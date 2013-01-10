Разделы

Индексная книга CNews*
Все категории 104941
ИКТ 8697
Организации 6751
Ведомства 1328
Ассоциации 701
Технологии 3016
Системы 18844
Персоны 40536
География 1670
Статьи 1276
Пресса 914
ИАА 597
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1687
Мероприятия 825

Samsung Galaxy S2 Samsung Galaxy SII смартфон



10.01.2013 Samsung анонсировал смартфон Galaxy S II Plus
22.11.2012 Samsung обновит и вернет в продажу старый популярный смартфон
01.06.2012 Поставки Samsung Galaxy S достигли 24 млн, Galaxy S II - 28 млн штук
17.05.2012 Кто и как убил iPhone: первый тест в России Samsung Galaxy S3
23.03.2012 Обновление для Samsung Galaxy S II стало доступно российским пользователям
22.03.2012 Обновление для Samsung Galaxy S II стало доступно российским пользователям
13.03.2012 Владельцы Samsung Galaxy S II получили официальное обновление до Android 4.0
06.03.2012 Новая прошивка для Samsung Galaxy S II ожидается в середине марта
24.02.2012 Samsung реализовал 20 млн Galaxy S II за 10 месяцев
02.02.2012 Обновленная версия Samsung Galaxy S II может получить 1,5-ГГц процессор
20.01.2012 Поставки Samsung Galaxy S II в Южную Корею превысили 20 млн штук
21.12.2011 Samsung Galaxy S II официально получит обновление до Android 4.0
17.10.2011 R2-D2: Android 4.0 Ice Cream Sandwich запущен на Samsung Galaxy S II
17.10.2011 R2-D2: Samsung Electronics продали уже 30 миллионов Android-смартфонов Samsung Galaxy S и Galaxy S II
26.09.2011 Самый популярный Android продается вчетверо хуже iPhone
29.08.2011 Новый смартфон и планшет Samsung поддерживают LTE. ФОТО
10.08.2011 Samsung Galaxy S II появится с поддержкой LTE-сетей
28.07.2011 Продажи Samsung Galaxy S II достигли 5 млн штук
30.06.2011 Samsung Galaxy Z: удешевленная версия Galaxy S II
30.05.2011 Продажи Samsung Galaxy S II бьют рекорды, Galaxy S III намечен на 2012 г.
27.05.2011 Samsung показала аксессуары для флагманского смартфона Galaxy S II
18.04.2011 Samsung Galaxy S II — в России через месяц
08.04.2011 Samsung задержит релиз Galaxy S II
21.03.2011 Samsung раскрыл новые подробности о планшете Samsung Galaxy Tab 10.1
18.03.2011 Смартфон Samsung Galaxy S II: первый тест в России
04.03.2011 Samsung выпустит версию Galaxy S II на базе чипа Nvidia
07.02.2011 Раскрыты технические характеристики смартфона Samsung Galaxy S2
06.07.2010 Слух: появился прототип Samsung Galaxy S2

Публикаций - 165, упоминаний - 217

Samsung Galaxy S2 упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 9667 127
LG Electronics 3530 25
Nvidia Corp 3203 12
Элемент ГК - Elementec 25 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6852 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9322 3
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1644 2
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 997 1
IBM - International Business Machines Corp 9167 1
PayPal 644 1
Dr.Web - Доктор Веб 1208 1
Лента - Сеть розничной торговли 1665 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5616 46
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2732 39
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 21785 27
Автофокус - Автофокусировка 2228 17
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 5967 15
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2360 13
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7352 9
TRS - TRRS - Tip, Ring, Sleeve - mini-jack - Audio jack - Аудиовыход 830 7
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7325 6
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 9611 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17304 3
DDR - Double data rate 2523 3
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 2814 2
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5545 2
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1119 2
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1521 2
Аккумулятор литий-полимерный - Аккумулятор литий-ионный полимерный - Lithium-ion polymer battery - Li-pol, Li-polymer, LIP, Li-poly 177 2
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 334 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2438 1
DMB - Digital Multimedia Broadcasting - T-DMB - Terrestrial DMB - S-DMB - Satellite Digital Multimedia Broadcasting 141 1
NAND flash memory - флеш-память 589 1
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1248 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 3196 1
DivX - видеокодек 432 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9403 1
DVR - Digital Video Recorder - Цифровой видеорегистратор 374 1
ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2035 1
Nokia Symbian OS 1399 7
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3936 5
Linux OS 8153 2
Sony Playstation Portable - Sony PSP 654 2
Nokia Alcatel-Lucent OneTouch 58 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13077 3
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 746 1
Австрия - Австрийская Республика 1110 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Долой санки: лучшие электрические снегокаты для детей

Лучшие клавиатуры для планшетов: выбор ZOOM

Обзор смартфона TECNO Spark 9 Pro Sport Edition: техно-дизайн нового сезона

Показать еще

Наука

Астрономы нашли чудовищную черную дыру рядом с Землей

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака

Ликбез RnD.CNews: гравитационные линзы — подзорные трубы прямо во Вселенную
Показать еще