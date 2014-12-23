Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Huawei Ascend
серия смартфонов
Публикаций - 84, упоминаний - 456
Huawei Ascend упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Минасян Карине 101 4
|Ю Ричард - Yu Richard 19 4
|Steve Jobs - Стив Джобс 985 2
|Gates William Henry - Гейтс Билл 862 1
|Wanzhou Meng - Ваньчжоу Мэн 17 1
|Патока Андрей 106 1
|Карнаева Ирина 6 1
|Мишин Глеб 68 1
|Кутников Денис 21 1
|Кравченко Александр 9 1
|Пантелеев Антон 25 1
|Русский язык 1653 1
|Engadget - Блог о технологиях 400 6
|CNews - ZOOM.CNews 1317 4
|Wikipedia - Википедия 398 3
|Tom’s Hardware 100 1
|WSJ - The Wall Street Journal 1193 1
|The Guardian - Британская газета 314 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 786 1
|PhoneArena 68 1
|Чудо техники 16 1
|TENAA 16 1
|GizmoChina 80 1
|Gartner 3177 4
|IDC - International Data Corporation 4517 3
|Strategy Analytics 281 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1167626, в очереди разбора - 1042503.
Создано именных указателей - 57013.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1167626, в очереди разбора - 1042503.
Создано именных указателей - 57013.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru