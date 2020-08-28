Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

3Q


28.08.2020 «Яндекс» закрыл своего «убийцу» Google Play 1
26.02.2014 Обзор планшета Meta RC7802F: лучшая "рабочая лошадка" от 3Q 12
10.02.2014 Обзор планшета 3Q Qoo! Surf MT7801C: русский размер 1
27.12.2013 Обзор продвинутого планшета 3Q QS1023H: качество - в массы! 17
18.12.2013 Обзор планшета 3Q LC0720C: дешево и сердито 4
11.12.2013 Обзор планшета 3Q RC0738C: универсальный солдат калибра 7" 8
05.11.2013 Как выйти в лидеры на рынке планшетов? 1
16.10.2013 Обзор 3Q QS0815C: универсальный планшет с двумя активными SIM-картами 1
12.08.2013 Планшеты: хиты продаж июля 2013 1
22.04.2013 Репортаж с выставки CeBIT: лебединая песня Ганновера 4
02.04.2013 Выбор ZOOM: лучшие дачные планшеты 1
25.02.2013 «Яндекс» открыл магазин Android-приложений 1
25.02.2013 «Яндекс» открыл магазин приложений для Android 1
21.11.2012 «К-Системс» штурмует рынок планшетов 1
01.10.2012 «Яндекс» создал "убийцу" Google Play 1
20.09.2012 Kraftway запускает производство ПК под брендом Fujitsu 1
07.06.2012 Kraftway сменил ориентацию 1
24.05.2012 Планшеты: хиты продаж начала 2012 5
09.04.2012 3Q начала поставки 4-ядерного планшета на Android 4.0 2
29.03.2012 Самый дешевый в мире планшет на Android 4.0: первый взгляд 1
27.10.2011 3Q анонсировала планшет Surf TS9703T на базе NVIDIA Tegra 2 1
30.08.2011 3Q представила мультимедийный плеер F260HW 1
06.07.2011 3Q показала неттоп с графической подсистемой Nvidia ION 2 1
14.06.2011 Модельный ряд плееров 3Q получил обновление 2
10.06.2011 Обзор планшета 3Q Qoo! TS1003T: экономный Android 1
24.05.2011 3Q анонсировала тонкие портативные винчестеры 1
20.05.2011 На рынок планшетов выходит новый российский игрок 2
13.05.2011 3Q выпустила ноутбук на базе NVIDIA ION 2
29.04.2011 Русские планшеты на ОС MeeGo поступят в магазины через 2 недели. ВИДЕО 9
11.04.2011 В России обнаружился производитель планшетов. ФОТО 1
29.03.2011 3Q показала ультратонкий ноутбук с оптическим приводом 1
16.03.2011 3Q показала планшетный нетбук-трансформер Qoo! Whirltab 1
09.03.2011 3Q представила ультракомпактные нетбуки на базе разных ОС 1
16.02.2011 Альянс Nokia и Microsoft не означает конца MeeGo 1
03.12.2010 В России начинаются продажи нетбуков на ОС от Nokia и Intel 1
03.12.2010 В России начинаются продажи нетбуков с ОС MeeGo 1
28.09.2010 Мультимедиа-плеер 3Q F350HW научился качать торренты автоматически 2
30.03.2010 Новые модели сетевых накопителей 3Q с жестким диском до 1 ТБ 1

