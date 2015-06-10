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Nvidia Tegra серия процессоров

СОБЫТИЯ

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10.06.2015 Сердце печи June - Nvidia Tegra K1

Бывшие сотрудники компании Apple готовят с помощью чипа Nvidia Tegra K1 небольшую техническую революцию. Однако коснётся она не рынка смартфонов, а к
21.01.2015 Обзор планшета Etuline Tegra Note 7: бюджетный монстр от NVIDIA

Интересно, что планшет Tegra Note 7 продаётся в России официально, а дистрибьютором выступает компания Etuline. Так

05.01.2015 Nvidia представила мобильный «суперчип» Tegra X1

рамках выставки CES 2015, проходящей в эти дни в Лас-Вегасе, представила новый мобильный процессор Tegra X1, который назвала «суперчипом». Tegra X1 базируется на архитектуре Maxwell, ис
12.11.2014 Samsung засудит Nvidia за «самые быстрые в мире процессоры» Tegra K1

воих рекламных материалаз, заявив, что Shield обладает «самым быстрым в мире мобильным процессором» Tegra K1, и что на самом деле Tegra K1 в двух тестах медленнее, чем Samsung Exynos 543
03.10.2014 Acer Chromebook 13 с процессором Nvidia Tegra K1 появится в России в ноябре

romebook 13. Устройство является первым на рынке хромбуком с 4-ядерным мобильным процессором Nvidia Tegra K1, который оснащен графическим адаптером на основе архитектуры Nvidia Kepler с 192 про
02.10.2014 Nvidia Tegra станет основой новых информационно-развлекательных систем Honda

Компания Nvidia объявила о том, что мобильный процессор Nvidia Tegra станет основой новых аудио- и информационных систем Honda Connect в таких автомобилях 2
08.09.2014 Планшет Etuline Tegra NOTE 7 LTE появился в России

Довольно экзотический для отечественного рынка планшетов, но весьма производительный чип NVIDIA Tegra 4 стал доступен для российских покупателей в модели Etuline Tegra NOTE 7 LTE. Ма
08.09.2014 В России стал доступен 7-дюймовый Android-планшет Etuline Tegra NOTE 7 LTE

ншет Etuline Tegra NOTE 7 LTE. Новинка оснащена производительным четырехъядерным процессором NVIDIA Tegra 4, работающем на частоте 1,8 ГГц, и отличается IPS экраном высокого разрешения, батарее
25.08.2014 NVidia Tegra станет основой для беспилотных автомобилей

товые решения в разработке процессоров, способных повысить безопасность езды. Так, платформа Nvidia Tegra K1 со встроенным 192-ядерным GPU на архитектуре Kepler может в режиме реального времени
12.08.2014 Недорогой телефон с флагманской мощью

Смартфоны с четырёхъядерным чипом NVIDIA Tegra 4i – не частые, но достаточно желанные гости на прилавках магазинах. Хорошая выч
16.05.2014 Мощь NVIDIA Tegra 3 оказалась под стать мощи спорткара Lamborghini

rghini установила в спорткар Huracán LP 610-4 универсальную приборную панель, которой управляет чип NVIDIA Tegra 3. Приборная панель Lamborghini Huracán LP 610-4 представляет собой 12-дюймовый

01.04.2014 NVidia выпускает мобильный «суперкомпьютер»

Jetson TK1 SBC с ОС Linux создана на базе однокристальной системы Nvidia Tegra K1 со встроенным 192-ядерным GPU на архитектуре Kepler. Новое решение представляет собо
27.03.2014 Audi A7 оснастили автопилотом на базе чипа Nvidia

следней лежит новая вычислительная платформа Jetson TK1, оснащенная однокристальной системой Nvidia Tegra K1 со встроенным 192-ядерным GPU на архитектуре Kepler. Во время презентации были показ
06.01.2014 Выпущен «192-ядерный» процессор для смартфонов и планшетов. ВИДЕО

льской электроники Consumer Electronics Show в Лас-Вегасе представила «192-ядерный суперчип» Nvidia Tegra K1 на архитектуре ARM Cortex A15 для смартфонов и планшетов. В действительности называт
12.11.2013 Новые планшеты Toshiba на базе Tegra 3 и Tegra 4 поступили в продажу в России

теров AT10LE-A и AT10-A с диагональю экрана 10.1 дюйма. Планшет AT10LE-A оснащен процессором NVIDIA Tegra 4, модель AT10-A, в свою очередь, задействует четырехъядерный чип Tegra 3. Дисплей Pixe
23.09.2013 Nvidia анонсировала Tegra Note — платформу для планшетов на базе Tegra 4

Компания Nvidia представила Tegra Note — законченную платформу для планшетов на базе Tegra 4. Как рассказали CNews
06.06.2013 Wexler анонсировал новую серию планшетов на базе Nvidia Tegra 4

я Wexler анонсировала серию устройств Wexler.Terra, построенных на базе четырехъядерного процессора Nvidia Tegra 4. Основу серии Wexler.Terra составляют два планшета Wexler.Terra 7 и Wexler.Ter
21.05.2013 Iriver представил в России свой первый планшет

огии Hitachi и NEC, позволяющей увеличить угол обзора до 178°, и высокопроизводительным процессором NVIDIA Tegra 3, обеспечивающим быстрое выполнение сложных задач. Новинка имеет тонкий и легки
02.04.2013 Nvidia: смартфоны нового поколения будут мощнее PlayStation 3 и Xbox 360

нта Nvidia по контенту Тони Тамаси (Tony Tamasi), мобильный процессор Nvidia следующего поколения - Tegra 5 - позволит создавать смартфоны, которые превзойдут по скорости вычислений игровые при
29.03.2013 Audi A3 подключили к LTE

ернет. Audi предоставила и то, и другое. Встроенная мультимедийная система использует чипсет Nvidia Tegra. О каком поколении процессоров идет речь, не уточняется. В начале 2012 года руководител
22.03.2013 Vizio 10: первый в мире планшет на nVidia Tegra 4

аря такому громкому анонсу. Vizio 10   Новая платформа Может быть, все ждали, что первый планшет на Tegra 4 анонсирует какой-нибудь Большой Производитель наподобие Samsung, ну или хотя бы HTC.

20.02.2013 Nvidia представила первый процессор Tegra со встроенным LTE-модемом

Nvidia представила Tegra 4i - первый мобильный процессор Tegra с интегрированным LTE-модемом. Об этом соо
07.01.2013 Nvidia выпустила самый быстрый мобильный процессор

Nvidia анонсировала процессор нового поколения для смартфонов и планшетов - Tegra 4. Анонс был сделан в преддверии международной выставки потребительской электроники Con
20.12.2012 Nvidia приготовила в 6 раз более мощный мобильный процессор

Nvidia завершила разработку нового мобильного процессора - Nvidia Tegra 4. Официальный анонс нового процессора состоится в ближайшее время, однако некоторые ег
18.12.2012 Wexler представил планшет на платформе Nvidia Tegra 3

xler и Nvidia объявили о начале продаж нового планшета Wexler.Tab 7t , созданного на базе платформы Nvidia Tegra 3 и ОС Android 4.1 Jelly Bean. Планшет оснащён процессором Nvidia Tegra 3
31.10.2012 Обзор Acer Iconia Tab A211: эталон планшета на каждый день

хническими характеристиками. По сравнению с А200 модель А210 получила более мощный процессор nVidia Tegra 3 T30L 1200МГц, а рассматриваемый нами планшет Acer Iconia Tab A211, естественно наслед
16.08.2012 Обзор 5-ядерного планшета Acer Iconia Tab A701: почти Retina

есть к чему стремиться, тем более, что уже вовсю выходят новые устройства на пятиядерном процессоре Nvidia Tegra 3. Собственно, наш сегодняшний гость тоже пришел именно с ним – но не один, а в

25.05.2012 В 2012 г. появится более 30 моделей 4-ядерных смартфонов

ильных устройств 28 новых моделей смартфонов, которые будут оснащены 4-ядерными процессорами Nvidia Tegra 3. В общей сложности число 4-ядерных устройств на базе Tegra 3 достигнет как мин
05.03.2012 NVIDIA Tegra 3: что вы должны знать о новой платформе

себе умеет выполнять большое количество задач – остается только вписать его в устройство. Кристалл Tegra объединил в себе центральный процессор с архитектурой ARM, графический процессор, медиа
28.02.2012 Nvidia продемонстрировала графическую мощность процессора Tegra 3

Компания Nvidia продемонстрировала графические возможности новейшего 4-ядерного процессора Nvidia Tegra 3 на примере нескольких мобильных видеоигр. В частности, возможности чипа компания пред
27.02.2012 Fujitsu Stylistic M532: первый взгляд на самый дешевый 5-и ядерный планшет

