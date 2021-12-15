Разделы

BBK OPPO Find серия смартфонов


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


15.12.2021 Oppo представила складной флагманский смартфон Find N. Цена. Фото

Oppo представила свой первый складной флагманский смартфон Oppo Find N. Гаджет — это результат четырех лет исследований и разработок, а также шести поко
14.12.2021 Oppo представила современный нейронный процессор MariSilicon X

осмотра при помощи искусственного интеллекта. MariSilicon X дебютирует в I квартале 2022 г. в серии Find X. «Oppo имеет более чем десятилетний опыт в сфере развития технологий обработки изображ
27.05.2021 Oppo начала сотрудничать с Thales для создания первой в мире 5G SA-совместимой eSIM

первой в мире 5G SA-совместимой eSIM для своего недавно выпущенного флагманского 5G-смартфона Oppo Find X3 Pro. Технология разработана в сотрудничестве с ведущей в мире компанией по управлению
19.05.2021 Oppo выпустила бета-версию ColorOS Developer Preview на базе Android 12

Oppo выпустила первую бета-версию Android 12 на флагманском смартфоне Find X3 Pro. Oppo стала одним из первых производителей смартфонов, запустивших бета-версию дл
12.02.2021 Китайский гигант показал первый в мире смартфон с растягивающимся дисплеем. Видео

инсайдер Бен Гескин (Ben Geskin) опубликовал в своем Twitter видеоролик с демонстрацией работы Oppo Find X 2021 – первого в мире смартфона с раздвижным дисплеем. Подлинный источник этой записи

19.03.2020 OPPO начала российские продажи флагманского смартфона Find X2. Цена

OPPO объявила о старте продаж флагманского смартфона Find X2 с профессиональными визуальными возможностями экрана, универсальной тройной камерой и
06.03.2020 Oppo выпустила смартфоны с самой большой оперативкой в мире и с экраном лучше, чем у iPhone. Цена. Видео

Новые китайские флагманы Компания Oppo анонсировала смартфоны Find X2 и X2 Pro, относящиеся к сегменту флагманов. Они собираются конкурировать с линейками

27.09.2018 Свет увидел телефон с рекордным объемом памяти

У Oppo Find X появится «старший брат» Oppo Electronics, китайский производитель потребительской элек
10.09.2018 В России начались продажи флагманского смартфона OPPO Find X. Цена

OPPO объявила о старте продаж флагмана Find X в России. Покупатели, ранее оформившие предзаказ, получат в подарок беспроводные наушники Jabra Elite 65t. Флагман Find X является первым смартфоном в линейке Find за последние че
28.08.2018 Флагманский смартфон OPPO Find X доступен для предзаказа в России

OPPO сообщила об открытии предварительного заказа в России на смартфон Find X. Оформление предзаказа доступно с 28 августа по 9 сентября 2018 года. Первые покупател
21.06.2018 OPPO приходит в Европу и возвращает слайдеры

лей, а ныне – известном парижском музее Лувре прошла презентация нового флагманского смартфона OPPO Find X. В ходе презентации OPPO официально объявила о своем выходе на европейский рынок и рас
14.06.2018 Oppo аннонсировала презентацию нового камерофона Find X

Oppo официально объявила о презентации Find X и возрождении линейки Find, отличительной чертой которой является внедрение передовых

20.05.2013 BBK выпускает конкурента iPhone 5: обзор смартфона Oppo Find 5

IDC в первом квартале этого года Huawei и ZTE даже вошли в пятерку лидеров по продажам смартфонов.  Oppo Find 5 Бренд Oppo, несмотря на то, что компания представляет в России уже второй свой те
18.07.2012 Oppo Finder - тонкий смартфон не хуже молотка

В Китае появился ролик, демонстрирующий необычные свойства самого тонкого смартфона в мире Oppo Finder. Смартфон Oppo Finder с толщиной корпуса в 6,65 миллиметра оказался вполне взаимозаменяем с молотком в деле забивания гвоздей в деревянную доску. После эксперимента смартфон


