Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
3Q
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 38, упоминаний - 95
3Q упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 133 2
|Связной ГК 884 1
|Royal Dutch Shell - Шелл 72 1
|Coca-Cola Company 113 1
|Audi 129 1
|Caterpillar 33 1
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 661 1
|Кравцов Алексей 21 2
|Юсупов Ренат 75 1
|Русский язык 1000 2
|Дед Мороз 60 1
|CNews - ZOOM.CNews 1109 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770232, в очереди разбора - 673914.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770232, в очереди разбора - 673914.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru