EPO European Patent Office Европейское патентное ведомство

EPO - European Patent Office - Европейское патентное ведомство

СОБЫТИЯ


16.01.2026 InfoWatch Traffic Monitor запатентован в ЕАПО 1
20.09.2023 Резидент «Сколково» запатентовал способ ранней диагностики хронических заболеваний 1
06.06.2022 Samsung атаковал опытный патентный тролль из-за важной функции в смартфонах. Xiaomi и Google на очереди 1
20.05.2021 Россия и Азербайджан договорились о сотрудничестве в сфере интеллектуальной собственности 1
29.12.2020 У Xiaomi в России отобрали ее бренд. Этого потребовала Apple 1
14.03.2017 Huawei занимает второе место в Европе по количесву патентных заявок 1
12.07.2016 Технологии искусственного интеллекта в работе патентной службы 1
27.05.2016 Huawei вновь стала лидером по количеству патентных заявок 1
18.03.2016 WIPO назвала Huawei лидером по международным патентам 1
10.11.2014 RealD получила патент на фундаментальные оптические технологии RealD XL Cinema System 1
14.03.2014 Huawei подала в 2013 г. свыше 1 тыс. заявок в Европейскую патентную организацию 1
13.03.2014 Samsung, Siemens и Philips стали лидерами рейтинга ЕПВ по числу патентных заявок в 2013 г. 2
22.07.2013 HID Global получила патенты на технологии для обеспечения контроля доступа с помощью жестов 1
02.04.2013 Microsoft выложила в интернет базу собственных патентов 1
27.09.2011 Россия упала на 8 позиций в мировом ИТ-рейтинге 1
25.08.2011 Смартфоны Samsung Galaxy запретили продавать в Европе 1
25.08.2011 В Европе запретили продажи смартфонов Samsung Galaxy 1
25.09.2006 Европа: дискуссия о софтверных патентах не закончена 2
30.08.2006 Алексей Гвинепадзе: Роспатент - идеальный объект для автоматизации 1
27.03.2006 От российских пиратов на время отстанут? 1
11.02.2003 Управление интеллектуальной собственностью: 24 часа в сутки 2
10.12.2002 Патентное бюро США тестирует систему онлайновой подачи заявок 1
27.04.2002 Protection Technology представила новую технологию защиты дисков от нелегального копирования 1
27.09.2001 Intel vs Via: локальные схватки переходят в глобальную войну 1
19.03.2001 Евросоюз введет единую систему патентования ПО 1
13.09.2000 Rambus подала иски в суды Германии и Франции против Micron Technology и Hyundai 1
19.07.2000 Qualcomm получила подтверждение своих патентов на технологию CDMA в Японии и Европе 1

Samsung Electronics 10654 7
Huawei 4240 5
Apple Inc 12673 5
Qualcomm Technologies 1914 4
Microsoft Corporation 25286 3
Xiaomi 1985 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3039 2
Philips 2076 2
BSA - Business Software Alliance - Ассоциация производителей программного обеспечения - Альянс производителей ПО 225 2
Google LLC 12299 2
DLA Piper Rudnick Gray Cary 7 1
ECS - Elitegroup Computer Systems 56 1
Google - Niantic Labs 15 1
Formosa Plastics Group - VIA Technologies - Centaur Technology 11 1
JST - Japan Science and Technology Agency - Японская научно-технологическая корпорация 1 1
С-Инновации 45 1
LexisNexis 12 1
Convera Technologies 19 1
HTC Corporation - S3 Graphics 14 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5299 1
Cisco Systems 5229 1
Amazon Inc - Amazon.com 3148 1
Lenovo Group 2369 1
LG Electronics 3680 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 253 1
Intel Corporation 12561 1
IBM - International Business Machines Corp 9560 1
HP Inc. 5766 1
ZTE Corporation 774 1
Oracle Corporation 6887 1
Toshiba Corporation 2957 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1589 1
Fortinet 408 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 472 1
Sony 6637 1
AT&T Inc 1697 1
PayPal 662 1
Sharp Corporation 1049 1
Amadeus IT Group - Amadeus Global Travel Distribution - Amadeus Global Hotel Group - Amadeus Leisure Group - Амадеус Россия - Амадеус-ИТ - Амадеус – Информационные технологии 95 1
АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - Спутниковые инновационные космические системы - Sputnix - Satellite Innovative Space Systems 112 1
Барщевский и Партнёры 12 1
Рапид Био 102 1
Гепатера - Hepatera 46 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1034 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 567 1
Hyundai Motor Company 421 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 508 1
ЕПК - Европейская подшипниковая корпорация 12 1
TripAdvisor 41 1
BASF AG - BASF Magnetics GmbH - EMTEC Magnetics GmbH - European Multimedia Technologies - EМТЕК Магнетикс - BASF AG - БАСФ 54 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Сколково ЦИС - Центр интеллектуальной собственности - Skolkovo Legal & Patent Services 14 1
TWSE - Taiwan Stock Exchange - Тайваньская фондовая биржа 56 1
Полиметалл Инжиниринг 2 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 150 6
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 528 4
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 211 3
Судебная власть - Judicial power 2410 3
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 211 2
