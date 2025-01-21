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РЖД Пассажирам Билеты РЖД



21.01.2025 4 задачи по построению платформенной экономики в России на 2025 год 1
28.08.2024 Генеральным директором «РЖД-Цифровые пассажирские решения» назначена Евгения Чухнова 1
05.03.2024 Восемь информационных систем РЖД переезжают на российские ИТ-платформы 1
04.12.2023 Приложения РЖД и Сбермаркета исчезли из магазина ПО для iPhone 1
15.02.2023 Лучшие сервисы для покупки авиа и ж/д билетов: выбор ZOOM 1
23.08.2022 «Мультикарта» реализует возможность оплаты билетов через СБП в железнодорожных кассах 1
14.10.2020 ВТБ и Mastercard интегрировали сервис Masterpass в приложение «РЖД Пассажирам» 1
06.06.2017 ФПК, Mastercard и ВТБ24 договорились о сотрудничестве 1
05.06.2017 ВТБ и «МультиКарта» обеспечили оплату ж/д-билетов с помощью Apple Pay 1
05.06.2017 UFS.Travel обновил дизайн приложения «ЖД Билеты» для Android 1
30.03.2017 Технологический партнер РЖД UFS.Travel объявляет о подключении PayPal 1
23.11.2016 УФС представила новые бизнес-возможности для пользователей сервиса Workle.ru 1
14.10.2016 Apple Pay стал доступен пользователям приложения УФС «ЖД Билеты» 1
29.08.2016 УФС запустила оплату билетов картой «Мир» с помощью ВТБ24 1
12.08.2015 Шесть лучших оболочек для Android: выбор ZOOM 1
21.11.2014 Награды CNews AppWARDS вручены разработчикам мобильных приложений 1
30.07.2014 В мобильном приложении «ЖД Билеты» теперь доступен выбор мест 1
25.04.2014 Мобильное приложение «ЖД Билеты» скачали более 800 тыс. раз за год 1
19.02.2013 Мобильная реклама вывела новое приложение РЖД в топ AppStore 1
24.01.2013 РЖД запустили мобильное приложение для покупки железнодорожных билетов 1

Публикаций - 20, упоминаний - 20

РЖД Пассажирам и организации, системы, технологии, персоны:

