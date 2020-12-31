ZTE начала российские продажи игрового смартфона RedMagic 5s. Цена

Российское подразделение компании ZTE Mobile Devices объявила о начале продаж смартфона RedMagic 5s. Это мощный игровой смартфон с собственной системой охлаждения, встроенными сенсорными контроллерами и поддержкой 5G. Модель является партнёром для мобильного гейминга.

RedMagic 5s не похож на обычный смартфон, это аксессуар поклонника видеоигр. Футуристичное оформление, обтекаемый корпус со стеклянной задней крышкой и эффектная светодиодная полоса, все это выделяет новинку на фоне однотипных мобильных телефонов.

RedMagic 5s получил большой AMOLED-дисплей с диагональю 6,65 дюйма и соотношением сторон 19,5:9. Его отличительная черта — высокая частота обновления до 144 Гц, благодаря чему достигается необычайная плавность в играх. Экран поддерживает больше 4000 уровней яркости и технологию Touch Choreographer, оптимизирующую частоту смены кадров во избежание «лагов».





Новинка работает под управлением мощного процессора Qualcomm Snapdragon 865 (до 2,8 ГГц) и графического ядра Adreno 650 GPU. Как в любом полноценном игровом устройстве здесь используется система жидкостного охлаждения: она позволяет снизить температуру ЦП на 16°, чтобы ресурсоемкие приложения не провоцировали перегрев.

Благодаря аккумулятору на 4500 мАч играть можно вечера напролет, ведь одного заряда хватит на много часов напряженного геймплея. А быстрое зарядное устройство мощностью 18 Вт позаботится о том, чтобы пользователь вернулся к любимому занятию за считанные минуты.

С RedMagic 5s удобно управлять игровым процессом. Сенсорный экран обладает повышенной чувствительностью и быстрым откликом, который может достигать 240 Гц — это означает, что реакция на любое действие будет мгновенной. Для еще более точного контроля можно воспользоваться встроенными сенсорными триггерами, расположенными на одной из боковых граней смартфона. Задержка срабатывания составляет менее 2 мс, а частота дискретизации — 320 Гц, что даёт более высокую чувствительность.

Операционная система Android Q открывает множество программных возможностей, которые превратят устройство в настоящую геймерскую консоль. Среди них — приложение Game Space, с помощью которого можно настраивать игровые функции смартфона, получать быстрый доступ к любимым играм, записывать достижения, настраивать и оптимизировать смартфон, исходя из личных предпочтений, и многое другое.

RedMagic 5s оборудован тройной камерой флагманского уровня, чтобы делать по-настоящему качественные фото и видео. Основной модуль с оптическим сенсором Sony поддерживает разрешение 64 МП. Его дополняет широкоугольный объектив с разрешением 8 МП и углом обзора 120° для панорамных снимков, а также 2-мегапиксельная камера, отвечающая за качественную макросъемку. Режим ночной съемки обеспечит создание чётких и качественных снимков даже при недостаточном освещении.

Удерживая обычный смартфон горизонтально, пользователь может случайно перекрыть пальцем микрофонный выход, и тогда коммуникация с другими игроками прервется. Вот почему в RedMagic 5s сразу два микрофона. А динамик со стереоэффектом обеспечит четкое и качественное звучание, будь то голос товарища по команде или музыкальное сопровождение игры.

В новинке есть задел на будущее — поддержка мобильного интернета пятого поколения. В России эта сеть еще не получила распространение, однако в свое время владельцы RedMagic 5s смогут одними из первых протестировать суперскоростное соединение.

Также в устройстве предусмотрены технологии, позволяющие оптимизировать расход батареи, увеличить производительность, ускорить чтение и запись данных, упорядочить файловую систему и многое другое. Для бесконтактной оплаты через Google Pay смартфон оборудован модулем NFC.

RedMagic 5s уже доступен в Связном и онлайн-рознице по специальной цене 49 990 рублей.