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Nvidia Tegra серия процессоров
СОБЫТИЯ
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|10.06.2015
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Сердце печи June - Nvidia Tegra K1
Бывшие сотрудники компании Apple готовят с помощью чипа Nvidia Tegra K1 небольшую техническую революцию. Однако коснётся она не рынка смартфонов, а к
|21.01.2015
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Обзор планшета Etuline Tegra Note 7: бюджетный монстр от NVIDIA
Интересно, что планшет Tegra Note 7 продаётся в России официально, а дистрибьютором выступает компания Etuline. Так
|05.01.2015
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Nvidia представила мобильный «суперчип» Tegra X1
рамках выставки CES 2015, проходящей в эти дни в Лас-Вегасе, представила новый мобильный процессор Tegra X1, который назвала «суперчипом». Tegra X1 базируется на архитектуре Maxwell, ис
|12.11.2014
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Samsung засудит Nvidia за «самые быстрые в мире процессоры» Tegra K1
воих рекламных материалаз, заявив, что Shield обладает «самым быстрым в мире мобильным процессором» Tegra K1, и что на самом деле Tegra K1 в двух тестах медленнее, чем Samsung Exynos 543
|03.10.2014
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Acer Chromebook 13 с процессором Nvidia Tegra K1 появится в России в ноябре
romebook 13. Устройство является первым на рынке хромбуком с 4-ядерным мобильным процессором Nvidia Tegra K1, который оснащен графическим адаптером на основе архитектуры Nvidia Kepler с 192 про
|02.10.2014
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Nvidia Tegra станет основой новых информационно-развлекательных систем Honda
Компания Nvidia объявила о том, что мобильный процессор Nvidia Tegra станет основой новых аудио- и информационных систем Honda Connect в таких автомобилях 2
|08.09.2014
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Планшет Etuline Tegra NOTE 7 LTE появился в России
Довольно экзотический для отечественного рынка планшетов, но весьма производительный чип NVIDIA Tegra 4 стал доступен для российских покупателей в модели Etuline Tegra NOTE 7 LTE. Ма
|08.09.2014
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В России стал доступен 7-дюймовый Android-планшет Etuline Tegra NOTE 7 LTE
ншет Etuline Tegra NOTE 7 LTE. Новинка оснащена производительным четырехъядерным процессором NVIDIA Tegra 4, работающем на частоте 1,8 ГГц, и отличается IPS экраном высокого разрешения, батарее
|25.08.2014
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NVidia Tegra станет основой для беспилотных автомобилей
товые решения в разработке процессоров, способных повысить безопасность езды. Так, платформа Nvidia Tegra K1 со встроенным 192-ядерным GPU на архитектуре Kepler может в режиме реального времени
|12.08.2014
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Недорогой телефон с флагманской мощью
Смартфоны с четырёхъядерным чипом NVIDIA Tegra 4i – не частые, но достаточно желанные гости на прилавках магазинах. Хорошая выч
|16.05.2014
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Мощь NVIDIA Tegra 3 оказалась под стать мощи спорткара Lamborghini
rghini установила в спорткар Huracán LP 610-4 универсальную приборную панель, которой управляет чип NVIDIA Tegra 3. Приборная панель Lamborghini Huracán LP 610-4 представляет собой 12-дюймовый
|01.04.2014
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NVidia выпускает мобильный «суперкомпьютер»
Jetson TK1 SBC с ОС Linux создана на базе однокристальной системы Nvidia Tegra K1 со встроенным 192-ядерным GPU на архитектуре Kepler. Новое решение представляет собо
|27.03.2014
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Audi A7 оснастили автопилотом на базе чипа Nvidia
следней лежит новая вычислительная платформа Jetson TK1, оснащенная однокристальной системой Nvidia Tegra K1 со встроенным 192-ядерным GPU на архитектуре Kepler. Во время презентации были показ
|06.01.2014
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Выпущен «192-ядерный» процессор для смартфонов и планшетов. ВИДЕО
льской электроники Consumer Electronics Show в Лас-Вегасе представила «192-ядерный суперчип» Nvidia Tegra K1 на архитектуре ARM Cortex A15 для смартфонов и планшетов. В действительности называт
|12.11.2013
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Новые планшеты Toshiba на базе Tegra 3 и Tegra 4 поступили в продажу в России
теров AT10LE-A и AT10-A с диагональю экрана 10.1 дюйма. Планшет AT10LE-A оснащен процессором NVIDIA Tegra 4, модель AT10-A, в свою очередь, задействует четырехъядерный чип Tegra 3. Дисплей Pixe
|23.09.2013
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Nvidia анонсировала Tegra Note — платформу для планшетов на базе Tegra 4
Компания Nvidia представила Tegra Note — законченную платформу для планшетов на базе Tegra 4. Как рассказали CNews
|06.06.2013
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Wexler анонсировал новую серию планшетов на базе Nvidia Tegra 4
я Wexler анонсировала серию устройств Wexler.Terra, построенных на базе четырехъядерного процессора Nvidia Tegra 4. Основу серии Wexler.Terra составляют два планшета Wexler.Terra 7 и Wexler.Ter
|21.05.2013
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Iriver представил в России свой первый планшет
огии Hitachi и NEC, позволяющей увеличить угол обзора до 178°, и высокопроизводительным процессором NVIDIA Tegra 3, обеспечивающим быстрое выполнение сложных задач. Новинка имеет тонкий и легки
|02.04.2013
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Nvidia: смартфоны нового поколения будут мощнее PlayStation 3 и Xbox 360
нта Nvidia по контенту Тони Тамаси (Tony Tamasi), мобильный процессор Nvidia следующего поколения - Tegra 5 - позволит создавать смартфоны, которые превзойдут по скорости вычислений игровые при
|29.03.2013
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Audi A3 подключили к LTE
ернет. Audi предоставила и то, и другое. Встроенная мультимедийная система использует чипсет Nvidia Tegra. О каком поколении процессоров идет речь, не уточняется. В начале 2012 года руководител
|22.03.2013
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Vizio 10: первый в мире планшет на nVidia Tegra 4
аря такому громкому анонсу. Vizio 10 Новая платформа Может быть, все ждали, что первый планшет на Tegra 4 анонсирует какой-нибудь Большой Производитель наподобие Samsung, ну или хотя бы HTC.
|20.02.2013
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Nvidia представила первый процессор Tegra со встроенным LTE-модемом
Nvidia представила Tegra 4i - первый мобильный процессор Tegra с интегрированным LTE-модемом. Об этом соо
|07.01.2013
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Nvidia выпустила самый быстрый мобильный процессор
Nvidia анонсировала процессор нового поколения для смартфонов и планшетов - Tegra 4. Анонс был сделан в преддверии международной выставки потребительской электроники Con
|20.12.2012
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Nvidia приготовила в 6 раз более мощный мобильный процессор
Nvidia завершила разработку нового мобильного процессора - Nvidia Tegra 4. Официальный анонс нового процессора состоится в ближайшее время, однако некоторые ег
|18.12.2012
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Wexler представил планшет на платформе Nvidia Tegra 3
xler и Nvidia объявили о начале продаж нового планшета Wexler.Tab 7t , созданного на базе платформы Nvidia Tegra 3 и ОС Android 4.1 Jelly Bean. Планшет оснащён процессором Nvidia Tegra 3
|31.10.2012
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Обзор Acer Iconia Tab A211: эталон планшета на каждый день
хническими характеристиками. По сравнению с А200 модель А210 получила более мощный процессор nVidia Tegra 3 T30L 1200МГц, а рассматриваемый нами планшет Acer Iconia Tab A211, естественно наслед
|16.08.2012
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Обзор 5-ядерного планшета Acer Iconia Tab A701: почти Retina
есть к чему стремиться, тем более, что уже вовсю выходят новые устройства на пятиядерном процессоре Nvidia Tegra 3. Собственно, наш сегодняшний гость тоже пришел именно с ним – но не один, а в
|25.05.2012
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В 2012 г. появится более 30 моделей 4-ядерных смартфонов
ильных устройств 28 новых моделей смартфонов, которые будут оснащены 4-ядерными процессорами Nvidia Tegra 3. В общей сложности число 4-ядерных устройств на базе Tegra 3 достигнет как мин
