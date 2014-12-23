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Huawei Ascend
серия смартфонов



23.12.2014 Монстры из Азии: анонсированы два новых гигантских смартфона
24.11.2014 В России начинаются предпродажи Huawei Ascend Mate7
24.10.2014 Общий объем поставок потребительских устройств Huawei в 3 квартале 2014 г. превысил 32 млн единиц
14.10.2014 Тест смартфона Huawei Ascend Mate 7: дружелюбный великан
05.09.2014 Новый Huawei Ascend Mate7 узнает хозяина по отпечаткам
20.08.2014 Двойной тест двухсимочников: Huawei Ascend P6S и Acer Liquid E3
12.08.2014 Новый флагманский смартфон Huawei появился в России. ЦЕНА
14.07.2014 Открыт предзаказ на смартфон Huawei Ascend P7
08.05.2014 Huawei представила новый флагман с улучшенной камерой для "селфи"
08.05.2014 Флагман спущен со стапелей: первый взгляд на смартфон Huawei Ascend P7
25.04.2014 Обзор смартфона Huawei Ascend G6: "Оскар" за роль второго плана?
07.04.2014 Обзор смартфона Huawei Ascend W2: если бюджетник, то на Windows Phone
07.11.2013 Huawei представил в России 3 новых смартфона
07.08.2013 ZOOM рекомендует: обзор самого тонкого смартфона в мире Huawei Ascend P6
03.07.2013 Обзор самого дорогого китайского смартфона Huawei Ascend D2
24.06.2013 Обзор Huawei Ascend Mate 6": хороший смартфон ищет большие надежные руки
19.06.2013 Huawei представил самый тонкий смартфон в мире. ФОТО
22.05.2013 Huawei Ascend P2 и D2 уже на российском рынке
21.05.2013 Первый "phablet" Huawei появился в России
28.03.2013 Пуленепробиваемый китаец: первый взгляд на Huawei Ascend G350
26.03.2013 Обзор смартфона Huawei Ascend W1: входной билет в мир Windows Phone 8
22.01.2013 Шестидюймовый смартфон Huawei Ascend Mate: для тех, кому повезло с руками
21.01.2013 Тест смартфона о двух ядрах Huawei Ascend G500 Pro: Великий Китайский демпинг
17.01.2013 Первый взгляд на смартфон Huawei Ascend D2: FullHD-флагман с огромной батареей
12.12.2012 Смартфоны Huawei на любой вкус и кошелёк
21.09.2012 Тест смартфона Huawei Ascend D1: как я стал флагманом
16.05.2012 Huawei представил в России один из самых тонких смартфонов
26.04.2012 Смартфоны-флагманы Huawei Ascend D quad и Ascend D quad XL: первый взгляд
19.04.2012 Самый тонкий смартфон Huawei Ascend P1 поступит в продажу в мае
12.03.2012 Смартфоны Huawei Ascend P1 и P1 S: первый взгляд на китайские топ-модели выставки MWC 2012
28.02.2012 Huawei привезет в Россию самый быстрый в мире 4-ядерный смартфон
12.01.2012 Huawei выпустил самый тонкий в мире смартфон
11.01.2012 Тонкость с Huawei

