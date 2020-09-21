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В России стартовали продажи новых игровых смартфонов nubia Red Magic 5Gs. Цены

Ритейл Дистрибуция Техника

В России начались продажи анонсированных в июле 2020 г. новых геймерских смартфонов nubia Red Magic 5Gs, ставших улучшенной версией игрофонов Red Magic 5G. Эксклюзивный дистрибьютор этой линейки – компания Merlion.

Среди главных изменений в линейке nubia Red Magic 5Gs стоит отметить: флеш-память UFS 3.0 заменена на еще более быструю UFS 3.1, сенсорный экран теперь работает с частотой 320 Гц вместо 300 Гц, пластина на задней панели теперь с серебряным покрытием, она используется для отвода тепла от процессора, операционная система Android 10 сменила здесь предыдущую версию 9.0.

Игрофоны имеют 6,65-дюймовый дисплей с разрешением 2340х1080 точек и частотой 144 Гц, тройную основную камеру (64 Мп + 8 Мп + 2 Мп) и 8-Мп фронтальную. В них установлен процессор Qualcomm Snapdragon 865 частотой 2,84 ГГц, встроен мощный вентилятор с максимальной частотой 15 тыс. оборотов в минуту.

Есть два слота для SIM-карт, аудиоразъем, сканер отпечатков пальцев, датчик приближения, датчик освещения, акселерометр, гироскоп, магнетометр и RGB (продвинутая версия датчика освещенности). Мобильный интернет стандарта 3G, 4G. Модуль Wi-Fi 6. Есть модуль NFC. Емкость аккумулятора — 4500 мА/ч с функцией сверхбыстрой зарядки.

Размеры смартфонов: 168,6х78х9,75 мм. Вес: 218 г.

В настоящий момент игрофоны Red Magic 5Gs доступны в Merlion в следующих модификациях: Nubia Red Magic 5GS 128 ГБ 8 ГБ серебристый по цене 59990 руб.; Nubia Red Magic 5GS 256 ГБ 12 ГБ красный с голубым по цене 59990 руб.

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