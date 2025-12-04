Разделы

Новицкий Роман


СОБЫТИЯ


04.12.2025 Разработан программно-аппаратный комплекс на базе ИИ для систем управления здоровьем 1
26.06.2024 Beeline Cloud поддерживает развитие ИИ в здравоохранении 1
25.06.2024 Медицинский ИИ-помощник резидента «Сколково» получил регистрационное удостоверение 1
30.11.2023 Резидент «Сколково» получил сертификат на систему менеджмента качества по межгосударственному стандарту 1
20.09.2023 Резидент «Сколково» запатентовал способ ранней диагностики хронических заболеваний 1
27.06.2023 Webiomed – медицинская платформа прогнозной аналитики с ИИ, работающая на «Ред ОС» 1
04.10.2021 В Медицинский цифровой диагностический центр СберМедИИ внедрен сервис прогнозной аналитики Webiomed 1
23.06.2021 «БАРС Груп» и «К-Скай» договорились об интеграции платформ Webiomed и «БАРС.Здравоохранение - МИС» 1
15.06.2021 Webiomed и «Нетрика медицина» будут сотрудничать в сфере ИИ 1
20.04.2021 Искусственный интеллект поможет врачам точнее ставить диагноз 1
19.04.2021 «РТ МИС» и «К-Скай» запускают умную платформу для здравоохранения 1
22.07.2020 Резидент «Сколково» привлек более 130 млн руб. на развитие системы искусственного интеллекта для медицины 1

Новицкий Роман и организации, системы, технологии, персоны:

К-МИС - К-Скай - K-SkAI 31 11
Сколково - SK Biomed - СК Биомед - Кластер биомедицинских технологий 9 2
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет - Экзороботикс 125 2
Beorg - Биорг 124 2
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 181 2
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина 63 1
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - ЭлНетМед 27 1
С-Инновации 45 1
Ростелеком 10299 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3303 1
БАРС Груп 559 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 430 1
Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - РТ Медицинские информационные системы 57 1
Сбер - СберМедИИ - SberMedAI 81 1
N3 Group - Netrika - Нетрика 165 1
Ред Софт - Red Soft 993 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 250 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 472 1
АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - Спутниковые инновационные космические системы - Sputnix - Satellite Innovative Space Systems 110 1
Vocord - Вокорд 183 1
ЦРТ Инновации 71 1
TÜV 66 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9190 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1017 4
Рапид Био 102 2
Whoosh - ВУШ Холдинг - ВУШ ПДМ 110 1
Гепатера - Hepatera 46 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8162 1
ЯКласс 68 1
Сколково ЦИС - Центр интеллектуальной собственности - Skolkovo Legal & Patent Services 14 1
Минздрав РФ - НМИЦ имени В.А. Алмазова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова 40 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3245 10
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 162 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1453 2
EPO - European Patent Office - Европейское патентное ведомство 26 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4880 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 163 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1485 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18042 11
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5888 8
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8713 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57236 6
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3542 5
MLOps - NLP - Neuro-linguistic programming - НЛП - Нейролингвистическое программирование 192 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73049 4
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1726 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7397 3
ГОСТ Р ИСО - Системы менеджмента качества 336 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17127 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13049 2
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3169 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27162 2
ISO 13485 - стандарт тестирования ПО медицинских устройств 5 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12329 2
QMS - Quality Management System - СМК - Система менеджмента качества 283 2
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 909 1
Управление финансами - Financial management 634 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4895 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13326 1
iPaaS - Integration Platform as a Service - Интеграционные платформы как сервис 407 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4550 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1315 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31665 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23111 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31928 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12357 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2407 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9370 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2461 1
ISO/IEC 27001 - ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001 - ISO 27701 - Международный стандарт по информационной безопасности - СМИБ - Система менеджмента информационной безопасности 390 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2234 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11440 1
ОТиПБ - ОТиПрБ - ООТПБиЭ - технологии охрана труда и промышленной и экологической безопасности - Vision Zero - Нулевой травматизм - безопасность, культура труда и благополучие работников на всех уровнях производства - ISO 45001 200 1
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей - ФСТЭК РФ СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации 558 1
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 898 1
MedTech - EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - Электронная история болезни - Электронная амбулаторная история болезни - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта - протоколы и планы лечения 455 1
MedTech - Искусственный интеллект в медицине - ИИ-клиники - Интеллектуальный анализ электронных медицинских записей - Анализ данных в медицине и биологии 196 1
ISO 14001 - стандарт систем экологического управления - environmental management system 32 1
К-МИС - К-Скай Webiomed СППВР - Вебиомед - Система поддержки принятия врачебных решений 39 11
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 583 2
Сбер - СберМедИИ - MDDC - платформа Медицинского цифрового диагностического центра - MDDC Кардио - MDDC Cardio - MDDC Доктор 25 1
Ред Софт - Ред платформа 28 1
Ред Софт - Ред Виртуализация 82 1
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - ЭлНетМед - N3.Health - Цифровое здравоохранение для частных клиник - N3.ИЭМК - N3.Интегрированная электронная медицинская карта - N3.Портал врача 46 1
ЕЦП ОГВ - Единая цифровая платформа поддержки деятельности Президента и премьер-министра 45 1
Барс.Здравоохранение МИС - БАРС.Здравоохранение-ЛИС - Барс.ТФОМС 30 1
Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - ЕЦП.МИС - медицинская информационная система 32 1
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - N3.Здравоохранение 53 1
Linux OS 10881 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1300 1
Ред Софт - Ред-Шлюз 16 1
Ред Софт - Ред База Данных - СУБД с открытым кодом 120 1
ТехЛАБ Galenos СППВР - Система поддержки принятия врачебных решений 35 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 145 1
VK - Учи.ру - UCHi.ru - Образовательная онлайн-платформа 122 1
Щеглова Юлия 23 2
Кондратьев Сергей 27 1
Воронина Елена 21 1
Zak Igal - Зак Игал 16 1
Большакова Ольга 1 1
Ахмеров Тимур 88 1
Соловьев Владимир 107 1
Метелев Сергей 7 1
Рустамов Рустам 513 1
Морозов Сергей 59 1
Гусев Александр 45 1
Россия - РФ - Российская федерация 156640 11
Россия - СЗФО - Карелия Республика 727 2
Нидерланды - Гаага 50 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Прионежский район - Петрозаводск 291 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53439 1
Индия - Bharat 5690 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 937 1
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 653 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10731 10
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9658 8
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10267 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54960 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4757 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5507 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20356 2
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1628 1
Аудит - аудиторский услуги 3101 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1968 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2379 1
ИИС - Индивидуальный инвестиционный счет 69 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4938 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11426 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1055 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5848 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - ВНИИИМТ - Всероссийский научно-исследовательский и испытательный институт медицинской техники 9 1
