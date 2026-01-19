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ZTE Mobile Devices RedMagic ZTE Nubia
СОБЫТИЯ
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|19.01.2026
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Битва игрофонов: сравнение лучших геймерских смартфонов начала 2026 года
по всем параметрам топовые смартфоны, которые позиционируются как геймерские: Asus ROG Phone 9 Pro, Nubia RedMagic 11 Pro, IQOO 15 и Poco F7 Ultra. При сравнении характеристик мы учли тесты сма
|04.12.2024
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Выстоявшая под санкциями США компания выпустила суперсовременный смартфон с огромной батареей вдвое дешевле iPhone 16 Pro Max
ское шасси корпуса. Тыльная панель выполнена из стекла. Смартфон работает на Android 15 с прошивкой Redmagic OS и весит 229 граммов при толщине 8,9 мм. Из модулей беспроводной связи есть GPS, N
|14.11.2023
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Эпоха толстых «лопатофонов» завершена. Создан флагманский смартфон без выпирающих камер, какие не выпускались восемь лет
атонкие флагманские смартфоны возвращаются Китайская компания ZTE, разработала флагманский смартфон Red Magic 9 Pro наделенный ультратонким корпусом и тройной основной камерой, которая, в отлич
|05.03.2021
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Выпущен первый с мире смартфон с памятью больше, чем у ноутбуков. Цена, видео
ндартными панелями 60 Гц, и редкие исключения составляют модели с 90 Гц и 120 Гц. К слову, моноблок Red Magic 5G, предшественник Red Magic 6, тоже был первым в мире по части экрана – его диспле
|31.12.2020
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ZTE начала российские продажи игрового смартфона RedMagic 5s. Цена
Российское подразделение компании ZTE Mobile Devices объявила о начале продаж смартфона RedMagic 5s. Это мощный игровой смартфон с собственной системой охлаждения, встроенными сенсорными контроллерами и поддержкой 5G. Модель является партнёром для мобильного гейминга. RedMagic
|21.09.2020
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В России стартовали продажи новых игровых смартфонов nubia Red Magic 5Gs. Цены
В России начались продажи анонсированных в июле 2020 г. новых геймерских смартфонов nubia Red Magic 5Gs, ставших улучшенной версией игрофонов Red Magic 5G. Эксклюзивный дистрибь
|26.02.2019
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Выпущен смартфон в удивительном форм-факторе. Не Tizen, не Android. Видео
Смартфон без будущего Китайская компания ZTE выпустила уникальный смартфон Nubia Alpha, представляющий собой аккуратные стильные наручные часы в тонком корпусе. В отлич
|09.12.2016
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ZTE начинает российские продажи флагманских смартфонов Nubia Z11. Фото
ZTE Mobile Devices объявил о начале продаж в России смартфона ZTE Nubia Z11. Как рассказали CNews в компании, флагманская модель поступит в магазины по все
|26.07.2016
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Смартфон ZTE Nubia Z11 Mini: первый обзор в России
спытуемого экран 5-дюймовый, да и характеристиками он особенно не обижен, смотрите сводную таблицу: ZTE Nubia Z11 Mini Xiaomi Mi4s Lenovo VIBE Shot Операционная система Android 5.1 Android 6.
|04.07.2013
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Обзор флагмана-долгожителя ZTE Nubia Z5: китайская угроза А-брендам реальна
ом смартфоне, работают и весьма популярные LTE-смартфоны Sony Xperia Z/ZL и LG Optimus G. Конкурент ZTE Nubia Z5 Модель ZTE Nubia Z5 OPPO Find 5 Экран CGS 5’’, 1080x1920 пикс. TFT IP
|10.01.2013
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Первый взгляд на смартфон-флагман ZTE Nubia Z5: китайский FullHD за 500 долларов
ы. Собственно, и догадаться о них нельзя – можно только прочитать про них в официальных документах. ZTE Nubia Z5 Второе, что привлекает во внешности смартфона – тонкие боковые рамки экрана. Экр
|27.12.2012
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ZTE представил флагманский смартфон Nubia Z5
Китайская компания ZTE, четвертый по величине производитель смартфонов (с долей рынка 4,2% в III квартале 2012 г., согласно IDC) анонсировала новый флагманский смартфон - Nubia Z5. Устройство оснащено 4-ядерным процессором Qualcomm APQ 8064 с частотой 1,5 ГГц, 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной флэш-памяти. Экран Nubia Z5 имеет диагональ 5 дюймов
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|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
|Engadget - Блог о технологиях 429 1
|WCCFTech - Издание 110 1
|GSM Arena 78 1
|TENAA 19 1
|IDC - International Data Corporation 4975 2
|Gartner - Гартнер 3658 1
|Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
|МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 1
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