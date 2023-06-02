Что Samsung не смогла, сделали китайцы. Легендарный бренд выпустил дешевый смартфон с гибким дисплеем. Цена, видео 2019 г. на волне популярности смартфонов с гибким дисплеем Motorola возродила Razr, выпустив модель Razr 2019 за $1500 (121,4 тыс. руб.). В дальнейшем вышло еще два поколения этого телефона, то

Обзор гибкой раскладушки motorola razr 5G: будущее в стиле ретро паратов. Компания Moto известна своими телефонами-раскладушками, такими как StarTak и Razr. В новом motorola razr 5G решение стало еще технологичнее: огромный экран и начинка современного гадже

«Связной»: первая партия motorola razr 5G была выкуплена за первые пять дней со старта предзаказа «Связной» зафиксировал спрос, превышающий ожидания, на культовую motorola razr 5G с гибким экраном. За первые пять дней предзаказа первая партия была полность

Что известно о преемнике складного Motorola RAZR Прошло всего несколько месяцев с начала продаж складного Motorola RAZR, а уже представлен тизер его преемника, который покажут публике 9 сентября. Соб

На гибком экране смартфона Razr за $1500 возникает залом. Motorola говорит, что это нормально. Видео пания Motorola выпустила ряд видеороликов, посвященных использованию ее смартфона с гибким дисплеем Razr 2019. В одном их них она подчеркнула, что образование залома на месте сгиба экрана – это

Первый взгляд на Motorola RAZR: культовая раскладушка с гибким экраном Новый Motorola RAZR показали 13 ноября, но предзаказ на смартфон откроется только 26 декабря – и по

Motorola воскресила легендарную «раскладушку» RAZR. Теперь она с гибким экраном. Видео Дешевле Galaxy Fold Состоялась премьера смартфона-раскладушки Motorola Razr с гибким складным дисплеем. Это современная версия сотового телефона RAZR V3, в

Lenovo представила новый motorola razr волюции культового складного мобильного телефона, который в свое время ознаменовал целую эру. Новый motorola razr — первый в истории смартфон-раскладушка с гибким дисплеем — такой знакомый, но

Возрожденная «раскладушка» Motorola RAZR будет продаваться дороже iPhone. Опрос Для ностальгирующих по досмартфонной эпохе Легендарная когда-то линейка телефонов Motorola RAZR «кнопочной» эпохи может быть возрождена компанией Lenovo, нынешним владельцем м

Motorola желает возродить легендарную сверхтонкую «раскладушку» Razr V3 жной сотовой технике может поддержать Lenovo, реанимировав не менее легендарный телефон-раскладушку Motorola Razr V3. Напомним, на выставке MWC 2017 Nokia представила новую версию дебютировавше

Motorola намекнула на возрождение легендарной «раскладушки» Razr. Видео Возвращение Motorola Razr Motorola планирует представить новую «раскладушку» под названием Razr, предпола

Motorola представила три новых «смартфона-бритвы». ФОТО памяти, поддержкой карт памяти microSD, поддержкой GPS и ГЛОНАСС. Особенностью первого смартфона - Motorola Razr M - является дизайнерский подход, который позволил поместить большой дисплей в

Новый Motorola Droid поступает в продажу в США интернет-магазине американского оператора Verizon Wireless нового смартфона на платформе Android - Motorola Droid 4. По словам производителя, Motorola Droid 4 - это один из самых тонких

Motorola собирается выпустить новую модель «телефона-бритвы» Компания Motorola в ближайшее время планирует выпустить новую модель «телефона-бритвы» Razr. Об этом сообщает ресурс Droid Life, ставший свидетелем утечки информации. Издание пишет, что в настоящее время в сетях американского оператора Verizon тестируется новая версия Razr

Motorola, которую мы потеряли: первый взгляд на кевларовый Motorola Droid RAZR Да, несколько лет назад «раскладушка» Motorola RAZR стала сенсацией: не меньшей, чем когда-то стал первый iPhone. Угловатый и момен

Motorola Razr возвращается: легендарный «тонкофон» теперь на Android ик под знаменитым брендом Razr, базирующийся на платформе Android. Устройство под простым названием Motorola Razr имеет толщину 7,1 мм. Для сравнения, толщина Samsung Galaxy S II составляет 8,5

Motorola выпустит смартфон Droid RAZR Компания Motorola анонсировала возможный выход аппарата Spyder или Droid RAZR. Это будет смартфон в специальном кевларовом корпусе с защитным покрытием. Аппарат будет

Motorola Milestone 3 дебютировал официально Motorola Mobility официально анонсировала свой новый флагман Droid/Milestone 3, правда, на китайском рынке (а сейчас именно о нем идет речь) устройство фи

В Сети появились полные сведения о Motorola Droid 3 лавиши регулировки громкости установлены две раздельные кнопки; отсутствует отдельная кнопка съемки, а также два порта micro-USB и mini-HDMI на левом боку телефона. В Сети появились полные сведения о Motorola Droid 3 На видео не указывается, какая версия Android OS появится в смартфоне.

