знакомый, но

17.01.2019 Возрожденная «раскладушка» Motorola RAZR будет продаваться дороже iPhone. Опрос

Для ностальгирующих по досмартфонной эпохе Легендарная когда-то линейка телефонов Motorola RAZR «кнопочной» эпохи может быть возрождена компанией Lenovo, нынешним владельцем м
06.03.2017 Motorola желает возродить легендарную сверхтонкую «раскладушку» Razr V3

жной сотовой технике может поддержать Lenovo, реанимировав не менее легендарный телефон-раскладушку Motorola Razr V3. Напомним, на выставке MWC 2017 Nokia представила новую версию дебютировавше
23.05.2016 Motorola намекнула на возрождение легендарной «раскладушки» Razr. Видео

Возвращение Motorola Razr Motorola планирует представить новую «раскладушку» под названием Razr, предпола
06.09.2012 Motorola представила три новых «смартфона-бритвы». ФОТО

памяти, поддержкой карт памяти microSD, поддержкой GPS и ГЛОНАСС. Особенностью первого смартфона - Motorola Razr M - является дизайнерский подход, который позволил поместить большой дисплей в

09.02.2012 Новый Motorola Droid поступает в продажу в США

интернет-магазине американского оператора Verizon Wireless нового смартфона на платформе Android - Motorola Droid 4. По словам производителя, Motorola Droid 4 - это один из самых тонких
20.12.2011 Motorola собирается выпустить новую модель «телефона-бритвы»

Компания Motorola в ближайшее время планирует выпустить новую модель «телефона-бритвы» Razr. Об этом сообщает ресурс Droid Life, ставший свидетелем утечки информации. Издание пишет, что в настоящее время в сетях американского оператора Verizon тестируется новая версия Razr
06.12.2011 Motorola, которую мы потеряли: первый взгляд на кевларовый Motorola Droid RAZR

Да, несколько лет назад «раскладушка» Motorola RAZR стала сенсацией: не меньшей, чем когда-то стал первый iPhone. Угловатый и момен
18.10.2011 Motorola Razr возвращается: легендарный «тонкофон» теперь на Android

ик под знаменитым брендом Razr, базирующийся на платформе Android. Устройство под простым названием Motorola Razr имеет толщину 7,1 мм. Для сравнения, толщина Samsung Galaxy S II составляет 8,5
26.09.2011 Motorola выпустит смартфон Droid RAZR

Компания Motorola анонсировала возможный выход аппарата Spyder или Droid RAZR. Это будет смартфон в специальном кевларовом корпусе с защитным покрытием. Аппарат будет
17.06.2011 Motorola Milestone 3 дебютировал официально

Motorola Mobility официально анонсировала свой новый флагман Droid/Milestone 3, правда, на китайском рынке (а сейчас именно о нем идет речь) устройство фи
06.06.2011 В Сети появились полные сведения о Motorola Droid 3

лавиши регулировки громкости установлены две раздельные кнопки; отсутствует отдельная кнопка съемки, а также два порта micro-USB и mini-HDMI на левом боку телефона. В Сети появились полные сведения о Motorola Droid 3 На видео не указывается, какая версия Android OS появится в смартфоне.
01.09.2010 Motorola Milestone 2: официальный анонс

тся в официальном послании. Новый смартфон оснащается процессором с частотой 1 ГГц против 550 МГц в Motorola Milestone, поддерживает передачу контента на DLNA-совместимые устройства и может игр
25.08.2010 Motorola Milestone: удобный qwerty-коммуникатор на базе Android

Перед нами смартфон, выполненный в форм-факторе горизонтального слайдера с QWERTY-клавиатурой. Вес Motorola Milestone (165 гр.) ощущается уже при первом взгляде. Хотя сам по себе аппарат кажет
11.08.2010 Анонсирована вторая версия самого успешного Android-смартфона

Компания Motorola анонсировала новую модель смартфона на базе Android - Motorola Droid 2. Новое устройство, являющееся прямым продолжением наиболее успешного смартфо
09.08.2010 Motorola Droid X получит обновление до Android 2.2 в сентябре

Motorola пообещала выпустить обновление прошивки для Motorola Droid X, которое переведет его на наиболее свежую версию платформы, в начале сентября 2010 г. Об этом стало известно благодаря официальному интернет-форуму техподдержки, на котором оди
16.07.2010 Новый смартфон Motorola на базе Android встретили очереди поклонников

