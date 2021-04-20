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Искусственный интеллект поможет врачам точнее ставить диагноз

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

Платформа прогнозной аналитики на основе машинного обучения Webiomed компании «К-Скай», резидента «Сколково» (группа ВЭБ.РФ), получила статус «Иной информационной системы» (ИИС). Ранее технология прошла независимую аттестацию по защите информации. Теперь она будет подключена к Единой государственной информационной системе здравоохранения (ЕГИСЗ).

Таким образом, у платформы Webiomed появится доступ к большим данным из ЕГИСЗ. Это позволит повысить эффективность прогнозных сервисов для руководителей, врачей и, как следствие, улучшить качество обслуживания пациентов.

Юлия Щеглова, проектный менеджер Кластера биомедицинских технологий Фонда «Сколково»: «Искусственный интеллект – это ключевая технология развития цифрового здравоохранения и безусловный приоритет для Фонда “Сколково”. Два года назад система Webiomed стала первым продуктом с искусственным интеллектом для здравоохранения, размещенным в Реестре Российского программного обеспечения. Год назад она же стала первой системой с искусственным интеллектом, зарегистрированной Росздравнадзором как программное медицинское изделие. И вот новое достижение – первая система с искусственным интеллектом, которая будет подключена к федеральным сервисам ЕГИСЗ. Мы поздравляем команду "К-Скай" и желаем им сохранить высокий темп развития».

Положительное решение было принято с учетом независимой аттестации на соответствие требованиям по защите информации, предъявляемым к государственным информационным системам второго (K2) класса защищённости и информационным системам персональных данных 2-го уровня защищённости (У32).

Роман Новицкий, генеральный директор компании «К-Скай»: «Стратегия развития Webiomed основана на стремлении компании к максимальному соответствию всем установленным в России нормативным и техническим требованиям в сфере цифрового здравоохранения и, вместе с этим, к широкому партнерству и совместной реализации проектов в сфере искусственного интеллекта. Безусловно, подключение к ЕГИСЗ является для нас ключевой вехой в развитии, поскольку открывает доступ к качественным государственным большим данным, справочникам и федеральным сервисам. Мы благодарны Министерству здравоохранения за поддержку наших стремлений».

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