Выпущен первый с мире смартфон с памятью больше, чем ноутбуках. Цена, видео

Компания Nubia, основанная известным китайским вендором ZTE, создала смартфон Red Magic 6 с оперативной памятью до 18 ГБ. Таких объемов нет в подавляющем большинстве современных компьютеров – те же MacBook Air и Pro 13 на чипе М1 предлагаются лишь с 8 и 16 ГБ. Также это первый смартфон в мире со 165-герцовым дисплеем – ближайшие конкуренты имеют частоту обновления максимум 120 или 144 Гц.

Уникальный игровой смартфон

Компания Nubia, «дочка» китайского техногиганта ZTE, анонсировала Red Magic 6 Pro – первый в мире смартфон с 18 ГБ оперативной памяти. Устройство относится к игровому сегменту, что выражено в характерном дизайне, большом количестве геймерских аксессуаров и доработанном программном обеспечении, а также в наличии активной системы охлаждения, как в компьютерах.

В общей сложности Nubia представила три смартфона – базовый Red Magic 6, его улучшенную версию Red Magic 6 Pro и лимитированный Red Magic 6 Pro Special Edition, отличающийся от обычного Pro прозрачной задней панелью корпуса и увеличенным объемом памяти. Для каждого из них предусмотрено несколько модификаций, но по основным параметрам эти мобильники друг от друга не отличаются.

18 ГБ оперативной памяти Red Magic 6 предложит исключительно в версии с прозрачной панелью – базовая модификация может рассчитывать максимум на 12 ГБ, а Pro – на 16 ГБ. Сроки релиза новинок Nubia на территории России пока не установлены. Начало продаж в КНР запланировано на 11 марта 2021 г., а с сегодняшнего дня Nubia принимает предварительные заказы на свою новинку.

Nubia Red Magic 6

Nubia с момента своего основания (2012 г.) принадлежит компании ZTE – крупному китайскому вендору, прямому конкуренту Xiaomi и Huawei. В 2017 г. ZTE снизила свою долю в ней со 100% до 50%. Red Magic – это суббренд Nubia, под которым, как и Xiaomi под Black Shark, компания выпускает смартфоны исключительно игровой направленности.

Восемь разных комплектаций

В Китае стандартный Red Magic 6 можно приобрести за $588 (43,4 тыс. руб. по курсу ЦБ на 5 марта 2021 г.) – за эти деньги в нем будет 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Версия на 12/128 ГБ оценивается в $634 (46,8 тыс. руб.), а 12/256 ГБ – в $680 (50,2 тыс. руб.).

Для Red Magic 6 Pro тоже доступны три комплектации, и начальная стоимостью те же $680 предлагает оперативную память 12 ГБ и встроенный накопитель емкостью 128 ГБ. Конфигурация с 12/256 ГБ памяти обойдется в $741 (54,5 тыс. руб.), а с 16/256 ГБ – в $819 (60,4 тыс. руб.).

На одном из торцов у смартфона есть сенсорные курки, как на джойстиках приставок

Наконец, RedMagic 6 Pro Special Edition с прозрачным корпусом стоит минимум $865 (63,8 тыс. руб.), и за эти деньги покупатель получит встроенную память на 256 ГБ и 16-гигабайтнй модуль оперативной памяти. Самая дорогая комплектация смартфона оценена в $1020 (75,3 тыс. руб.), и именно в ней объем ОЗУ равен 18 ГБ, а флеш-память вмещает 512 ГБ данных.

Таким образом, карманное мобильное устройство почти во всех доступных модификациях располагает большим объемом оперативной памяти, чем подавляющее большинство современных настольных ПК и ноутбуков. К примеру, Apple MacBook Air на чипе M1 по умолчанию комплектуется 8 ГБ ОЗУ, а за 16 ГБ придется доплатить 20 тыс. руб. в России к базовой цене 100 тыс. руб.

Смартфон с уникальным дисплеем

Nubia Red Magic 6 выделяется среди смартфонов не только увеличенным объемом ОЗУ, но и экраном, который поддерживает частоту обновлении 165 Гц. На момент публикации материала ни один из доступных на мировом рынке мобильников таким дисплеем не обладал – подавляющее большинство комплектуются стандартными панелями 60 Гц, и редкие исключения составляют модели с 90 Гц и 120 Гц. К слову, моноблок Red Magic 5G, предшественник Red Magic 6, тоже был первым в мире по части экрана – его дисплей обновлялся с частотой 144 Гц.

Распаковка и тест Red Magic 6

При необходимости частота обновления экрана в новинке Nubia может снижаться до 30 Гц для экономии заряда АКБ. Сам дисплей – это панель AMOLED с диагональю 6,8 дюйма и стандартным разрешением Full HD+ или 2400х1080 точек. Частота отклика сенсорного слоя достигает 360 Гц при нескольких одновременных касаниях и может расти до 500 Гц при прикосновении в одной точке.

Игровые особенности

В дополнение к специальному «игровому» дизайну Red Magic 6 во всех комплектациях располагает рядом аппаратных особенностей, которые, по мнению разработчиков из Nubia, могут пригодиться мобильным геймерам. В первую очередь это активная система охлаждения – буквально кулер с вентилятором. В обычном Red Magic 6 он вращается со скоростью 18 тыс. оборотов в минуту, а в Pro-версии – на 20 тыс. оборотах.

Наличие кулера роднит Red Magic 6 с игровыми настольными ПК

Уровень издаваемого кулером шума Nubia предусмотрительно не раскрывает.

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Также у смартфона имеются сенсорные курки на боковой грани с частотой отклика до 400 Гц. Это дополнительные элементы управления в мобильных видеоиграх, и это своего рода аналог аппаратных курков на джойстиках игровых приставок.

Быстродействие, фотокамеры и система питания

Red Magic 6 относится к сегментам игровых и флагманских смартфонов, и потому собирается он на флагманском процессоре Snapdragon 888. Это новейшее детище компании Qualcomm, анонсированное в декабре 2020 г. и ее первый 5-нанометровый чип за всю историю. В нем содержатся восемь ядер Kryo 680 с частотой до 2,84 ГГц, видеокарта Adreno 660 и 5G-модем Х60.

Память в смартфоне тоже используется самая современная. Встроенный накопитель – это UFS 3.1, а модуль оперативной памяти – это стандарт LPDDR5, распространение которого началось в феврале 2020 г.

На фотокамерах Red Magic 6 производитель внимание не заостряет

Младший смартфон Nubia Red Magic 6 работает от аккумулятора емкостью 5050 мАч и поддерживает максимум 65-ваттную зарядку. В то же время его Pro-версия умеет взаимодействовать со 120-ватнными блоками питания, но емкость АКБ в ней по неизвестным причинам снижена до 4500 мАч. Зарядка осуществляется через USB-C.

В каждой из модификаций новинки Nubia установлено по четыре фотокамеры, но акцент на них производитель не делает. Основной модуль включает сенсоры на 64 Мп (базовый датчик), 8 Мп (широкоугольный объектив) и 2 Мп (макросъемка), а фронтальная камера снимает в разрешении 8 Мп.

В список характеристик новых смартфонов Nubia входит прошивка Red Magic OS 4, установленная поверх ОС Android 11 – пока что самой актуальной. Стоимость новинок включает поддержку сетей пятого поколения (в России их нет и не будет еще долго), стереодинамики, разъем 3,5 мм под наушники, ресивер GPS и модули Bluetooth 5.1 и Wi-Fi 802.11ax (Wi-Fi 6).