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Netwell усиливает направление инженерной инфраструктуры: заключены партнерства с ITeaQ и «ВентСпецСтрой»

Компания Netwell, дистрибьютор ИT- и инженерных решений, продолжает стратегическое развитие в сегменте инфраструктуры для центров обработки данных и технологических помещений. В рамках расширения продуктового портфеля подписаны партнерские соглашения с двумя крупными игроками в области прецизионного климатического оборудования — ITeaQ и «ВентСпецСтрой». Об этом CNews сообщили представители Netwell.

ITeaQ — международный производитель комплексных инженерных решений для ЦОД — предлагает полный спектр оборудования и сервисов для создания инфраструктуры дата-центров. Бренд объединяет несколько ключевых продуктовых линеек: прецизионное охлаждение, ИБП и распределение питания, модульные дата-центры, энергосбережение, интеллектуальный мониторинг и круглосуточный сервис 24/7.

Компания производит прецизионные кондиционеры, предназначенные для высоконагруженных, модульных, контейнерных и компактных серверных. Оборудование сертифицировано по международным стандартам (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, CE, CCC) и используется в проектах по всему миру.

«ВентСпецСтрой» — один из поставщиков и производителей климатического оборудования в России. С 1996 г. компания была официальным дилером и авторизованным техническим центром RC-GROUP (Италия). На данный момент основная деятельность — это поставка, монтаж и сервисное обслуживание решений одного из лидеров рынка прецизионного кондиционирования, компании AIRSYS.

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Цифровизация

Продукты «ВентСпецСтрой» используются в критически важных областях. Компания производит оборудование с учетом российских климатических условий и стандартов и создает решения для объектов с высокой тепловой нагрузкой. Особенность вендора — полная локализация производства и соответствие требованиям импортозамещения.

Сотрудничество с ITeaQ и «ВентСпецСтрой» — продолжение курса Netwell на развитие инженерного направления. Компания формирует сбалансированный портфель инфраструктурных решений, отвечающих современным требованиям надежности, энергоэффективности и локализации.

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