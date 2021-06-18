AliExpress Россия: спрос на товары для мобильного гейминга вырос в 4,3 раза

Аналитики AliExpress Россия выяснили, что пользователи стали гораздо чаще покупать товары для мобильного гейминга. За май спрос на игровую периферию для смартфонов вырос в 4,3 раза.

Самые популярные модели игровых смартфонов на начало лета — ASUS ROG Phone 5 с процессором Snapdragon 888, Nubia Red Magic 6, работающий на Snapdragon 865, и Xiaomi Black Shark 4. Все эти устройства обладают оперативной памятью от 6 до 8 Гб, оснащены ярким AMOLED-экраном с высоким разрешением. В среднем пользователи готовы отдать за такие мощные устройства от 39 до 50 тысяч рублей.

Среди аксессуаров наиболее популярны накладные геймпады с держателем для мобильного телефона. Спрос на эту категорию товаров вырос в 3,7 раза по сравнению с прошлым маем. Среди моделей, пользующихся наибольшим спросом — устройства от GameSir и Tectinter с виброотдачей, которые поддерживают смартфоны на iOS и Android. В среднем пользователи готовы отдать за один геймпад от 400 от 1,7 тысяч рублей.

На втором месте по спросу — специальные игровые кулеры для смартфонов, которые не позволяют устройствам перегреваться. Оборот этой категории товаров вырос в начале лета в 3,5 раза по сравнению с прошлым годом. Пользователи чаще всего выбирают устройства с креплениями на присосках и мощным вентилятором. В среднем такое устройство обойдется покупателям в сумму от 300 до 1,3 тысяч рублей.

Другая популярная категория мая — VR-очки для мобильных устройств. Спрос на такие товары вырос в 1,7 раза по сравнению с прошлым годом. Чаще всего пользователи выбирают устройства для смартфонов с диагональю экрана от 4,5 до 6,53 дюймов. Средняя стоимость наиболее популярных моделей VR-очков — от 600 до 2 тысяч рублей.

Пользователи часто выбирают и специальные игровые наушники. Эта категория товаров в мае показала рост в 1,7 раза по сравнению с прошлым годом. Главные особенности таких устройств — активное шумоподавление и объемный звук. В среднем покупатели готовы отдать за такие устройства от 800 до 1,6 тысяч рублей.