|05.03.2012
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NVIDIA Tegra 3: что вы должны знать о новой платформе
себе умеет выполнять большое количество задач – остается только вписать его в устройство. Кристалл Tegra объединил в себе центральный процессор с архитектурой ARM, графический процессор, медиа
|28.02.2012
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Nvidia продемонстрировала графическую мощность процессора Tegra 3
Компания Nvidia продемонстрировала графические возможности новейшего 4-ядерного процессора Nvidia Tegra 3 на примере нескольких мобильных видеоигр. В частности, возможности чипа компания пред
|27.02.2012
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Fujitsu Stylistic M532: первый взгляд на самый дешевый 5-и ядерный планшет
стно, главные тренды наступившего года в мобильных устройствах – пятиядерный (4+1) процессор NVidia Tegra 3 и новые версии двух мобильных операционных систем – Android и Windows Phone. Причем,
|20.12.2011
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Комфортный доступ с Tegra 3
ния для удалённого доступа Splashtop Remote Desktop HD для Android 4.0, оптимизированную под чипсет Tegra 3. Благодаря оптимизации, Splashtop Remote Desktop HD для устройств на Tegra 3 с
|30.11.2011
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Грядет «бум» мощных планшетов
2011 г. целый ряд вендоров планирует представить новые планшеты, оснащенные 4-ядерными процессорами Nvidia Tegra 3. В число компаний, в частности, войдут Acer, Lenovo и Samsung, сообщает DigiTi
|30.11.2011
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Самый быстрый планшет ASUS Transformer Prime: первый взгляд на платформу Tegra 3
о, с чем мы уже сталкивались в смартфонах, но не в планшетах: новый процессор с пятью ядрами NVidia Tegra 3. Строго говоря, ядер обычно упоминают четыре, но пятое ядро-компаньон является не мен
|27.10.2011
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3Q анонсировала планшет Surf TS9703T на базе NVIDIA Tegra 2
. Экран устройства имеет жидкокристаллическую IPS-матрицу экрана, сам планшет построен на платформе NVIDIA Tegra 2. Дисплей с соотношением сторон 4:3 и разрешением 1024×768 позволяет воспроизво
|20.09.2011
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Nvidia раскрыла информацию о первом 4-ядерном чипе для смартфонов
ла подробную информацию о своем первом 4-ядерном процессоре для смартфонов и планшетных компьютеров Tegra 3, также известном как Kal-El. В компании сообщили, что новый чип будет использовать за
|11.08.2011
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Samsung выпустила телефон на базе Nvidia Tegra 2
sung представила новый смартфон в линейке Galaxy. Это устройство Galaxy R, построенное на базе чипа Nvidia Tegra 2. Аппарат имеет 1 ГГц процессор (аналогичный установлен в Motorola Atrix 4G, Dr
|14.03.2011
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Чипы Atom Z670 будут стоить в 3 раза дороже Nvidia Tegra 2
а MeeGo 1.2 и Android 2.3/3.0 появится несколько позже. Чипы Atom Z670 будут стоить в 3 раза дороже Nvidia Tegra 2 Стоимость Nvidia Tegra 2 составляет порядка 20 долларов.
|14.03.2011
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На "гуглопланшетах" появились консольные игры
На планшетах с чипами Nvidia Tegra 2 можно теперь запускать игры для Sony PlayStation 2. Соответствующее обновление вышло для приложения Tegra Zone под Android OS. Сроки появления других игр не называются.
|18.02.2011
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nNvidia сделает четырехъядерные процессоры
Компания nVidia представила план развития мобильных процессоров Tegra, на базе которых основаны самые производительные планшеты - Samsung Galaxy Tab II и Mot
Nvidia Tegra и организации, системы, технологии, персоны:
|CNews - ZOOM.CNews 1866 35
|DigiTimes - Издание 1331 22
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|AppleInsider 400 8
|The Verge - Издание 619 7
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|ZDnet 663 3
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|Inquirer 463 3
|Ubergizmo 8 3
|Reg Hardware 91 2
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|GSM Arena 78 2
|Чудо техники 60 2
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