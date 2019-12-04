Брат знаменитого наркобарона выпустил сверхдешевый гибкий смартфон и объявил войну Samsung и Apple

Роберто Эскобар выпустил смартфон Escobar Fold 1 в складном корпусе с гибким AMOLED-дисплеем. Аппарат, обладая топовыми спецификациями, стоит в разы дешевле аналогов. Эскобар подчеркнул, что выпуском этого смартфона он объявил войну Apple.



Новый игрок на рынке

Состоялся дебют складного смартфона Escobar Fold 1, за которым стоит брат известного колумбийского наркобарона Пабло Эскобара (Pablo Escobar) – Роберто Эскобар (Roberto Escobar). Он стал пятым по счету смартфоном с гибким дисплеем, готовым к массовым розничным продажам – перед ним вышли Samsung Galaxy Fold, Royole Flexpai, Huawei Mate X и Motorola Razr 2019.

Стоимость смартфона Escobar Fold 1 составляет $350 (22,5 тыс. руб. по курсу ЦБ на 4 декабря 2019 г.), и на момент публикации материала это самый доступный складной смартфон в мире. Для сравнения, Samsung Galaxy Fold в России стоит 160 тыс. руб. и $1980 в мировой рознице, а за Motorola Razr 2019 просят $1500.

Дешевый складной флагман

Низкую стоимость своего смартфона, в особенности на фоне конкурентов, Роберто Эскобар объяснять не стал. Тем не менее, по своим возможностям Escobar Fold 1 относится к топовому сегменту, в том числе за счет одного из самых мощных процессоров 2019 г. – восьмиядерного Qualcomm Snapdragon 855.

Escobar Fold 1

Список характеристик Escobar Fold 1 включает складной AMOLED-дисплей с диагональю 7,8 дюйма и разрешением Full HD+, аккумулятор 4000 мАч, 6 ГБ оперативной памяти и штатный накопитель на 128 ГБ. Также есть возможность купить версию с 512 ГБ встроенной памяти и 8 ГБ оперативной – она обойдется в $450.

Рекламный ролик Escobar Fold 1 с участием девушек из России

В дополнение к этому у Escobar Fold 1 есть двойная фотокамера 16+20 МП, два SIM-слота, порт USB-С для зарядки и отдельный вход под наушники. Набор модулей связи включает LTE-модем, Bluetooth 5 и Wi-Fi 802.11ac. Смартфон работает на базе ОС Android 9 Pie и весит 320 граммов. В раскрытом состоянии его размеры составляют 134х191х8 мм.

Особенности конструкции

Корпус Escobar Fold 1 складывается экраном наружу, оставляя при этом гигантских размеров зазор между половинками – он в несколько раз больше, чем у Samsung Galaxy Fold, которому этот недостаток вменялся в вину на момент анонса. Для защиты экрана Роберто Эскобар предложил чехол-обложку из натуральной кожи, но неизвестно, входит ли он в базовый комплект поставки.

Fold 1 в сложенном и раскрытом виде

Дисплей Escobar Fold 1 имеет практически квадратную форму, и в раскрытом состоянии смартфон больше похож на планшетный компьютер. В сложенном виде можно пользоваться половинками дисплея поочередно – неактивная часть будет отключаться во избежание случайных нажатий.

Escobar Fold 1 не просто прототип, он существует и даже работает

Брат наркобарона не уточнил, были ли внесены в прошивку изменения, адаптирующие ее под работу со складным дисплеем. Судя по официальному видео, в котором смартфон рекламируют россиянки в нижнем белье, Escobar Fold 1 работает на базе обычной Android 9. К слову, Эскобар выпустил несколько рекламных роликов своего смартфона, в одном из которых смартфон держит в руках полностью обнаженная девушка. Оно доступно для просмотра на YouTube.

Война с Apple

В интервью ресурсу Digital Trends Роберто Эскобар заявил, что перед ним стоит всего одна цель – он стремится уничтожить Apple с ее iPhone, несмотря на то, что в ее модельном ряду на момент премьеры Fold 1 не было ни одного складного смартфона. Эскобар назвал Apple мошенниками и дал обещание 6 января 2020 г. присоединиться к коллективному иску против нее, по которому истцы требуют от нее «вернуть людям часть нелегальной прибыли», размер которой составил $30 млрд. По словам брата наркобарона, он собирается потратить на судебные издержки до $1 млн.

Оправданное чувство дежавю

При взгляде на Escobar Fold 1 может возникнуть ощущение, что этот смартфон вышел намного раньше, просто сейчас сменил название и цвет корпуса. По сути, так оно и есть, потому что Escobar Fold 1 – это китайский Royole Flexpai, первый в мире складной смартфон. Как сообщал CNews, он вышел еще в октябре 2018 г., однако стоил он на тот момент $1290 за начальную комплектацию и $1865 за топовую.

Royole Flexpai

Escobar Fold 1 отличается от Flexpai, в действительности, исключительно оформлением корпуса – все прочие компоненты, вплоть до аккумулятора и модулей памяти, остались прежними. Тем не менее, Роберто Эскобар не стал объяснять, как так получилось, что его мобильник стоит в несколько раз дешевле «прототипа».

К слову, разрекламированный Royole Flexpai на поверку оказался барахлом. Многочисленные вопросы вызвало качество сборки и материалов, а также матрица дисплея и общая надежность конструкции. Сумел ли брат наркобарона побороть все недостатки Flexpai в своем гаджете, остается загадкой.