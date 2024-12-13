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Индексная книга (каталог) CNews*
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PDCA Plan-Do-Check-Act цикл Деминга, цикл Шухарта, принцип Деминга-Шухарта планирование-действие-проверка-корректировка методология принятия решения, используемая в управлении качеством

PDCA - Plan-Do-Check-Act - цикл Деминга, цикл Шухарта, принцип Деминга-Шухарта - планирование-действие-проверка-корректировка - методология принятия решения, используемая в управлении качеством


13.12.2024 «ЕвроХим» запускает мониторинг эффективности работы цифровых инструментов 1
29.01.2024 Александр Мосягин, Infosecurity: За пять лет в ИБ-отрасли сменилось несколько эпох 1
13.11.2023 Алексей Кубарев, T1 Cloud: Важное преимущество облачных технологий — в применяемом к ним комплексе зрелых ИБ-решений 1
16.05.2023 Связка Low-code и BPM: как управлять процессами без привлечения программистов 1
11.04.2022 Российская ИТ-платформа KNOWLEDGE SPACE заменит самое востребованное бизнес ПО: Excel, Primavera, Anaplan, Creatio, Aris и другие 1
14.04.2021 Цифровизация или цифровая трансформация: что выбрать? 1
26.09.2020 Антон Ермаков, Comindware -

Low-code в разы умножает производительность ИТ-департаментов

 2
28.11.2019 Почему российский рынок BPM растет быстрее мирового 1
17.10.2018 Юрий Грибанов -

Для цифровой экономики нужны новые кадры

 1
01.03.2018 В «Росэлектронике» активизируют внедрение инструментов бережливого производства 2
29.09.2016 Какого эффекта ждет бизнес от BPM? 1
02.07.2015 A-security внедряет комплексную систему управления ИБ в «РусГидро» 1
21.11.2014 Награды CNews AppWARDS вручены разработчикам мобильных приложений 2
15.05.2013 Как ITSM работает на бизнес: российские примеры 1
22.04.2013 Контакт-центры: технологии, бизнес-процессы, аутсорсинг 1
29.03.2010 В «Кабест» сформирован научно-методический отдел для создания систем защиты данных 1
11.11.2009 Аутсорсинг ИБ: заказчику и исполнителю есть повод договориться 2
30.06.2009 Стандарты ИСО по управлению документами: Еще одна система менеджмента? 2
25.07.2002 Британский стандарт информационной безопасности BS 7799 скоро станет международным ISO 2
25.07.2002 Британский стандарт информационной безопасности BS 7799 скоро станет международным ISO 2
24.07.2002 Британский стандарт информационной безопасности BS 7799 скоро станет международным ISO 2

Публикаций - 21, упоминаний - 29

PDCA и организации, системы, технологии, персоны:

ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 220 3
Yandex - Яндекс 7340 2
Ростелеком 9702 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 2
IBM - International Business Machines Corp 9441 2
Comindware - Колловэар 154 2
Microsoft Corporation 24625 1
Naumen - Наумен 626 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8745 1
8213 1
Oracle Corporation 6688 1
BT Group - British Telecom Group - British Telecommunications - BT Global Services - British Telecom Global Services 650 1
SAP SE 5279 1
Google LLC 11775 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1160 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 538 1
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 184 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 669 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1012 1
Huawei 3933 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 1
Alibaba Group 422 1
Ланит - Норбит - Norbit 369 1
Крок - Croc 1777 1
Meta Platforms - Facebook 4438 1
Монолит-Инфо 121 1
АйТи - Аплана Бизнес решения 11 1
Сайтсофт - Sitesoft 5 1
Такском - Taxcom 240 1
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 228 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 389 1
Docsvision - ДоксВижн 1008 1
Salesforce.com - Tableau Software 110 1
Qlik - QlikTech 160 1
Thoma Bravo - Anaplan 67 1
Ланит - Онланта - Onlanta 108 1
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 638 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 1
ГПБ - Газпромбанк 1084 2
Газпром ПАО 1342 2
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 246 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 308 1
АльфаСтрахование СГ 320 1
Uber 330 1
eBay Inc 1619 1
Сургутнефтегаз - СНГ 269 1
Газпром нефть 618 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 1
Спортмастер - Sportmaster 177 1
YouDo Web Technologies Limited 46 1
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 103 1
Kapital Bank - Капиталбанк АКБ 37 1
S8 Capital - Gislaved - Кордиант - Cordiant - Сибур-Русские шины - Ярославский шинный завод - Омскшина - Интайр НТЦ - Интайр-Нео НТЦ - Технотайр РЦ - Bridgestone CIS - Бриджстоун СНГ 64 1
Paulig Group - Паулиг РУС 24 1
СТГ - Стройтрансгаз 19 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 467 1
Intesa - Интеза Санпаоло - Банк Интеза - КМБ-Банк - Банк кредитования малого бизнеса 64 1
Quelle - Квелли - Майл Ордер Сервис 22 1
Anywayanyday - AWAD 33 1
РусГидро - Загорская ГАЭС - гидроаккумулирующая электростанция России 13 1
Бурсервис НПП 2 1
РусГидро - Нижегородская ГЭС - Горьковская ГЭС 6 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2500 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 313 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 206 1
Электронная Москва АО 28 1
Росреестр ВЦТО - Ведомственный центр телефонного обслуживания 4 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4511 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 263 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 5
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 68 1
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BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10160 11
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30692 10
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27363 9
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CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6767 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19287 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12515 5
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 4
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ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 4
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Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11946 3
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IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2773 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4671 2
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Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20602 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11125 2
Microsoft Windows 2000 8661 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 3
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 2
Microsoft Office Excel 1197 2
ГПБ - IMS - Интегрированные системы управления - Knowledge Space 22 2
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 118 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5170 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ЕМП ГИС - Единая мобильная платформа Москвы 39 1
OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 92 1
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 364 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 436 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 90 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 232 1
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management - Microsoft Project - MS Project 242 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud ML Space - SberCloud Model Training - сервис для разработки моделей машинного и глубокого обучения 74 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 498 1
ELMA BPM 34 1
ELMA 365 Low-code BPM 109 1
Comindware Platform - Comindware Business Application Platform - BMPS-платформа 69 1
JavaScript - JS - язык программирования 1187 1
WordPress Foundation - WordPress 223 1
Terrasoft Creatio 96 1
Booking.com 114 1
Joomla CMS 87 1
Depositphotos - фотобанк 422 1
Oracle Primavera - Oracle EPPM - Oracle Enterprise Project Portfolio Management 116 1
Google Forms - Google Формы 63 1
Microsoft Access 60 1
Правительство Москвы - АМПП ГКУ - Администратор Московского парковочного пространства - Парковки Москвы - Московский паркинг - Единое парковочное пространство города Москвы 52 1
Software AG - ARIS Platform 177 1
Правительство Москвы - Активный гражданин 132 1
Р-168-25У-2 - Радиостанция 3 1
РЖД Пассажирам - Билеты РЖД 19 1
Kaspersky United Monitoring and Analysis Platform - Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform - KUMA SIEM-система 62 1
Softline - Infosecurity ETHIC - Infosecurity External Threats & Human Intelligence Center - ETHIC.CPT - ETHIC Continuous Penetration Testing 13 1
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service - облачное объектное хранилище 198 1
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Forrester Research 821 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 192 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 529 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 335 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 1
itSMF - IT Service Management Forum 33 1
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