Публикаций - 84, упоминаний - 456

Huawei Ascend упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Huawei 3138 63
Samsung Electronics 8927 24
Apple Inc - Эппл Рус 10092 18
HTC Corporation 1374 15
Google LLC 9409 15
Microsoft Corporation 20975 13
Qualcomm Technologies 1552 13
Nokia Corporation 5231 13
MediaTek 367 11
LG Electronics 3116 9
Nvidia Corp 3010 8
Sony 5560 8
Lenovo Group 1993 8
ZTE Corporation 637 8
Zoom Int - Zoom Video Communications 933 7
Intel Corporation 10781 6
Acer Group 2178 5
ASUS - AsusTek Computer Inc 1719 4
Huawei Device 26 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7464 4
Meta - Facebook 4116 3
NeXus 219 3
Huawei CBG - Huawei Consumer Business Group 105 3
Philips 1706 3
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2437 3
Huawei HiSilicon Technologies 33 3
Nokia Alcatel-Lucent 1416 2
Lenovo Motorola 3318 2
Meizu 143 2
Sharp Corporation 964 2
Yandex - Яндекс 4549 2
HERE 69 2
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - SonyEricsson 133 2
Sony Ericsson 1032 2
Ericsson 2274 2
Twitter 2280 2
Dell EMC 4466 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8509 2
Navitel - Навител Навигатор 271 1
Viewsonic 287 1
Carl Zeiss 277 4
AliExpress 288 3
Metro Cash&Carry - Metro C&C 285 2
eBay Inc 1560 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1581 1
Аэрофлот 614 1
Kickstarter 110 1
X5 Group 635 1
АльфаСтрахование СГ 231 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 210 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 183 1
Гулливер - Gulliver - торговая сеть 15 1
Toyota Motor - Тойота Мотор 379 1
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов 84 1
MI6 - Military Intelligence - МИ-6 - Секретная разведывательная служба Великобритании 17 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1809 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 235 2
OLPC - One Laptop per Child 71 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 4882 36
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3541 33
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4194 29
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10072 27
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6273 26
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1531 26
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3068 22
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9091 19
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5138 16
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах 818 15
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 973 11
Smartphone - Смартфон 873 10
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 469 10
DLNA - Digital Living Network Alliance 400 9
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1268 9
QHD - Quad HD - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 285 8
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1411 6
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник 1121 6
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1368 6
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2970 5
Планшет - Планшетный компьютер - Tablet computer - "таблетка" 585 5
ICS - Industrial Control System - Системы промышленного управления объектов критически важной инфраструктуры 118 5
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4048 5
IPX - International Protection Marking - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 731 5
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2568 4
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 454 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3955 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 753 3
WXGA - Wide XGA - набор нестандартных разрешений дисплеев 216 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12115 3
Power Bank - Электрический аккумулятор - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 235 3
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 492 3
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 203 3
WVGA - разрешение экрана 800x480 108 3
AGPS - Assisted GPS - технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 58 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2851 2
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 511 2
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2026 2
ARM64 - Архитектура процессора 1227 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12250 2
Google Android 11635 54
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 1226 21
Google Android 4 Ice Cream Sandwich 453 20
Microsoft Windows Phone OS 1521 18
Samsung Galaxy Note 585 16
Corning Gorilla Glass 559 16
Apple iPhone - серия смартфонов 5810 16
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1360 15
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 405 14
Apple iPhone 5 731 12
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 206 11
Huawei Honor - Серия смартфонов 392 11
HTC One - серия смартфонов 141 11
Apple iOS 6202 10
Nvidia Tegra - серия процессоров 417 10
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2054 9
Nvidia GeForce GTX 3056 8
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 328 7
AnTuTu Benchmark - Программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 231 7
Apple iPhone 4 727 7
HTC Sense UI - графическая оболочка 207 6
Samsung Galaxy 370 6
TI OMAP 84 6
Google Play - Google Store - Android Market 2631 6
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 422 6
Apple iPad 3536 6
Apple iPhone 6 577 5
Huawei Ascend - серия микропроцессоров 45 5
Nestle KitKat 162 5
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1277 5
Samsung Galaxy Nexus 76 5
Google Nexus - Серия смартфонов 414 5
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 406 5
Microsoft Windows 10 10093 4
Huawei P - Серия смартфонов 80 4
HTC Desire - серия смартфонов 109 4
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 353 4
Huawei Mate - серия смартфонов 198 4
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 229 4
Sony Xperia 124 4
Минасян Карине 101 4
Ю Ричард - Yu Richard 19 4
Steve Jobs - Стив Джобс 985 2
Gates William Henry - Гейтс Билл 862 1
Wanzhou Meng - Ваньчжоу Мэн 17 1
Патока Андрей 106 1
Карнаева Ирина 6 1
Мишин Глеб 68 1
Кутников Денис 21 1
Кравченко Александр 9 1
Пантелеев Антон 25 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10859 31
Россия - Российская федерация - РФ 82161 28
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33945 11
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11588 8
Южная Корея - Республика 3251 6
Япония 7886 5
Азия - Азиатский регион 3149 5
Европа 7247 5
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 764 4
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1163 4
Ближний Восток 2482 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26592 3
Испания - Каталония - Барселона 696 3
Латинская Америка 1340 3
Австралия - Австралийский Союз 2650 3
Северная Америка 2578 3
Европа Западная 1275 2
Африка - Африканский регион 2661 2
Китай - Тайвань 1553 2
Франция - Французская Республика 4921 2
Германия - Федеративная Республика 7776 2
Канада 3049 2
Китай - Гонконг - Специальный административный район 1229 2
Индия - Республика 4074 1
Солнце - звезда Солнечной системы 1004 1
Китай - Гуандун - Гуанчжоу 76 1
США - Вашингтон - Редмонд 190 1
Луна 1155 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 843 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9494 1
США - Калифорния - Купертино 246 1
Германия - Берлин 570 1
Америка 1186 1
Испания - Королевство 2511 1
Великобритания - Лондон 1840 1
США - Нью-Йорк 2587 1
Италия - Итальянская Республика 2816 1
Русский язык 1653 1
Engadget - Блог о технологиях 400 6
CNews - ZOOM.CNews 1317 4
Wikipedia - Википедия 398 3
Tom’s Hardware 100 1
WSJ - The Wall Street Journal 1193 1
The Guardian - Британская газета 314 1
Коммерсантъ - Издательский дом 786 1
PhoneArena 68 1
Чудо техники 16 1
TENAA 16 1
GizmoChina 80 1
Gartner 3177 4
IDC - International Data Corporation 4517 3
Strategy Analytics 281 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 720 10
Олимпийские игры - Olympic Games 473 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 280 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
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