Сердце печи June - Nvidia Tegra K1 Бывшие сотрудники компании Apple готовят с помощью чипа Nvidia Tegra K1 небольшую техническую революцию. Однако коснётся она не рынка смартфонов, а к

Обзор планшета Etuline Tegra Note 7: бюджетный монстр от NVIDIA Интересно, что планшет Tegra Note 7 продаётся в России официально, а дистрибьютором выступает компания Etuline. Так

Nvidia представила мобильный «суперчип» Tegra X1 рамках выставки CES 2015, проходящей в эти дни в Лас-Вегасе, представила новый мобильный процессор Tegra X1, который назвала «суперчипом». Tegra X1 базируется на архитектуре Maxwell, ис

Samsung засудит Nvidia за «самые быстрые в мире процессоры» Tegra K1 воих рекламных материалаз, заявив, что Shield обладает «самым быстрым в мире мобильным процессором» Tegra K1, и что на самом деле Tegra K1 в двух тестах медленнее, чем Samsung Exynos 543

Acer Chromebook 13 с процессором Nvidia Tegra K1 появится в России в ноябре romebook 13. Устройство является первым на рынке хромбуком с 4-ядерным мобильным процессором Nvidia Tegra K1, который оснащен графическим адаптером на основе архитектуры Nvidia Kepler с 192 про

Nvidia Tegra станет основой новых информационно-развлекательных систем Honda Компания Nvidia объявила о том, что мобильный процессор Nvidia Tegra станет основой новых аудио- и информационных систем Honda Connect в таких автомобилях 2

Планшет Etuline Tegra NOTE 7 LTE появился в России Довольно экзотический для отечественного рынка планшетов, но весьма производительный чип NVIDIA Tegra 4 стал доступен для российских покупателей в модели Etuline Tegra NOTE 7 LTE. Ма

В России стал доступен 7-дюймовый Android-планшет Etuline Tegra NOTE 7 LTE ншет Etuline Tegra NOTE 7 LTE. Новинка оснащена производительным четырехъядерным процессором NVIDIA Tegra 4, работающем на частоте 1,8 ГГц, и отличается IPS экраном высокого разрешения, батарее

NVidia Tegra станет основой для беспилотных автомобилей товые решения в разработке процессоров, способных повысить безопасность езды. Так, платформа Nvidia Tegra K1 со встроенным 192-ядерным GPU на архитектуре Kepler может в режиме реального времени

Недорогой телефон с флагманской мощью Смартфоны с четырёхъядерным чипом NVIDIA Tegra 4i – не частые, но достаточно желанные гости на прилавках магазинах. Хорошая выч

Мощь NVIDIA Tegra 3 оказалась под стать мощи спорткара Lamborghini rghini установила в спорткар Huracán LP 610-4 универсальную приборную панель, которой управляет чип NVIDIA Tegra 3. Приборная панель Lamborghini Huracán LP 610-4 представляет собой 12-дюймовый

NVidia выпускает мобильный «суперкомпьютер» Jetson TK1 SBC с ОС Linux создана на базе однокристальной системы Nvidia Tegra K1 со встроенным 192-ядерным GPU на архитектуре Kepler. Новое решение представляет собо

Audi A7 оснастили автопилотом на базе чипа Nvidia следней лежит новая вычислительная платформа Jetson TK1, оснащенная однокристальной системой Nvidia Tegra K1 со встроенным 192-ядерным GPU на архитектуре Kepler. Во время презентации были показ

Выпущен «192-ядерный» процессор для смартфонов и планшетов. ВИДЕО льской электроники Consumer Electronics Show в Лас-Вегасе представила «192-ядерный суперчип» Nvidia Tegra K1 на архитектуре ARM Cortex A15 для смартфонов и планшетов. В действительности называт

Новые планшеты Toshiba на базе Tegra 3 и Tegra 4 поступили в продажу в России теров AT10LE-A и AT10-A с диагональю экрана 10.1 дюйма. Планшет AT10LE-A оснащен процессором NVIDIA Tegra 4, модель AT10-A, в свою очередь, задействует четырехъядерный чип Tegra 3. Дисплей Pixe

Nvidia анонсировала Tegra Note — платформу для планшетов на базе Tegra 4 Компания Nvidia представила Tegra Note — законченную платформу для планшетов на базе Tegra 4. Как рассказали CNews

Wexler анонсировал новую серию планшетов на базе Nvidia Tegra 4 я Wexler анонсировала серию устройств Wexler.Terra, построенных на базе четырехъядерного процессора Nvidia Tegra 4. Основу серии Wexler.Terra составляют два планшета Wexler.Terra 7 и Wexler.Ter

Iriver представил в России свой первый планшет огии Hitachi и NEC, позволяющей увеличить угол обзора до 178°, и высокопроизводительным процессором NVIDIA Tegra 3, обеспечивающим быстрое выполнение сложных задач. Новинка имеет тонкий и легки

Nvidia: смартфоны нового поколения будут мощнее PlayStation 3 и Xbox 360 нта Nvidia по контенту Тони Тамаси (Tony Tamasi), мобильный процессор Nvidia следующего поколения - Tegra 5 - позволит создавать смартфоны, которые превзойдут по скорости вычислений игровые при

Audi A3 подключили к LTE ернет. Audi предоставила и то, и другое. Встроенная мультимедийная система использует чипсет Nvidia Tegra. О каком поколении процессоров идет речь, не уточняется. В начале 2012 года руководител

Vizio 10: первый в мире планшет на nVidia Tegra 4 аря такому громкому анонсу. Vizio 10 Новая платформа Может быть, все ждали, что первый планшет на Tegra 4 анонсирует какой-нибудь Большой Производитель наподобие Samsung, ну или хотя бы HTC.