стно, главные тренды наступившего года в мобильных устройствах – пятиядерный (4+1) процессор NVidia Tegra 3 и новые версии двух мобильных операционных систем – Android и Windows Phone. Причем,

20.12.2011 Комфортный доступ с Tegra 3

ния для удалённого доступа Splashtop Remote Desktop HD для Android 4.0, оптимизированную под чипсет Tegra 3. Благодаря оптимизации, Splashtop Remote Desktop HD для устройств на Tegra 3 с
30.11.2011 Грядет «бум» мощных планшетов

2011 г. целый ряд вендоров планирует представить новые планшеты, оснащенные 4-ядерными процессорами Nvidia Tegra 3. В число компаний, в частности, войдут Acer, Lenovo и Samsung, сообщает DigiTi
30.11.2011 Самый быстрый планшет ASUS Transformer Prime: первый взгляд на платформу Tegra 3

о, с чем мы уже сталкивались в смартфонах, но не в планшетах: новый процессор с пятью ядрами NVidia Tegra 3. Строго говоря, ядер обычно упоминают четыре, но пятое ядро-компаньон является не мен
27.10.2011 3Q анонсировала планшет Surf TS9703T на базе NVIDIA Tegra 2

. Экран устройства имеет жидкокристаллическую IPS-матрицу экрана, сам планшет построен на платформе NVIDIA Tegra 2. Дисплей с соотношением сторон 4:3 и разрешением 1024×768 позволяет воспроизво
20.09.2011 Nvidia раскрыла информацию о первом 4-ядерном чипе для смартфонов

ла подробную информацию о своем первом 4-ядерном процессоре для смартфонов и планшетных компьютеров Tegra 3, также известном как Kal-El. В компании сообщили, что новый чип будет использовать за
11.08.2011 Samsung выпустила телефон на базе Nvidia Tegra 2

sung представила новый смартфон в линейке Galaxy. Это устройство Galaxy R, построенное на базе чипа Nvidia Tegra 2. Аппарат имеет 1 ГГц процессор (аналогичный установлен в Motorola Atrix 4G, Dr
14.03.2011 Чипы Atom Z670 будут стоить в 3 раза дороже Nvidia Tegra 2

а MeeGo 1.2 и Android 2.3/3.0 появится несколько позже. Чипы Atom Z670 будут стоить в 3 раза дороже Nvidia Tegra 2 Стоимость Nvidia Tegra 2 составляет порядка 20 долларов.
14.03.2011 На "гуглопланшетах" появились консольные игры

На планшетах с чипами Nvidia Tegra 2 можно теперь запускать игры для Sony PlayStation 2. Соответствующее обновление вышло для приложения Tegra Zone под Android OS.   Сроки появления других игр не называются.
18.02.2011 nNvidia сделает четырехъядерные процессоры

Компания nVidia представила план развития мобильных процессоров Tegra, на базе которых основаны самые производительные планшеты - Samsung Galaxy Tab II и Mot

Публикаций - 453, упоминаний - 958

Nvidia Tegra и организации, системы, технологии, персоны:

