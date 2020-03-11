Сверхдешевый гибкий смартфон, созданный братом знаменитого наркобарона, оказался грандиозным обманом

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Известный блогер раскрыл аферу с дешевыми смартфонами с гибкими дисплеями, которые выпускает Роберто Эскобар, брат наркобарона Пабло Эскобара. Выяснилось, что он просто клеит пленку «под золото» поверх корпусов смартфонов Samsung Galaxy Fold 2 и Royole Flexpai, собирает предзаказы и деньги и не высылает смартфоны покупателям.



Обман раскрылся

Смартфон Escobar Fold 2, якобы разработанный братом известного наркобарона Пабло Эскобара (Pablo Escobar) Роберто Эскобаром (Roberto Escobar), на деле оказался самой обычной подделкой. Аферу раскрыл известный видеоблогер Маркес Браунли (Marques Brownlee).

Браунли заказал экземпляр Escobar Fold 2 и подтвердил сходство этого смартфона со складным Samsung Galaxy Fold 2, впервые показанным еще в феврале 2019 г. Он также обнаружил, что Escobar Fold 2 – это и есть смартфон Samsung, покрытый «золотой» пленкой.

Уровень качества и обман покупателей

Отличительной чертой Escobar Fold 2 была и остается его невысокая стоимость в сравнении с оригинальным Galaxy Fold – смартфон Samsung на выходе стоил $1980 (в России его продавали за 160 тыс. руб.), тогда как свое творение брат наркобарона оценил всего в $400.

Золото на корпусе Escobar Fold 2 в итоге оказалось простой пленкой

На момент анонса смартфона, состоявшегося в начале 2020 г., объяснений столь существенной разницы в цене не было, однако сейчас они появились. Маркес Браунли подчеркнул, что «создатели» Escobar Fold 2 продают свои смартфоны только онлайн, однако высылают их исключительно тем, кто занимается обзорами гаджетов. Другими словами, ни один их реальных покупателей пока не получил свой экземпляр Escobar Fold 2, так что низкая цена может быть всего лишь «наживкой», чтобы покупатель добровольно расстался со своими $400. Сотрудники ресурса The Next Web тоже уверены, что гибкий смартфон Эскобара – всего лишь обман.

Разоблачение Роберто Эскобара

Браунли отметил также, что брат наркобарона даже не попытался скрыть факт «заимствования» дизайна своего смартфона у Samsung. Отклеив пленку с корпуса шарнирного механизма, блогер обнаружил там логотип корейского вендора,

Очередная афера Эскобара

Escobar Fold 2 – это второй смартфон Роберто Эскобара, первый же вышел в декабре 2019 г., стоил $350 и назывался Escobar Fold 1. Это был клон китайского Royole Flexpai, первого в мире складного смартфона. Как сообщал CNews, он появился еще в октябре 2018 г., однако стоил он на тот момент $1290 за начальную комплектацию и $1865 за топовую. В январе 2019 г. Royole Flexpai привезли на выставку CES 2019, где быстро выяснилось, что это барахло. Многочисленные вопросы вызвало качество сборки и материалов, а также матрица дисплея и общая надежность конструкции.

Escobar Fold 1 так и не дошел до своих покупателей

Маркес Браунли заказал Escobar Fold 1 практически сразу после его анонса, но на 11 марта 2020 г. так и не получил его. Зато нашлись те, кому все же поступила посылка от Роберто Эскобара. В начале февраля 2020 г. ее получил пользователь Twitter Tek Powder (@TekPowder), вот только смартфона в ней не оказалось.

Вместо смартфона покупателю пришла книга, рассказывающая об истории семьи Эскобар, и дополненная письмом с объяснениями, почему смартфон не был отправлен.

Эскобар пообещал прислать Fold 2 вместо первого поколения смартфона

В письме было сказано, что вместо Escobar Fold 1 все покупатели получат смартфон второго поколения, то есть Escobar Fold 2. На момент публикации материала не было известно, сдержали ли разработчики свое обещание.

Третьего смартфона пока нет

В феврале 2020 г. Samsung выпустила свой второй смартфон с гибким экраном – раскладушку Galaxy Z Flip с иной конструкцией корпуса и доработанным шарнирным механизмом. Дебюту этого аппарата предшествовал анонс Motorola Razr 2019, современной версии телефона RAZR V3 образца начала XXI века, тоже оснащенной гибким экраном.

Не исключено что Роберто Эскобар выпустит свой третий смартфон, который может называться Escobar Fold 1, на основе одного из этих аппаратов. На момент публикации материала никаких заявлений на этот счет он не делал.