Евросоюз - Суд Европейского союза - Court of Justice of the European Union 80 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1089 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6315 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1472 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3551 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2089 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3263 1
Федеральное казначейство России 1879 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3431 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 251 1
РАПСИ - Российское агентство правовой и судебной информации 37 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 297 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 490 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5777 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1048 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 465 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 357 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
EUIPO - European Union Intellectual Property Office - Ведомство Европейского Союза по интеллектуальной собственности 7 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9391 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73543 8
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25684 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12394 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57452 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 3
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8183 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12724 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18416 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4844 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27173 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3553 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8181 2
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2644 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13079 2
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5605 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17839 2
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5793 2
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5405 2
Бьютификация - гармонизация - Beatification - harmonization 334 2
Трансфер технологий 157 1
Машинное зрение - Видеоаналитика - Распознавание жестов - Жестовый интерфейс - Управление жестами - Gesture Recognition - Gesture Interface - Gesture control 1140 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2176 1
Поляризатор - Поляризационный фильтр - Polarizer - Polarizing filter 29 1
Machine translation - Машинный перевод - RBMT - rule-based machine translation - Машинный перевод на основе правил - TMS - Translation Management System - TMCI - Translation Management Computer Infrastructure - Инфраструктура для управления переводом 61 1
Скорость чтения и записи - Writing and reading speed 346 1
Phablet - Фаблет - от phone телефон и tablet планшет - смартфон, размер которого между размером смартфона и планшета - Планшетофон - Tablet phone - Смартфонопланшет - Смартбук - Smartbook 517 1
Search engine - Information Retrieval - Релевантный поиск данных - Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 736 1
DDR - Double data rate 2933 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4691 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21807 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7429 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4155 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4848 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5343 1
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 1087 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5955 1
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 363 3
Samsung Galaxy S2 - Samsung Galaxy SII - смартфон 165 2
Google Android 14751 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2367 2
Samsung Galaxy Tab - серия планшетов 434 2
Samsung Galaxy Ace 28 2
Microsoft Intellectual Property Group - Microsoft Patent Tracking Tool - Microsoft Patent Search Tool 2 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7388 1
Apple iPad 3943 1
Linux OS 10963 1
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 438 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1655 1
Samsung Galaxy 997 1
Microsoft Windows XP 2422 1
VK - Учи.ру - UCHi.ru - Образовательная онлайн-платформа 123 1
Samsung Pay 295 1
Apple iPad mini 425 1
Apple iPad Air - Серия планшетов 257 1
ТехЛАБ Galenos СППВР - Система поддержки принятия врачебных решений 35 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 552 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 317 1
К-МИС - К-Скай Webiomed СППВР - Вебиомед - Система поддержки принятия врачебных решений 39 1
Microsoft Windows Server 2003 571 1
ППС БР - Перспективная Платежная Системы Банка России 30 1
Microsoft Windows 2000 8663 1
Xiaomi Mi Pad - серия планшетов 56 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 405 1
Apple iPad Pro 308 1
Microsoft Office XP 81 1
