Получите все материалы CNews по ключевому слову
ZTE Nubia
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание системы — book@cnews.ru
ZTE Nubia и организации, системы, технологии, персоны:
|Евросеть 1417 2
|Carl Zeiss AG 304 2
|Ferrari NV 157 1
|Asahi Glass 47 1
|BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов 125 1
|Геометрия НПО 149 1
|Связной ГК 1384 1
|Лента - Сеть розничной торговли 2246 1
|Yamaha - Ямаха 107 1
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1479 1
|Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 918 1
|Jobs Steve - Джобс Стив 1021 1
|Xi Jinping - Си Цзиньпин 60 1
|Snowden Edward - Сноуден Эдвард 172 1
|CNews - ZOOM.CNews 1853 7
|DxOMark - Издание 36 2
|Wikipedia - Википедия 573 1
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1318 1
|Engadget - Блог о технологиях 424 1
|TENAA 18 1
|IDC - International Data Corporation 4941 2
|Gartner - Гартнер 3601 1
|Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 370 1
|МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 131 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1398544, в очереди разбора - 732320.
Создано именных указателей - 185493.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.