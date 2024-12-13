PDCA Plan-Do-Check-Act цикл Деминга, цикл Шухарта, принцип Деминга-Шухарта планирование-действие-проверка-корректировка методология принятия решения, используемая в управлении качеством
PDCA и организации, системы, технологии, персоны:
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 5
|ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 68 1
|Трефилов Алексей 45 2
|Белайчук Анатолий 31 1
|Евстратов Алексей 3 1
|Ермаков Антон 13 1
|Коптелов Андрей 109 1
|Аронсон Михаил 16 1
|Андреев Владимир 97 1
|Беляев Владислав 84 1
|Шингарев Павел 16 1
|Востриков Юрий 70 1
|Хомков Игорь 46 1
|Лапшин Алексей 18 1
|Франтов Роман 14 1
|Гришин Дмитрий 208 1
|Кастильо Игорь 24 1
|Шевченко Игорь 10 1
|Подрябинников Алексей 19 1
|Таран Сергей 42 1
|Кузнецова Анна 15 1
|Филатов Александр 10 1
|Сидоров Алексей 19 1
|Алешин Владимир 20 1
|Пауков Сергей 14 1
|Федяев Павел 2 1
|Ford Henry - Форд Генри 18 1
|Сердюк Виктор 40 1
|Алешин Александр 4 1
|Грибанов Юрий 30 1
|Муравлев Александр 15 1
|Сафронов Андрей 5 1
|Кацоев Алексей 17 1
|Коваленя Алексей 13 1
|Кубарев Алексей 52 1
|Погодаев Александр 7 1
|Котиков Александр 4 1
|Макаров Станислав 117 1
|Храмцовская Наталья 48 1
|Николаева Наталья 21 1
|Макеев Дмитрий 18 1
|Калганов Игорь 51 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 4
|Wikipedia - Википедия 502 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.