Motorola Milestone 2: официальный анонс тся в официальном послании. Новый смартфон оснащается процессором с частотой 1 ГГц против 550 МГц в Motorola Milestone, поддерживает передачу контента на DLNA-совместимые устройства и может игр

Motorola Milestone: удобный qwerty-коммуникатор на базе Android Перед нами смартфон, выполненный в форм-факторе горизонтального слайдера с QWERTY-клавиатурой. Вес Motorola Milestone (165 гр.) ощущается уже при первом взгляде. Хотя сам по себе аппарат кажет

Анонсирована вторая версия самого успешного Android-смартфона Компания Motorola анонсировала новую модель смартфона на базе Android - Motorola Droid 2. Новое устройство, являющееся прямым продолжением наиболее успешного смартфо

Motorola Droid X получит обновление до Android 2.2 в сентябре Motorola пообещала выпустить обновление прошивки для Motorola Droid X, которое переведет его на наиболее свежую версию платформы, в начале сентября 2010 г. Об этом стало известно благодаря официальному интернет-форуму техподдержки, на котором оди

Новый смартфон Motorola на базе Android встретили очереди поклонников канского оператора Verizon Wireless, получившего право на эксклюзивную реализацию устройства в США. Motorola Droid X — новый флагманский аппарат после одного из самых успешных смартфонов на баз

Motorola представит RAZR3: третья жизнь легендарной "раскладушки" Компания Motorola планирует вдохнуть новую жизнь в легендарную серию RAZR, последний представитель которой (семейство RAZR2) появился еще в 2008 году. По всей вид

Motorola представила в Корее первый смартфон на базе Android 2.0 тношением сторон 16:9, диагональю 3,7 дюйма и разрешением 480 x 854 пикселя. Такой же экран стоит в Motorola Droid. Однако в отличие от Droid, новая модель обладает другим форм-фактором и не им

Магазин распродал весь запас Motorola Milestone за 2,5 часа Британский интернет-магазин eXpansys, единственный среди других приступивший к продажам Motorola Milestone, 10 декабря, распродал все смартфоны в течение двух с половиной часов, сообщает Pocket-lint. Сколько именно в eXpansys было завезено смартфонов Milestone, не говорится. По сл

Следующий смартфон за Motorola Droid на подходе oid, но не имеет клавиатуры. Устройство базируется на процессоре TI OMAP 3430 550 МГц, таком же как Motorola Droid (Milestone), и имеет 3,7-дюймовый дисплей с разрешением 800 x 480 пикселей. Гл

Продажи Motorola Droid достигли 700-800 тыс. штук К настоящему моменту (1 декабря 2009 г.) продажи Motorola Droid достигли примерно 700-800 тыс. штук, сообщает Electronista со ссылкой на аналитиков RBC Capital Markets, опросивших магазины, занимающиеся продажами смартфона. Устройство поступи

Первый взгляд на Motorola Milestone: убийца iPhone или коммуникатор энтузиаста? ского рынка и Milestone для остальных рынков. Согласно действующим патентам, мультитач-управления в Motorola DROID быть не должно, несмотря на техническую возможность. Действительно, его там не

Продажи Motorola Droid в США начались с очереди В надежде стать первыми покупателями Motorola Droid люди стали подходить к магазину Verizon Wireless на 34-й Вест Стрит в Нью-Йорке начиная с 23:30 вчерашнего дня, 5 ноября. К моменту открытия магазина ровно в полночь на 6 ноября

Стоимость Motorola Milestone в Европе составит ?400 ость телефона без учета субсидии и дату начала продаж не сообщали. Напомним, что европейская версия Motorola Droid (Motorola Milestone) будет обладать поддержкой технологии мульти-тач, позволяю

Европейский вариант Motorola Droid – с технологией мульти-тач Новейший смартфон Motorola Droid, который многие успели окрестить первым реальным конкурентом iPhone, появится

Последний шанс Motorola - смартфон Droid. ФОТО Компания Motorola анонсировала второй фирменный смартфон на платформе Android – в США устройство под звучным названием Motorola Droid будет продаваться оператором Verizon Wireless и поступит в продажу 6 ноября 2009 г. Европейского анонса устройства пока не последовало. Согласно пресс-релизу Motorola, Droid стан

Вредоносный код может попасть в Motorola RAZR через MMS В Zero Day Initiative обнаружили, что манипуляция изображениями в формате JPG может спровоцировать переполнение буфера в мобильных телефонах Motorola RAZR, что позволяет запустить выполнение вредоносного кода. Пользователю достаточно просто открыть картинку, чтобы запустить эксплойт. Картинки могут быть переданы на мобильный телефон

Волна увольнений накрыла Motorola , а вывод на рынок революционных моделей телефонов. Так, аналитик компании Oppenheimer Лоуренс Харрис считает, что американский вендор должен разработать такой же хит, как представленный в свое время Razr, чтобы, прежде всего, произвести впечатление на инвесторов, сообщает Reuters. «Сокращение рабочих мест, конечно, поможет компании Motorola вернуться к доходности, но этого явно недостаточн

Motorola Razrmaxx V6 Ferrari – на российском рынке Евросеть» в Москве. В течение недели телефон появится в других магазинах сети на территории России. Motorola RAZRmaxx Ferrari Edition — новый телефон, выполненный в стиле знаменитого спорт

Motorola RAZR 2 - теперь официально! Компания Motorola представила официальную модель продолжение легендарного RAZR, который получил незамысловатое название RAZR 2 (и верно, нечего огород городить). Он имеет поддержку HDSPA, полный набор современных профилей Bluetooth, а также оснащен двумя экран

Motorola: сразу 8 новинок. ФОТО в CDMA-сетях и становятся в один ряд с представленными не так давно Motorizr Z8 и Moto Q 9h. Модели Motorazr maxx Ve, W385 и W355 и Motorokr Z6m предназначены для работы в GSM-сетях. Обновление