Formosa Plastics Group - VIA Technologies - VIA C3 - семейство x86-совместимых микропроцессоров 58 1
Westers Albert Renzo - Вестерс Альберт Рензо 1 1
Зинов Владимир 4 1
Гвинепадзе Алексей 2 1
Mueller Florian - Мюллер Флориан 12 1
Garry Francis - Гарри Фрэнсис 4 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1023 1
Stallman Richard - Столлман Ричард 75 1
Решетников Максим 40 1
Smith Brad - Смит Брэд 100 1
Наумов Виктор 126 1
Медведев Дмитрий 1663 1
Новицкий Роман 12 1
Карелина Марина 12 1
Рыбалов Константин 4 1
Европа 24656 20
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53509 14
Россия - РФ - Российская федерация 157687 11
Германия - Федеративная Республика 12945 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18299 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4103 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13572 7
Южная Корея - Республика 6867 6
Япония 13555 6
Франция - Французская Республика 7984 5
Швеция - Королевство 3716 4
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2542 4
Ирландия - Республика 1026 3
Финляндия - Финляндская Республика 3659 3
Канада 4989 3
Испания - Королевство 3763 3
Нидерланды 3638 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45935 2
Европа Восточная 3123 2
Италия - Итальянская Республика 4432 2
Евразия - Евразийский континент 627 2
Казахстан - Республика 5820 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3052 1
Сингапур - Республика 1909 1
Индия - Bharat 5711 1
Америка - Американский регион 2189 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3595 1
Израиль 2785 1
Бельгия - Королевство 1171 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1781 1
Бразилия - Федеративная Республика 2455 1
Китай - Тайвань 4138 1
США - Калифорния 4777 1
Эстония - Эстонская Республика 758 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1398 1
Малайзия 900 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1078 1
Литва - Литовская Республика 666 1
Португалия - Португальская Республика 938 1
США - Техас 1015 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1628 20
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55058 12
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4939 8
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8372 6
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3685 5
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8539 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6337 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26005 4
Здравоохранение - Биотехнология - Biotechnology - Биоинженерия - Bioengineering - Биологическая инженерия - Biological Engineering - Биоинформатика - Bioinformatics 519 3
Патент - Патентные войны - Патентные тролли 91 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15196 3
Английский язык 6880 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51312 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31952 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1541 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11779 2
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 735 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5908 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11440 2
Федеральный закон 218-ФЗ - О кредитных историях 233 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7595 2
TRIPS - Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights - ТРИПС - Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности 18 1
ООН ЮНЕСКО - Universal Copyright Convention - Всемирная конвенция об авторском праве, ВКАП - Женевская или Парижская конвенция 3 1
Льготы - Льготный период 51 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6499 1
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1431 1
Ботаника - Растения - Plantae 1113 1
Промышленный дизайн - промдизайн - предметный дизайн - индустриальный дизайн 202 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5829 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5321 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4767 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3738 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9687 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4419 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5516 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 383 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1328 1
FOSS Patents 10 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2724 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6028 2
The Register - The Register Hardware 1707 1
IDG - International Data Group 116 1
InterNetNews - InternetNews.com 218 1
The Economist 48 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8405 2
The Economist Intelligence Unit 41 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 102 3
Правительство Нидерландов - Кабинет Нидерландов - Совет министров Нидерландов - De Nederlandse ministerraad 17 1
Comtek - Комтек - Международная выставка информационных технологий 70 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 182 1
