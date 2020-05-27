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Rouyu Technology FlexPai Смартфон
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 18, упоминаний - 21
Rouyu Technology и организации, системы, технологии, персоны:
|Carl Zeiss AG 307 1
|Возрождение - Коммерческий банк 358 1
|VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
|ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
|Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 1
|ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5648 3
|U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 216 1
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
|Escobar Roberto Gaviria - Эскобар Роберто Гавириа 5 3
|Escobar Pablo - Эскобар Пабло 5 3
|Гостев Дмитрий 23 1
|Yuanqing Yang - Юаньцин Ян 36 1
|Brownlee Marques - Браунли Маркес 6 1
|Digital Trends - Издание 35 2
|The Verge - Издание 617 2
|GizChina - Издание 84 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2389 1
|PhoneArena 75 1
|AppleInsider 400 1
|TNW - The Next Web 90 1
|Bloomberg 1624 1
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1338 1
|Engadget - Блог о технологиях 429 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1462017, в очереди разбора - 726979.
Создано именных указателей - 198792.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1462017, в очереди разбора - 726979.
Создано именных указателей - 198792.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.