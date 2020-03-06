Oppo выпустила смартфоны с самой большой оперативкой в мире и с экраном лучше, чем у iPhone. Цена. Видео

Oppo продемонстрировала новые смартфоны Find X2 и X2 Pro флагманского уровня с частотой обновления экранов 120 Гц. В них обоих установлено по два аккумулятора и по 12 ГБ оперативной памяти, а Find X2 в России стоит дешевле, чем в Европе.



Новые китайские флагманы

Компания Oppo анонсировала смартфоны Find X2 и X2 Pro, относящиеся к сегменту флагманов. Они собираются конкурировать с линейками Samsung Galaxy S20 и Xiaomi Mi 10.

Главная особенность обоих смартфонов – экран с частотой обновления 120 Гц против 60 Гц у Apple iPhone 11 Pro Max и 90 Гц у Xiaomi Mi 10 Pro. Вместе с этим они выделяются емким аккумулятором с очень быстрой зарядкой и наличием 12 ГБ оперативной памяти – на начало марта 2020 г. это максимальный объем среди всех существующих смартфонов. Компания ZTE ведет разработку игровой модели Nubia Red Magic 5G с 16 ГБ, однако ее дебют пока еще не состоялся.

На мировом рынке Oppo Find X2 стоит 1000 евро (76,9 тыс. руб. по курсу ЦБ на 6 марта 2020 г.), а X2 Pro – 1200 евро (92,2 тыс. руб.). Для российской розницы пока заявлена лишь младшая модель – ее стоимость составит 73 тыс. руб., и предзаказ на нее (с обязательной 100-процентной предоплатой) можно оформить с 6 по 19 марта 2020 г.

Младший флагман Oppo Find X2

В корпусе Find X2 используется керамическое покрытие в черном цвете и стеклянное – в морском. Find X2 Pro доступен в черном керамическом корпусе, а также в оранжевом исполнении с отделкой из кожи. Его стоимость в России неизвестна

Различия между смартфонами

Новинки Oppo различаются между собой только объемами внутреннего накопителя, емкостью аккумулятора и параметрами фотокамер. Find X2 характеризуется 256 ГБ встроенной памяти и питается от двух батарей суммарной емкостью 4200 мАч, тогда как Find X2 Pro вмещает 512 ГБ информации и содержит пару аккумуляторов на 4260 мАч в сумме.

Черный цвет X2 и X2 Pro может становиться темно-серым в зависимости от освещения

Основная камера Find X2 включает базовый сенсор Sony IMX586 размерами 1/2 дюйма с разрешением 48 МП и диафрагмой f/1,7. Его оптика состоит из шести линз и обеспечивает обзор 120 градусов. Он дополнен гибридной (оптической и цифровой) стабилизацией изображения .

Две другие фотокамеры основного модуля – это телефото (13 МП, пять линз, гибридный 5-кратный зум, цифровой зум 20х, диафрагма f/2,4) и широкоугольная (12 МП, f/2,2, шесть линз, 120 градусов). 4K- и Full HD-видео камера пишет на 60 кадрах в секунду. Фронтальный модуль Find X2 получил разрешение 32 МП, диафрагму f/2.4, пять линз, HDR-режим и 30-кадровое Full HD-видео.

Отличить Find X2 Pro от обычного Find X2 можно по цвету и основной камере

В Oppo Find X2 Pro основной модуль идентичен используемому в младшей модели. Второй сенсор (Sony IMX689) – тоже 48-мегапиксельный с физическими габаритами 1/1.43 дюйма и оптической стабилизацией. Третий датчик – это 13-мегапиксельный телефото с поддержкой 60-кратного цифрового и 10-кратного гибридного зума. Передняя камера заимствована у Find X2.

Дисплей, память и процессор

В обеих версиях Find X2 установлен OLED-дисплей с диагональю 6,7 дюйма, соотношением сторон 19,8:9, разрешением 3168х1440 точек (формат 3К, Quad HD+) и частотой обновления 120 Гц. Производителем также заявлены следующие его параметры: защитное стекло Gorilla Glass, режим HDR10+, яркость до 1200 нит, 100-процентный охват цветового пространства DCI-P3, плотность 513 пикселей на дюйм и контрастность 5 000 000:1. Фронтальная фотокамера размещена в отверстии круглой формы в верхнем левом углу матрицы.

Oppo постаралась максимально уменьшить толщину рамок дисплея и диаметр отверстия под камеру

Смартфоны укомплектованы самой современной оперативной памятью LPDDR5 объемом 12 ГБ. Встроенный накопитель основан на высокоскоростном модуле UFS 3.0. Модель процессора – Qualcomm Snadragon 865. Это самый производительный мобильный чип на рынке, он выпускается по 7-нанометровому техпроцессу и содержит восемь ядер с частотой до 2,84 ГГц и видеокарту Adreno 650.

Дополнительные характеристики

Oppo Find X2 и X2 Pro оснащены модулями Bluetooth v5.1 и Wi-Fi 802.11ac, портом USB-C 3.1 для зарядки и подключения к ПК, чипом NFC для бесконтактной оплаты, cтереодинамиками с Dolby Atmos и поддержкой сверхбыстрой зарядки Super VOOC 2.0 мощностью 65 Вт. Младшую модель она способна зарядить с 0 до 100% за 38 минут.

Смартфоны работают на базе ОС Android 10 с прошивкой Color OS 7.1.

Сканера отпечатков пальцев, разъем для наушников и слот microSD в новых смартфоно Oppo не заявлены.