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ZTE Mobile Devices RedMagic ZTE Nubia

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


19.01.2026 Битва игрофонов: сравнение лучших геймерских смартфонов начала 2026 года

по всем параметрам топовые смартфоны, которые позиционируются как геймерские: Asus ROG Phone 9 Pro, Nubia RedMagic 11 Pro, IQOO 15 и Poco F7 Ultra. При сравнении характеристик мы учли тесты сма
04.12.2024 Выстоявшая под санкциями США компания выпустила суперсовременный смартфон с огромной батареей вдвое дешевле iPhone 16 Pro Max

ское шасси корпуса. Тыльная панель выполнена из стекла. Смартфон работает на Android 15 с прошивкой Redmagic OS и весит 229 граммов при толщине 8,9 мм. Из модулей беспроводной связи есть GPS, N
14.11.2023 Эпоха толстых «лопатофонов» завершена. Создан флагманский смартфон без выпирающих камер, какие не выпускались восемь лет

атонкие флагманские смартфоны возвращаются Китайская компания ZTE, разработала флагманский смартфон Red Magic 9 Pro наделенный ультратонким корпусом и тройной основной камерой, которая, в отлич
05.03.2021 Выпущен первый с мире смартфон с памятью больше, чем у ноутбуков. Цена, видео

ндартными панелями 60 Гц, и редкие исключения составляют модели с 90 Гц и 120 Гц. К слову, моноблок Red Magic 5G, предшественник Red Magic 6, тоже был первым в мире по части экрана – его диспле
31.12.2020 ZTE начала российские продажи игрового смартфона RedMagic 5s. Цена

Российское подразделение компании ZTE Mobile Devices объявила о начале продаж смартфона RedMagic 5s. Это мощный игровой смартфон с собственной системой охлаждения, встроенными сенсорными контроллерами и поддержкой 5G. Модель является партнёром для мобильного гейминга. RedMagic

21.09.2020 В России стартовали продажи новых игровых смартфонов nubia Red Magic 5Gs. Цены

В России начались продажи анонсированных в июле 2020 г. новых геймерских смартфонов nubia Red Magic 5Gs, ставших улучшенной версией игрофонов Red Magic 5G. Эксклюзивный дистрибь
26.02.2019 Выпущен смартфон в удивительном форм-факторе. Не Tizen, не Android. Видео

Смартфон без будущего Китайская компания ZTE выпустила уникальный смартфон Nubia Alpha, представляющий собой аккуратные стильные наручные часы в тонком корпусе. В отлич
09.12.2016 ZTE начинает российские продажи флагманских смартфонов Nubia Z11. Фото

ZTE Mobile Devices объявил о начале продаж в России смартфона ZTE Nubia Z11. Как рассказали CNews в компании, флагманская модель поступит в магазины по все
26.07.2016 Смартфон ZTE Nubia Z11 Mini: первый обзор в России

спытуемого экран 5-дюймовый, да и характеристиками он особенно не обижен, смотрите сводную таблицу: ZTE Nubia Z11 Mini Xiaomi Mi4s Lenovo VIBE Shot  Операционная система  Android 5.1 Android 6.
04.07.2013 Обзор флагмана-долгожителя ZTE Nubia Z5: китайская угроза А-брендам реальна

ом смартфоне, работают и весьма популярные LTE-смартфоны Sony Xperia Z/ZL и LG Optimus G. Конкурент ZTE Nubia Z5 Модель ZTE Nubia Z5 OPPO Find 5 Экран   CGS 5’’, 1080x1920 пикс.   TFT IP
10.01.2013 Первый взгляд на смартфон-флагман ZTE Nubia Z5: китайский FullHD за 500 долларов

ы. Собственно, и догадаться о них нельзя – можно только прочитать про них в официальных документах. ZTE Nubia Z5 Второе, что привлекает во внешности смартфона – тонкие боковые рамки экрана. Экр
27.12.2012 ZTE представил флагманский смартфон Nubia Z5

Китайская компания ZTE, четвертый по величине производитель смартфонов (с долей рынка 4,2% в III квартале 2012 г., согласно IDC) анонсировала новый флагманский смартфон - Nubia Z5. Устройство оснащено 4-ядерным процессором Qualcomm APQ 8064 с частотой 1,5 ГГц, 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной флэш-памяти. Экран Nubia Z5 имеет диагональ 5 дюймов


Публикаций - 55, упоминаний - 161

ZTE Mobile Devices и организации, системы, технологии, персоны:

ZTE Corporation 800 32
Huawei 4676 19
Samsung Electronics 11064 16
Qualcomm Technologies 1974 16
Apple Inc 13154 12
Xiaomi - Сяоми 2231 11
BBK OPPO Electronics 484 7
MediaTek - Ralink 595 7
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 6
Microsoft Corporation 25775 5
LG Electronics 3735 5
Leica Camera 282 4
Google LLC 12688 4
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 3
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology - Виво Рус 391 3
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 3
Sony 6739 3
HTC Corporation 1512 3
HMD Global - Nokia 144 3
BBK vivo iQOO 43 3
BBK OnePlus 298 2
NeoVision 4 2
X Corp - Twitter 2938 2
Lenovo Group 2446 2
Intel Corporation 12811 2
Acer Group - Acer Inc 2776 2
Konica Minolta 423 2
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 310 2
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 2
Huawei - HiSilicon Technologies 70 2
Geely Group - Meizu Technology - DreamSmart Group - Hubei Xingji Meizu Group - Wuhan Xingji Meizu Technology 170 2
Sharp Corporation 1062 2
Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 241 2
ZTE Mobile Devices - ZTE Communication Technologies Corporation 41 2
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 628 2
Nvidia Corp 4002 2
Glory 25 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 1
Jawbone 37 1
DP Technology - Hexagon - Intergraph 91 1
Carl Zeiss AG 307 3
Связной ГК 1401 2
Евросеть 1421 2
Ferrari NV 159 1
Ricoh Imaging Company - Ricoh Pentax - Asahi Glass 49 1
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов - BSI MS - BSI Management Systems 141 1
Геометрия НПО 165 1
Металлург КБ - Металлург РНКО 26 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 274 1
Возрождение - Коммерческий банк 359 1
Yamaha - Ямаха 110 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
UK MI - Military Intelligence - Secret Intelligence Service - Секретная разведывательная служба Великобритании - Государственное ведомство британской контрразведки 50 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Народно-освободительная армия Китая - Министерство общественной безопасности Китая - Министерство национальной обороны Китая - Министерство государственной безопасности КНР 117 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 1
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 49
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 34
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 33
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 32
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 25
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 23
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Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 20
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 18
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 18
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 17
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 16
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 15
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 14
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 13
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 13
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2529 12
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1409 12
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 12
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5384 12
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2513 12
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 11
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3261 11
Фотокамеры - Объектив диафрагма - F2.4 и другое - Байонет 814 11
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 10
Фотокамеры - Объектив широкоугольный - "ширик" - широкоугольная камера 796 10
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1815 10
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 9
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3055 9
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USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 9
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 9
Наушники - Headphones 4478 9
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3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 8
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 8
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Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
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