Nvidia Corp 4002 333
Samsung Electronics 11065 123
Google LLC 12690 119
Apple Inc 13156 117
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 68
Microsoft Corporation 25775 65
Acer Group - Acer Inc 2776 58
Intel Corporation 12811 54
HTC Corporation 1512 54
Sony 6739 51
LG Electronics 3735 49
Qualcomm Technologies 1974 46
Lenovo Motorola 3566 40
Toshiba Corporation 2980 36
Lenovo Group 2447 33
Huawei 4677 25
X Corp - Twitter 2938 20
Dell EMC 5180 18
HP Inc. 5883 18
Amazon Inc - Amazon.com 3277 17
ZTE Corporation 800 16
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 15
Meta Platforms - Facebook 4621 14
AMD - Advanced Micro Devices 4641 14
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 12
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 12
TI - Texas Instruments Incorporated 848 12
3Q 48 11
ViewSonic 325 11
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 11
VAIO 475 11
AT&T Inc 1726 10
Motorola Inc 1156 9
Dell Technologies - Dell Computer 2219 9
Verizon Wireless - Cellco Partnership 432 8
Xiaomi - Сяоми 2232 8
HP - Hewlett-Packard 3662 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 7
MediaTek - Ralink 595 7
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 9
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 9
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 7
Volkswagen Audi Group 232 7
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 5
Barnes & Noble 171 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 4
BMW Group 482 4
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 4
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 4
Россети Ленэнерго 1699 4
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 286 3
101Hotels.com 456 3
Kickstarter 136 3
Tesla Motors 461 3
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 3
Volvo Cars 262 3
Carl Zeiss AG 307 3
Белый Ветер 365 2
Связной ГК 1401 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 2
Inventive Retail Group - re:Store - реСтор 175 2
UMA - United Music Agency 40 2
Совкомбанк Совесть 279 2
Верный - торговая сеть 326 2
Sony Music Entertainment 161 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 2
McCann Erickson 9 1
Rakuten Shopping - Buy.com 81 1
GameStop 30 1
TuneIn Radio 8 1
Наукоград - технопарк 156 1
Ecclesia Catholica - Католическая церковь - Римско-католическая церковь - Римская (Папкская) курия - Curia Romana - Святой (Папский) Престол 92 1
Piper Sandler Companies - U.S. Bancorp Piper Jaffray - Piper Jaffray Inc - Piper Jaffray & Hopwood 163 1
John Lewis & Partners 11 1
Bork - Борк-Ритейл 45 1
eBay Inc 1640 1
НСПК - Национальная система платежных карт 948 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 5
Судебная власть - Judicial power 2500 3
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Федеральное правительство Германии - Министерства Юстиции Германии - Judiciary of Germany - Судебная система Германии - Прокуратура Германии - Федеральный верховный суд Германии - Конституционный суд Германии - Региональный суды 38 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 1
U.S. GAO - Government Accountability Office - Счётная палата США - GAO - General Accounting Office - Главная счетная комиссия - контрольно-ревизионная служба Конгресса США 73 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 18
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 5
OLPC - One Laptop per Child 82 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 332
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 326
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 237
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 229
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 215
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 183
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 181
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 174
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 161
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 154
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 141
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 136
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 135
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 132
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 131
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 125
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 112
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 104
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2339 100
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 100
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4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 83
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Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 28
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 27
Sony Xperia Tablet 74 25
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Asus Eee Pad 45 23
Intel x86 - архитектура процессора 2151 23
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 23
HTC One - серия смартфонов 187 23
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Apple A Bionic - чипсет - серия мобильных процессоров 338 22
HTC Sense 188 22
Qualcomm MSM - Qualcomm Mobile Station Modem 270 22
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Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 15
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 13
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 130 11
Rubin Andy - Рубин Энди 63 6
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 5
Eremenko Paul - Еременко Пол 10 3
Rayfield Mike - Рейфильд Майк 3 3
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 3
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 284 3
Shen Jerry - Шен Джерри 30 3
Jacobs Paul - Джейкобс Пол - Якобс Пол 26 3
Семушина Людмила 18 2
Suzuki Kunimasa - Сузуки Кунимаса 5 2
Сулейманов Имран 3 2
Freedman Doug - Фридман Дуг 4 2
Hara Michael - Хара Майкл 3 2
Путин Владимир 3454 2
Белоусов Максим 109 2
Whitman Margaret - Whitman Meg - Уитмен Маргарет - Уитмэн Мег - Уитман Мэг - Уитмен Мег 135 2
Poonen Sanjay - Пунен Санджай 24 2
Andreessen Marc - Андрессен Марк 42 2
Remarque Erich Maria - Ремарк Эрих Мария 2 1
Гашек Ярослав 2 1
Шуняев Сергей 25 1
Фадеев Михаил 57 1
Воронецкий Эдуард 47 1
Снытко Игорь 20 1
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Громаков Алексей 8 1
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Фечин Михаил 8 1
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Cameron James - Кэмерон Джеймс 28 1
Whitmore Chris - Витмор Крис - Уитмор Крис 5 1
Болонин Дмитрий 1 1
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Россия - РФ - Российская федерация 166168 121
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 68
Южная Корея - Республика 7052 41
Китай - Тайвань 4245 41
Европа 24964 40
Япония 13807 33
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 21
Германия - Федеративная Республика 13221 16
Испания - Каталония - Барселона 752 12
Азия - Азиатский регион 5920 11
Канада 5082 11
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 10
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Франция - Французская Республика 8177 7
Финляндия - Финляндская Республика 3697 6
Великобритания - Лондон 2432 5
США - Вашингтон - Редмонд 238 5
Новая Зеландия 737 4
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 392 3
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США - Нью-Йорк 3180 3
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