УФС - UFS - Универсальная финансовая система 21 6
Yandex - Яндекс 7343 4
Apple Inc 12103 4
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 256 3
Google LLC 11775 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3906 2
Huawei 3934 1
Xiaomi 1732 1
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 184 1
Flexis - iDecide - АйДесайд 36 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 291 1
Сайтсофт - Sitesoft 5 1
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 172 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 918 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 1
Oracle Corporation 6688 1
Т1 Холдинг - НЦК ИСУ АНО - Национальный центр компетенций по информационным системам управления холдингом 19 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 637 1
PayPal 654 1
Webmoney 542 1
Информ 303 1
ДОК 828 1
РЖД Технологии - RZD Digital 23 1
РЖД - ЦТЖД - Цифровые технологии железных дорог 2 1
Workle - Воркл 15 1
Дело ГК - ДелоТех 5 1
РЖД Технологии - РЖД-ТехСервис - ОСК ИнфоТранс 3 1
РЖД - Российские железные дороги 1904 16
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1880 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2804 3
ВТБ - ВТБ24 665 3
РЖД ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 64 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1153 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7306 2
Visa International 1949 2
Royal Dutch Shell - Шелл 211 1
OneTwoTrip Travel Agency LLP 44 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1331 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 126 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 1
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий 55 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 143 1
Aviasales - Авиасейлс - Jetradar - Билетики 69 1
Уральские авиалинии - Ural Airlines - авиакомпания 39 1
Turkiye Hava Yollar - Turkish Airlines - авиакомпания 14 1
Emirates Airlines - Эмирейтс авиакомпания 54 1
Русский стандарт Банк 441 1
Unsplash 765 1
ВТБ - Почта Банк 466 1
Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 79 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 140 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 338 1
ТрансКонтейнер 38 1
ВымпелКом - Билайн - OTM Группа - Рекламно-технологическая группа 19 1
Цифровая логистика 15 1
Qatar Airways - Авиакомпания 9 1
Nordwind Airlines - Северный Ветер 2 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 647 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2500 1
Электронная Москва АО 28 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5437 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 286 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 195 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11630 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11125 14
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24126 8
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5031 6
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10966 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50417 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19290 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10497 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5034 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12743 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 2
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1533 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1701 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12516 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7575 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3157 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15716 2
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1184 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65980 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5343 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6667 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8459 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7551 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24456 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4606 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6041 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24121 1
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1557 1
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - SMS-based two-factor authentication 766 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25339 1
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 612 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7417 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9277 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6554 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6647 1
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2233 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7621 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2902 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4215 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11617 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1848 1
Apple iOS 7809 7
Google Android 13994 6
Apple iPhone - серия смартфонов 7083 5
Apple - App Store 2890 5
MasterCard MasterPass 29 3
Google Play - Google Store - Android Market 3291 3
Apple iPhone 5 772 3
Apple Pay 489 2
Ростех - Сапсан-бекас - Мобильный комплекс обнаружения и противодействия БПЛА 58 2
Google Chrome - браузер 1561 1
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 235 1
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 264 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 416 1
Google Android 5 - Android Lollipop - Key Lime Pie 316 1
Google Android Package Kit - APK 178 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1621 1
Booking.com 114 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2391 1
Google Now 77 1
VK - Яндекс.Новости 47 1
Kingsoft Office Software - WPS Office 28 1
Yandex.Kit - Яндекс.Кит - Yandex.Shell 44 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 499 1
Правительство Москвы - АМПП ГКУ - Администратор Московского парковочного пространства - Парковки Москвы - Московский паркинг - Единое парковочное пространство города Москвы 52 1
Правительство Москвы - Активный гражданин 132 1
Яндекс.Погода - Yandex.Weather - Метеум 25 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 663 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 232 1
Google Keyboard - Gboard 12 1
Ozon Travel 8 1
Яндекс.Путешествия - Яндекс.Авиабилеты 73 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 436 1
Samsung SVR-диктофон 455 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ЕМП ГИС - Единая мобильная платформа Москвы 39 1
Купибилет - Kupibilet 23 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 634 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1791 1
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 182 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 1
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 670 1
Киричек Алексей 66 3
Витчинка Дмитрий 9 3
Шугалей Роман 2 2
Малиновский Алексей 20 1
Задорнов Михаил 29 1
Шигапов Антон 10 1
Иванов Петр 22 1
Пегов Дмитрий 2 1
Свириденко Кирилл 40 1
Подольский Дмитрий 5 1
Струков Дмитрий 3 1
Чаркин Евгений 296 1
Баканов Дмитрий 29 1
Лукаш Виктор 3 1
Яковлева Ангелина 1 1
Меркулов Станислав 1 1
Лоншакова Ольга 3 1
Чухнова Евгения 5 1
Шекянц Петрос 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144235 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14113 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43167 3
Германия - Федеративная Республика 12682 3
Европа 21770 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17373 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52106 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17030 1
Казахстан - Республика 5527 1
Армения - Республика 2280 1
Беларусь - Белоруссия 5665 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 857 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1494 1
Россия - УФО - Тюменская область 1142 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1467 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2958 1
Финляндия - Финляндская Республика 3604 1
Италия - Итальянская Республика 4352 1
Турция - Стамбул - Константинополь - Царьград - Византий 162 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1158 1
США - Колумбия - Вашингтон 1389 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1473 1
Франция - Французская Республика 7846 1
Испания - Королевство 3706 1
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 352 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2388 15
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2582 10
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6154 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47996 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18462 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29024 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 2
Кредитование - Сrediting - Заём 6699 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24086 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5828 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9789 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4361 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон 1026 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1688 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4991 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5654 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2925 1
Blacklist - Чёрный список 617 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3143 1
Транспорт общественный - Электрички - Электропоезд - железнодорожное пригородное и ближнее междугородное сообщение 42 1
Минтранс РФ - ЭПЛ - электронный путевой лист - ГИС ЭПД - государственная информационная система электронных перевозочных документов - ЭТрН - электронная транспортная накладная 298 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 129 1
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 925 1
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 286 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6940 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3487 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2305 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51016 1
Английский язык 6634 1
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1095 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6963 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6052 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2471 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2105 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
WapStart 45 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 116 1
РЖД ВНИИЖТ НИАЦ - Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта 18 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1514 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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