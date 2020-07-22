Резидент «Сколково» привлек более 130 млн руб. на развитие системы искусственного интеллекта для медицины

Компания «К-Скай», резидент Кластера биомедицинских технологий Фонда «Сколково», привлекла более 130 млн руб. частных инвестиций на развитие системы предиктивной аналитики для здравоохранения Webiomed и выход на международные рынки.

Российская система предиктивной аналитики и управления рисками пациентов Webiomed позволяет автоматически анализировать различные медицинские данные, выявлять факторы риска и подозрения на заболевания, формировать на их основе прогнозы, содержащие комплексную оценку вероятности развития различных заболеваний и смерти пациента от них. Система предлагает персональные рекомендации для врача и пациента по тактике обследования и профилактического лечения. Работа системы основана на собственной комплексной методике определения рисков развития заболеваний и их осложнений, включающей применение различных моделей на основе машинного обучения, анализа медицинских данных методами обработки естественного языка (NLP) и вспомогательных алгоритмов на основе клинических рекомендаций.

Webiomed – первая в России система поддержки принятия врачебных решений на основе искусственного интеллекта, которая успешно прошла клинические испытания и была зарегистрирована Росздравнадзором в качестве медицинского изделия. В настоящее время система Webiomed уже внедрена в ряде медицинских организаций Ямало-Ненецкого автономного округа, Кировской области и Республики Карелия.

Проект был запущен в 2018 г. на личные средства его основателей - Романа Новицкого и Александра Гусева. На разработку первой версии продукта, его клинические испытания и пилотную апробацию было потрачено около 20 млн руб.

Привлеченные инвестиции компания планирует направить на технологическое развитие продукта, внедрение его в субъектах России и вывод на международные рынки. Инвесторы проекта имеют большой опыт управления финансами в крупнейших компаниях страны и поддержки различных проектов высокотехнологичного уровня, в том числе по их выводу на глобальный рынок.