канского оператора Verizon Wireless, получившего право на эксклюзивную реализацию устройства в США. Motorola Droid X — новый флагманский аппарат после одного из самых успешных смартфонов на баз
30.04.2010 Motorola представит RAZR3: третья жизнь легендарной "раскладушки"

Компания Motorola планирует вдохнуть новую жизнь в легендарную серию RAZR, последний представитель которой (семейство RAZR2) появился еще в 2008 году. По всей вид
19.01.2010 Motorola представила в Корее первый смартфон на базе Android 2.0

тношением сторон 16:9, диагональю 3,7 дюйма и разрешением 480 x 854 пикселя. Такой же экран стоит в Motorola Droid. Однако в отличие от Droid, новая модель обладает другим форм-фактором и не им
14.12.2009 Магазин распродал весь запас Motorola Milestone за 2,5 часа

Британский интернет-магазин eXpansys, единственный среди других приступивший к продажам Motorola Milestone, 10 декабря, распродал все смартфоны в течение двух с половиной часов, сообщает Pocket-lint. Сколько именно в eXpansys было завезено смартфонов Milestone, не говорится. По сл
03.12.2009 Следующий смартфон за Motorola Droid на подходе

oid, но не имеет клавиатуры. Устройство базируется на процессоре TI OMAP 3430 550 МГц, таком же как Motorola Droid (Milestone), и имеет 3,7-дюймовый дисплей с разрешением 800 x 480 пикселей. Гл
01.12.2009 Продажи Motorola Droid достигли 700-800 тыс. штук

К настоящему моменту (1 декабря 2009 г.) продажи Motorola Droid достигли примерно 700-800 тыс. штук, сообщает Electronista со ссылкой на аналитиков RBC Capital Markets, опросивших магазины, занимающиеся продажами смартфона. Устройство поступи
25.11.2009 Первый взгляд на Motorola Milestone: убийца iPhone или коммуникатор энтузиаста?

ского рынка и Milestone для остальных рынков. Согласно действующим патентам, мультитач-управления в Motorola DROID быть не должно, несмотря на техническую возможность. Действительно, его там не
06.11.2009 Продажи Motorola Droid в США начались с очереди

В надежде стать первыми покупателями Motorola Droid люди стали подходить к магазину Verizon Wireless на 34-й Вест Стрит в Нью-Йорке начиная с 23:30 вчерашнего дня, 5 ноября. К моменту открытия магазина ровно в полночь на 6 ноября

03.11.2009 Стоимость Motorola Milestone в Европе составит ?400

ость телефона без учета субсидии и дату начала продаж не сообщали. Напомним, что европейская версия Motorola Droid (Motorola Milestone) будет обладать поддержкой технологии мульти-тач, позволяю
02.11.2009 Европейский вариант Motorola Droid – с технологией мульти-тач

Новейший смартфон Motorola Droid, который многие успели окрестить первым реальным конкурентом iPhone, появится

29.10.2009 Последний шанс Motorola - смартфон Droid. ФОТО

Компания Motorola анонсировала второй фирменный смартфон на платформе Android – в США устройство под звучным названием Motorola Droid будет продаваться оператором Verizon Wireless и поступит в продажу 6 ноября 2009 г. Европейского анонса устройства пока не последовало. Согласно пресс-релизу Motorola, Droid стан
28.05.2008 Вредоносный код может попасть в Motorola RAZR через MMS

В Zero Day Initiative обнаружили, что манипуляция изображениями в формате JPG может спровоцировать переполнение буфера в мобильных телефонах Motorola RAZR, что позволяет запустить выполнение вредоносного кода. Пользователю достаточно просто открыть картинку, чтобы запустить эксплойт. Картинки могут быть переданы на мобильный телефон
31.05.2007 Волна увольнений накрыла Motorola

, а вывод на рынок революционных моделей телефонов. Так, аналитик компании Oppenheimer Лоуренс Харрис считает, что американский вендор должен разработать такой же хит, как представленный в свое время Razr, чтобы, прежде всего, произвести впечатление на инвесторов, сообщает Reuters. «Сокращение рабочих мест, конечно, поможет компании Motorola вернуться к доходности, но этого явно недостаточн
22.05.2007 Motorola Razrmaxx V6 Ferrari – на российском рынке

Евросеть» в Москве. В течение недели телефон появится в других магазинах сети на территории России. Motorola RAZRmaxx Ferrari Edition — новый телефон, выполненный в стиле знаменитого спорт
16.05.2007 Motorola RAZR 2 - теперь официально!

