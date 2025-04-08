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ISO 14001 стандарт систем экологического управления environmental management system



08.04.2025 Владимир Романов, Eurolan: Экономия сегодня может обернуться значительными затратами завтра 1
11.11.2024 ITGlobal.com открыл вторую облачную площадку в Казахстане на базе дата-центра Sairam TIER III 1
10.07.2024 Знаменитый производитель материнских плат и видеокарт Zotac вывалил в открытый доступ данные своих клиентов 1
14.02.2024 Treolan стала официальным дистрибьютором торговой марки Cactus 1
30.11.2023 Резидент «Сколково» получил сертификат на систему менеджмента качества по межгосударственному стандарту 1
19.10.2022 Treolan стала официальным дистрибьютором Maipu 1
08.06.2022 OCS Distribution объявила о начале сотрудничества с CSB 1
09.12.2021 Первый отечественный RISC-V микроконтроллер «Микрона» МК32 «Амур»: возможности применения в производстве радиоэлектронной продукции 1
06.09.2021 Подтверждено соответствие системы менеджмента Step Logic требованиям международных стандартов ISO 1
20.10.2020 Николай Галкин, Itella: Цифровизация помогает избежать многомилионных потерь в логистике 1
30.07.2020 «Микрон» развивает экспорт при поддержке Правительства Москвы 1
30.12.2019 «Микрон» развивает экспортное направление 1
17.04.2018 «Элвис-НеоТек» получила сертификаты соответствия ISO 9001 и ISO 14001 1
16.09.2014 «Стэп Лоджик» присоединилась к программе ассоциированных консультантов BSI ACP 1
10.08.2011 Juniper Networks сертифицирована по экологическому стандарту ISO 14001 1
26.05.2009 «Инфосистемы Джет» прошли ресертификационный аудит СМК по ISO 9001:2008 1
19.02.2009 «МРСК Центра и Приволжья» тиражирует систему менеджмента качества в филиалах 1
07.10.2008 Oracle представила новую версию комплекса Oracle Governance, Risk and Compliance 1
21.07.2008 АМИ прошла аудит СМК по стандарту ISO 9001:2000 1
06.12.2006 BSI и IT Expert объявили о сотрудничестве 1
26.09.2006 Lenovo оправдалась перед экологами 1
18.05.2004 Lucent открывает в Петербурге ремонтный центр для оборудования IMT-MC 450 1
29.08.2003 Sony представила стильные ЖК-мониторы серии HХ 1
27.01.2003 Sony представляет ЖК-мониторы для офиса S-серии 1
17.12.2002 Новинка от Sony - 19-дюймовый монитор E450 1
26.09.2002 Sony представляет новый ЭЛТ-монитор E250 1
25.07.2002 Британский стандарт информационной безопасности BS 7799 скоро станет международным ISO 1
25.07.2002 Британский стандарт информационной безопасности BS 7799 скоро станет международным ISO 1
24.07.2002 Британский стандарт информационной безопасности BS 7799 скоро станет международным ISO 1
02.12.1998 Baltea намерена войти в число 50 самых "чистых" производств в Италии 1

Публикаций - 30, упоминаний - 30

ISO 14001 и организации, системы, технологии, персоны:

Sony 6561 5
Элемент ГК - Микрон - Micron 1485 3
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 170 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2179 2
Ланит - Treolan - Треолан - Ланит Дистрибуция - Ланит Трейдинг - Ландис 193 2
Lenovo Motorola 3503 2
Oracle Corporation 6741 1
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1445 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1143 1
АМИ 74 1
IT Expert - ИТ Эксперт - Lasmera - Ласмера 65 1
Telecom Italia - Olivetti S.p.A. 46 1
HPE - Juniper Networks 427 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 632 1
Dell EMC 5039 1
Lenovo Group 2300 1
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2564 1
Samsung Electronics 10331 1
Apple Inc 12209 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5687 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 456 1
Toshiba Corporation 2934 1
HPE Aruba Networks 88 1
Nitro Games 25 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2642 1
LG Electronics 3631 1
Maipu Communication Technology 9 1
Элвис-НеоТек 47 1
HP - Hewlett-Packard 3626 1
Oberon - Оберон 59 1
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 780 1
Software AG & IDS Scheer 199 1
TÜV Rheinland InterCert 1 1
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1262 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2641 1
Bureau Veritas Certification RUS - Бюро Веритас Сертификейшн Русь 6 1
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 173 1
Cactus 28 1
Beorg - Биорг 114 1
К-МИС - К-Скай - K-SkAI 21 1
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов 125 3
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 269 1
Россети МРСК Центра и Приволжья ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания - Удмуртэнерго - Владимирэнерго - Калугаэнерго 51 1
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 86 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - МЭС Центра 193 1
Global CIO - Глобал Си Ай Оу 63 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 928 1
Whoosh - ВУШ Холдинг 97 1
Рапид Био 101 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2447 1
Unsplash 913 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2552 2
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 273 2
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - МЭЦ - Московский экспортный центр 36 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 319 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 481 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 755 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 209 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3086 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 157 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 152 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4592 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3387 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1104 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1442 11
Greenpeace - Гринпис 129 1
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 853 22
ISO/IEC 27001 - ГОСТ ИСО 27001 - ISO 27701 - Международный стандарт по информационной безопасности - СМИБ - Система менеджмента информационной безопасности 345 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51852 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67779 4
ГОСТ Р ИСО - Системы менеджмента качества 278 4
Стандартизация - Standardization 2154 4
Контрастность 2857 4
ОТиПБ - ОТиПрБ - ООТПБиЭ - технологии охрана труда и промышленной и экологической безопасности - Vision Zero - Нулевой травматизм - безопасность, культура труда и благополучие работников на всех уровнях производства - ISO 45001 136 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28386 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13501 3
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12588 3
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7981 3
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1102 3
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3825 3
PDCA - Plan-Do-Check-Act - цикл Деминга, цикл Шухарта, принцип Деминга-Шухарта - планирование-действие-проверка-корректировка - методология принятия решения, используемая в управлении качеством 22 3
ISO/IEC 20000 - стандарт для управления и обслуживания ИТ-сервисов - СУСИТ - Системы управления ИТ-сервисов 55 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20122 2
ISO - IATF TS 16949 - Фундаментальные требования к системе менеджмента качества для производств автомобильной промышленности и организаций, производящих соответствующие сервисные части 7 2
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3075 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12149 2
Электроника - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6409 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6453 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10456 2
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений 837 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8716 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31372 2
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2551 2
QMS - Quality Management System - СМК - Система менеджмента качества 275 2
Кибербезопасность - SGRC - Security Governance, Risk Management and Compliance - Управление безопасностью, рисками и соответствием законодательству 200 2
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2939 2
ISO 50001 - Energy Management System - стандарт эффективного планирования и потребления энергоресурсов 13 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2268 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 753 1
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 796 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1286 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4325 1
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 491 1
BGA - Ball Grid Array - "массив шариков" - Тип корпуса поверхностно-монтируемых интегральных микросхем 50 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21011 1
Электротехника - Электромеханика - Электрические машины - Электромеханические комплексы - Электротехническое оборудование - Electrical equipment - электроприбор - electrical appliance 226 1
Microsoft Windows 2000 8661 4
Nokia Alcatel-Lucent 5ESS-2000 2 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1666 1
Software AG - ARIS Platform 177 1
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 483 1
Sony FD Trinitron 21 1
Lenovo ThinkVision - серия мониторов 28 1
SRS Labs - TruSurround XT Surround Sound System - TruSurround HD Surround Sound System - WOW 3D - WOW Mobile 169 1
Oracle Fusion ERP 61 1
Oracle AACG - Oracle Application Access Controls Governor 4 1
Lenovo ThinkCentre - IBM ThinkCentre - серия мини-ПК (неттоп) - модульный ПК 68 1
Google Gmail 951 1
Google YouTube - Видеохостинг 2786 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 406 1
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 294 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1448 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud AI Cloud 38 1
Шипигузов Артур 2 1
Прокофьев Антон 11 1
Leone Chris - Леоне Крис 6 1
Хасьянова Гульнара 143 1
Брейман Михаил 1 1
Елисеев Владимир 19 1
Белоусов Андрей 141 1
Галкин Николай 109 1
Сологубов Андрей 1 1
Полянский Дмитрий 3 1
Андрус Сергей 1 1
Латышев Михаил 1 1
Коршак Алексей 2 1
Курышкин Иван 1 1
Новицкий Роман 11 1
Щепин Денис 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 147057 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43765 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17647 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13384 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52393 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14207 4
Европа 21862 3
Азия - Азиатский регион 5583 3
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1131 2
Казахстан - Республика 5600 2
Италия - Итальянская Республика 4369 1
Россия - СФО - Новосибирск 4369 1
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Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7607 1
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Финляндия - Финляндская Республика 3619 1
Россия - ДФО - Амурская область 760 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1392 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 241 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1783 1
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Одинцово 196 1
Индия - Bharat 5505 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14254 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17284 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3347 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 604 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4056 9
Аудит - аудиторский услуги 2748 5
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Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8907 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14740 3
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 967 3
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Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3068 1
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Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5030 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2967 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 921 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5590 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16558 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2529 1
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Пищевая промышленность - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1024 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1929 1
Ergonomics - Эргономика 1613 1
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ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1244 1
Энергетика - Energy - Energetically 5177 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11061 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5161 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5925 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6799 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6299 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11284 3
BleepingComputer - Издание 364 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8173 4
Juniper Research 529 1
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