Nvidia представила первый процессор Tegra со встроенным LTE-модемом Nvidia представила Tegra 4i - первый мобильный процессор Tegra с интегрированным LTE-модемом. Об этом соо

Nvidia выпустила самый быстрый мобильный процессор Nvidia анонсировала процессор нового поколения для смартфонов и планшетов - Tegra 4. Анонс был сделан в преддверии международной выставки потребительской электроники Con

Nvidia приготовила в 6 раз более мощный мобильный процессор Nvidia завершила разработку нового мобильного процессора - Nvidia Tegra 4. Официальный анонс нового процессора состоится в ближайшее время, однако некоторые ег

Wexler представил планшет на платформе Nvidia Tegra 3 xler и Nvidia объявили о начале продаж нового планшета Wexler.Tab 7t , созданного на базе платформы Nvidia Tegra 3 и ОС Android 4.1 Jelly Bean. Планшет оснащён процессором Nvidia Tegra 3

Обзор Acer Iconia Tab A211: эталон планшета на каждый день хническими характеристиками. По сравнению с А200 модель А210 получила более мощный процессор nVidia Tegra 3 T30L 1200МГц, а рассматриваемый нами планшет Acer Iconia Tab A211, естественно наслед

Обзор 5-ядерного планшета Acer Iconia Tab A701: почти Retina есть к чему стремиться, тем более, что уже вовсю выходят новые устройства на пятиядерном процессоре Nvidia Tegra 3. Собственно, наш сегодняшний гость тоже пришел именно с ним – но не один, а в

В 2012 г. появится более 30 моделей 4-ядерных смартфонов ильных устройств 28 новых моделей смартфонов, которые будут оснащены 4-ядерными процессорами Nvidia Tegra 3. В общей сложности число 4-ядерных устройств на базе Tegra 3 достигнет как мин

NVIDIA Tegra 3: что вы должны знать о новой платформе себе умеет выполнять большое количество задач – остается только вписать его в устройство. Кристалл Tegra объединил в себе центральный процессор с архитектурой ARM, графический процессор, медиа

Nvidia продемонстрировала графическую мощность процессора Tegra 3 Компания Nvidia продемонстрировала графические возможности новейшего 4-ядерного процессора Nvidia Tegra 3 на примере нескольких мобильных видеоигр. В частности, возможности чипа компания пред

Fujitsu Stylistic M532: первый взгляд на самый дешевый 5-и ядерный планшет стно, главные тренды наступившего года в мобильных устройствах – пятиядерный (4+1) процессор NVidia Tegra 3 и новые версии двух мобильных операционных систем – Android и Windows Phone. Причем,

Комфортный доступ с Tegra 3 ния для удалённого доступа Splashtop Remote Desktop HD для Android 4.0, оптимизированную под чипсет Tegra 3. Благодаря оптимизации, Splashtop Remote Desktop HD для устройств на Tegra 3 с

Грядет «бум» мощных планшетов 2011 г. целый ряд вендоров планирует представить новые планшеты, оснащенные 4-ядерными процессорами Nvidia Tegra 3. В число компаний, в частности, войдут Acer, Lenovo и Samsung, сообщает DigiTi

Самый быстрый планшет ASUS Transformer Prime: первый взгляд на платформу Tegra 3 о, с чем мы уже сталкивались в смартфонах, но не в планшетах: новый процессор с пятью ядрами NVidia Tegra 3. Строго говоря, ядер обычно упоминают четыре, но пятое ядро-компаньон является не мен

3Q анонсировала планшет Surf TS9703T на базе NVIDIA Tegra 2 . Экран устройства имеет жидкокристаллическую IPS-матрицу экрана, сам планшет построен на платформе NVIDIA Tegra 2. Дисплей с соотношением сторон 4:3 и разрешением 1024×768 позволяет воспроизво

Nvidia раскрыла информацию о первом 4-ядерном чипе для смартфонов ла подробную информацию о своем первом 4-ядерном процессоре для смартфонов и планшетных компьютеров Tegra 3, также известном как Kal-El. В компании сообщили, что новый чип будет использовать за

Samsung выпустила телефон на базе Nvidia Tegra 2 sung представила новый смартфон в линейке Galaxy. Это устройство Galaxy R, построенное на базе чипа Nvidia Tegra 2. Аппарат имеет 1 ГГц процессор (аналогичный установлен в Motorola Atrix 4G, Dr

Чипы Atom Z670 будут стоить в 3 раза дороже Nvidia Tegra 2 а MeeGo 1.2 и Android 2.3/3.0 появится несколько позже. Чипы Atom Z670 будут стоить в 3 раза дороже Nvidia Tegra 2 Стоимость Nvidia Tegra 2 составляет порядка 20 долларов.

На "гуглопланшетах" появились консольные игры На планшетах с чипами Nvidia Tegra 2 можно теперь запускать игры для Sony PlayStation 2. Соответствующее обновление вышло для приложения Tegra Zone под Android OS. Сроки появления других игр не называются.