Компания Motorola представила официальную модель продолжение легендарного RAZR, который получил незамысловатое название RAZR 2 (и верно, нечего огород городить). Он имеет поддержку HDSPA, полный набор современных профилей Bluetooth, а также оснащен двумя экран
28.03.2007 Motorola: сразу 8 новинок. ФОТО

в CDMA-сетях и становятся в один ряд с представленными не так давно Motorizr Z8 и Moto Q 9h. Модели Motorazr maxx Ve, W385 и W355 и Motorokr Z6m предназначены для работы в GSM-сетях. Обновление
20.11.2006 Sony Ericsson убьет Razr в 2007 году

Компания Sony Ericsson планирует в начале 2007 г. запустить в продажу ультратонкий хай-энд-камерофон Walkman, который должен стать «киллером» Razr от Motorola. Компания представит своего конкурента для Razr в марте следующего года. Аппарат получил наименование Ai. Вдохновителем дизайна телефона стал японский теннисист Аи Сугия

Публикаций - 365, упоминаний - 542

Lenovo Motorola Droid и организации, системы, технологии, персоны:

Lenovo Motorola 3566 244
Samsung Electronics 11064 137
Motorola Inc 1156 87
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 86
Apple Inc 13154 82
Google LLC 12688 73
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 53
LG Electronics 3735 49
Sony 6739 48
HTC Corporation 1512 48
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 37
Microsoft Corporation 25775 33
Lenovo Group 2446 33
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 29
Huawei 4676 25
Siemens AG - Siemens Group 2673 24
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 24
Verizon Wireless - Cellco Partnership 432 23
Lenovo Motorola Mobility Holdings - Motorola Broadband Mobility Solutions - Motorola Mobile Devices 157 20
Qualcomm Technologies 1974 19
Nvidia Corp 4002 19
Xiaomi - Сяоми 2231 18
AT&T Inc 1725 18
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 17
Acer Group - Acer Inc 2776 15
X Corp - Twitter 2938 14
Meta Platforms - Facebook 4621 13
Pantech Group - Pantech&Curitel Communications 153 12
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 420 10
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 9
Intel Corporation 12811 9
ZTE Corporation 800 9
Vodafone Group 1412 9
Qisda BenQ-Siemens 51 8
BBK OPPO Electronics 484 8
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 8
TI - Texas Instruments Incorporated 848 8
HP Inc. 5883 7
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 7
Fly 214 7
Dolce & Gabbana - Дольче и Габбана 22 10
Dixis - Диксис - Dиксис 371 9
Евросеть 1421 9
Связной ГК 1401 8
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 8
Carl Zeiss AG 307 7
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 4
Ferrari NV 159 4
Россети Ленэнерго 1699 4
Swarovski AG 74 3
eBay Inc 1640 3
BMW Group 482 3
Возрождение - Коммерческий банк 359 3
Совкомбанк Совесть 279 3
RBC Capital Markets 59 2
Prada 58 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 2
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 2
Giorgio Armani - Emporio Armani 17 1
Жемчужина - Санаторий 67 1
Любимчик - сеть зоомагазинов 6 1
Hilton Worldwide - Hilton Hotels & Resorts - Гостиничные Сети Хилтон 69 1
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 127 1
СПСР-Экспресс - SPSR Express 38 1
CK Hutchison Whampoa Limited - HWL 145 1
Беталинк 105 1
Евросеть - Техмаркет 81 1
Резонанс НПП 407 1
Малый театр - Государственный Академический Малый театр 7 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 1
Русский Язык Медиа 7 1
ЗМС - Завод МетроСтандарт 5 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 1
БорисХоф - BorisHof 10 1
Merriam-Webster 15 1
Escada 5 1
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 1
Expansys 10 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 13
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 4
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 3
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 2
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 151 2
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 195 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 1
UK Government - Министерство внутренних дел Великобритании - UK NCA - National Crime Agency - Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании - Правоохранительные органы Британии - Скотленд-Ярд 109 1
Петербургский метрополитен ГУП 150 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 1
Правительство Свердловской области - Губернатор Свердловской области - органы государственной власти 91 1
Водоканал Санкт-Петербурга ГУП 28 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 42
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 5
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 2
Symbian Foundation 38 1
WiMAX Forum 69 1
GSA - Global mobile Suppliers Association - Международная ассоциация поставщиков мобильных решений 20 1
AAP - Association of American Publishers - Ассоциация американских издателей 17 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 223
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 177
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 162
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 121
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 96
Smartphone Folding - Smartphone Clamshell - Складной смартфон - Смартфон-раскладушка 557 94
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 86
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 83
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 69
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 65
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 64
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 61
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 61
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 60
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 60
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 55
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 50
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 49
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 49
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 46
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 45
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 44
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 44
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2723 41
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 39
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 37
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны - Google Android коммуникаторы 1276 37
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 36
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 35
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2479 34
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 33
Наушники - Headphones 4478 33
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2490 32
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 32
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 31
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2339 30
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 30
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 27
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5384 27
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2762 27
Google Android 15243 134
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 90
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 724 48
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 42
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 39
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 38
Samsung Galaxy Fold - Серия смартфонов 153 33
Samsung Galaxy 1035 32
Google Nexus - серия смартфонов, планшетов и медиа-устройств 479 32
Nokia Symbian OS 1411 30
Nokia Nseries 538 27
Google Pixel - гуглофон - серия смартфонов 429 25
Apple iOS 8583 23
Apple iPhone 4 800 21
Samsung Galaxy Note 702 20
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 19
Microsoft Windows 16882 18
Huawei Mate - серия смартфонов 453 18
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 17
Lenovo Motorola Moto - Moto Z - Moto X - Moto G - Moto E - серия смартфонов 147 16
Sony Walkman 285 16
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 16
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 16
Samsung Galaxy Flip - Серия смартфонов 131 16
TI OMAP - TI Open Multimedia Applications Platform 219 15
HTC Desire - серия смартфонов 153 15
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson K - серия мобильных телефонов 83 14
Nokia 6230 - Nokia 6230i 47 14
Apple iPad 4011 14
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 374 14
Oracle Java - язык программирования 3469 14
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 14
Nvidia Tegra - серия процессоров 453 13
Samsung SGH - Samsung WiTu - серия смартфонов 186 13
Apple iPhone 6 4861 13
Lenovo Moto - серия смартфонов 127 13
Linux OS 11533 12
Apple iPhone 5 783 12
Google Maps - Карты Google - GMaps 708 12
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst 557 12
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 12
Набоков Сергей 27 9
Симонов Игорь 103 8
Zander Ed - Зандер Эд - Zander Edward - Зандер Эдвард 39 8
Москалева Татьяна 73 7
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 284 5
Ксенин Алекс 311 4
Greg Brown - Браун Грег 23 4
Yuanqing Yang - Юаньцин Ян 36 4
Кожевников Алексей 66 4
Шарапова Мария 16 4
Мишин Глеб 70 4
Jha Sanjay - Джа Санджай 24 3
Garriques Ron - Гаррикес Рон 4 3
Alba Jessica - Альба Джессика 6 3
Donovan Mark - Донован Марк 6 3
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 3
Escobar Roberto Gaviria - Эскобар Роберто Гавириа 5 3
Rubin Andy - Рубин Энди 63 3
Сорокин Андрей 23 3
Escobar Pablo - Эскобар Пабло 5 3
Ракаев Марат 10 2
Савин Сергей 97 2
Солонин Виталий 90 2
Spears Britney - Спирс Бритни 65 2
Hilton Paris - Хилтон Пэрис 30 2
Фадеев Михаил 57 2
Лахова Олеся 35 2
Гуляева Татьяна 39 2
Муллогулова Асия 6 2
Woodside Dennis - Вудсайд Дэннис 12 2
McAdam Lowell - Макадам Лоуэлл 6 2
Malkovich John - Малкович Джон 8 2
Icahn Carl - Икан Карл 59 2
Garriques Ron - Гаррикс Рон 6 2
Ciccone Madonna Louise - Чикконе Мадонна Луиза 59 2
Brown Andrew - Браун Эндрю 8 2
Blaber Geoff - Блейбер Джофф 6 2
Reed Stu - Рид Стью 7 2
Larry Page - Ларри Пейдж 197 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 151
Россия - РФ - Российская федерация 166168 102
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 62
Южная Корея - Республика 7052 58
Европа 24964 55
Финляндия - Финляндская Республика 3697 37
Япония 13807 30
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 28
Азия - Азиатский регион 5920 27
Германия - Федеративная Республика 13221 22
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 16
Канада 5081 11
Швеция - Королевство 3782 10
Китай - Тайвань 4245 10
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 8
Индия - Bharat 5869 7
Америка - Американский регион 2206 7
Италия - Итальянская Республика 4508 7
США - Нью-Йорк 3180 6
Африка - Африканский регион 3641 6
Франция - Французская Республика 8177 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 6
Испания - Каталония - Барселона 752 6
Европа Западная 1496 5
США - Иллинойс - Чикаго 440 5
Сингапур - Республика 1953 4
Ближний Восток 3154 4
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 4
Испания - Королевство 3840 4
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 4
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 4
Южная Корея - Сеул 375 4
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 3
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 3
Великобритания - Лондон 2432 3
США - Калифорния - Купертино 281 3
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 257 3
