Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 185493
ИКТ 14397
Организации 11170
Ведомства 1492
Ассоциации 1067
Технологии 3526
Системы 26364
Персоны 79868
География 2981
Статьи 1568
Пресса 1257
ИАА 738
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2733
Мероприятия 875

ZTE Nubia

ZTE Nubia

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


13.03.2024 Почему Wi-Fi 7 — маркетинговая гонка, бесполезная в России 1
26.06.2023 Самые мощные мобильные процессоры 2023 года: выбор ZOOM 1
12.08.2022 Бьют рекорды: смартфоны с большим объемом оперативной памяти 1
18.06.2021 AliExpress Россия: спрос на товары для мобильного гейминга вырос в 4,3 раза 1
05.03.2021 Выпущен первый с мире смартфон с памятью больше, чем у ноутбуков. Цена, видео 4
21.09.2020 В России стартовали продажи новых игровых смартфонов nubia Red Magic 5Gs. Цены 1
25.03.2020 Google, LG и Nokia устроили бойкот самому мощному процессору в мире 1
06.03.2020 Oppo выпустила смартфоны с самой большой оперативкой в мире и с экраном лучше, чем у iPhone. Цена. Видео 1
07.02.2020 Начались поставки «первой в мире» серийной сверхбыстрой памяти LPDDR5 1
12.03.2019 Смартфоны с гибкими экранами и 5G: главные новинки MWC 2019 1
26.02.2019 Выпущен смартфон в удивительном форм-факторе. Не Tizen, не Android. Видео 2
05.02.2019 Январские гонки за AnTuTu 1
31.10.2018 У Microsoft нашлась разработка, аналог которой в России хоронили из-за YotaPhone 1
19.10.2017 Merlion начинает поставлять в Россию смартфоны nubia 1
16.10.2017 Самые быстрые: топ-10 наиболее производительных смартфонов 1
25.05.2017 Мини-версии флагманов: в чем подвох? 4
21.03.2017 Самые ожидаемые камерофоны 2017 года. Версия ZOOM 1
09.12.2016 ZTE начинает российские продажи флагманских смартфонов Nubia Z11. Фото 6
21.10.2016 5 смартфонов с лучшим соотношением площади экрана и габаритов корпуса 2
05.09.2016 Флагманы выходят из рамок 3
26.07.2016 Смартфон ZTE Nubia Z11 Mini: первый обзор в России 4
06.07.2016 ZTE Nubia Z9 Max и ZTE Nubia Z11 Mini покоряют Россию 8
20.11.2015 Китай создает защищенный от американской прослушки смартфон 1
15.05.2015 ZTE Nubia Z9 доступен для заказа по всему миру 2
09.02.2015 Хорошие новости из Китая: редакция ZOOM посетила штаб-квартиру ZTE 4
31.07.2014 Экономия при выборе смартфона: безымянный Китай против брендов 5
30.06.2014 Самые ожидаемые смартфоны лета и осени 2014 года 5
25.03.2014 Обзор Huawei Honor 3: самый обычный смартфон в мире 2
04.07.2013 Обзор флагмана-долгожителя ZTE Nubia Z5: китайская угроза А-брендам реальна 4
01.07.2013 ZTE Nubia Z5 появилась в России 2
14.06.2013 Обзор смартфона ZTE Grand Era 1
17.01.2013 Первый взгляд на смартфон Huawei Ascend D2: FullHD-флагман с огромной батареей 1
11.01.2013 ZTE создала самый тонкий 5-дюймовый смартфон 1
10.01.2013 Первый взгляд на смартфон-флагман ZTE Nubia Z5: китайский FullHD за 500 долларов 4
27.12.2012 Китайские смартфоны - всё лучше и лучше 1
27.12.2012 ZTE представил флагманский смартфон Nubia Z5 1

Публикаций - 37, упоминаний - 83

ZTE Nubia и организации, системы, технологии, персоны:

ZTE Corporation 770 21
Huawei 4194 10
Apple Inc 12569 9
Qualcomm Technologies 1903 8
Samsung Electronics 10584 7
BBK OPPO Electronics 421 5
MediaTek - Ralink 568 5
Microsoft Corporation 25195 4
LG Electronics 3669 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5738 4
HTC Corporation 1505 3
Leica Camera 266 3
Google LLC 12187 2
Nvidia Corp 3702 2
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 808 2
NeoVision 4 2
X Corp - Twitter 2902 2
Xiaomi 1942 2
Acer Group - Acer Inc 2643 2
Konica Minolta 416 2
Sony 6625 2
Meizu Technology - DreamSmart Group 164 2
Sharp Corporation 1049 2
Glory 23 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 897 1
Jawbone 37 1
DP Technology - Hexagon - Intergraph 81 1
Archos Technology 72 1
Vivante Corporation 7 1
BBK OnePlus 249 1
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 258 1
Cubot 6 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1532 1
Yota Devices - YD 101 1
PocketBook International 95 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14031 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5234 1
Alibaba Group 449 1
Yandex - Яндекс 8331 1
Lenovo Group 2353 1
Евросеть 1417 2
Carl Zeiss AG 304 2
Ferrari NV 157 1
Asahi Glass 47 1
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов 125 1
Геометрия НПО 149 1
Связной ГК 1384 1
Лента - Сеть розничной торговли 2246 1
Yamaha - Ямаха 107 1
UK MI - Military Intelligence - Secret Intelligence Service - Секретная разведывательная служба Великобритании - Государственное ведомство британской контрразведки 50 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 458 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5747 1
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Народно-освободительная армия Китая - Министерство общественной безопасности Китая - Министерство национальной обороны Китая - Министерство государственной безопасности КНР 111 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 485 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12737 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1479 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25501 25
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9789 17
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10164 15
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21725 15
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12845 12
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27015 12
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6288 12
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2228 11
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6159 10
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25876 9
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2832 8
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7624 8
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9161 8
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5113 8
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2969 7
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17752 7
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8125 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12918 7
Фотокамеры - Объектив диафрагма - F2.4 и другое - Байонет 789 7
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2448 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25460 6
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11141 6
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8331 6
PPI - pixels per inch - пикселей на дюйм - единица измерения разрешающей способности монитора 600 5
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10510 5
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2445 5
Фотокамеры - Тыловая камера - Rear camera 450 5
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10279 5
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7527 5
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны - Google Android коммуникаторы 1180 4
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6234 4
TRS - TRRS - Tip, Ring, Sleeve - mini-jack - мини-джек - Audio jack - Аудиовыход 1095 4
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2206 4
USB micro 971 4
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6678 4
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4832 4
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1560 3
Chipset - Чипсет - набор микросхем 1447 3
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4117 3
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Sensors and sensory information processing 1931 3
Google Android 14599 15
Apple iPhone - серия смартфонов 7317 12
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1613 10
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 824 8
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 432 7
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5112 6
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 475 5
Apple iOS 8199 5
Samsung Galaxy 989 5
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 509 5
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 929 5
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 398 5
Qualcomm Snapdragon APQ - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 22 4
Apple iPhone 7 286 4
Google Play - Google Store - Android Market 3412 4
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 698 4
LG G - серия смартфонов 140 3
Huawei Ascend - серия смартфонов 87 3
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 445 3
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1162 3
Samsung Galaxy Note 696 3
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 415 3
Google Android 5 - Android Lollipop - Key Lime Pie 320 3
Apple iPhone 6 4861 3
Apple iPhone 5 777 3
HTC Sense 188 2
Qualcomm MSM - Qualcomm Mobile Station Modem 270 2
Vobis Highscreen 69 2
Huawei P10 - Серия смартфонов 26 2
LG Optimus G 28 2
Samsung Galaxy S8 - смартфон 122 2
Samsung Galaxy S4 - Samsung Galaxy S IV - смартфон 182 2
Samsung Galaxy S3 - Samsung Galaxy SIII - смартфон 232 2
UL Solutions - Futuremark - 3DMark 295 2
ZTE Grand 15 2
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 433 2
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 361 2
Honor - серия смартфонов 215 2
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 509 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2860 2
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 918 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1021 1
Xi Jinping - Си Цзиньпин 60 1
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 172 1
Россия - РФ - Российская федерация 155496 16
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18062 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53310 8
Солнце - звезда Солнечной системы 5333 3
Европа 24594 3
Южная Корея - Республика 6834 3
Азия - Азиатский регион 5725 3
Италия - Итальянская Республика 4425 2
Корея полуостров - Корейский полуостров 108 1
Индийский океан - Красное море 36 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 801 1
Япония 13509 1
Финляндия - Финляндская Республика 3656 1
Африка - Африканский регион 3558 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1774 1
Франция - Французская Республика 7966 1
Египет - Арабская Республика 1043 1
Китай - Пекин - Beijing 1042 1
Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 173 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5248 4
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1434 4
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2458 3
Ergonomics - Эргономика 1678 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54628 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11372 2
Логистика сбытовая - Сбыт 2494 2
Светосила - величина, характеризующая светопропускание оптической системы 306 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1533 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25778 2
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 882 1
Made in China - Сделано в Китае - Chi-Fi - «китайский Hi-Fi» - аудиопродукты, изготовленные в Китае 52 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7450 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50941 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31569 1
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 547 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8484 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1182 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2924 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1622 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2575 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 991 1
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 757 1
Металлы - Золото - Gold 1196 1
ОПК - Артиллерия - Artillery 75 1
Видеокамера - Видеосъёмка 703 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1801 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7294 1
CNews - ZOOM.CNews 1853 7
DxOMark - Издание 36 2
Wikipedia - Википедия 573 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1318 1
Engadget - Блог о технологиях 424 1
TENAA 18 1
IDC - International Data Corporation 4941 2
Gartner - Гартнер 3601 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 370 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 131 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 175 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 605 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 338 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1398544, в очереди разбора - 732320.
Создано именных указателей - 185493.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор линейки UGREEN MagFlow: первые зарядные устройства с поддержкой стандарта Qi2 25W

6 основных опасностей умных колец: преувеличенная угроза или фактор риска?

Лучшие умные очистители воздуха в 2025 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/