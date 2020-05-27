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Rouyu Technology FlexPai Смартфон

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


27.05.2020 Брат знаменитого наркобарона потребовал от Apple $2,6 миллиарда, потому что его «чуть не убил iPhone» 1
11.03.2020 Сверхдешевый гибкий смартфон, созданный братом знаменитого наркобарона, оказался грандиозным обманом 2
14.02.2020 Microsoft показала свой секретный смартфон на Android. Он подвис во время презентации 1
04.12.2019 Брат знаменитого наркобарона выпустил сверхдешевый гибкий смартфон и объявил войну Samsung и Apple 2
22.04.2019 Гибкий смартфон Samsung будут продавать в России по заоблачной цене 1
20.03.2019 Самый дорогой смартфон Samsung ломается в 20 раз быстрее заявленного срока службы. Видео 1
12.03.2019 Смартфоны с гибкими экранами и 5G: главные новинки MWC 2019 1
26.02.2019 Выпущен смартфон в удивительном форм-факторе. Не Tizen, не Android. Видео 1
22.02.2019 Samsung скрыла от всех неустранимый недостаток гибкого смартфона 1
21.02.2019 Samsung выпустила первый серийный гибкий смартфон. Он будет продаваться в России 1
01.02.2019 Huawei начинает продавать в России смартфон-гигант, почти самый большой в мире. Цена. 1
17.01.2019 Возрожденная «раскладушка» Motorola RAZR будет продаваться дороже iPhone. Опрос 1
14.01.2019 Самые интересные новинки CES 2019 2
09.01.2019 Первый в мире гибкий смартфон оказался барахлом. Видео 1
28.12.2018 LG готовит смартфон, который можно свернуть в рулон 1
22.11.2018 В России начались продажи первого в мире гибкого смартфона 1
31.10.2018 Выпущен первый в мире гибкий телефон. Видео 1

Публикаций - 18, упоминаний - 21

Rouyu Technology и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11056 13
Xiaomi - Сяоми 2226 8
Apple Inc 13143 6
Rouyu Technology 5 5
Huawei 4668 5
Google LLC 12679 4
Royole 6 4
Microsoft Corporation 25767 4
Lenovo Group 2446 4
LG Electronics 3734 4
ZTE Corporation 800 4
HMD Global - Nokia 144 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 3
ASUS - AsusTek Computer Inc 2171 2
Lenovo Motorola 3565 2
Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 241 1
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 1
Gigabyte Technology - Gigabyte Communications 421 1
AKG 66 1
Microsoft Experiences and Devices - Microsoft Devices and Studios Engineering Group 18 1
Escobar Inc 1 1
Pablo Phone LTD 1 1
Nvidia Corp 3996 1
Lenovo Motorola Mobility Holdings - Motorola Broadband Mobility Solutions - Motorola Mobile Devices 157 1
Motorola Inc 1156 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 931 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1030 1
Dell Alienware Corp 149 1
Amazon Inc - Amazon.com 3273 1
X Corp - Twitter 2937 1
Qualcomm Technologies 1973 1
LG Display - LG.Philips LCD - LG.Philips Displays 259 1
Razer Inc 88 1
Acer Group - Acer Inc 2773 1
TP-Link - ТП-Линк 230 1
Sony 6738 1
HTC Corporation 1512 1
AT&T Inc 1724 1
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 739 1
HP - Hewlett-Packard 3662 1
Carl Zeiss AG 307 1
Возрождение - Коммерческий банк 358 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5648 3
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 216 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26759 17
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13235 15
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8507 11
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13904 11
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13045 10
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2760 8
Smartphone Folding - Smartphone Clamshell - Складной смартфон - Смартфон-раскладушка 556 8
Smartphone Flexible - Смартфон гибкий - Smartphone Roll-up - Рулонный смартфон - Смартфон-рулон 31 8
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22547 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28239 7
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10680 6
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6401 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26280 5
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6459 5
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1408 5
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10307 5
Электроника - Дисплей - FOLED - Flexible OLED - Flexible Organic Light Emitting Diode - технологии гибких органических светодиодов - гибкий дисплей 158 4
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14761 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13469 4
USB Type-C - USB-C - USB 3 2375 4
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4896 3
Электроника - Дисплей - OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1509 3
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3577 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5373 3
Фотокамеры - Объектив диафрагма - F2.4 и другое - Байонет 812 3
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7530 3
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6845 3
Машинное зрение - Видеоаналитика - Распознавание жестов - Жестовый интерфейс - Управление жестами - Gesture Recognition - Gesture Interface - Gesture control 1177 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7925 3
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 636 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29672 2
Наушники - Headphones 4470 2
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1383 2
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2511 2
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны - Google Android коммуникаторы 1274 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6475 2
Моноблок - Monoblock PC 1113 2
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2336 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18318 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10735 2
Samsung Galaxy Fold - Серия смартфонов 153 9
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2182 8
Google Android 15232 7
Huawei Mate - серия смартфонов 452 6
Samsung Galaxy F 11 5
Lenovo Motorola Droid - Lenovo Motorola Droid RAZR - Motorola Droid Maxx - Motorola Droid Ultra - Motorola Milestone - Motorola MOTOROI Sholes Tablet 365 5
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 444 5
ZTE Axon - ZTE Light - ZTE Skate - ZTE Tureis - ZTE Score - ZTE Tania - ZTE Era - ZTE Star - серия смартфонов и планшетов 93 4
Samsung Galaxy S10 - смартфон 193 4
Xiaomi Mi MIX - Xiaomi Mi MIX Fold - Xiaomi Mi Fold - Xiaomi Mi MIX Flip - Мобильные телефоны 105 4
Royole Water OS 3 3
Google YouTube - Видеохостинг 3001 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7617 3
Escobar Fold - Серия смартфонов 4 3
Google Android 9 - Android Pie 217 3
Nokia PureView - Смартфон 111 2
Samsung Bixby - Виртуальный ассистент 53 2
Samsung Galaxy X - Серия смартфонов 12 2
ZTE Mobile Devices - RedMagic - ZTE Nubia 55 2
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 406 2
Samsung Galaxy 1035 2
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 573 2
Apple iPhone XS - Серия смартфонов 148 2
Acer Predator Triton - Серия ноутбуков 23 1
BBK OnePlus - Серия смартфонов 164 1
Microsoft Hololens 76 1
Asus ROG Zephyrus - серия ноутбуков 64 1
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 870 1
Honor 8 - Серия смартфонов 43 1
Honor Band - Фитнес-трекер 45 1
Apple FaceTime 193 1
Google Pixel - гуглофон - серия смартфонов 429 1
Dolby Vision 282 1
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 260 1
BBK vivo NEX - Серия смартфонов 21 1
BBK OPPO Find - BBK OPPO Файнд - серия смартфонов 79 1
Energizer Power Max P18K Pop - Смартфон 7 1
LG webOS - Open webOS - HP webOS - Palm webOS - встраиваемая открытая операционная система на ядре Linux 283 1
Google Maps - Карты Google - GMaps 708 1
Xiaomi Mi MAX - Мобильные телефоны 54 1
Escobar Roberto Gaviria - Эскобар Роберто Гавириа 5 3
Escobar Pablo - Эскобар Пабло 5 3
Гостев Дмитрий 23 1
Yuanqing Yang - Юаньцин Ян 36 1
Brownlee Marques - Браунли Маркес 6 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19113 16
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54717 10
Россия - РФ - Российская федерация 165938 9
Южная Корея - Республика 7047 4
Европа 24959 3
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 803 3
Земля - планета Солнечной системы 10859 2
Испания - Каталония - Барселона 752 2
США - Калифорния - Купертино 281 1
США - Иллинойс - Чикаго 440 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13813 1
Китай - Тайвань 4242 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14807 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27256 4
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8245 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18124 2
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Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 863 2
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Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5573 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6164 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9103 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 850 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1240 1
Фотокамеры - Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 263 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6744 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1722 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1818 1
Стихийные бедствия - Молния - электрический искровой разряд в атмосфере - шаровые молнии - молниезащита - заземление 174 1
Digital Trends - Издание 35 2
The Verge - Издание 617 2
GizChina - Издание 84 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2389 1
PhoneArena 75 1
AppleInsider 400 1
TNW - The Next Web 90 1
Bloomberg 1624 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1338 1
Engadget - Блог о технологиях 429 1
Columbia University - Колумбийский университет 157 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 7
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 942 4
Короткая ссылка
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