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 392 2
Средний Восток - Трансконтинентальный регион с центром в Западной Азии и Египте 168 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 42
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 33
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 32
Ergonomics - Эргономика 1755 19
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 14
Английский язык 7030 14
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 12
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 11
Металлы - Серебро - Silver 827 9
Видеокамера - Видеосъёмка 720 9
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 9
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 9
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 8
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 8
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 8
Металлы - Золото - Gold 1251 8
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 8
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1918 8
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 8
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1226 7
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 7
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 7
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1727 7
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 6
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 6
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1710 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 6
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 6
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 955 6
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 6
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 5
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 5
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2012 5
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 5
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 5
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 632 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 4
Фотокамеры - Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 265 4
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 4
CNews - ZOOM.CNews 1866 21
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 17
Electronista 166 6
Bloomberg 1627 6
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 5
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 4
Engadget - Блог о технологиях 429 4
GizmoChina 171 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 3
PhoneArena 75 3
SlashGear 134 3
IDG - International Data Group 117 3
LetsGoDigital 10 3
Ice Universe - микроблог инсайдера 16 3
Pocket-Lint 71 2
Reg Hardware 91 2
CNET Networks - CNET News 1643 2
Boy Genius Report - BGR 50 2
TechnologyAdvice - eWeek 230 2
The Verge - Издание 619 2
GizChina - Издание 84 2
DigiTimes - Издание 1331 2
GSM Arena 78 2
Telegraph 199 2
Paramount Skydance - Paramount Media Networks - Paramount Network - Nashville Network - National Network - New TNN - Viacom Media Networks - Spike TV - MTV Networks - MTV Entertainment Group 273 2
GQ 22 1
IBT - International Business Times 14 1
InformationWeek 241 1
heise online - heise security 122 1
Dow Jones - MarketWatch 334 1
InfoWorld 56 1
Axel Springer - Telegraph Media Group - Daily Telegraph 53 1
Times 661 1
Netradar 1 1
CNews Техноблог 62 1
Digital Chat Station 24 1
Slashdot 29 1
TNW - The Next Web 90 1
Informa PLC - Informa Telecoms & Media 69 1
Time Magazine 12 1
IDC - International Data Corporation 4975 16
Gartner - Гартнер 3658 14
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 8
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 6
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 5
NPD Group 140 4
Strategy Analytics 285 4
comScore Media Metrix - M:Metrics 49 3
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 2
comScore 379 2
Consumer Reports 40 2
Counterpoint Research 110 2
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 1
NPD DisplaySearch 285 1
Gartner - Dataquest 353 1
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 1
Mobile Research Group 87 1
ACSI - American Customer Satisfaction Index - Американский индекс удовлетворенности потребителей 19 1
Reuters Estimates 16 1
Enderle Group 17 1
Мировой рынок смартфонов 19 1
ABI Research 236 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 1
CCS Insight 22 1
Informa - Ovum - Omdia 155 1
Loughborough University - Университет Лафборо 9 2
Columbia University - Колумбийский университет 157 1
NC State University - North Carolina State University - Университет штата Северная Каролина 15 1
Aalto University - Университет имени Алвара Аалто 22 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 1
KAERI - Korea Atomic Energy Research Institute - Корейский исследовательский институт атомной энергии 1 1
KIER - Korea Institute of Energy Research - Корейский институт энергетических исследований 1 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 14
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 11
День молодёжи - 27 июня 1087 5
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 4
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 4
Samsung Unpacked 41 3
Lenovo Tech World 4 2
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 2
Grammy - музыкальная премия американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи (NARAS) - премия Грэмми 31 1
Восточный календарь - Китайский календарь - Китайский Новый год - Праздник весны 37 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 1
Связь-Экспокомм 276 1
MacWorld Expo 35 1
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 129 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 1
CeBIT 614 1
Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 34 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще