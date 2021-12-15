Получите все материалы CNews по ключевому слову
BBK OPPO Find серия смартфонов
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание системы — book@cnews.ru
|15.12.2021
|
Oppo представила складной флагманский смартфон Find N. Цена. Фото
Oppo представила свой первый складной флагманский смартфон Oppo Find N. Гаджет — это результат четырех лет исследований и разработок, а также шести поко
|14.12.2021
|
Oppo представила современный нейронный процессор MariSilicon X
осмотра при помощи искусственного интеллекта. MariSilicon X дебютирует в I квартале 2022 г. в серии Find X. «Oppo имеет более чем десятилетний опыт в сфере развития технологий обработки изображ
|27.05.2021
|
Oppo начала сотрудничать с Thales для создания первой в мире 5G SA-совместимой eSIM
первой в мире 5G SA-совместимой eSIM для своего недавно выпущенного флагманского 5G-смартфона Oppo Find X3 Pro. Технология разработана в сотрудничестве с ведущей в мире компанией по управлению
|19.05.2021
|
Oppo выпустила бета-версию ColorOS Developer Preview на базе Android 12
Oppo выпустила первую бета-версию Android 12 на флагманском смартфоне Find X3 Pro. Oppo стала одним из первых производителей смартфонов, запустивших бета-версию дл
|12.02.2021
|
Китайский гигант показал первый в мире смартфон с растягивающимся дисплеем. Видео
инсайдер Бен Гескин (Ben Geskin) опубликовал в своем Twitter видеоролик с демонстрацией работы Oppo Find X 2021 – первого в мире смартфона с раздвижным дисплеем. Подлинный источник этой записи
|19.03.2020
|
OPPO начала российские продажи флагманского смартфона Find X2. Цена
OPPO объявила о старте продаж флагманского смартфона Find X2 с профессиональными визуальными возможностями экрана, универсальной тройной камерой и
|06.03.2020
|
Oppo выпустила смартфоны с самой большой оперативкой в мире и с экраном лучше, чем у iPhone. Цена. Видео
Новые китайские флагманы Компания Oppo анонсировала смартфоны Find X2 и X2 Pro, относящиеся к сегменту флагманов. Они собираются конкурировать с линейками
|27.09.2018
|
Свет увидел телефон с рекордным объемом памяти
У Oppo Find X появится «старший брат» Oppo Electronics, китайский производитель потребительской элек
|10.09.2018
|
В России начались продажи флагманского смартфона OPPO Find X. Цена
OPPO объявила о старте продаж флагмана Find X в России. Покупатели, ранее оформившие предзаказ, получат в подарок беспроводные наушники Jabra Elite 65t. Флагман Find X является первым смартфоном в линейке Find за последние че
|28.08.2018
|
Флагманский смартфон OPPO Find X доступен для предзаказа в России
OPPO сообщила об открытии предварительного заказа в России на смартфон Find X. Оформление предзаказа доступно с 28 августа по 9 сентября 2018 года. Первые покупател
|21.06.2018
|
OPPO приходит в Европу и возвращает слайдеры
лей, а ныне – известном парижском музее Лувре прошла презентация нового флагманского смартфона OPPO Find X. В ходе презентации OPPO официально объявила о своем выходе на европейский рынок и рас
|14.06.2018
|
Oppo аннонсировала презентацию нового камерофона Find X
Oppo официально объявила о презентации Find X и возрождении линейки Find, отличительной чертой которой является внедрение передовых
|20.05.2013
|
BBK выпускает конкурента iPhone 5: обзор смартфона Oppo Find 5
IDC в первом квартале этого года Huawei и ZTE даже вошли в пятерку лидеров по продажам смартфонов. Oppo Find 5 Бренд Oppo, несмотря на то, что компания представляет в России уже второй свой те
|18.07.2012
|
Oppo Finder - тонкий смартфон не хуже молотка
В Китае появился ролик, демонстрирующий необычные свойства самого тонкого смартфона в мире Oppo Finder. Смартфон Oppo Finder с толщиной корпуса в 6,65 миллиметра оказался вполне взаимозаменяем с молотком в деле забивания гвоздей в деревянную доску. После эксперимента смартфон
BBK OPPO Find и организации, системы, технологии, персоны:
|ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 3
|U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 486 1
|CNews - ZOOM.CNews 1854 4
|Ice Universe - микроблог инсайдера 13 3
|GSM Arena 76 2
|GizmoChina 152 2
|DxOMark - Издание 36 2
|Korea Herald 44 1
|TENAA 18 1
|OnLeaks 19 1
|WCCFTech - Издание 87 1
|GizChina - Издание 81 1
|DigiTimes - Издание 1326 1
|IDC - International Data Corporation 4943 3
|Counterpoint Research 97 2
|IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker 28 2
|Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 371 1
|IDC Worldwide Mobile Device Trackers 5 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.