Публикаций - 38, упоминаний - 95

3Q упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 5730 8
Apple Inc - Эппл Рус 7737 6
Sony 2416 5
PocketBook International 63 5
Explay - Эксплей 165 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 4
Yandex - Яндекс 4103 4
Huawei 2733 4
TeXet 43 4
Wexler 54 4
Google LLC 7177 4
Prestigio 168 3
Acer Group 1376 3
OPPO Electronics 222 3
HP Inc. 2937 3
Nvidia Corp 2038 3
Lenovo Group 1641 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 3
Merlion iRU - Деловой офис 66 2
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 270 2
Digma 51 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2770 2
Microsoft Corporation 11168 2
IBM 3557 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 1223 2
K-Systems - К-Системс 49 2
Qualcomm Technologies 1004 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 2
NXP Freescale Semiconductor 97 1
Polaroid 28 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 1
Merlion - Мерлион 275 1
Prology 39 1
Rover Computers 77 1
NeXus 204 1
Alcatel 230 1
Logitech 167 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
HTC Corporation 1199 1
MediaTek 315 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 133 2
Связной ГК 884 1
Royal Dutch Shell - Шелл 72 1
Coca-Cola Company 113 1
Audi 129 1
Caterpillar 33 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1961 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 661 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 20
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5427 15
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3735 12
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2387 10
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 3000 9
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1210 8
Планшет - Планшетный компьютер - Tablet computer - "таблетка" 440 8
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3073 8
3G - Стандарт мобильной связи 3753 8
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2459 5
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 4
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 4
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 404 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 3
AGPS - Assisted GPS - технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 56 3
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1141 3
USB OTG - On-The-Go 93 3
MPEG - Moving Pictures Experts Group 491 3
WVGA - разрешение экрана 800x480 88 3
Power Bank - Электрический аккумулятор - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 202 2
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 930 2
Wi-Fi Direct 159 2
A-GPS - Assisted GPS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 201 2
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 187 2
USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM 152 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - TouchPad - Тачпад - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 216 2
FM-радиовещание - FM-тюнер 491 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2906 2
PLS TFT - plane-to-line switching - жидкокристаллический дисплей 42 2
Xvid - видеокодек 106 2
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 434 2
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 849 1
MKV - медиаконтейнер 138 1
Flash 480 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1709 1
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 314 1
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 319 1
S/PDIF - S/P-DIF - Sony/Philips Digital Interface (Interconnect) Format - международный стандарт передачи с помощью нескольких разъёмов и кабелей звука в цифровом виде 54 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 385 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 633 1
Google Android 10751 19
Google Android 4 Ice Cream Sandwich 437 9
Nvidia Tegra - серия процессоров 387 8
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 676 7
Nvidia GeForce GTX 2081 6
Apple iPad 3263 5
AnTuTu Benchmark - Программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 217 5
Microsoft Windows 7 1662 5
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 383 4
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 4
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 218 3
Yandex.Store - Яндекс.Store 40 3
Google Android 2 Eclair, Gingerbread, Froyo 157 3
ASBIS Prestigio 158 3
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1357 3
Яндекс.Маркет 439 3
Apple iPad mini 375 3
Google Play - Google Store - Android Market 2515 3
Яндекс.Диск 118 2
Intel x86 - Архитектура процессора 994 2
Microsoft Windows 10 6676 2
Kaspersky Anti-Virus 18 2
Foursquare Labs - Геолокационная социальная сеть 77 2
Ланит Treolan Irbis 68 2
Microsoft Windows 8 1228 2
Apple A - чипсет - серия мобильных процессоров 247 2
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 306 2
Samsung Electronics TouchWiz 167 2
Corning Gorilla Glass 496 2
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1157 2
АНБ США - PRISM - государственная программа США массового негласного сбора информации по сетям электросвязи 39 1
PowerVR SGX - серия видеокарт 44 1
Qualcomm Snapdragon MSM 20 1
Nvidia GeForce ULP 8 1
Samsung ChatON 9 1
VK - Mail.ru Atom - браузер 217 1
Symbian OS 782 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
Samsung Galaxy Note 558 1
Adobe Flash 359 1
Кравцов Алексей 21 2
Юсупов Ренат 75 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 4
Германия - Федеративная Республика 3674 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 2
Италия - Итальянская Республика 1401 2
Франция - Французская Республика 2143 2
Украина 3398 2
Испания - Королевство 1258 2
Россия - Обнинск 105 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 1
Азия - Азиатский регион 1525 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 1
Россия - Калужская область 575 1
Русский язык 1000 2
Дед Мороз 60 1
CNews - ZOOM.CNews 1109 1
IDC - International Data Corporation 2729 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 220 1
CeBIT 103 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770232, в очереди разбора - 673914.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще